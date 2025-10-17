Agenda semanal del 18 al 26 de octubre de 2025
- 1 minuto de lectura'
17 oct (Reuters) - (NOTA: Se incluye al final de la agenda un cuadro con datos macroeconómicos cuya publicación se ha visto o podría verse retrasada por el cierre de la Administración en Estados Unidos. La fecha indicada para dichos indicadores corresponde al día para el que estaban programados inicialmente.)
**SÁBADO 18 OCTUBRE**
BANCOS CENTRALES
* El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, interviene en un evento del G30 junto a la presidenta del BCE, Christine Lagarde, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, y otros altos funcionarios de finanzas. * Piero Cipollone, miembro del comité ejecutivo del BCE, pronuncia un discurso en la reunión del Euro50Group. (1130 GMT)
* Participación de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en la mesa redonda "Perspectivas de la economía mundial" en la apertura del Grupo de los Treinta. (1300 GMT)
OTROS EVENTOS
* 14º aniversario de la liberación del soldado israelí Gilad Shalit tras más de cinco años retenido por Hamás en la Franja de Gaza. **DOMINGO 19 OCTUBRE**
OTROS EVENTOS
* Elecciones presidenciales en Bolivia. * Elecciones presidenciales en Chipre del Norte. **LUNES 20 OCTUBRE**
BANCOS CENTRALES
* Hajime Takata, miembro del consejo del Banco de Japón, pronuncia un discurso en una reunión de la Federación Económica de Chugoku. (0350 GMT)
OTROS EVENTOS
* El presidente de EEUU, Donald Trump, se reúne con el primer ministro australiano, Anthony Albanese. * Reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE.
DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Perio Reute Prior al /Region Name d rs Tim Poll e 01: United GBRHPM House Price Oct 0,4% 01 Kingdom =ECI Rightmove MM 01: United GBRHPY House Price Oct -0,1% 01 Kingdom =ECI Rightmove YY 08: Germany DEPPIY Producer Sep -2,2% 00 =ECI Prices YY 10: Euro EUCURA Current Aug 35.000 millones 00 Zone =ECI Account NSA,EUR 10: Euro EUCURU Current Aug 27.700 millones 00 Zone =ECI Account SA, EUR 17: United US6MAT 6M Bill Auc 20 79.502.879.100 30 States =ECI - TA Oct 17: United US6MAH 6M Bill Auc 20 3,685% 30 States =ECI - HR Oct 17: United US6MAB 6M Bill Auc 20 2,950 30 States =ECI - BTC Oct 17: United US6MAA 6M Bill Auc 20 88,600% 30 States =ECI - HAP Oct 20: United US3MAT 3M Bill Auc 20 88.795.490.800 00 States =ECI - TA Oct 20: United US3MAB 3M Bill Auc 20 2,880 00 States =ECI - BTC Oct 20: United US3MAA 3M Bill Auc 20 56,560% 00 States =ECI - HAP Oct MARTES 21 OCTUBRE EMPRESAS * Enagás publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. BANCOS CENTRALES * La Reserva Federal organiza una conferencia sobre innovación en los pagos, que incluye mesas redondas sobre varios aspectos, como la convergencia de las finanzas tradicionales y descentralizadas; los nuevos casos de uso y modelos de negocio de las "stablecoins"; la intersección de la inteligencia artificial y los pagos; y la tokenización de los productos y servicios financieros. * El vicegobernador del Banco de Japón, Ryozo Himino, pronuncia un discurso en la Cumbre GZERO 2025 de Japón. (0420 GMT) * Conferencia