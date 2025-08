Agenda semanal del 2 al 10 de agosto de 2025

1 ago (Reuters) - **SÁBADO 2 AGOSTO** * Sin eventos relevantes **DOMINGO 3 AGOSTO** * Sin eventos relevantes **LUNES 4 AGOSTO** BANCOS CENTRALES * El Banco de Japón publica las actas de la reunión de política monetaria celebrada los días 16 y 17 de junio. (2350 GMT) OTROS EVENTOS * El presidente de Israel, Isaac Herzog, visita Vilna y se reúne con el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda. DATOS MACROECONÓMICOS Loc Countr RIC Indicator Name Perio Reu Prior al y/Regi d ter Tim on s e Pol l 10: Euro EUSTC Sentix Index Ago 8,6 4,5 30 Zone S=ECI 16: United USEMP Employment Trends Jul 107,83 00 States I=ECI 16: United USDGN Durables Ex-Def, R Jun -9,4% 00 States R=ECI MM 16: United USDGR Durable Goods, R Jun -9,3% 00 States =ECI MM 16: United USFOR Factory Orders MM Jun 8,2% 00 States D=ECI 16: United USDGN Durables Jun 0,2% 00 States T=ECI Ex-Transpt R MM 16: United USNDC Nondef Cap Ex-Air Jun -0,7% 00 States G=ECI R MM 16: United USFXT Factory Ex-Transp Jun 0,2% 00 States R=ECI MM 17: United US6MA 6M Bill Auc - TA 4 Ago 77.361.508.000 30 States T=ECI 17: United US6MA 6M Bill Auc - HR 4 Ago 4,120% 30 States H=ECI 17: United US6MA 6M Bill Auc - BTC 4 Ago 3,360 30 States B=ECI 17: United US6MA 6M Bill Auc - HAP 4 Ago 51,810% 30 States A=ECI 20: United US3MA 3M Bill Auc - TA 4 Ago 86.899.304.800 00 States T=ECI 20: United US3MA 3M Bill Auc - HR 4 Ago 4,235% 00 States H=ECI 20: United US3MA 3M Bill Auc - BTC 4 Ago 3,210 00 States B=ECI 20: United US3MA 3M Bill Auc - HAP 4 Ago 97,460% 00 States A=ECI **MARTES 5 AGOSTO** DATOS MACROECONÓMICOS Loc Countr RIC Indicator Name Perio Reu Prior al y/Regi d ter Tim on s e Pol l 08: France FRBUD Budget Balance Jun -93,97 B 45 Y=ECI 08: France FRIP= Industrial Output Jun 0,2% -0,5% 45 ECI MM 09: Spain ESIO= Ind Output Cal Adj Jun 1,7% 00 ECI YY 09: Spain ESPMI Services PMI Jul 52,5 51,9 15 S=ECI 09: France FRPMI HCOB - Services Jul 49,7 49,7 50 S=ECI PMI 09: France FRCPM HCOB Composite PMI Jul 49,7 49,6 50 I=ECI 09: German DEPMI HCOB Services PMI Jul 50,2 50,1 55 y S=ECI 09: German DEPMI HCOB Composite Jul 50,3 50,3 55 y P=ECI Final PMI 10: Euro EUPMI HCOB Services Jul 51,3 51,2 00 Zone S=ECI Final PMI 10: Euro EUPMI HCOB - Composite Jul 51,1 51,0 00 Zone P=ECI Final PMI 10: United GBPMI S&P GLOBAL SERVICE Jul 51,2 30 Kingdo S=ECI PMI m 10: United GBCPM S&P GLOBAL PMI: Jul 51,0 30 Kingdo I=ECI COMPOSITE - OUTPUT m 10: United GBRAS Reserve Assets Jul 207.796,22M 30 Kingdo T=ECI Total m 11: Euro EUPPI Producer Prices MM Jun -0,6% 00 Zone =ECI 11: Euro EUPPI Producer Prices YY Jun 0,3% 00 Zone Y=ECI 14: United USTBA International Jun -71,5B 30 States L=ECI Trade US$ 14: United USRED Redbook YY 2 4,9% 55 States Y=ECI Ago, w/e 15: United USPMI S&P Global Comp Jul 54,6 45 States P=ECI PMI Final 15: United USMPS S&P Global Svcs Jul 55,2 45 States F=ECI PMI Final 16: United USNPM ISM N-Mfg PMI Jul 50,8 00 States I=ECI 16: United USOPM ISM N-Mfg Bus Act Jul 54,2 00 States I=ECI 16: United USEPM ISM N-Mfg Jul 47,2 00 States I=ECI Employment Idx 16: United USDPM ISM N-Mfg New Jul 51,3 00 States I=ECI Orders Idx 16: United USPPM ISM N-Mfg Price Jul 67,5 