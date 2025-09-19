Agenda semanal del 20 al 28 de septiembre de 2025
**SÁBADO 20 SEPTIEMBRE**
OTROS EVENTOS
* 190º Oktoberfest de Múnich. (Hasta el 5 de octubre)
**DOMINGO 21 SEPTIEMBRE**
OTROS EVENTOS
* 51º Maratón BMW de Berlín. **LUNES 22 SEPTIEMBRE**
BANCOS CENTRALES
* Reunión del Consejo Ejecutivo del Riksbank. (0830 GMT)
* El Banco de Suecia (Riksbank) celebra reunión de política monetaria en la que el Consejo Ejecutivo toma una decisión sobre la política monetaria, incluida la tasa de interés. (0700 GMT)
* El economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, participa en un panel sobre marcos de política monetaria. (1230 GMT)
* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, interviene en el panel "Monetary Policy Frameworks: Recent Developments and Outlook – An International Comparative View" organizado por el Banco de Pagos Internacionales, el Banco Central Europeo y SUERF. (1345 GMT)
* El presidente del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, Alberto Musalem, habla sobre las perspectivas para la economía de EEUU y la política monetaria en la Brookings Institution. (1400 GMT)
* La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, habla sobre "El papel de la Fed en la economía y su impacto en la vida cotidiana" en el evento "Fed Talk" en Cleveland, Ohio. (1600 GMT)
* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla virtualmente sobre la economía ante la Cámara de Comercio del Condado de Howard (Maryland). (1600 GMT)
* Carolyn Rogers, vicegobernadora principal del Banco de Canadá, participa en el evento Supervisors on Supervision – Culture in the Financial Sector en la London School of Economics. (1715 GMT)
* El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, conversa con Randy Quarles, Cynosure Group, en el evento ‘Supervisors sobre supervisión – cultura en el sector financiero’ en la London School of Economics. (1800 GMT)
* La vicegobernadora del Banco de Canadá, Sharon Kozicki, participa en el taller “Marcos de política monetaria: evolución reciente y perspectivas – una visión comparativa internacional”, organizado por el BIS, el BCE y SUERF por videoconferencia. (1945 GMT)
* Discurso del vicegobernador del Norges Bank, Pål Longva, ante la Red Regional del Norges Bank en la Escuela de Negocios BI Norwegian en Trondheim. * Discurso de la gobernadora del Norges Bank, Ida Wolden Bache.
OTROS EVENTOS
* Los ministros de Economía de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático celebran una serie de reuniones en Malasia (hasta el 28 de septiembre)
DATOS MACROECONÓMICOS
Loc Country RIC Indicator Name Perio Reute Prior
al /Region d rs
Tim Poll
e
14: United USCFNA National Aug -0.19
30 States =ECI Activity Index
16: Euro EUCONF Consumer Sep -15.2 -15.5
00 Zone =ECI Confid. Flash
17: United US6MAT 6M Bill Auc - 22 75.050
30 States =ECI TA Sep 325.800
17: United US6MAH 6M Bill Auc - 22 3.715%
30 States =ECI HR Sep
17: United US6MAB 6M Bill Auc - 22 3.090
30 States =ECI BTC Sep
17: United US6MAA 6M Bill Auc - 22 13.530%
30 States =ECI HAP Sep
20: United US3MAT 3M Bill Auc - 22 84.303
00 States =ECI TA Sep 153.900
20: United US3MAB 3M Bill Auc - 22 3.110
00 States =ECI BTC Sep
20: United US3MAA 3M Bill Auc - 22 8.090%
00 States =ECI HAP Sep
**MARTES 23 SEPTIEMBRE**
BANCOS CENTRALES
* El Banco de Suecia (Riksbank) publica decisión de política monetaria, incluida la tasa de interés y el informe de política monetaria de septiembre de 2025. (0730 GMT)
* El Riksbank organiza una rueda de prensa sobre la decisión de política monetaria de septiembre. (0900 GMT)
* Charla de Huw Pill, economista jefe del Banco de Inglaterra, en el Simposio inaugural del Pictet Research Institute en Ginebra. (0900 GMT)
* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, habla sobre las perspectivas económicas en la grabación en vivo del podcast Macro Musings en Atlanta, Georgia. (1400 GMT)
* Participación de Piero Cipollone, miembro del consejo del BCE, en una charla en la conferencia Bloomberg Future of Finance. (1420 GMT)
* Discurso de Tiff Macklem, gobernador del Banco de Canadá, en la Cámara de Comercio de Saskatoon. (1830 GMT)
OTROS EVENTOS
* El viceministro de defensa de Alemania y portavoz de política exterior de los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz visita Copenhague. * El ministro de defensa alemán, Boris Pistorius, recibe a su homólogo sueco, Pal Jonson, con honores militares en Berlín. (1430 GMT)
* Rueda de prensa tras la reunión entre el ministro de defensa alemán, Boris Pistorius, y el ministro de defensa sueco, Pal Jonson, en Berlín.