del Banco de Noruega sobre cómo el cambio climático y la transición energética afectan a la macroeconomía y los mercados financieros, con discursos de apertura de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el exvicepresidente de EEUU, Al Gore. (0700 GMT) * El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, interviene en un acto en Barcelona. (0930 GMT) * Christopher Waller, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, pronuncia el discurso de apertura de la Conferencia sobre Innovación en los Pagos de la Reserva Federal. (1300 GMT) * La directora ejecutiva de pagos del Banco de Inglaterra, Victoria Cleland, pronuncia el discurso de apertura en la presentación del reto de innovación DLT del BPI. (1300 GMT) * Christopher Waller, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, pronuncia el discurso de clausura de la Conferencia sobre Innovación en los Pagos de la Reserva Federal. (1930 GMT) OTROS EVENTOS * La ministra de Finanzas británica, Rachel Reeves, organiza una cumbre de inversión regional, que reúne a inversores y líderes locales para crear empleo en todo Reino Unido. * El presidente francés, Emmanuel Macron, visita Eslovenia en el marco de la cumbre Med9. * Reunión de Ministros de Finanzas de APEC. (Hasta el 22 de octubre) DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Perio Reute Prior al /Region Name d rs Tim Poll e 08: United GBPSNX PSNB Ex Sep 17.962B 00 Kingdom =ECI Banks GBP 08: United GBPSCR PSNCR, GBP Sep 10.158B 00 Kingdom =ECI 14: United USREDY Redbook YY 18 5,9% 55 States =ECI Oct, w/e 22: United USOIAC API wkly 13 #N/P #N/P 30 States =ECI crude Stk Oct, w/e 22: United USOIAG API Wkly 13 #N/P #N/P 30 States =ECI gsln stk Oct, w/e 22: United USOIAD API Wkly 13 #N/P #N/P 30 States =ECI dist. Stk Oct, w/e 22: United USOIAR API Wkly 13 #N/P #N/P 30 States =ECI crude runs Oct, w/e **MIÉRCOLES 22 OCTUBRE** EMPRESAS * CIE Automotive publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Naturhouse Health - Dividendo ordinario de 0,1000 euros. Fecha de descuento. BANCOS CENTRALES * La presidenta del BCE, Christine Lagarde, y la consejera delegada de Commerzbank, Bettina Orlopp, entre otros altos ejecutivos del sector bancario, intervienen en la Cumbre de Finanzas y Futuro de Fráncfort. * Reunión del comité ejecutivo del Riksbank, el banco central sueco. (0700 GMT) * El vicegobernador del Riksbank, Per Jansson, habla sobre política monetaria en la conferencia de la Oficina Nacional de Mediación sobre las condiciones económicas para la formación de salarios. (1600 GMT) * El gobernador del Riksbank, Erik Thedéen, ofrece su visión sobre la economía, los pagos y la estabilidad financiera en tiempos de incertidumbre. (1600 GMT) * Sam Woods, miembro del Consejo de Administración del Banco de Inglaterra, pronuncia un discurso en el Banquete Anual de la City en Mansion House. Woods es también vicegobernador de Regulación Prudencial y consejero delegado de la Autoridad de Regulación Prudencial. (2000 GMT) OTROS EVENTOS * El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, inicia una visita a tres países de Asia, que incluye visitas de Estado a Indonesia y Vietnam, seguida de la participación del presidente en la 47ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) como invitado de la presidencia en Kuala Lumpur, Malasia. (Hasta el 28 de octubre) * El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, recibe en Moscú a su homólogo kazajo, Yermek Kosherbayev. * 14º aniversario de la muerte del príncipe heredero de Arabia Saudí. * El presidente egipcio, Abdelfatah al-Sisi, se reúne con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la primera cumbre UE-Egipto centrada en las relaciones bilaterales, la situación en Oriente Próximo, Ucrania, el comercio y la migración. DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Perio Reuters Prior al /Region Name d Poll Time 08: United GBCPXM Core CPI MM Sep 0,3% 00 Kingdom =ECI 08: United GBCPXY Core CPI YY Sep 3,6% 00 Kingdom =ECI 08: United GBHICM CPI MM Sep 0,3% 00 Kingdom =ECI 08: United GBHICY CPI YY Sep 4,0% 3,8% 00 Kingdom =ECI 08: United GBRPIM RPI MM Sep 0,4% 00 Kingdom =ECI 08: United GBRPI= RPI YY Sep 4,6% 00 Kingdom ECI 08: United GBRPIX RPI-X Sep 0,4% 00 Kingdom =ECI (Retail Prices) MM 08: United GBRPIY RPIX YY Sep 4,4% 00 Kingdom =ECI 08: United GBRPIN RPI Index Sep 407.7 00 Kingdom =ECI 08: United GBCPSM CPI Services Sep 0,2% 00 Kingdom =ECI MM 08: United GBCPSA CPI Services Sep 4,7% 00 Kingdom =ECI YY 08: United GBPIPM PPI Input Sep 0,8% 00 Kingdom =ECI Prices MM NSA 08: United GBPIP1 PPI Input Sep -0.1% 00 Kingdom =ECI Prices YY NSA 08: United GBPPI= PPI Output Sep 0,5% 00 Kingdom ECI Prices MM NSA 08: United GBPPIY PPI Output Sep 0,3% 00 Kingdom =ECI Prices YY NSA 08: United GBPCOM PPI Core Sep 0,3% 00 Kingdom =ECI Output MM NSA 08: United GBPCOY PPI Core Sep 1.5% 00 Kingdom =ECI Output YY NSA 13: United USMGA= MBA Mortgage 17 -1.8% 00 States ECI Applications Oct, w/e 13: United USMGM= Mortgage 17 317.2 00 States ECI Market Index Oct, w/e 13: United USMGPI MBA Purchase 17 166.0 00 States =ECI Index Oct, w/e 13: United USMGR= Mortgage 17 1,168.0 00 States ECI Refinance Oct, Index w/e 13: United USMG=E MBA 30-Yr 17 6.42% 00 States CI Mortgage Oct, Rate w/e 16: United USOILC EIA Wkly 13 30 States =ECI Crude Stk Oct, w/e 16: United USOILD EIA Wkly 13 -4.529M 30 States =ECI Dist. Stk Oct, w/e 16: United USOILG EIA Wkly 13 30 States =ECI Gsln Stk Oct, w/e 16: United USOIRU EIA Wkly 13 -6.7% 30 States =ECI Refn Util Oct, w/e 19: United USBYTT 20Y Bond Auc 22 13.000.034 00 States =ECI - TA Oct ,100.000 19: United USBYTH 20Y Bond Auc 22 4.613% 00 States =ECI - HY Oct 19: United USBYTB 20Y Bond Auc 22 2.740 00 States =ECI - BTC Oct 19: United USBYTA 20Y Bond Auc 22 14.960% 00 States =ECI - HAP Oct **JUEVES 23 OCTUBRE** EMPRESAS * Bankinter publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Viscofan publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. BANCOS CENTRALES * El vicegobernador del Norges Bank, Pal Longva, participa en "Kåkånomics". * Jonathan Hall, miembro del Comité de Política Financiera del Banco de Inglaterra, pronuncia un discurso en la Confederación de la Industria Británica: "Equilibrio entre la estabilidad financiera y el crecimiento: el mandato del Comité de Política Financiera del Banco de Inglaterra y la búsqueda de un óptimo social". (1300 GMT) OTROS EVENTOS * 13º aniversario de la declaración