Agenda semanal del 17 al 25 de enero de 2026

16 ene (Reuters) -

:: SÁBADO 17 ENERO ::

OTROS EVENTOS

* Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, visita Corea del Sur para una cumbre con Lee Jae-myung, presidente de Corea del Sur. (Hasta el 19 de enero)

:: DOMINGO 18 ENERO ::

OTROS EVENTOS

* Portugal celebra elecciones presidenciales.

:: LUNES 19 ENERO ::

MERCADOS

* Cierre por festivo en bolsas de Estados Unidos (Día de Martin Luther King Jr.).

BANCOS CENTRALES

* Sharon Donnery, supervisora bancaria del BCE, ofrece una presentación y sesión de preguntas en el seminario web "Enfoque financiero" organizado por Bruegel (1300 GMT).

OTROS EVENTOS

* Reunión del Eurogrupo.

* Petr Pavel, ⁠presidente de República Checa, y su esposa, Eva, visitan el Vaticano, donde serán recibidos por el papa León XIV. Pavel también se ⁠reunirá con el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin.

* Los ministros de Finanzas de Alemania y Francia intervienen en Berlín (1000 GMT).

* Petr Macinka, ministro de Exteriores de República Checa, se reúne con su homólogo húngaro, Péter Szijjártó, en Praga y ofrecen rueda de prensa posterior (1715 GMT).

* Troels Lund Poulsen, ministro de Defensa de Dinamarca, y la ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, se reúnen en Bruselas con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, para tratar la seguridad del Ártico.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0101 Reino Unido – Precios de la vivienda Rightmove mensual , ene: Anterior -1,8.

* 0101 Reino Unido – Precios de la vivienda Rightmove interanual , ene: Anterior -0,6.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado final mensual, dic: Anterior -0,3%.

* 1100 ⁠Eurozona – IPC armonizado ‌final interanual , dic: Previsto 2,0%; Anterior 2,0%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin ​alimentos y energía mensual , dic: Anterior -0,4%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos y energía final interanual, dic: Previsto 2,3%; Anterior 2,3%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin tabaco mensual , dic: Anterior -0,3%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin tabaco interanual , dic: Anterior 2,1%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco final mensual, dic: Anterior 0,3%.

* 1100 Eurozona – IPC ​armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco final interanual, dic: Previsto 2,3%; Anterior 2,3%.

:: MARTES 20 ENERO ::

OTROS EVENTOS

* Emmanuel Macron, presidente de Francia, visita el Foro Económico Mundial en Davos.

* Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (Ecofin).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Precios al productor mensual, dic: Anterior 0,0%.

* 0800 Alemania – Precios al productor interanual , dic: Anterior -2,3%.

* 0800 Reino Unido – Variación ‌solicitudes de desempleo , dic: Anterior 20.100.

* 0800 Reino Unido – Tasa de desempleo según OIT , nov: Previsto 5,0%; Anterior 5,1%.

* 0800 Reino Unido – Variación en el empleo, nov: Anterior -16.000.

* 0800 Reino Unido – Salarios promedio (sin bonus) , nov: Previsto 4,5%; ‌Anterior 4,6%.

* 0800 Reino Unido – Variación empleos HMRC, dic: Anterior -38.000.

* 0900 Eurozona – Cuenta corriente sin desestacionalizar, EUR , nov: Anterior 32.000.000.000.

* 0900 Eurozona – Cuenta corriente desestacionalizado, EUR , nov: ​Anterior 25.700.000.000.

* 1100 Alemania – Sentimiento económico ZEW, ene: Previsto 50,0; Anterior 45,8.

* 1100 Alemania – Condiciones actuales ZEW, ene: Previsto -77,0; Anterior -81,0.

:: MIÉRCOLES 21 ENERO ::

EMPRESAS

* Acerinox – Dividendo de 0,3100 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* Reunión del consejo ejecutivo del Riksbank (1200 GMT).

OTROS EVENTOS

* Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y Laurence Fink, consejero delegado de BlackRock, intervienen en un panel del Foro Económico Mundial titulado "Década de 'déjà vu': ¿los años 2020 son los nuevos años 1920?" (0730 GMT).

* Panel del Foro Económico Mundial titulado "¿Puede Europa defenderse?" con Karol Nawrocki, presidente de Polonia, y Mark Rutte, secretario general de la OTAN, junto a Alexander Stubb, presidente de Finlandia; Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones; y Paul Hudson, consejero delegado de Sanofi (1015 GMT).

* Mahmud Abás, presidente de Palestina, visita Moscú. (Hasta el 22 de enero)

* Reunión de jefes de defensa de la OTAN en la sede de la alianza en Bruselas. (Hasta el 22 de enero)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Reino Unido – IPC subyacente mensual, dic: Anterior -0,2%.

