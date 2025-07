Agenda semanal del 19 al 27 de julio de 2025

18 jul (Reuters) - SÁBADO 19 JULIO OTROS EVENTOS * El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, encabeza una delegación en Osaka para asistir a la Expo Mundial 2025. DOMINGO 20 JULIO OTROS EVENTOS * Elecciones a la Cámara de Consejeros de Japón. * El ministro de Asuntos Exteriores de Croacia, Gordan Grlic-Radman, visita China (hasta el 22 de julio). * El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., viaja a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump (hasta el 22 de julio). LUNES 21 JULIO OTROS EVENTOS * El canciller de Alemania, Friedrich Merz, recibe en Berlín al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre (1615 GMT). DATOS MACROECONÓMICOS Loca Country RIC Indicator Period Reute Prior l /Region Name rs Time Poll 01:0 United GBRHPM House Price Jul -0,3% 1 Kingdom =ECI Rightmove MM 01:0 United GBRHPY House Price Jul 0,8% 1 Kingdom =ECI Rightmove YY 16:0 United USLEAD Leading Index Jun -0,1% -0,1% 0 States =ECI Chg MM 17:3 United US6MAT 6M Bill Auc - 21 Jul 75.977.8 0 States =ECI TA 82.800 17:3 United US6MAB 6M Bill Auc - 21 Jul 3,100 0 States =ECI BTC 17:3 United US6MAA 6M Bill Auc - 21 Jul 67,530% 0 States =ECI HAP 17:3 United US6MAH 6M Bill Auc - 21 Jul 4,125% 0 States =ECI HR 20:0 United US3MAT 3M Bill Auc - 21 Jul 85.344.7 0 States =ECI TA 73.700 20:0 United US3MAH 3M Bill Auc - 21 Jul 4,245% 0 States =ECI HR 20:0 United US3MAB 3M Bill Auc - 21 Jul 3,100 0 States =ECI BTC 20:0 United US3MAA 3M Bill Auc - 21 Jul 57,490% 0 States =ECI HAP MARTES 22 JULIO EMPRESAS * Enagás publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Ence publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. BANCOS CENTRALES * El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pronuncia unas palabras de bienvenida antes de la conferencia híbrida "Revisión integrada del marco de capital para grandes bancos" organizada por la Fed. (1230 GMT) * La vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, ofrece una charla informal para debatir los efectos de la inteligencia artificial en los bancos, las empresas y los consumidores y el fomento a la innovación en el sistema bancario y financiero, antes de la conferencia híbrida "Revisión integrada del marco de capital para grandes bancos" organizada por la Fed. (1700 GMT) * El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y los miembros externos del Comité de Política Financiera del BoE, Randall Kroszner y Carolyn Wilkins, hablan ante el Comité del Tesoro del Parlamento británico sobre el Informe semestral de Estabilidad Financiera del BoE. (0915 GMT) OTROS EVENTOS * Reunión informal de ministros de Justicia e Interior de la UE. (Hasta el 23 de julio) * El canciller de Alemania, Friedrich Merz, recibe en Berlín al primer ministro de República Checa, Petr Fiala. (1530 GMT) * La ministra de Finanzas de Reino Unido, Rachel Reeves, asiste a la comparecencia anual ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara de los Lores. (1300 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Loca Countr RIC Indicator Period Reute Prior l y/Regi Name rs Time on Poll 08:0 United GBPSNX PSNB Ex Jun 17,686B 0 Kingdo =ECI Banks GBP m 08:0 United GBPSNB PSNB, GBP Jun 17,686B 0 Kingdo =ECI m 08:0 United GBPSCR PSNCR, GBP Jun 20,936B 0 Kingdo =ECI m 14:5 United USREDY Redbook YY 19 5,2% 5 States =ECI Jul, w/e 16:0 United USRFDM Rich Fed Jul -7 0 States =ECI Comp. Index 16:0 United USRFDS Rich Fed, Jul -4 0 States =ECI Services Index 16:0 United USRFD= Rich Fed Mfg Jul -3 0 States ECI Shipments **MIÉRCOLES 23 JULIO** EMPRESAS * Iberdrola publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Naturgy publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * CIE