de la Liberación de Libia. * 13º aniversario del terremoto de Van, Turquía, que causó más de 600 muertos y más de 4000 heridos. * Reunión del Consejo Europeo. (Hasta el 24 de octubre) DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Perio Reuters Prior al /Region Name d Poll Time 09: Spain ESONS= Overnight Sep 48.181.913 00 ECI Stays 12: United GBCBIO CBI Trends - Oct -27 00 Kingdom =ECI Orders 12: United GBCBOI CBI Business Q4 -27 00 Kingdom =ECI Optimism 14: United USCFNA National Sep -0.12 30 States =ECI Activity Index 16: Euro EUCONF Consumer Oct -14.9 -14.9 00 Zone =ECI Confid. Flash 16: United USEHS= Existing Sep 4,00M 00 States ECI Home Sales 16: United USEHSP Exist. Home Sep -0.2% 00 States =ECI Sales% Chg 16: United USOILN EIA-Nat Gas 13 30 States =ECI Chg Bcf Oct, w/e 16: United USNGIF Nat Gas-EIA 13 80B 30 States =ECI Implied Flow Oct, w/e 17: United USKCMF KC Fed Oct 4 00 States =ECI Manufacturin g 17: United USKCCI KC Fed Oct 4 00 States =ECI Composite Index 17: United US4WAT 4W Bill Auc 23 30 States =ECI - TA Oct 17: United US4WAH 4W Bill Auc 23 30 States =ECI - HR Oct 17: United US4WAB 4W Bill Auc 23 30 States =ECI - BTC Oct 17: United US4WAA 4W Bill Auc 23 30 States =ECI - HAP Oct 19: United US0YTT 5Y TIPS Auc 23 23.000.084 00 States =ECI - TA Oct ,200 19: United US0YTH 5Y TIPS Auc 23 1.650% 00 States =ECI - HY Oct 19: United US0YTB 5Y TIPS Auc 23 2.530 00 States =ECI - BTC Oct 19: United US0YTA 5Y TIPS Auc 23 93.570% 00 States =ECI - HAP Oct **VIERNES 24 OCTUBRE** EMPRESAS * Naturhouse Health - Dividendo ordinario de 0,1000 euros por acción. Fecha de abono. OTROS EVENTOS * Elecciones presidenciales en Irlanda. DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Perio Reute Prior al /Region Name d rs Tim Poll e 01: United GBGFK= GfK Consumer Oct -19 01 Kingdom ECI Confidence 08: United GBRSL= Retail Sales Sep 0,0% 0,5% 00 Kingdom ECI MM 08: United GBRSX= Retail Sales Sep 0,8% 00 Kingdom ECI Ex-Fuel MM 08: United GBRSLY Retail Sales Sep 0,7% 00 Kingdom =ECI YY 08: United GBRSXY Retail Sales Sep 1,2% 00 Kingdom =ECI Ex-Fuel YY 08: France FRCONC Consumer Oct 87 45 =ECI Confidence 09: Spain ESUNR= Unemployment Q3 10,29% 00 ECI Rate 09: France FRPMIF HCOB Mfg Oct 48,2 15 =ECI Flash PMI 09: France FRPMSF HCOB Oct 48,5 15 =ECI Services Flash PMI 09: France FRPMCF HCOB Oct 48,1 15 =ECI Composite Flash PMI 09: Germany DEPMIF HCOB Mfg Oct 49,3 49,5 30 =ECI Flash PMI 09: Germany DEPMSF HCOB Oct 51,0 51,5 30 =ECI Services Flash PMI 09: Germany DEPMCF HCOB Oct 51,5 52,0 30 =ECI Composite Flash PMI 10: Euro EUPMMF HCOB Mfg Oct 49,9 49,8 00 Zone =ECI Flash PMI 10: Euro EUPMSF HCOB Oct 51,1 51,3 00 Zone =ECI Services Flash PMI 10: Euro EUPMCF HCOB Oct 51,0 51,2 00 Zone =ECI Composite Flash PMI 10: United GBPMCF Flash Oct 50,1 30 Kingdom =ECI Composite PMI 10: United GBPMMF Flash Oct 46,2 30 Kingdom =ECI Manufacturin g PMI 10: United GBPMSF Flash Oct 50,8 50,8 30 Kingdom =ECI Services PMI 14: United USBPR= Build Sep 00 States ECI Permits R Numb 14: United USBPRP Build Sep 00 States =ECI Permits R Chg MM 14: United USCPF= Core CPI MM, Sep 0,3% 0,3% 30 States ECI SA 14: United USCPFY Core CPI YY, Sep 3,1% 3,1% 30 States =ECI NSA 14: United USCPN= CPI Index, Sep 325,0 