Agenda semanal del 17 al 25 de mayo de 2025

16 mayo (Reuters) - **SÁBADO 17 MAYO** BANCOS CENTRALES * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, pronuncia un discurso de graduación en el College of Western Idaho. (0140 GMT) OTROS EVENTOS * El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, visita China. (Hasta el 20 de mayo) * Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. * Final del Festival de la Canción de Eurovisión 2025 en Basilea, Suiza. (1900 GMT) **DOMINGO 18 MAYO** BANCOS CENTRALES * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, da un discurso en la ceremonia de graduación de la Universidad Hofstra en Hempstead, Nueva York. (2120 GMT) OTROS EVENTOS * Elecciones de la Asamblea de la República de Portugal. * Elecciones presidenciales en Polonia. * Elecciones presidenciales de Rumanía (segunda ronda). * El presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña, visita Japón como invitado oficial para participar en el Evento del Día Nacional en la Expo 2025. (Hasta el 23 de mayo) **LUNES 19 MAYO** BANCOS CENTRALES * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, habla sobre las perspectivas económicas ante la Conferencia de la Asociación de Banqueros Hipotecarios sobre Mercados Secundarios y de Capital, en Nueva York. (1245 GMT) * Liz Oakes, del Comité de Política Financiera del Banco de Inglaterra, participa en un panel de discusión del Banco de Atlanta sobre entidades no bancarias en los mercados de crédito. (1450 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, pronuncia unas palabras de bienvenida y modera una discusión antes de la Conferencia de Mercados Financieros 2025 "Intermediación Financiera en Transición: ¿Cómo se adaptará la política monetaria?" organizada por el Banco de la Reserva Federal de Atlanta. (1245 GMT) * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, modera un panel en la "Sesión de Política 2: El papel creciente de las entidades no bancarias en los mercados del tesoro y de dinero" antes de la Conferencia de Mercados Financieros 2025 "Intermediación Financiera en Transición: ¿Cómo se adaptará la política monetaria?" organizada por el Banco de la Reserva Federal de Atlanta. (1715 GMT) * Hyun Song Shin, jefe del Departamento Monetario y Económico del Banco de Pagos Internacionales, habla en Londres sobre los nuevos riesgos que enfrenta el sistema financiero global. OTROS EVENTOS * El presidente checo, Petr Pavel, se reúne con dirigentes de la UE y la OTAN en un viaje a Bélgica. (Hasta el 21 de mayo) * Los primeros ministros de Finlandia y Lituania, Petteri Orpo y Gintautas Paluckas, se reúnen en Finlandia para discutir la seguridad europea, la situación en Ucrania, el próximo marco financiero plurianual de la UE y las relaciones bilaterales entre Lituania y Finlandia. (1100 GMT) * Cumbre UE-Reino Unido. * La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visita Londres para una cumbre sobre cooperación post-Brexit con Reino Unido. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 01:01 United Kingdom GBRHPM=ECI House Price Rightmove MM May 1.4% 01:01 United Kingdom GBRHPY=ECI House Price Rightmove YY May 1.3% 11:00 Euro Zone EUHIC=ECI HICP Final MM Apr 0.6% 11:00 Euro Zone EUHICY=ECI HICP Final YY Apr 2.2% 2.2% 11:00 Euro Zone EUHIX=ECI HICP-X F&E MM Apr 0.8% 11:00 Euro Zone EUHIXY=ECI HICP-X F&E Final YY Apr 2.7% 11:00 Euro Zone EUXTOB=ECI HICP-X Tobacco MM Apr 0.6% 11:00 Euro Zone EUXTOY=ECI HICP-X Tobacco YY Apr 2.1% 11:00 Euro Zone EUCPIX=ECI HICP-X F, E, A, T Final MM Apr 1.0% 11:00 Euro Zone EUCPXY=ECI HICP-X F,E,A&T Final YY Apr 2.7% 16:00 United States USLEAD=ECI Leading Index Chg MM Apr -0.8% -0.7% 17:30 United States US6MAT=ECI 6M Bill Auc - TA 19 May 73,969,637,500 17:30 United States US6MAH=ECI 6M Bill Auc - HR 19 May 4.105% 17:30 United States US6MAB=ECI 6M Bill Auc - BTC 19 May 3.260 17:30 United States US6MAA=ECI 6M Bill Auc - HAP 19 May 33.330% 20:00 United States US3MAT=ECI 