(1530 GMT)
* Reunión de la Asamblea General de la ONU (hasta el 29 de septiembre)
* El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, viaja a Nueva York para la reunión anual de la Asamblea General de la ONU
DATOS MACROECONÓMICOS
Loc Country RIC Indicator Name Perio Reuters Prior
al /Region d Poll
Time
09: Spain ESONS= Overnight Aug 44,691,923
00 ECI Stays
09: France FRPMIF HCOB Mfg Flash Sep 50.4
15 =ECI PMI
09: France FRPMSF HCOB Services Sep 49.8
15 =ECI Flash PMI
09: France FRPMCF HCOB Composite Sep 49.8
15 =ECI Flash PMI
09: Germany DEPMIF HCOB Mfg Flash Sep 50.0 49.8
30 =ECI PMI
09: Germany DEPMSF HCOB Services Sep 49.5 49.3
30 =ECI Flash PMI
09: Germany DEPMCF HCOB Composite Sep 50.7 50.5
30 =ECI Flash PMI
10: Euro EUPMMF HCOB Mfg Flash Sep 51.0 50.7
00 Zone =ECI PMI
10: Euro EUPMSF HCOB Services Sep 50.5 50.5
00 Zone =ECI Flash PMI
10: Euro EUPMCF HCOB Composite Sep 51.2 51.0
00 Zone =ECI Flash PMI
10: United GBPMCF Flash Sep 53.0 53.5
30 Kingdom =ECI Composite PMI
10: United GBPMMF Flash Sep 46.9 47.0
30 Kingdom =ECI Manufacturing
PMI
10: United GBPMSF Flash Services Sep 53.9 54.2
30 Kingdom =ECI PMI
12: United GBCBIO CBI Trends - Sep -33
00 Kingdom =ECI Orders
14: United USCURA Current Q2 -450.2B
30 States =ECI Account
14: United USREDY Redbook YY 20 6.3%
55 States =ECI Sep,
w/e
15: United USMPMP S&P Global Mfg Sep 53.0
45 States =ECI PMI Flash
15: United USMPSP S&P Global Sep 54.5
45 States =ECI Svcs PMI Flash
15: United USPMCF S&P Global Sep 54.6
45 States =ECI Comp PMI Flash
16: United USRFDM Rich Fed Comp.
Sep -7
00 States =ECI Index Sep 4
16: United USRFDS Rich Fed,
00 States =ECI Services Index
16: United USRFD= Rich Fed Mfg Sep -5
00 States ECI Shipments
19: United US3YNT 2Y Note Auc - 23 69.000,
00 States =ECI TA Sep 025.300
.00
19: United US3YNH 2Y Note Auc - 23 3.641%
00 States =ECI HY Sep
19: United US3YNB 2Y Note Auc - 23 2.690
00 States =ECI BTC Sep
19: United US3YNA 2Y Note Auc - 23 57.400%
00 States =ECI HAP Sep
**MIÉRCOLES 24 SEPTIEMBRE**
EMPRESAS
* Unicaja Banco - Dividendo de 0,0660 euros por acción. Fecha de descuento. BANCOS CENTRALES
* Palabras de apertura de Pedro Machado, miembro del consejo del BCE, en la sesión "La IA en acción: configurando el futuro de la banca y la supervisión bancaria" de la Supervision Innovators Conference 2025. (0715 GMT)
* Discurso de Megan Greene, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, en la Universidad de Glasgow Business School y Adam Smith Business School ‘Supply shocks and monetary policy’. (1630 GMT)
* La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, habla sobre las perspectivas económicas en el Spencer Fox Eccles Convocation en Salt Lake City, Utah. (2010 GMT)
* El Banco de Japón publica las actas de la reunión de política monetaria celebrada el 30 y 31 de julio. (2350 GMT)
* Reunión del Consejo de Gobierno del BCE sin decisión de política monetaria (virtual).