323,976 30 States ECI NSA 10 14: United USCPNX Core CPI Sep 329,793 30 States =ECI Index, SA 14: United USCPI= CPI MM, SA Sep 0,4% 0,4% 30 States ECI 14: United USCPNY CPI YY, NSA Sep 3,1% 2,9% 30 States =ECI 14: United USEARN Real Weekly Sep -0,1% 30 States =ECI Earnings MM 14: United USCPIW CPI Wage Sep 317,306 30 States =ECI Earner 15: United USMPMP S&P Global Oct 52,0 45 States =ECI Mfg PMI Flash 15: United USMPSP S&P Global Oct 54,2 45 States =ECI Svcs PMI Flash 15: United USPMCF S&P Global Oct 53,9 45 States =ECI Comp PMI Flash 16: United USUMSF U Mich Oct 55,0 00 States =ECI Sentiment Final 16: United USUMCF U Mich Oct 61,0 00 States =ECI Conditions Final 16: United USUMF= U Mich Oct 51,2 00 States ECI Expectations Final 16: United USUM1F U Mich 1Yr Oct 4,6% 00 States =ECI Inf Final 16: United USUM5F U Mich 5-Yr Oct 3,7% 00 States =ECI Inf Final 16: United USHNS= New Home Sep 0,800M 00 States ECI Sales-Units 16: United USHNSP New Home Sep 20,5% 00 States =ECI Sales Chg MM 17: United USCCPI Cleveland Sep 0,3% 00 States =ECI Fed CPI **SÁBADO 25 OCTUBRE** * Sin eventos relevantes. **DOMINGO 26 OCTUBRE** OTROS EVENTOS * El presidente de EEUU, Donald Trump, visita Malasia y podría facilitar un acuerdo de alto el fuego entre Tailandia y Camboya en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). (Hasta el 27 de octubre) * Los líderes de la ASEAN y sus socios de diálogo se reúnen para una serie de cumbres de alto nivel. (Hasta el 28 de octubre) * Elecciones a la Cámara de Diputados y el Senado de Argentina. DATOS MACROECONÓMICOS AFECTADOS POR EL CIERRE DE LA ADMINISTRACIÓN EN EEUU Local Loc Countr RIC Indicator Perio Reu Prior Start al y/Regi Name d ter Date Tim on s e Pol l 13 02: United USNFA Non-Farm Sep 50.000 22.000 Oct 30 States R=ECI Payrolls 2025 13 02: United USPRP Private Sep 61.000 38.000 Oct 30 States =ECI Payrolls 2025 13 02: United USMFP Manufacturi Sep -7000 -12.000 Oct 30 States =ECI ng Payrolls 2025 13 02: United USGOV Government Sep -16.000 Oct 30 States =ECI Payrolls 2025 13 02: United USUNR Unemploymen Sep 4,3 4,3% Oct 30 States =ECI t Rate% 2025 13 02: United USAVG Average Sep 0,3 0,3% Oct 30 States E=ECI Earnings MM% 2025 13 02: United USAVH Average Sep 3,7 3,7% Oct 30 States E=ECI Earnings YY% 2025 13 02: United USWRK Average Sep 34. 34.2 Oct 30 States W=ECI Workweek 2 2025 Hrs 13 02: United USLBF Labor Force Sep 62,3% Oct 30 States B=ECI Partic 2025 13 02: United USUDE U6 Sep 8,1% Oct 30 States P=ECI Underemploy 2025 ment 14 16: United USEMP Employment Sep 106.41 Oct 00 States I=ECI Trends 2025 14 16: United USDGN Durables Ago 1,9% Oct 00 States R=ECI Ex-Def, R 2025 MM 14 16: United USDGR Durable Ago 2,9% Oct 00 States =ECI Goods, R MM 2025 14 16: United USFOR Factory Ago 1.4 -1,3% Oct 00 States D=ECI Orders MM% 2025 14 16: United USDGN Durables Ago 0,4% Oct 00 States T=ECI Ex-Transpt 2025 R MM 14 16: United USNDC Nondef Cap Ago 0,6% Oct 00 States G=ECI Ex-Air R MM 2025 14 16: United USFXT Factory Ago 0,6% Oct 00 States R=ECI Ex-Transp 2025 MM 15 22: United USTBA Internacional Ago -61 -78.3B Oct 30 States L=ECI al Trade US$ .0B 2025 16 14: United USPPM PPI Machine Sep 191.6 Oct 30 States =ECI Manuf'ing 2025 16 14: United USPPF PPI Final Sep 