Agenda semanal del 20 al 28 de diciembre de 2025

:: SÁBADO 20 DICIEMBRE ::

* Sin eventos relevantes.

:: DOMINGO 21 DICIEMBRE ::

* Sin eventos relevantes.

:: LUNES 22 DICIEMBRE ::

EMPRESAS

* AmRest Holdings – Dividendo de 0,0700 euros por acción. Fecha de abono.

OTROS EVENTOS

* Malasia convoca una reunión extraordinaria de ministros de Exteriores de la ASEAN para abordar el conflicto entre Tailandia y Camboya.

* Kyriakos Mitsotakis, primer ministro griego, se reúne con Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, en Jerusalén, y con Mahmud Abás, presidente de la Autoridad Palestina, en Ramala.

* El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para tratar el conflicto en Sudán (2000 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Reino Unido – PIB trimestral, 3TR: Previsto 0,1%; Anterior 0,1%.

* 0800 Reino Unido – PIB interanual, 3TR: Previsto 1,3%; Anterior 1,3%.

* 0800 Reino Unido – Inversión empresarial trimestral, 3TR: Anterior -0,3%.

* 0800 Reino Unido – Inversión empresarial interanual, 3TR: Anterior 0,7%.

* 0800 Reino Unido – Cuenta corriente GBP, 3TR: Previsto -21.260.000.000 GBP; Anterior -28.939.000.000 GBP.

* 1430 Estados Unidos – Índice de actividad nacional, sep: Anterior -0,12.

:: MARTES 23 DICIEMBRE ::

EMPRESAS

* Banco de Sabadell – Dividendo de 0,0700 euros por acción. Fecha de descuento.

* Enagás – Dividendo de 0,4000 euros por acción. Fecha de abono.

* Prim – Dividendo de 0,1300 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

* El Banco de Canadá publica el resumen de deliberaciones de política monetaria del Consejo de Gobierno correspondiente a la decisión anunciada dos semanas antes (1830 GMT).

* El Banco de Japón publica las actas de la reunión de política monetaria del 29 y 30 de octubre (2350 GMT).

OTROS EVENTOS

* El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para tratar el programa nuclear de Irán (1500 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Precios de importación intermensual, nov: Anterior 0,2%.

* 0800 Alemania – Precios de importación interanual, nov: Anterior -1,4%.

* 0900 España – PIB trimestral final, 3TR: Anterior 0,6%.

* 0900 España – PIB interanual, 3TR: Anterior 2,8%.

* 0900 España – Pernoctaciones, nov: Anterior 34.281.206.

* 1430 Estados Unidos – Beneficios corporativos preliminares, 3TR: Anterior 0,2%.

* 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos, oct: Anterior 0,5%.

* 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos sin transporte, oct: Anterior 0,6%.

* 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos sin defensa mensual, oct: Anterior 0,1%.

* 1430 Estados Unidos – Gasto en bienes de capital no defensa excluyendo aeronaves, oct: Anterior 0,9%.

* 1430 Estados Unidos – PIB avance, 3TR: Previsto 3,2%; Anterior 3,8%.

* 1430 Estados Unidos – Ventas PIB avance, 3TR: Anterior 7,5%.

* 1430 Estados Unidos – Gasto de consumo PIB avance, 3TR: Anterior 2,5%.

* 1430 Estados Unidos – Deflactor PIB avance, 3TR: Previsto 2,7%; Anterior 2,1%.

* 1430 Estados Unidos – Precios PCE subyacente avance, 3TR: Previsto 2,9%; Anterior 2,6%.

* 1430 Estados Unidos – Precios PCE avance, 3TR: Previsto 2,9%; Anterior 2,1%.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 20 dic: Anterior 6,2%.

* 1515 Estados Unidos – Producción industrial mensual, oct: Previsto 0,1%; Anterior 0,1%.

* 1515 Estados Unidos – Utilización de capacidad desestacionalizado, oct: Previsto 75,9%; Anterior 75,9%.

* 1515 Estados Unidos – Producción manufacturera mensual, oct: Anterior 0,0%.

* 1600 Estados Unidos – Confianza del consumidor, dic: Anterior 88,7.

* 1600 Estados Unidos – Índice compuesto Fed Richmond, dic: Anterior -15.

* 1600 Estados Unidos – Índice de servicios Fed Richmond, dic: Anterior -4.

* 1600 Estados Unidos – Envíos manufactureros Fed Richmond, dic: Anterior -14.

* 1600 Estados Unidos – Unidades de ventas de viviendas nuevas, oct.

* 1600 Estados Unidos – Cambio mensual ventas de viviendas nuevas, oct.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API, semana 15 dic.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API, semana 15 dic.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API, semana 15 dic.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 15 dic.

:: MIÉRCOLES 24 DICIEMBRE ::

MERCADOS

* Media sesión en varios mercados por Nochebuena, entre ellos en España, Francia (Euronext), Reino Unido y EEUU. Cierre del mercado en Alemania.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA, semana 19 dic: Anterior -3,8%.

* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario, semana 19 dic: Anterior 315,6.

* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 19 dic: Anterior 176,5.

* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación MBA, semana 19 dic: Anterior 1.148,3.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años, semana 19 dic: Anterior 6,38%.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo, semana 15 dic.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 15 dic.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo, semana 8 dic.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA, semana 19 dic.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA, semana 19 dic.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA, semana 19 dic.

* 1630 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA, semana 19 dic.

* 1800 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf), semana 15 dic.

* 1800 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA, semana 15 dic.

:: JUEVES 25 DICIEMBRE ::

MERCADOS

* Cierre del mercado en España, los principales mercados de Europa, China y EEUU por Navidad.

BANCOS CENTRALES

* Kazuo Ueda, gobernador del Banco de Japón, pronuncia un discurso en la patronal japonesa Keidanren.

:: VIERNES 26 DICIEMBRE ::

MERCADOS

* Cierre del mercado en España, Reino Unido, Francia (Euronext), China y Alemania, entre otros.

:: SÁBADO 27 DICIEMBRE ::

* Sin eventos relevantes.

:: DOMINGO 28 DICIEMBRE ::

BANCOS CENTRALES

* El Banco de Japón publica el sumario de opiniones de los consejeros de su reunión de política monetaria del 18 y 19 de diciembre (2350 GMT).

OTROS EVENTOS

* Elecciones a la Asamblea de Kosovo.

* Primera fase de las elecciones generales de Myanmar.

* Guinea celebra su primera elección presidencial desde el golpe de 2021, que permitió al líder del golpe, Mamady Doumbouya, tomar el poder.

* República Centroafricana — Elecciones presidenciales y a la Asamblea Nacional.