OTROS EVENTOS
* El ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, habla sobre la estrategia de inversión de Alemania y el futuro de la UE en la Hertie School de Berlín (1430 GMT)
DATOS MACROECONÓMICOS
Loc Country RIC Indicator Name Perio Reute Prior
al /Region d rs
Tim Poll
e
10: Germany DEBUS= Ifo Business Sep 89.0
00 ECI Climate New
10: Germany DEBUCS Ifo Curr Sep 86.5 86.4
00 =ECI Conditions New
10: Germany DEBUES Ifo Sep 92.0 91.6
00 =ECI Expectations
New
13: United USMGA= MBA Mortgage 19 29.7%
00 States ECI Applications Sep,
w/e
13: United USMGM= Mortgage 19 386.1
00 States ECI Market Index Sep,
w/e
13: United USMGPI MBA Purchase 19 174.0
00 States =ECI Index Sep,
w/e
13: United USMGR= Mortgage 19 1,596.7
00 States ECI Refinance Sep,
Index w/e
13: United USMG=E MBA 30-Yr 19 6.39%
00 States CI Mortgage Rate Sep,
w/e
14: United USBPR= Build Permits Aug 1.312M
00 States ECI R Numb
14: United USBPRP Build Permits Aug -3.7%
00 States =ECI R Chg MM
16: United USHNS= New Home Aug 0.653 0.652M
00 States ECI Sales-Units M
16: United USHNSP New Home Sales Aug -0.6%
00 States =ECI Chg MM
16: United USOILC EIA Wkly Crude 19 -9.285M
30 States =ECI Stk Sep,
w/e
16: United USOILD EIA Wkly Dist.
19 4.046M
30 States =ECI Stk Sep,
w/e
16: United USOILG EIA Wkly Gsln 19 -2.347M
30 States =ECI Stk Sep,
w/e
16: United USOIRU EIA Wkly Refn 19 -1.6%
30 States =ECI Util Sep,
w/e
19: United US5YTT 5Y Note Auc - 24 70.000,
00 States =ECI TA Sep 057.500
.00
19: United US5YTH 5Y Note Auc - 24 3.724%
00 States =ECI HY Sep
19: United US5YTB 5Y Note Auc - 24 2.360
00 States =ECI BTC Sep
19: United US5YTA 5Y Note Auc - 24 84.430%
00 States =ECI HAP Sep
20: United US5YNT 2Y FRN Total 24 28.000,
00 States =ECI Accp Sep 072.000
.000
20: United US5YNH 2Y FRN HY 24 0.195%
00 States =ECI Sep
**JUEVES 25 SEPTIEMBRE**
EMPRESAS
* Unicaja Banco - Dividendo de 0,0660 euros por acción. Fecha de abono. BANCOS CENTRALES
* Evaluación de la política monetaria del Banco Nacional Suizo (BNS) con rueda de prensa. (0730 GMT)
* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, participa en una sesión de preguntas y respuestas en el Crain's Power Lunch, "La Reserva Federal y la economía: tendencias para el oeste de Míchigan", en Grand Rapids, Michigan. (1220 GMT)
* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, da la bienvenida en la Cuarta Conferencia Anual sobre los Roles Internacionales del Dólar estadounidense, organizada por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York y la Junta de la Reserva Federal. (1300 GMT)
* La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, participa en una conversación en el Western Bankers Forum 2025 del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, en Salt Lake City, Utah. (1930 GMT)
* Reunión del Consejo General del BCE (virtual).
OTROS EVENTOS
* Elección presidencial y a la Asamblea Nacional en Seychelles
DATOS MACROECONÓMICOS
Loc Country RIC Indicator Name Perio Reuters Prior
al /Region d Poll
Time
08: Germany DECONS GfK Consumer Oct -23.0 -23.6
00 =ECI Sentiment
08: France FRCONC Consumer Sep 87
45 =ECI Confidence
10: Euro EUM3=E Money-M3 Aug 3.4% 3.4%
00 Zone CI Annual Grwth
10: Euro EULHH= Loans to Aug 2.4%
00 Zone ECI Households
10: Euro EULNF= Loans to Aug 2.8%
00 Zone ECI Non-Fin
12: United GBCBIS CBI Sep -32
00 Kingdom =ECI Distributive
Trades
14: United USCPR= Corporate Q2 2.0%
30 States ECI Profits
Revised
14: United USDGN= Durable Goods Aug -0.5% -2.8%
30 States ECI
14: United USDGXT Durables Aug 0.1% 1.0%
30 States =ECI Ex-Transport
14: United USDGND Durables Aug -2.5%
30 States =ECI Ex-Defense MM
14: United USNDXA Nondefe Cap Aug 1.1%
30 States =ECI Ex-Air
14: United USGDPF GDP Final Q2 3.3% 3.3%
30 States =ECI
14: United USGFSF GDP Sales Q2 6.8%
30 States =ECI Final
14: United USGSPF GDP Cons Q2 1.6%
30 States =ECI Spending Final
14: United USDGEF GDP Deflator Q2 2.0%
30 States =ECI Final
14: United USCPPF Core PCE Q2 2.5%
30 States =ECI Prices Fnal
14: United USPCEF PCE Prices Q2 2.0%
30 States =ECI Final
14: United USPXFF PCE Ex Fd, Eng Q2 2.2%
30 States =ECI & Hsg (F)
14: United USSXEF PCE Svs Exl Q2 2.1%
30 States =ECI Eng & Hsg (F)
14: United USJOB= Initial 15 231k
30 States ECI Jobless Clm Sep,
w/e
14: United USJOBA Jobless Clm 15 240.00k
30 States =ECI 4Wk Avg Sep,
w/e
14: United USJOBN Cont Jobless 8 1.920M
30 States =ECI Clm Sep,
w/e
14: United USGBAL Adv Goods Aug -94.7 -102.84
30 States =ECI Trade Balance 0B B
14: United USAWIN Wholesale Aug 0.1%
30 States =ECI Inventories
Adv
14: United USARIN Retail Aug 0.1%
30 States =ECI Inventories
Ex-Auto Adv
16: United USEHS= Existing Home Aug 3.98M 4.01M
00 States ECI Sales
16: United USEHSP Exist.
