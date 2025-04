Agenda semanal del 19 al 27 de abril de 2025

18 abr (Reuters) - **SÁBADO 19 ABRIL** * Sin eventos relevantes. **DOMINGO 20 ABRIL** * Sin eventos relevantes. **LUNES 21 ABRIL** MERCADOS * Lunes de Pascua, cierre del mercado en España, Reino Unido, Francia (Euronext), China y Alemania. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 16:00 United States USLEAD=ECI Leading Index Chg MM Mar -0,3% -0,3% 17:30 United States US6MAT=ECI 6M Bill Auc - TA 21 Apr 71.331.145.600 17:30 United States US6MAH=ECI 6M Bill Auc - HR 21 Apr 4,060% 17:30 United States US6MAB=ECI 6M Bill Auc - BTC 21 Apr 2,800 17:30 United States US6MAA=ECI 6M Bill Auc - HAP 21 Apr 96,780% 20:00 United States US3MAT=ECI 3M Bill Auc - TA 21 Apr 79.722.993.400 20:00 United States US3MAH=ECI 3M Bill Auc - HR 21 Apr 4,225% 20:00 United States US3MAB=ECI 3M Bill Auc - BTC 21 Apr 2,960 20:00 United States US3MAA=ECI 3M Bill Auc - HAP 21 Apr 2,220% **MARTES 22 ABRIL** BANCOS CENTRALES * El responsable de política monetaria del BCE y presidente del banco central neerlandés, Klaas Knot, interviene en un evento del Bretton Woods Committee, en Washington DC. (1030 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, participa en una charla informal sobre cómo la movilidad económica influye en las economías regionales y puede promover el crecimiento local, antes de la Cumbre sobre Movilidad Económica patrocinada por el Banco de la Reserva Federal de Filadelfia. (1330 GMT) * La subgobernadora del Banco de Inglaterra Sarah Breeden habla en el evento "Política monetaria y estabilidad financiera en tiempos inflacionistas", en Washington DC. (1800 GMT) OTROS EVENTOS * Día de la Tierra. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 14:55 United States USREDY=ECI Redbook YY 19 Apr, w/e 6,6% 16:00 United States USRFDM=ECI Rich Fed Comp. Index Apr -4 16:00 United States USRFDS=ECI Rich Fed, Services Index Apr -4 16:00 United States USRFD=ECI Rich Fed Mfg Shipments Apr -7 16:00 Euro Zone EUCONF=ECI Consumer Confid. Flash Apr -14,5 19:00 United States US3YNT=ECI 2Y Note Auc - TA 22 Apr 69.000.034.500,00 19:00 United States US3YNH=ECI 2Y Note Auc - HY 22 Apr 3,984% 19:00 United States US3YNB=ECI 2Y Note Auc - BTC 22 Apr 2,660 19:00 United States US3YNA=ECI 2Y Note Auc - HAP 22 Apr 39,210% 22:30 United States USOIAC=ECI API wkly crude Stk 14 Apr, w/e 22:30 United States USOIAG=ECI API Wkly gsln stk 14 Apr, w/e 22:30 United States USOIAD=ECI API Wkly dist. Stk 14 Apr, w/e 22:30 United States USOIAR=ECI API Wkly crude runs 14 Apr, w/e **MIÉRCOLES 23 ABRIL** BANCOS CENTRALES * El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, el economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, el gobernador del Banco Central de la República de Turquía, Fatih Karahan, y el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, Vladimir Werning, intervienen en un evento organizado por el Instituto de Finanzas Internacionales, en Washington DC. (0600 GMT) * Huw Pill, economista jefe del Banco de Inglaterra, habla en la Escuela de Negocios de la Universidad de Leeds. (1030 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, interviene virtualmente antes de la Cumbre sobre Movilidad Económica patrocinada por el Banco de la Reserva Federal de Filadelfia. (1300 GMT) * El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, interviene en un almuerzo organizado por el Instituto de Finanzas Internacionales, en Washington DC. (1630 GMT) * La Reserva Federal publica el Libro Beige. (1800 GMT) * La subgobernadora del Banco de Inglaterra Sarah Breeden habla en el evento "Política monetaria y estabilidad financiera en tiempos inflacionistas", en Washington DC. (1800 GMT) * Beth Hammack, presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, habla ante Money Marketeers