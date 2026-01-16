LA NACION

Agenda semanal del 17 al 25 de enero de 2026

Agenda semanal del 17 al 25 de enero de 2026
Agenda semanal del 17 al 25 de enero de 2026

16 ene (Reuters) -

:: SÁBADO 17 ENERO ::

OTROS EVENTOS

* Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, visita Corea del Sur para una cumbre con Lee Jae-myung, presidente de Corea del Sur. (Hasta el 19 de enero)

:: DOMINGO 18 ENERO ::

OTROS EVENTOS

* Portugal celebra elecciones presidenciales.

:: LUNES 19 ENERO ::

MERCADOS

* Cierre por festivo en bolsas de Estados Unidos (Día de Martin Luther King Jr.).

BANCOS CENTRALES

* Sharon Donnery, supervisora bancaria del BCE, ofrece una presentación y sesión de preguntas en el seminario web "Enfoque financiero" organizado por Bruegel (1300 GMT).

OTROS EVENTOS

* Reunión del Eurogrupo.

* Petr Pavel, ⁠presidente de República Checa, y su esposa, Eva, visitan el Vaticano, donde serán recibidos por el papa León XIV. Pavel también se ⁠reunirá con el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin.

* Los ministros de Finanzas de Alemania y Francia intervienen en Berlín (1000 GMT).

* Petr Macinka, ministro de Exteriores de República Checa, se reúne con su homólogo húngaro, Péter Szijjártó, en Praga y ofrecen rueda de prensa posterior (1715 GMT).

* Troels Lund Poulsen, ministro de Defensa de Dinamarca, y la ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, se reúnen en Bruselas con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, para tratar la seguridad del Ártico.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0101 Reino Unido – Precios de la vivienda Rightmove mensual , ene: Anterior -1,8.

* 0101 Reino Unido – Precios de la vivienda Rightmove interanual , ene: Anterior -0,6.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado final mensual, dic: Anterior -0,3%.

* 1100 ⁠Eurozona – IPC armonizado ‌final interanual , dic: Previsto 2,0%; Anterior 2,0%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin ​alimentos y energía mensual , dic: Anterior -0,4%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos y energía final interanual, dic: Previsto 2,3%; Anterior 2,3%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin tabaco mensual , dic: Anterior -0,3%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin tabaco interanual , dic: Anterior 2,1%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco final mensual, dic: Anterior 0,3%.

* 1100 Eurozona – IPC ​armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco final interanual, dic: Previsto 2,3%; Anterior 2,3%.

:: MARTES 20 ENERO ::

OTROS EVENTOS

* Emmanuel Macron, presidente de Francia, visita el Foro Económico Mundial en Davos.

* Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (Ecofin).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Precios al productor mensual, dic: Anterior 0,0%.

* 0800 Alemania – Precios al productor interanual , dic: Anterior -2,3%.

* 0800 Reino Unido – Variación ‌solicitudes de desempleo , dic: Anterior 20.100.

* 0800 Reino Unido – Tasa de desempleo según OIT , nov: Previsto 5,0%; Anterior 5,1%.

* 0800 Reino Unido – Variación en el empleo, nov: Anterior -16.000.

* 0800 Reino Unido – Salarios promedio (sin bonus) , nov: Previsto 4,5%; ‌Anterior 4,6%.

* 0800 Reino Unido – Variación empleos HMRC, dic: Anterior -38.000.

* 0900 Eurozona – Cuenta corriente sin desestacionalizar, EUR , nov: Anterior 32.000.000.000.

* 0900 Eurozona – Cuenta corriente desestacionalizado, EUR , nov: ​Anterior 25.700.000.000.

* 1100 Alemania – Sentimiento económico ZEW, ene: Previsto 50,0; Anterior 45,8.

* 1100 Alemania – Condiciones actuales ZEW, ene: Previsto -77,0; Anterior -81,0.

:: MIÉRCOLES 21 ENERO ::

EMPRESAS

* Acerinox – Dividendo de 0,3100 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* Reunión del consejo ejecutivo del Riksbank (1200 GMT).

OTROS EVENTOS

* Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y Laurence Fink, consejero delegado de BlackRock, intervienen en un panel del Foro Económico Mundial titulado "Década de 'déjà vu': ¿los años 2020 son los nuevos años 1920?" (0730 GMT).

* Panel del Foro Económico Mundial titulado "¿Puede Europa defenderse?" con Karol Nawrocki, presidente de Polonia, y Mark Rutte, secretario general de la OTAN, junto a Alexander Stubb, presidente de Finlandia; Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones; y Paul Hudson, consejero delegado de Sanofi (1015 GMT).

* Mahmud Abás, presidente de Palestina, visita Moscú. (Hasta el 22 de enero)

* Reunión de jefes de defensa de la OTAN en la sede de la alianza en Bruselas. (Hasta el 22 de enero)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Reino Unido – IPC subyacente mensual, dic: Anterior -0,2%.