2.7 2,6% Oct 30 States Y=ECI Demand YY% 2025 16 14: United USPPF PPI Final Sep 0.3 -0,1% Oct 30 States D=ECI Demand MM% 2025 16 14: United USPPE PPI Sep 2.7 2,8% Oct 30 States Y=ECI exFood/Ener% 2025 gy YY 16 14: United USPPI PPI Sep 0.2 -0,1% Oct 30 States E=ECI exFood/Ener% 2025 gy MM 16 14: United USPPT PPI ex Sep 2,8% Oct 30 States Y=ECI Food/Energy 2025 /Tr YY 16 14: United USPPE PPI ex Sep 0,3% Oct 30 States T=ECI Food/Energy 2025 /Tr MM 16 14: United USRSL Retail Sep 0.4 0,6% Oct 30 States =ECI Sales MM% 2025 16 14: United USRSL Retail Sep 0.3 0,7% Oct 30 States A=ECI Sales% 2025 Ex-Autos MM 16 14: United USRSL Retail Ex Sep 0,7% Oct 30 States G=ECI Gas/Autos 2025 16 14: United USRLC Retail Sep 0.3 0,7% Oct 30 States O=ECI Control% 2025 16 16: United USBIN Business Ago 0.1 0,2% Oct 00 States V=ECI Inventories% 2025 MM 16 16: United USTCN Constructio Ago -0. -0,1% Oct 00 States S=ECI n Spending 1% 2025 MM 16 16: United USWIN Wholesale Aug -0. -0,2% Oct 00 States V=ECI Invt(y), R 2% 2025 MM 16 16: United USWIN Wholesale Aug 0,4 1,4% Oct 00 States S=ECI Sales MM% 2025 17 14: United USBPE Building Sep 1,3 1,330M Oct 30 States =ECI Permits: 36M 2025 Number 17 14: United USBPP Build Sep -2,3% Oct 30 States =ECI Permits: 2025 Change MM 17 14: United USHST Housing Sep 1,3 1,307M Oct 30 States =ECI Starts 20M 2025 Number 17 14: United USHST House Sep -8,5% Oct 30 States M=ECI Starts MM: 2025 Change 17 14: United USIMP Import Sep 0,1 0,3% Oct 30 States =ECI Prices MM% 2025 17 14: United USEXP Export Sep 0,0 0,3% Oct 30 States =ECI Prices MM% 2025 17 14: United USIPI Import Sep 0,0% Oct 30 States =ECI Prices YY 2025 17 14: United USJOB Initial 6 230 Oct 30 States =ECI Jobless Clm Oct, k 2025 w/e 17 14: United USJOB Jobless Clm 6 Oct 30 States A=ECI 4Wk Avg Oct, 2025 w/e 17 14: United USJOB Cont 29 1,9 Oct 30 States N=ECI Jobless Clm Sep, 39M 2025 w/e 17 15: United USIP= Industrial Sep 0,0 0,1% Oct 15 States ECI Production% 2025 MM 17 15: United USCAP Capacity Sep 77. 77,4% Oct 15 States U=ECI Utilization 3% 2025 SA 17 15: United USFOU Manuf Sep 0,1 0,2% Oct 15 States T=ECI Output MM% 2025 17 22: United USNCI Net L-T Aug 49.2B Oct 00 States =ECI Flows,Exswa 2025 ps 17 22: United USFBT Foreign Aug 58.2B Oct 00 States =ECI Buying, 2025 T-Bonds 17 22: United USNCI Overall Net Aug 2.1B Oct 00 States O=ECI Capital 2025 Flows 17 22: United USNCI Net L-T Aug 49.2B Oct 00 States S=ECI Flows,Incl. 2025 Swaps 20 16: United USLEA Leading Sep -0,5% Oct 00 States D=ECI Index Chg 2025 MM 23 14: United USJOB Initial 13 Oct 30 States =ECI Jobless Clm Oct, 2025 w/e 23 14: United USJOB Jobless Clm 13 Oct 30 States A=ECI 4Wk Avg Oct, 2025 w/e 23 14: United USJOB Cont 6 Oct 30 States N=ECI Jobless Clm Oct, 2025 w/e (Datos recopilados por Tomás González Cobos y la redacción de Gdansk)
Otras noticias de Agenda
- 1
“La banda de los grafitis”: creaban empresas fantasmas, recibían contratos millonarios de la Ciudad, y compraron bonos
- 2
Un nuevo SUV llegó a la Argentina con tracción total y foco offroad
- 3
Gimena Accardi habló por primera vez del romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández
- 4
El Gobierno abrió tres investigaciones por fallas en motores de aviones de Aerolíneas