3M Bill Auc - TA 19 May 82,671,712,000 20:00 United States US3MAH=ECI 3M Bill Auc - HR 19 May 4.300% 20:00 United States US3MAB=ECI 3M Bill Auc - BTC 19 May 2.510 20:00 United States US3MAA=ECI 3M Bill Auc - HAP 19 May 65.340% **MARTES 20 MAYO** BANCOS CENTRALES * El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, habla sobre la economía de EEUU y la política monetaria en una conversación moderada ante el Economic Club of Minnesota, en Mineápolis. (1700 GMT) * El economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, pronuncia un discurso en Barclays en Londres. (0800 GMT) * La supervisora del BCE, Claudia Buch, habla en la 5ª Conferencia Anual sobre Integración Financiera Europea de la Asociación de Mercados Financieros en Europa, en Fráncfort. (1150 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, pronuncia unas palabras de bienvenida antes de la Conferencia de Mercados Financieros 2025. (1300 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, y la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, pronuncian discursos principales, y el presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, modera una discusión antes de la Conferencia de Mercados Financieros 2025. (2300 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, pronuncia un discurso antes de una conferencia organizada por el Banco de la Reserva Federal de Richmond. (1300 GMT) * El Banco de Noruega presenta el Informe de Estabilidad Financiera. (0600 GMT) OTROS EVENTOS * Los ministros de finanzas del G7 y los gobernadores de los bancos centrales se reúnen en Banff, Alberta, Canadá. (Hasta el 22 de mayo) * Reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE y del Consejo de Asuntos Exteriores (Defensa). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 10:00 Euro Zone EUCURA=ECI Current Account NSA,EUR Mar 33.10B 10:00 Euro Zone EUCURU=ECI Current Account SA, EUR Mar 34.300B 14:55 United States USREDY=ECI Redbook YY 17 May, w/e 5.8% 16:00 Euro Zone EUCONF=ECI Consumer Confid. Flash May -16.7 22:30 United States USOIAC=ECI API wkly crude Stk 12 May, w/e 22:30 United States USOIAG=ECI API Wkly gsln stk 12 May, w/e 22:30 United States USOIAD=ECI API Wkly dist. Stk 12 May, w/e 22:30 United States USOIAR=ECI API Wkly crude runs 12 May, w/e **MIÉRCOLES 21 MAYO** BANCOS CENTRALES * El BCE publica el Informe de Estabilidad Financiera. (0800 GMT) * La subgobernadora del Riksbank, Anna Seim, discute sobre la política monetaria actual y la situación económica en Handelsbanken de Västerås. (0600 GMT) * El miembro del Consejo del BCE, Philip Lane, participa en un panel de discusión sobre "Tipos de interés negativos y el impacto de la política monetaria" en el Journal of the European Economic Association (JEEA)/Fundación BBVA en Madrid, España. (1600 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, participa en un evento "Fed Listens" como parte de la conferencia "Elevating What Works 2025 Investing in Rural America", organizada por el Banco de la Reserva Federal de Richmond, en Roanoke, Virginia. (1600 GMT) * La vicegobernadora del Banco de Finlandia Marja Nykänen comenta sobre la estabilidad financiera del país en una conferencia de prensa. (0800 GMT) * El Consejo de Gobierno del BCE celebra una reunión de política no monetaria (virtual). OTROS EVENTOS * El vicepresidente del BCE, Luis De Guindos, y José Luis Escrivá hablan en un evento en Madrid. (Hasta el 22 de mayo) * El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, viaja a Estados Unidos en una visita de trabajo y se reúne con el presidente de EEUU, Donald Trump. * El rey Guillermo Alejandro de Países Bajos visita Japón para asistir a la Expo 2025 Osaka, Kansai, Japón. (Hasta el 22 de mayo) * 3ª Reunión Ministerial Unión Europea Unión Africana. * La presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani Sadriu, visita Suiza en una visita de Estado por invitación del Gobierno federal. (Hasta el 22 de