* 0800 Reino Unido – IPC subyacente interanual, dic: Previsto 3,3%; Anterior 3,2%.

* 0800 Reino Unido – IPC mensual, dic: Previsto 0,3%; Anterior -0,2%.

* 0800 Reino Unido – IPC interanual, dic: Previsto 3,3%; Anterior 3,2%.

* 0800 Reino Unido – RPI mensual, dic: Anterior -0,4%.

* 0800 Reino Unido – RPI interanual, dic: Anterior 3,8%.

* 0800 Reino Unido – RPI-X (índice de precios minoristas) mensual , dic: Anterior -0,5%.

* 0800 Reino Unido – RPIX interanual, dic: Anterior 3,7%.

* 0800 Reino Unido – IPC servicios mensual, dic: Anterior -0,2%.

* 0800 Reino Unido – IPC servicios interanual, dic: Previsto 4,5%; Anterior 4,4%.

* 0800 Reino Unido – Precios de insumos IPP mensual sin desestacionalizar, dic: Anterior 0,3%.

* 0800 Reino Unido – Precios de insumos IPP interanual sin desestacionalizar, dic: Anterior 1,1%.

* 0800 Reino Unido – Precios de producción IPP mensual sin desestacionalizar, dic: Anterior 0,1%.

* 0800 Reino Unido – Precios de producción IPP interanual sin desestacionalizar, dic: Anterior 3,4%.

* 0800 Reino Unido – Índice de producción central IPP mensual sin desestacionalizar, dic: Anterior 0,0%.

* 0800 Reino Unido – Índice de producción central IPP interanual sin desestacionalizar, ⁠dic: Anterior 3,5%.

* 1200 Reino Unido – Tendencias de pedidos CBI, ene: Anterior -32.

* 1200 Reino Unido – Optimismo empresarial CBI, 1TR: Anterior -31.

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA , semana 16 ene.

* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario , semana 16 ene.

* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 16 ene.

* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación MBA , semana 16 ene.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años , semana 16 ene.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 17 ene.

* 1600 Estados Unidos – Gasto en construcción ​mensual , oct: Anterior 0,2%.

* 1600 Estados Unidos – Índice de ventas pendientes de viviendas , dic: Anterior 79,2.

* 1600 Estados Unidos – Cambio mensual ventas pendientes , dic: Anterior 3,3%.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API , semana 12 ene.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API , semana 12 ene.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API , semana 12 ene.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 12 ene.

:: JUEVES 22 ENERO ::

EMPRESAS

* Bankinter publica resultados del cuarto trimestre antes de la apertura del mercado.

BANCOS CENTRALES

* El Banco de Japón celebra reunión de política monetaria. (Hasta el 23 de enero)

* Banco de Noruega anuncia su decisión sobre el tipo de interés oficial (0900 GMT).

OTROS EVENTOS

* Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la OMC, y Yeo Han-koo, ministro de Comercio de Corea del Sur, participan en un panel del Foro Económico Mundial (1400 GMT).

* Debate en Davos sobre la economía de Oriente Próximo con Alí Ahmed al-Kuwari, ministro de Finanzas de Qatar; Khalifa Abdullah al-Ajeel al-Askar, ministro de Comercio e Industria de Kuwait; Hisham Ezz al-Arab, consejero delegado de Commercial International Bank (Egipto); y Ahmed Kouchouk, viceministro de Finanzas de Egipto (1515 GMT).

* Diálogo en Davos sobre crecimiento con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI (1515 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Reino Unido – Déficit público excluyendo bancos GBP , dic: Anterior 11.653.000.000.

* 0800 Reino Unido – Déficit público neto GBP, dic: Anterior 10.293.000.000.

* 1200 Reino Unido – Comercio distributivo CBI, ene: Anterior -44.

* 1430 Estados Unidos – PIB final, 3TR: Previsto 4,3.

* 1430 Estados Unidos – Ventas PIB final, 3TR.

* 1430 Estados Unidos – Gasto de consumo PIB final , 3TR.

* 1430 Estados Unidos – Deflactor PIB final, 3TR.

* 1430 Estados Unidos – Precios PCE subyacente final , 3TR.

* 1430 Estados Unidos – Precios PCE ⁠final, 3TR.

* 1430 Estados Unidos – Servicios PCE excluyendo energía y vivienda (final), 3TR.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo , semana 12 ene.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 12 ene.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo , semana 5 ene.

* 1600 Estados Unidos – Ingreso personal mensual , nov.

* 1600 Estados Unidos – Consumo personal real mensual , nov: ​Anterior 0,1%.

* 1600 Estados Unidos – Consumo ajustado mensual , nov: Anterior 0,4%.

* 1600 Estados Unidos – Índice de precios PCE subyacente mensual , nov: Anterior 0,2%.