* 0800 Reino Unido – IPC subyacente interanual, dic: Previsto 3,3%; Anterior 3,2%.

* 0800 Reino Unido – IPC mensual, dic: Previsto 0,3%; Anterior -0,2%.

* 0800 Reino Unido – IPC interanual, dic: Previsto 3,3%; Anterior 3,2%.

* 0800 Reino Unido – RPI mensual, dic: Anterior -0,4%.

* 0800 Reino Unido – RPI interanual, dic: Anterior 3,8%.

* 0800 Reino Unido – RPI-X (índice de precios minoristas) mensual , dic: Anterior -0,5%.

* 0800 Reino Unido – RPIX interanual, dic: Anterior 3,7%.

* 0800 Reino Unido – IPC servicios mensual, dic: Anterior -0,2%.

* 0800 Reino Unido – IPC servicios interanual, dic: Previsto 4,5%; Anterior 4,4%.

* 0800 Reino Unido – Precios de insumos IPP mensual sin desestacionalizar, dic: Anterior 0,3%.

* 0800 Reino Unido – Precios de insumos IPP interanual sin desestacionalizar, dic: Anterior 1,1%.

* 0800 Reino Unido – Precios de producción IPP mensual sin desestacionalizar, dic: Anterior 0,1%.

* 0800 Reino Unido – Precios de producción IPP interanual sin desestacionalizar, dic: Anterior 3,4%.

* 0800 Reino Unido – Índice de producción central IPP mensual sin desestacionalizar, dic: Anterior 0,0%.

* 0800 Reino Unido – Índice de producción central IPP interanual sin desestacionalizar, ⁠dic: Anterior 3,5%.

* 1200 Reino Unido – Tendencias de pedidos CBI, ene: Anterior -32.

* 1200 Reino Unido – Optimismo empresarial CBI, 1TR: Anterior -31.

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA , semana 16 ene.

* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario , semana 16 ene.

* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 16 ene.

* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación MBA , semana 16 ene.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años , semana 16 ene.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 17 ene.

* 1600 Estados Unidos – Gasto en construcción ​mensual , oct: Anterior 0,2%.

* 1600 Estados Unidos – Índice de ventas pendientes de viviendas , dic: Anterior 79,2.

* 1600 Estados Unidos – Cambio mensual ventas pendientes , dic: Anterior 3,3%.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API , semana 12 ene.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API , semana 12 ene.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API , semana 12 ene.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 12 ene.

:: JUEVES 22 ENERO ::

EMPRESAS

* Bankinter publica resultados del cuarto trimestre antes de la apertura del mercado.

BANCOS CENTRALES

* El Banco de Japón celebra reunión de política monetaria. (Hasta el 23 de enero)

* Banco de Noruega anuncia su decisión sobre el tipo de interés oficial (0900 GMT).

OTROS EVENTOS

* Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la OMC, y Yeo Han-koo, ministro de Comercio de Corea del Sur, participan en un panel del Foro Económico Mundial (1400 GMT).

* Debate en Davos sobre la economía de Oriente Próximo con Alí Ahmed al-Kuwari, ministro de Finanzas de Qatar; Khalifa Abdullah al-Ajeel al-Askar, ministro de Comercio e Industria de Kuwait; Hisham Ezz al-Arab, consejero delegado de Commercial International Bank (Egipto); y Ahmed Kouchouk, viceministro de Finanzas de Egipto (1515 GMT).

* Diálogo en Davos sobre crecimiento con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI (1515 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Reino Unido – Déficit público excluyendo bancos GBP , dic: Anterior 11.653.000.000.

* 0800 Reino Unido – Déficit público neto GBP, dic: Anterior 10.293.000.000.

* 1200 Reino Unido – Comercio distributivo CBI, ene: Anterior -44.

* 1430 Estados Unidos – PIB final, 3TR: Previsto 4,3.

* 1430 Estados Unidos – Ventas PIB final, 3TR.

* 1430 Estados Unidos – Gasto de consumo PIB final , 3TR.

* 1430 Estados Unidos – Deflactor PIB final, 3TR.

* 1430 Estados Unidos – Precios PCE subyacente final , 3TR.

* 1430 Estados Unidos – Precios PCE ⁠final, 3TR.

* 1430 Estados Unidos – Servicios PCE excluyendo energía y vivienda (final), 3TR.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo , semana 12 ene.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 12 ene.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo , semana 5 ene.

* 1600 Estados Unidos – Ingreso personal mensual , nov.

* 1600 Estados Unidos – Consumo personal real mensual , nov: ​Anterior 0,1%.

* 1600 Estados Unidos – Consumo ajustado mensual , nov: Anterior 0,4%.

* 1600 Estados Unidos – Índice de precios PCE subyacente mensual , nov: Anterior 0,2%.