mayo) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 United Kingdom GBCPXM=ECI Core CPI MM Apr 0.5% 08:00 United Kingdom GBCPXY=ECI Core CPI YY Apr 3.4% 08:00 United Kingdom GBHICM=ECI CPI MM Apr 0.3% 08:00 United Kingdom GBHICY=ECI CPI YY Apr 2.6% 08:00 United Kingdom GBRPIM=ECI RPI MM Apr 0.3% 08:00 United Kingdom GBRPI=ECI RPI YY Apr 3.2% 08:00 United Kingdom GBRPIX=ECI RPI-X (Retail Prices) MM Apr 0.3% 08:00 United Kingdom GBRPIY=ECI RPIX YY Apr 2.8% 08:00 United Kingdom GBRPIN=ECI RPI Index Apr 395.3 08:00 United Kingdom GBCPSM=ECI CPI Services MM Apr 0.4% 08:00 United Kingdom GBCPSA=ECI CPI Services YY Apr 4.7% 13:00 United States USMGA=ECI MBA Mortgage Applications 16 May, w/e 1.1% 13:00 United States USMGM=ECI Mortgage Market Index 16 May, w/e 251.2 13:00 United States USMGPI=ECI MBA Purchase Index 16 May, w/e 166.5 13:00 United States USMGR=ECI Mortgage Refinance Index 16 May, w/e 718.1 13:00 United States USMG=ECI MBA 30-Yr Mortgage Rate 16 May, w/e 6.86% 16:30 United States USOILC=ECI EIA Wkly Crude Stk 16 May, w/e 3.454M 16:30 United States USOILD=ECI EIA Wkly Dist. Stk 16 May, w/e -3.155M 16:30 United States USOILG=ECI EIA Wkly Gsln Stk 16 May, w/e -1.022M 16:30 United States USOIRU=ECI EIA Wkly Refn Util 16 May, w/e 1.2% 19:00 United States USBYTT=ECI 20Y Bond Auc - TA 21 May 13,000,010,800.000 19:00 United States USBYTH=ECI 20Y Bond Auc - HY 21 May 4.810% 19:00 United States USBYTB=ECI 20Y Bond Auc - BTC 21 May 2.630 19:00 United States USBYTA=ECI 20Y Bond Auc - HAP 21 May 6.470% **JUEVES 22 MAYO** EMPRESAS * Metrovacesa publica sus resultados del primer trimestre antes de la apertura del mercado. * Grupo Empresarial San José - Dividendo de 0,1800 euros por acción. Fecha de abono. BANCOS CENTRALES * La vicegobernadora del Banco de Inglaterra, Sarah Breeden, participa en una discusión del Financial Times sobre riesgos climáticos. (1050 GMT) * La miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra Swati Dhingra participa en un panel de discusión sobre el rendimiento comercial y de productividad de las empresas británicas desde 2005 hasta 2022 en la conferencia de estadísticas ESCoE en Londres. (1100 GMT) * El economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, pronuncia un discurso en una conferencia del banco central austríaco sobre política monetaria y el lado de la oferta de la economía. (1230 GMT) * Discurso del miembro del Consejo del BCE Frank Elderson en una cena en el Naturalis Biodiversity Center en el Día Mundial de la Biodiversidad, en Leiden, Países Bajos. (1500 GMT) * Discurso del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, en el 6º Foro Internacional Expansión "El futuro se decide aquí Desafíos globales para una nueva era en economía, geopolítica y tecnología" en Madrid, España. (1530 GMT) * Mesa redonda con Toni Gravelle, vicegobernador del Banco de Canadá, en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York - Universidad de Columbia. (1915 GMT) * Discurso del miembro del consejo del Banco de Japón, Noguchi Asahi, en una reunión con dirigentes locales. (0130 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, pronuncia un discurso principal antes del Taller de Implementación de Política Monetaria: "Desmantelamiento de los grandes balances de los bancos centrales" organizado por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. (1800 GMT) * Reunión de la junta ejecutiva del Riksbank. (0700 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 United Kingdom GBPSNX=ECI PSNB Ex Banks GBP Apr 16.444B 08:00 United Kingdom GBPSNB=ECI PSNB, GBP Apr 16.444B 08:00 United Kingdom GBPSCR=ECI PSNCR, GBP Apr 2.694B 08:45 France FRCOMP=ECI Business Climate Mfg May 99 08:45 France FRBCS=ECI Business Climate Overall May 96 09:15 France FRPMIF=ECI HCOB Mfg Flash PMI May 48.7 09:15 France FRPMSF=ECI HCOB Services Flash PMI May 47.3 09:15 France FRPMCF=ECI HCOB Composite Flash PMI May 47.8 09:30 Germany DEPMIF=ECI HCOB Mfg Flash PMI May 49.0 48.4 09:30 