de la Universidad de Nueva York. (2230 GMT) OTROS EVENTOS * Reunión ministerial del G20 sobre finanzas y bancos centrales. (Hasta el 24 de abril) * El ministro alemán de Finanzas, Jörg Kukies, interviene en la Cumbre de Economía Mundial de Semafor, al margen de las reuniones de primavera del FMI. (2000 GMT) * La presidenta suiza, Karin Keller-Sutter, y el ministro de Economía, Guy Parmelin, asisten en Washington DC a las reuniones del FMI, en las que también esperan dialogar con las autoridades de Estados Unidos sobre los aranceles. (Hasta el 25 de abril) * El presidente de Kenia, William Ruto, se reúne con su homólogo chino, Xi Jinping, durante una visita de Estado a Pekín. (Hasta el 24 de abril) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 United Kingdom GBPSNX=ECI PSNB Ex Banks GBP Mar 10,710B 08:00 United Kingdom GBPSNB=ECI PSNB, GBP Mar 10,710B 08:00 United Kingdom GBPSCR=ECI PSNCR, GBP Mar 6,357B 09:00 Spain ESONS=ECI Overnight Stays Mar 18.412.444 09:15 France FRPMIF=ECI HCOB Mfg Flash PMI Apr 48,5 09:15 France FRPMSF=ECI HCOB Services Flash PMI Apr 47,9 09:15 France FRPMCF=ECI HCOB Composite Flash PMI Apr 48,0 09:30 Germany DEPMIF=ECI HCOB Mfg Flash PMI Apr 48,3 09:30 Germany DEPMSF=ECI HCOB Services Flash PMI Apr 50,9 09:30 Germany DEPMCF=ECI HCOB Composite Flash PMI Apr 51,3 10:00 Euro Zone EUPMMF=ECI HCOB Mfg Flash PMI Apr 48,6 10:00 Euro Zone EUPMSF=ECI HCOB Services Flash PMI Apr 51,0 10:00 Euro Zone EUPMCF=ECI HCOB Composite Flash PMI Apr 50,9 10:30 United Kingdom GBPMCF=ECI Flash Composite PMI Apr 51,5 10:30 United Kingdom GBPMMF=ECI Flash Manufacturing PMI Apr 44,9 10:30 United Kingdom GBPMSF=ECI Flash Services PMI Apr 52,5 11:00 Euro Zone EUTBAL=ECI Eurostat Trade NSA, Eur Feb 1,0B 11:00 Euro Zone EUTBSA=ECI Total Trade Balance SA Feb 14,00B 13:00 United States USMGA=ECI MBA Mortgage Applications 18 Apr, w/e -8,5% 13:00 United States USMGM=ECI Mortgage Market Index 18 Apr, w/e 267,5 13:00 United States USMGPI=ECI MBA Purchase Index 18 Apr, w/e 164,2 13:00 United States USMGR=ECI Mortgage Refinance Index 18 Apr, w/e 841,9 13:00 United States USMG=ECI MBA 30-Yr Mortgage Rate 18 Apr, w/e 6,81% 14:00 United States USBPR=ECI Build Permits R Numb Mar 1,482M 14:00 United States USBPRP=ECI Build Permits R Chg MM Mar 1,6% 15:45 United States USMPMP=ECI S&P Global Mfg PMI Flash Apr 50,2 15:45 United States USMPSP=ECI S&P Global Svcs PMI Flash Apr 54,4 15:45 United States USPMCF=ECI S&P Global Comp PMI Flash Apr 53,5 16:00 United States USHNS=ECI New Home Sales-Units Mar 0,678M 0,676M 16:00 United States USHNSP=ECI New Home Sales Chg MM Mar 1,8% 16:30 United States USOILC=ECI EIA Wkly Crude Stk 14 Apr, w/e 0,515M 16:30 United States USOILD=ECI EIA Wkly Dist. Stk 14 Apr, w/e -1,851M 16:30 United States USOILG=ECI EIA Wkly Gsln Stk 14 Apr, w/e -1,958M 16:30 United States USOIRU=ECI EIA Wkly Refn Util 14 Apr, w/e -0,4% 19:00 United States US5YTT=ECI 5Y Note Auc - TA 23 Apr 70.000.002.000,00 19:00 United States US5YTH=ECI 5Y Note Auc - HY 23 Apr 4,100% 19:00 United States US5YTB=ECI 5Y Note Auc - BTC 23 Apr 2,330 19:00 United States US5YTA=ECI 5Y Note Auc - HAP 23 Apr 62,950% 20:00 United States US5YNT=ECI 2Y FRN Total Accp 23 Apr 28.000.006.300,000 20:00 United States US5YNH=ECI 2Y FRN HY 23 Apr 0,105% 20:00 United States US5YNB=ECI 2Y FRN BTC Ratio 23 Apr 2,870 20:00 United States US5YNA=ECI 2Y FRN HAP 23 Apr 36,330% **JUEVES 24 ABRIL** EMPRESAS * Bankinter publica sus resultados del primer trimestre de 2025 antes de la apertura del mercado. * Grupo Catalana Occidente publica sus resultados del primer trimestre de 2025. * Distribuidora Internacional de Alimentación (DIA) publica un avance de ventas del primer trimestre de 2025. BANCOS CENTRALES * El ministro alemán de Finanzas, Jörg Kukies, y el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, hablan en Washington DC al margen de las