Home Aug 2,0% 00 States =ECI Sales% Chg 16: United USOILN EIA-Nat Gas 15 90B 30 States =ECI Chg Bcf Sep, w/e 16: United USNGIF Nat Gas-EIA 15 90B 30 States =ECI Implied Flow Sep, w/e 17: United USKCMF KC Fed Sep 0 00 States =ECI Manufacturing 17: United USKCCI KC Fed Sep 1 00 States =ECI Composite Index 17: United US4WAT 4W Bill Auc - 25 30 States =ECI TA Sep 17: United US4WAH 4W Bill Auc - 25 30 States =ECI HR Sep 17: United US4WAB 4W Bill Auc - 25 30 States =ECI BTC Sep 17: United US4WAA 4W Bill Auc - 25 30 States =ECI HAP Sep 19: United USRMAT 7Y Note Auc - 25 44.000, 00 States =ECI TA Sep 019.600 .00 19: United USRMAH 7Y Note Auc - 25 3.925% 00 States =ECI HY Sep 19: United USRMAB 7Y Note Auc - 25 2.490 00 States =ECI BTC Sep 19: United USRMAA 7Y Note Auc - 25 19.000% 00 States =ECI HAP Sep **VIERNES 26 SEPTIEMBRE** EMPRESAS * Iberdrola celebra su "Capital Markets Day". (0730-1300 GMT) BANCOS CENTRALES * Discurso principal de Piero Cipollone, miembro del consejo del BCE, seguido de un panel en la conferencia conjunta ECB-CEPR-Bocconi organizada por la Universidad Bocconi en Milán. (0700 GMT) * Reunión del consejo general del Riksbank. (1100 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla ante el Peterson Institute for International Economics, en Washington. (1300 GMT) OTROS EVENTOS * El ministro de Finanzas de Zambia, Situmbeko Musokotwane, presenta el presupuesto de 2026 en el parlamento. (1415 GMT) * El primer ministro de India, Narendra Modi, visita EEUU para una sesión de alto nivel de la Asamblea General de la ONU. DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Name Perio Reute Prior al /Region d rs Tim Poll e 09: Spain ESGDPQ GDP Final QQ Q2 0,7% 00 =ECI 09: Spain ESGDPY GDP YY Q2 2,8% 00 =ECI 14: United USGPY= Personal Aug 0,3% 0,4% 30 States ECI Income MM 14: United USGPCR Personal Aug 0,3% 30 States =ECI Consump Real MM 14: United USGPCS Consumption, Aug 0,4% 0,5% 30 States =ECI Adjusted MM 14: United USPCEM Core PCE Price Aug 0,3% 30 States =ECI Index MM 14: United USPCE2 Core PCE Price Aug 2,9% 30 States =ECI Index YY 14: United USPCE= PCE Price Aug 0,2% 30 States ECI Index MM 14: United USPCEY PCE Price Aug 2,6% 30 States =ECI Index YY 15: United USDALL Dallas Fed PCE Aug 1,9% 00 States =ECI 16: United USUMSF U Mich Sep 55,4 00 States =ECI Sentiment Final 16: United USUMCF U Mich Sep 61,2 00 States =ECI Conditions Final 16: United USUMF= U Mich Sep 51,8 00 States ECI Expectations Final 16: United USUM1F U Mich 1Yr Inf Sep 4,8% 00 States =ECI Final 16: United USUM5F U Mich 5-Yr Sep 3,9% 00 States =ECI Inf Final **SÁBADO 27 SEPTIEMBRE** * Sin eventos relevantes. **DOMINGO 28 SEPTIEMBRE** * Sin eventos relevantes. (Datos recopilados por la redacción de Gdansk)