* 1600 Estados Unidos – Índice de precios PCE subyacente interanual, nov: Anterior 2,8%.

* 1600 Estados Unidos – Índice de precios PCE mensual , nov: Anterior 0,3%.

* 1600 Estados Unidos – Índice de precios PCE interanual , nov: Anterior 2,8%.

* 1630 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf) , semana 12 ene: Anterior -71.000.000.000.

* 1630 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA , semana 12 ene: Anterior -71.000.000.000.

* 1700 Estados Unidos – Activ. manufacturera Fed Kansas City , ene: Anterior -3.

* 1700 Estados Unidos – Índice compuesto Fed Kansas City , ene: Anterior 1.

* 1800 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA , semana 12 ene: Anterior 3.391.000.

* 1800 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA , semana 12 ene: Anterior -29.000.

* 1800 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA , semana 12 ene: Anterior 8.977.000.

* 1800 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA , semana ‍12 ene: Anterior 0,6%.

:: VIERNES 23 ENERO ::

EMPRESAS

* Acerinox – Dividendo de 0,3100 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

* Megan Greene, miembro externa del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, pronuncia un discurso en la Resolution Foundation "¿Mundos aparte?" (0930 GMT).

OTROS EVENTOS

* Rueda de prensa en Ginebra con Abás Araghchi, ministro de Exteriores de Irán (0730 GMT).

* Panel en Davos sobre las perspectivas de la economía global con Mohamed al-Jadaan, ministro de Finanzas de Arabia Saudí, Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, y Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (1000 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* Eurozona – Confianza del consumidor preliminar , ene: Previsto -12,9; Anterior -13,1.

* 0101 Reino Unido – Confianza del consumidor GfK , ene: Anterior -17.

* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas mensual, dic: Previsto -0,1%; Anterior -0,1%.

* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas excluyendo combustible mensual, dic: Anterior -0,2%.

* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas interanual , dic: Anterior 0,6%.

* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas excluyendo combustible interanual, dic: Anterior 1,2%.

* 0845 Francia – Clima empresarial manufacturero , ene: Anterior 102.

* 0845 Francia – Clima empresarial general, ene: Anterior 99.

* 0915 Francia – PMI manufacturero avance HCOB, ene: Previsto 50,5; Anterior 50,7.

* 0915 Francia – PMI servicios avance HCOB, ene: Previsto 50,5; Anterior 50,1.

* 0915 Francia – PMI compuesto avance HCOB, ene.

* 0930 Alemania – PMI manufacturero avance HCOB , ene: Previsto 47,8; Anterior 47,0.

* 0930 Alemania – PMI servicios avance HCOB, ene: Previsto 52,8; Anterior 52,7.

* 0930 Alemania – PMI compuesto avance HCOB, ene: Previsto 51,6; Anterior 51,3.

* 1000 Eurozona – PMI manufacturero avance HCOB , ene: Previsto 49,0; Anterior 48,8.

* 1000 Eurozona – PMI ​servicios avance HCOB, ene: Previsto 52,5; Anterior 52,4.

* 1000 Eurozona – PMI compuesto avance HCOB, ene: Previsto 51,6; Anterior 51,5.

* 1030 Reino Unido – PMI compuesto avance, ene: Anterior 51,4.

* 1030 Reino Unido – PMI manufacturero avance, ene: Previsto 50,7; Anterior 50,6.

* 1030 Reino Unido – PMI servicios avance, ene: Previsto 51,7; Anterior 51,4.

* 1545 Estados Unidos – PMI manufacturero avance S&P Global , ene: Anterior 51,8.

* 1545 Estados Unidos – PMI de servicios avance S&P Global , ene: Anterior 52,5.

* 1545 Estados Unidos – PMI compuesto avance S&P Global , ene: Anterior 52,7.

* 1600 Estados Unidos – Sentimiento U Mich final , ene: Anterior 54,0.

* 1600 Estados Unidos – Condiciones U Mich final , ene: Anterior 52,4.

* 1600 Estados Unidos – Expectativas U Mich final , ene: Anterior 55,0.

* 1600 Estados Unidos – Inflación 1 año final U Mich , ene: Anterior 4,2%.

* 1600 Estados Unidos – Inflación 5 años final U Mich , ene: Anterior 3,4%.

:: SÁBADO 24 ENERO ::

EMPRESAS

* DIA publica avance de resultados.

OTROS EVENTOS

* Día Mundial de la Cultura Africana.

:: DOMINGO 25 ENERO ::

OTROS EVENTOS

* António Costa, presidente ‍del Consejo Europeo, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, visitan India. El primer ministro, Narendra Modi, ha invitado a los líderes de la UE a asistir como invitados de honor al 77º Día de la República. (Hasta el 27 de enero)

* Myanmar celebra la tercera fase de las elecciones.

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)