* 1600 Estados Unidos – Índice de precios PCE subyacente interanual, nov: Anterior 2,8%.

* 1600 Estados Unidos – Índice de precios PCE mensual , nov: Anterior 0,3%.

* 1600 Estados Unidos – Índice de precios PCE interanual , nov: Anterior 2,8%.

* 1630 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf) , semana 12 ene: Anterior -71.000.000.000.

* 1630 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA , semana 12 ene: Anterior -71.000.000.000.

* 1700 Estados Unidos – Activ. manufacturera Fed Kansas City , ene: Anterior -3.

* 1700 Estados Unidos – Índice compuesto Fed Kansas City , ene: Anterior 1.

* 1800 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA , semana 12 ene: Anterior 3.391.000.

* 1800 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA , semana 12 ene: Anterior -29.000.

* 1800 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA , semana 12 ene: Anterior 8.977.000.

* 1800 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA , semana ‍12 ene: Anterior 0,6%.

:: VIERNES 23 ENERO ::

EMPRESAS

* Acerinox – Dividendo de 0,3100 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

* Megan Greene, miembro externa del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, pronuncia un discurso en la Resolution Foundation "¿Mundos aparte?" (0930 GMT).

OTROS EVENTOS

* Rueda de prensa en Ginebra con Abás Araghchi, ministro de Exteriores de Irán (0730 GMT).

* Panel en Davos sobre las perspectivas de la economía global con Mohamed al-Jadaan, ministro de Finanzas de Arabia Saudí, Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, y Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (1000 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* Eurozona – Confianza del consumidor preliminar , ene: Previsto -12,9; Anterior -13,1.

* 0101 Reino Unido – Confianza del consumidor GfK , ene: Anterior -17.

* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas mensual, dic: Previsto -0,1%; Anterior -0,1%.

* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas excluyendo combustible mensual, dic: Anterior -0,2%.

* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas interanual , dic: Anterior 0,6%.

* 0800 Reino Unido – Ventas minoristas excluyendo combustible interanual, dic: Anterior 1,2%.

* 0845 Francia – Clima empresarial manufacturero , ene: Anterior 102.

* 0845 Francia – Clima empresarial general, ene: Anterior 99.

* 0915 Francia – PMI manufacturero avance HCOB, ene: Previsto 50,5; Anterior 50,7.

* 0915 Francia – PMI servicios avance HCOB, ene: Previsto 50,5; Anterior 50,1.

* 0915 Francia – PMI compuesto avance HCOB, ene.

* 0930 Alemania – PMI manufacturero avance HCOB , ene: Previsto 47,8; Anterior 47,0.

* 0930 Alemania – PMI servicios avance HCOB, ene: Previsto 52,8; Anterior 52,7.

* 0930 Alemania – PMI compuesto avance HCOB, ene: Previsto 51,6; Anterior 51,3.

* 1000 Eurozona – PMI manufacturero avance HCOB , ene: Previsto 49,0; Anterior 48,8.

* 1000 Eurozona – PMI ​servicios avance HCOB, ene: Previsto 52,5; Anterior 52,4.

* 1000 Eurozona – PMI compuesto avance HCOB, ene: Previsto 51,6; Anterior 51,5.

* 1030 Reino Unido – PMI compuesto avance, ene: Anterior 51,4.

* 1030 Reino Unido – PMI manufacturero avance, ene: Previsto 50,7; Anterior 50,6.

* 1030 Reino Unido – PMI servicios avance, ene: Previsto 51,7; Anterior 51,4.

* 1545 Estados Unidos – PMI manufacturero avance S&P Global , ene: Anterior 51,8.

* 1545 Estados Unidos – PMI de servicios avance S&P Global , ene: Anterior 52,5.

* 1545 Estados Unidos – PMI compuesto avance S&P Global , ene: Anterior 52,7.

* 1600 Estados Unidos – Sentimiento U Mich final , ene: Anterior 54,0.

* 1600 Estados Unidos – Condiciones U Mich final , ene: Anterior 52,4.

* 1600 Estados Unidos – Expectativas U Mich final , ene: Anterior 55,0.

* 1600 Estados Unidos – Inflación 1 año final U Mich , ene: Anterior 4,2%.

* 1600 Estados Unidos – Inflación 5 años final U Mich , ene: Anterior 3,4%.

:: SÁBADO 24 ENERO ::

EMPRESAS

* DIA publica avance de resultados.

OTROS EVENTOS

* Día Mundial de la Cultura Africana.

:: DOMINGO 25 ENERO ::

OTROS EVENTOS

* António Costa, presidente ‍del Consejo Europeo, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, visitan India. El primer ministro, Narendra Modi, ha invitado a los líderes de la UE a asistir como invitados de honor al 77º Día de la República. (Hasta el 27 de enero)

* Myanmar celebra la tercera fase de las elecciones.

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)

Reuters
Conforme a
The Trust Project
Cargando banners ...