Automotive publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Aedas Homes publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Global Dominion publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Indra publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. BANCOS CENTRALES * El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo inicia una reunión de política monetaria de dos días en Fráncfort, Alemania (hasta el 24 de julio). * El subgobernador del Banco de Japón, Shinichi Uchida, pronuncia un discurso en una reunión con líderes locales en Kochi (0130 GMT). OTROS EVENTOS * El canciller de Alemania, Friedrich Merz, recibe en Berlín al presidente de Francia, Emmanuel Macron. * El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, recibe a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo, António Costa, en su cumbre anual. DATOS MACROECONÓMICOS Loca Countr RIC Indicator Period Reute Prior l y/Regi Name rs Time on Poll 09:0 Spain ESONS= Overnight Jun 35,565. ECI Stays 862 13:0 United USMGA= MBA Mortgage 18 -10,0% 0 States ECI Applications Jul, w/e 13:0 United USMGM= Mortgage 18 253,5 0 States ECI Market Index Jul, w/e 13:0 United USMGPI MBA Purchase 18 159,6 0 States =ECI Index Jul, w/e 13:0 United USMGR= Mortgage 18 767,6 0 States ECI Refinance Jul, Index w/e 13:0 United USMG=E MBA 30-Yr 18 6,82% 0 States CI Mortgage Jul, Rate w/e 16:0 Euro EUCONF Consumer Jul -15,2 -15,3 0 Zone =ECI Confid. Flash 16:0 United USEHS= Existing Jun 4,00M 4,03M 0 States ECI Home Sales 16:0 United USEHSP Exist. Home Jun 0,8% 0 States =ECI Sales% Chg 16:3 United USOILC EIA Wkly 18 -3,859M 0 States =ECI Crude Stk Jul, w/e 16:3 United USOILD EIA Wkly 18 4,173M 0 States =ECI Dist. Stk Jul, w/e 16:3 United USOILG EIA Wkly 18 3,399M 0 States =ECI Gsln Stk Jul, w/e 16:3 United USOIRU EIA Wkly 18 -0,8% 0 States =ECI Refn Util Jul, w/e 19:0 United USBYTT 20Y Bond Auc 23 Jul 13.000. States =ECI - TA 2700 19:0 United USBYTH 20Y Bond Auc 23 Jul 4,942% 0 States =ECI - HY 19:0 United USBYTB 20Y Bond Auc 23 Jul 2,680 0 States =ECI - BTC 19:0 United USBYTA 20Y Bond Auc 23 Jul 17,960% 0 States =ECI - HAP **JUEVES 24 JULIO** EMPRESAS * Sabadell publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Sabadell publica su plan estratégico 2025-2027. * Bankinter publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Acerinox publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Repsol publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Vidrala publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Rovi publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Tubacex publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Mapfre publica resultados trimestrales. BANCOS CENTRALES * El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo celebra una reunión de política monetaria en Fráncfort, Alemania. * La presidenta del BCE, Christine Lagarde, habla con los periodistas tras la reunión mensual de política monetaria del Consejo de Gobierno (1245 GMT). OTROS EVENTOS * China acoge en Pekín una cumbre de dos días con los líderes europeos. (Hasta el 25 de julio) DATOS MACROECONÓMICOS Local Country/Region RIC Indicator Period Reuters Prior Time Name Poll 08:00 Germany DECONS=ECI GfK Consumer Aug -19,0 -20,3 y Sentiment 08:45 France FRCOMP=ECI Business Jul 97 96 Climate Mfg 08:45 France FRBCS=ECI Business Jul 96 Climate Overall 09:00 Spain ESUNR=ECI Unemployment Q2 11,36% Rate 09:15 France FRPMIF=ECI HCOB Mfg Jul 48,5 48,1 Flash PMI 09:15 France FRPMSF=ECI HCOB Jul 49,4 49,6 Services Flash PMI 09:15 France FRPMCF=ECI HCOB Jul 49,2 Composite Flash PMI 09:30 Germany DEPMIF=ECI HCOB Mfg Jul 49,5 49,0 y Flash PMI 09:30 Germany DEPMSF=ECI HCOB Jul 50,0 49,7 y Services Flash PMI 09:30 Germany DEPMCF=ECI HCOB Jul 50,9 50,4 y Composite Flash