00 States I=ECI Paid Idx 17: United US2YN 12M Bill Auc - TA 5 Ago 52.877.857.500 30 States T=ECI 17: United US2YN 12M Bill Auc - HR 5 Ago 3,925% 30 States H=ECI 17: United US2YN 12M Bill Auc - BTC 5 Ago 3,230 30 States B=ECI 17: United US2YN 12M Bill Auc - HAP 5 Ago 32,250% 30 States A=ECI 19: United US7YN 3Y Note Auc - TA 5 Ago 58.000.018.300,00 00 States T=ECI 19: United US7YN 3Y Note Auc - HY 5 Ago 3,891% 00 States H=ECI 19: United US7YN 3Y Note Auc - BTC 5 Ago 2,510 00 States B=ECI 19: United US7YN 3Y Note Auc - HAP 5 Ago 19,350% 00 States A=ECI 22: United USOIA API wkly crude Stk 28 30 States C=ECI Jul, w/e 22: United USOIA API Wkly gsln stk 28 30 States G=ECI Jul, w/e 22: United USOIA API Wkly dist. 30 States Stk 28 30 States D=ECI Jul, w/e 22: United USOIA API Wkly crude 28 30 States R=ECI runs Jul, w/e **MIÉRCOLES 6 AGOSTO** EMPRESAS * Los accionistas de Sabadell celebran una junta general para aprobar la venta de TSB a Santander y el dividendo. BANCOS CENTRALES * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, habla antes de la Cumbre Económica de Anchorage 2025, organizada por la Corporación de Desarrollo Económico de Anchorage (AEDC), en Anchorage, Alaska. (1910 GMT) OTROS EVENTOS * Conmemoración del 80º aniversario de los ataques nucleares de 1945 en Hiroshima. DATOS MACROECONÓMICOS Loc Countr RIC Indicator Name Perio Reu Prior al y/Regi d ter Tim on s e Pol l 08: German DEIND Industrial Orders Jun 1,0 -1,4% 00 y =ECI MM% 08: German DEMOI Manufacturing O/P Jun 6,2% 00 y Y=ECI Cur Price SA 08: German DECGI Consumer Goods SA Jun 106,2 00 y =ECI 09: Euro EUPMI HCOB Construction Jul 45,2 30 Zone C=ECI PMI 09: German DEPMI HCOB Construction Jul 44,8 30 y C=ECI PMI 09: France FRPMI HCOB Construction Jul 41,6 30 C=ECI PMI 10: United GBAPM S&P GLOBAL PMI: Jul 51,7 30 Kingdo I=ECI MSC COMPOSITE - m OUTPUT 10: United GBPMI S&P Global Jul 48,8 30 Kingdo C=ECI CONSTRUCTON PMI m 11: Euro EURSL Retail Sales MM Jun 0,4 -0,7% 00 Zone =ECI% 11: Euro EURSL Retail Sales YY Jun 1,8% 00 Zone Y=ECI 13: United USMGA MBA Mortgage 1 -3,8% 00 States =ECI Applications Aug, w/e 13: United USMGM Mortgage Market 1 245,7 00 States =ECI Index Aug, w/e 13: United USMGP MBA Purchase Index 1 155,6 00 States I=ECI Aug, w/e 13: United USMGR Mortgage Refinance 1 739,3 00 States =ECI Index Aug, w/e 13: United USMG= MBA 30-Yr Mortgage 1 6,83% 00 States ECI Rate Aug, w/e 16: United USOIL EIA Wkly Crude Stk 1 7,698M 30 States C=ECI Aug, w/e 16: United USOIL EIA Wkly Dist. 30 States C=ECI Stk 1 3,635M 30 States D=ECI Aug, w/e 16: United USOIL EIA Wkly Gsln Stk 1 -2,724 30 States G=ECI Aug, M w/e 16: United USOIR EIA Wkly Refn Util 1 -0,1% 30 States U=ECI Aug, w/e 19: United US0YN 10Y Note Auc - TA 6 Aug 39.000 00 States T=ECI .032.0 00,00 19: United US0YN 10Y Note Auc - HY 6 Aug 4,362% 00 States H=ECI 19: United US0YN 10Y Note Auc - BTC 6 Aug 2,610 00 States B=ECI 19: United US0YN 10Y Note Auc - HAP 6 Aug 94,680 00 States A=ECI% **JUEVES 7 AGOSTO** BANCOS CENTRALES * El Banco de Inglaterra anuncia la decisión sobre los tipos de interés y publica las actas de la reunión, tras la decisión sobre los tipos. (1100 GMT) * El Banco de Inglaterra publica su Informe de Política Monetaria. (1100 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, participa en una