reuniones de primavera del FMI. (1200 GMT) * La subgobernadora del Banco de Inglaterra Clare Lombardelli habla al margen de las reuniones del FMI, en Washington DC. (1325 GMT) OTROS EVENTOS * Reunión ministerial del G20 sobre finanzas y bancos centrales. * Los líderes financieros mundiales asisten a las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial. (Hasta el 26 de abril) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:45 France FRCONC=ECI Consumer Confidence Apr 92 10:00 Germany DEBUS=ECI Ifo Business Climate New Apr 86,7 10:00 Germany DEBUCS=ECI Ifo Curr Conditions New Apr 85,7 10:00 Germany DEBUES=ECI Ifo Expectations New Apr 87,7 12:00 United Kingdom GBCBIO=ECI CBI Trends - Orders Apr -29 12:00 United Kingdom GBCBOI=ECI CBI Business Optimism Q2 -47 14:30 United States USDGN=ECI Durable Goods Mar 0,8% 1,0% 14:30 United States USDGXT=ECI Durables Ex-Transport Mar -0,1% 0,7% 14:30 United States USDGND=ECI Durables Ex-Defense MM Mar 0,8% 14:30 United States USNDXA=ECI Nondefe Cap Ex-Air Mar -0,2% 14:30 United States USCFNA=ECI National Activity Index Mar 0,18 16:00 United States USEHS=ECI Existing Home Sales Mar 4,14M 4,26M 16:00 United States USEHSP=ECI Exist. Home Sales % Chg Mar 4,2% 17:00 United States USKCMF=ECI KC Fed Manufacturing Apr 1 17:00 United States USKCCI=ECI KC Fed Composite Index Apr -2 14:30 United States USJOB=ECI Initial Jobless Clm 14 Apr, w/e 215k 14:30 United States USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 14 Apr, w/e 220,75k 14:30 United States USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 7 Apr, w/e 1,885M 16:30 United States USOILN=ECI EIA-Nat Gas Chg Bcf 14 Apr, w/e 16:30 United States USNGIF=ECI Nat Gas-EIA Implied Flow 14 Apr, w/e 17:30 United States US4WAT=ECI 4W Bill Auc - TA 24 Apr 17:30 United States US4WAH=ECI 4W Bill Auc - HR 24 Apr 17:30 United States US4WAB=ECI 4W Bill Auc - BTC 24 Apr 17:30 United States US4WAA=ECI 4W Bill Auc - HAP 24 Apr 19:00 United States USRMAT=ECI 7Y Note Auc - TA 24 Apr 44.000.012.100,00 19:00 United States USRMAH=ECI 7Y Note Auc - HY 24 Apr 4,233% 19:00 United States USRMAB=ECI 7Y Note Auc - BTC 24 Apr 2,530 19:00 United States USRMAA=ECI 7Y Note Auc - HAP 24 Apr 8,030% **VIERNES 25 ABRIL** EMPRESAS * Mapfre publica un informe de actividad del primer trimestre de 2025. BANCOS CENTRALES * El director de estabilidad financiera del Banco de Inglaterra, Nathanaël Benjamin, participa en una mesa redonda en Nueva York. (1745 GMT) * Megan Greene, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, habla en Nueva York. (1915 GMT) OTROS EVENTOS * Los líderes financieros mundiales asisten a las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial. (Hasta el 26 de abril) * Entrevista con el ministro alemán de Finanzas, Jörg Kukies, al margen de las reuniones de primavera del FMI, en Washington DC. (1300 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 01:01 United Kingdom GBGFK=ECI GfK Consumer Confidence Apr -19 08:00 United Kingdom GBRSL=ECI Retail Sales MM Mar 1,0% 08:00 United Kingdom GBRSX=ECI Retail Sales Ex-Fuel MM Mar 1,0% 08:00 United Kingdom GBRSLY=ECI Retail Sales YY Mar 2,2% 08:00 United Kingdom GBRSXY=ECI Retail Sales Ex-Fuel YY Mar 2,2% 08:45 France FRCOMP=ECI Business Climate Mfg Apr 96 08:45 France FRBCS=ECI Business Climate Overall Apr 97 16:00 United States USUMSF=ECI U Mich Sentiment Final Apr 50,8 16:00 United States USUMCF=ECI U Mich Conditions Final Apr 56,5 16:00 United States USUMF=ECI U Mich Expectations Final Apr 47,2 16:00 United States USUM1F=ECI U Mich 1Yr Inf Final Apr 6,7% 16:00 United States USUM5F=ECI U Mich 5-Yr Inf Final Apr 4,4% **SÁBADO 26 ABRIL** OTROS EVENTOS * Los líderes financieros mundiales asisten a las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial. **DOMINGO 27 ABRIL** * Sin eventos relevantes. (Datos recopilados por Tomás Cobos y la redacción de Gdansk)