PMI 10:00 Euro EUPMMF=ECI HCOB Mfg Jul 49,7 49,5 Zone Flash PMI 10:00 Euro EUPMSF=ECI HCOB Jul 50,8 50,5 Zone Services Flash PMI 10:00 Euro EUPMCF=ECI HCOB Jul 50,9 50,6 Zone Composite Flash PMI 10:30 United GBPMCF=ECI Flash Jul 51,8 52,0 Kingdom Composite PMI 10:30 United GBPMMF=ECI Flash Jul 48,0 47,7 Kingdom Manufacturing g PMI 10:30 United GBPMSF=ECI Flash Jul 52,9 52,8 Kingdom Services PMI 12:00 United GBCBIO=ECI CBI Trends - Jul -33 Kingdom Orders 12:00 United GBCBOI=ECI CBI Business Q3 -33 Kingdom Optimism 14:00 United USBPR=ECI Build Jun States Permits R Numb 14:00 United USBPRP=ECI Build Jun States Permits R Chg MM 14:15 Euro EUECBR=ECI ECB Jul 2,15% 2,15% Zone Refinancing Rate 14:15 Euro EUECBD=ECI ECB Deposit Jul 2,00% 2,00% Zone Rate 14:30 United USJOB=ECI Initial 14 Jul, 221k States Jobless Clm w/e 14:30 United USJOBA=ECI Jobless Clm 14 Jul, 229,50k States 4Wk Avg w/e 14:30 United USJOBN=ECI Cont Jobless 7 Jul, 1,956M States Clm w/e 14:30 United USCFNA=ECI National Jun -0,28 States Activity Index 15:45 United USMPMP=ECI S&P Global Jul 52,9 States Mfg PMI Flash 15:45 United USMPSP=ECI S&P Global Jul 52,9 States Svcs PMI Flash 15:45 United USPMCF=ECI Comp PMI Jul 52,9 States Flash 16:00 United USHNS=ECI New Home Jun 0,650 0,623M States Sales-Units M 16:00 United USHNSP=ECI New Home Jun -13,7% States Sales Chg MM 16:30 United USOILN=ECI EIA-Nat Gas 14 Jul, 46B States Chg Bcf w/e 16:30 United USNGIF=ECI Nat Gas-EIA 14 Jul, 46B States Implied Flow w/e 17:00 United USKCMF=ECI KC Fed Jul 5 States Manufacturing g 17:00 United USKCCI=ECI KC Fed Jul -2 States Composite Index 17:30 United US4WAT=ECI 4W Bill Auc 24 Jul States - TA 17:30 United US4WAH=ECI 4W Bill Auc 24 Jul States - HR 17:30 United US4WAB=ECI 4W Bill Auc 24 Jul States - BTC 17:30 United US4WAA=ECI 4W Bill Auc 24 Jul States - HAP 19:00 United USTYTT=ECI 10Y TIPS Auc 24 Jul 18.000. 0 States =ECI - TA 18.400 19:0 United USTYTH 10Y TIPS Auc 24 Jul 2,220% 0 States =ECI - HY 19:0 United USTYTB 10Y TIPS Auc 24 Jul 2,360 0 States =ECI - BTC 19:0 United USTYTA 10Y TIPS Auc 24 Jul 37,790% 0 States =ECI - HAP **VIERNES 25 JULIO** EMPRESAS * Neinor Homes publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Almirall publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Reig Jofre publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Renta Corp publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. DATOS MACROECONÓMICOS Loca Countr RIC Indicator Period Reute Prior l y/Regi Name rs Time on Poll 01:0 United GBGFK= GfK Consumer Jul -18 1 Kingdo ECI Confidence m 08:0 United GBRSL= Retail Sales Jun 1,1% -2,7% 0 Kingdo ECI MM m 08:0 United GBRSX= Retail Sales Jun 1,0% -2,8% 0 Kingdo ECI Ex-Fuel MM m 08:0 United GBRSLY Retail Sales Jun -1,3% 0 Kingdo =ECI YY m 08:0 United GBRSXY Retail Sales Jun -1,3% 0 Kingdo =ECI Ex-Fuel YY m 08:4 France FRCONC Consumer Jul 88 5 =ECI Confidence 10:0 Euro EUM3=E Money-M3 Jun 3,8% 3,9% 0 Zone CI Annual Grwth 10:0 Euro EULHH= Loans to Jun 2,0% 0 Zone ECI Households 10:0 Euro EULNF= Loans to Jun 2,5% 0 Zone ECI Non-Fin 10:3 German DEBUS= Ifo Business Jul 89,2 88,4 0 y ECI Climate New 10:3 German DEBUCS Ifo Curr Jul 86,7 86,2 0 y =ECI Conditions New 10:3 German DEBUES Ifo Jul 91,2 90,7 0 y =ECI Expectations New 12:0 France FRUEMP Unemp Jun 3002,2 0 =ECI Class-A SA k 14:3 United USDGN= Durable Jun -11,0 16,4% 0 States ECI Goods% 14:3 United USDGXT Durables Jun -0,2% 0,5% 0 States =ECI Ex-Transport 14:3 United USDGND Durables Jun 15,5% 0 States =ECI Ex-Defense MM 14:3 United USNDXA Nondefe Cap Jun 1,7% 0 States =ECI Ex-Air **SÁBADO 26 JULIO** OTROS EVENTOS * El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, pronuncia un discurso en Transilvania, Rumanía, preparando el terreno para las elecciones de 2026. **DOMINGO 27 JULIO** * Sin eventos relevantes. 