conversación moderada con Ira Birns, presidente y director financiero de World Kinect Corporation, durante una charla virtual sobre política monetaria con el Florida Institute of CFOs. (1400 GMT) * El Banco de Japón publica un resumen de las opiniones de los miembros del consejo en su reunión de política monetaria de los días 30 y 31 de julio. (2350 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Loc Countr RIC Indicator Name Perio Reu Prior al y/Regi d ter s Tim on Pol e l 08: German DEIP= Industrial Output Jun -0, 1,2% 00 y ECI MM 5% 08: German DEIPY Industrial Jun 1,20% 00 y =ECI Production YY SA 08: German DEEXP Exports MM SA Jun 0,3 -1,4% 00 y Y=ECI% 08: German DEIMY Imports MM SA Jun -3,8% 00 y =ECI 08: German DETBA Trade Balance, Jun 18,4B 00 y L=ECI EUR, SA 08: United GBHHP Halifax House Jul 0,0% 00 Kingdo =ECI Prices MM m 08: United GBHHP Halifax House Jul 2,50% 00 Kingdo Y=ECI Prices YY m 08: France FRCA= Current Account Jun -3,1B 45 ECI 08: France FRRAS Reserve Assets Jul 294.72 45 T=ECI Total 3M 08: France FRTBA Trade Balance, Jun -7800 45 L=ECI EUR, SA B 08: France FRIMP Imports, EUR Jun 56,654 45 =ECI B 08: France FREXP Exports, EUR Jun 48,888 45 =ECI B 13: United GBMPC BOE MPC Vote Hike Aug 0 00 Kingdo H=ECI m 13: United GBMPC BOE MPC Vote Aug 6 00 Kingdo U=ECI Unchanged m 13: United GBMPC BOE MPC Vote Cut Aug 3 00 Kingdo C=ECI m 13: United GBBOE BOE Bank Rate Aug 4,0 4,25% 00 Kingdo I=ECI 0% m 14: United USJOB Initial Jobless 28 218k 30 States =ECI Clm Jul, w/e 14: United USJOB Jobless Clm 4Wk 28 221.000 30 States A=ECI Avg Jul, k w/e 14: United USJOB Cont Jobless Clm 21 1,946M 30 States N=ECI Jul, w/e 14: United USLCP Unit Labor Costs Q2 6,6% 30 States =ECI Prelim 14: United USPRO Productivity Q2 -1,5% 30 States P=ECI Prelim 16: United USWIN Wholesale Invt(y), Jun 0,2% 00 States V=ECI R MM 16: United USWIN Wholesale Sales MM Jun -0,3% 00 States S=ECI 16: United USOIL EIA-Nat Gas Chg 28 48B 30 States N=ECI Bcf Jul, w/e 16: United USNGI Nat Gas-EIA 28 48B 30 States F=ECI Implied Flow Jul, w/e 17: United US4WA 4W Bill Auc - TA 7 Aug 30 States T=ECI 17: United US4WA 4W Bill Auc - HR 7 Aug 30 States H=ECI 17: United US4WA 4W Bill Auc - BTC 7 Aug 30 States B=ECI 17: United US4WA 4W Bill Auc - HAP 7 Aug 30 States A=ECI 19: United USBYA 30Y Bond Auc - TA 7 Aug 22.000 00 States T=ECI .002.1 00.00 19: United USBYA 30Y Bond Auc - HY 7 Aug 4,889% 00 States H=ECI 19: United USBYA 30Y Bond Auc - BTC 7 Aug 2380 00 States B=ECI 19: United USBYA 30Y Bond Auc - HAP 7 Aug 60,850 00 States A=ECI% 21: United USCRE Consumer Credit Jun 5,10B 00 States D=ECI **VIERNES 8 AGOSTO** BANCOS CENTRALES * El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, habla ante el evento del Delta del Misisipi "Bienestar financiero en el Delta: una conversación sobre banca, crédito y pequeñas empresas", organizado por la Universidad Estatal del Valle del Misisipi. (1420 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Loc Countr RIC Indicador Periodo Reuter Prior al y/Regi Nombre d s Time on 07: France FRUNR ILO Unemployment Q2 7,4% 30 =ECI Rate SÁBADO 9 AGOSTO OTROS EVENTOS * Conmemoración del 80º aniversario de los ataques nucleares de 1945 en Nagasaki. DOMINGO 10 AGOSTO * Sin eventos relevantes (Datos recopilados por la redacción de Gdansk)