Germany DEPMSF=ECI HCOB Services Flash PMI May 49.5 49.0 09:30 Germany DEPMCF=ECI HCOB Composite Flash PMI May 50.1 10:00 Euro Zone EUPMMF=ECI HCOB Mfg Flash PMI May 49.4 49.0 10:00 Euro Zone EUPMSF=ECI HCOB Services Flash PMI May 50.4 50.1 10:00 Euro Zone EUPMCF=ECI HCOB Composite Flash PMI May 50.4 10:00 Germany DEBUS=ECI Ifo Business Climate New May 87.7 86.9 10:00 Germany DEBUCS=ECI Ifo Curr Conditions New May 87.0 86.4 10:00 Germany DEBUES=ECI Ifo Expectations New May 88.3 87.4 10:30 United Kingdom GBPMCF=ECI Flash Composite PMI May 48.5 10:30 United Kingdom GBPMMF=ECI Flash Manufacturing PMI May 45.4 10:30 United Kingdom GBPMSF=ECI Flash Services PMI May 49.0 12:00 United Kingdom GBCBIO=ECI CBI Trends - Orders May -26 14:30 United States USJOB=ECI Initial Jobless Clm 12 May, w/e 229k 14:30 United States USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 12 May, w/e 230.50k 14:30 United States USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 5 May, w/e 1.881M 14:30 United States USCFNA=ECI National Activity Index Apr -0.03 15:45 United States USMPMP=ECI S&P Global Mfg PMI Flash May 50.2 15:45 United States USMPSP=ECI S&P Global Svcs PMI Flash May 50.8 15:45 United States USPMCF=ECI S&P Global Comp PMI Flash May 50.6 16:00 United States USEHS=ECI Existing Home Sales Apr 4.10M 4.02M 16:00 United States USEHSP=ECI Exist. Home Sales % Chg Apr -5.9% 16:30 United States USOILN=ECI EIA-Nat Gas Chg Bcf 12 May, w/e 110B 16:30 United States USNGIF=ECI Nat Gas-EIA Implied Flow 12 May, w/e 110B 17:00 United States USKCMF=ECI KC Fed Manufacturing May -5 17:00 United States USKCCI=ECI KC Fed Composite Index May -4 17:30 United States US4WAT=ECI 4W Bill Auc - TA 22 May 17:30 United States US4WAH=ECI 4W Bill Auc - HR 22 May 17:30 United States US4WAB=ECI 4W Bill Auc - BTC 22 May 17:30 United States US4WAA=ECI 4W Bill Auc - HAP 22 May 19:00 United States USTYTT=ECI 10Y TIPS Auc - TA 22 May 18,000,001,000 19:00 United States USTYTH=ECI 10Y TIPS Auc - HY 22 May 1.935% 19:00 United States USTYTB=ECI 10Y TIPS Auc - BTC 22 May 2.350 19:00 United States USTYTA=ECI 10Y TIPS Auc - HAP 22 May 83.180% **VIERNES 23 MAYO** BANCOS CENTRALES * Discurso principal del miembro del Comité Ejecutivo del BCE, Isabel Schnabel, sobre "Educación financiera y política monetaria" en el evento "La democracia se nutre de la participación" del Internationaler Demokratiepreis Bonn e.V. (IDP) en Bonn, Alemania. * Conferencia del miembro del Comité Ejecutivo del BCE, Philip Lane, sobre "Inflación y Desinflación en el Área del Euro" en EMU Lab (Instituto Universitario Europeo de Florencia) en Florencia, Italia. (0830 GMT) * El economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, da una conferencia en una conferencia organizada por el banco central austríaco. (1430 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 01:01 United Kingdom GBGFK=ECI GfK Consumer Confidence May -23 08:00 Germany DEGDP=ECI GDP Detailed QQ SA Q1 0.2% 0.2% 08:00 Germany DEGDPY=ECI GDP Detailed YY NSA Q1 -0.4% 08:00 Germany DEGDDS=ECI GDP Detailed YY SA Q1 -0.2% 08:00 United Kingdom GBRSL=ECI Retail Sales MM Apr 0.4% 08:00 United Kingdom GBRSX=ECI Retail Sales Ex-Fuel MM Apr 0.5% 08:00 United Kingdom GBRSLY=ECI Retail Sales YY Apr 2.6% 08:00 United Kingdom GBRSXY=ECI Retail Sales Ex-Fuel YY Apr 3.3% 08:45 France FRCONC=ECI Consumer Confidence May 92 09:00 Spain ESONS=ECI Overnight Stays Apr 22,344,694 14:00 United States USBPR=ECI Build Permits R Numb Apr 14:00 United States USBPRP=ECI Build Permits R Chg MM Apr 16:00 United States USHNS=ECI New Home Sales-Units Apr 0.700M 0.724M 16:00 United States USHNSP=ECI New Home Sales Chg MM Apr 7.4% **SÁBADO 24 MAYO** * Sin eventos relevantes. **DOMINGO 25 MAYO** OTROS EVENTOS * Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN. * Elecciones de la Asamblea Nacional de Surinam. * Elecciones de la Asamblea Nacional de Venezuela. (Datos recopilados por la redacción de Gdansk y Tomás Cobos)

