Agenda semanal del 21 al 29 de junio de 2025

20 jun (Reuters) - SÁBADO 21 JUNIO * Sin eventos relevantes. DOMINGO 22 JUNIO BANCOS CENTRALES * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, participa en un panel de ideas sobre política monetaria antes de la 100º Conferencia Anual de la Asociación Económica del Oeste. (1720 GMT) LUNES 23 JUNIO BANCOS CENTRALES * Declaración introductoria de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en la audiencia ECON ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. (1300 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, participa en una sesión de preguntas y respuestas moderada antes del Milwaukee Business Journal Mid-Year Outlook 2025. (1710 GMT) OTROS EVENTOS * El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrece una conferencia de prensa antes de la cumbre en La Haya, Países Bajos. (1300 GMT) * Cumbre UE-Canadá en Bruselas. Los líderes de las instituciones de la Unión Europea reciben al primer ministro canadiense, Mark Carney, en una cumbre diseñada para intensificar los ya estrechos lazos económicos y políticos, particularmente a la luz de las políticas "EEUU Primero" de Donald Trump. (1500 GMT) * El ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, y el presidente de BBVA intervienen en un evento en Santander. * Reunión informal de ministros de turismo de la UE en Varsovia. (Hasta el 24 de junio) * Reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en Luxemburgo. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 09:00 España ESONS=ECI Overnight Stays May 29.070.077 09:15 Francia FRPMIF=ECI HCOB Mfg Flash PMI Jun 49.8 09:15 Francia FRPMSF=ECI HCOB Services Flash PMI Jun 48.9 09:15 Francia FRPMCF=ECI HCOB Composite Flash PMI Jun 49.3 09:30 Alemania DEPMIF=ECI HCOB Mfg Flash PMI Jun 48.8 48.3 09:30 Alemania DEPMSF=ECI HCOB Services Flash PMI Jun 47.8 47.1 09:30 Alemania DEPMCF=ECI HCOB Composite Flash PMI Jun 48.5 10:00 Euro Zone EUPMMF=ECI HCOB Mfg Flash PMI Jun 49.7 49.4 10:00 Euro Zone EUPMSF=ECI HCOB Services Flash PMI Jun 50.0 49.7 10:00 Euro Zone EUPMCF=ECI HCOB Composite Flash PMI Jun 50.5 50.2 10:30 United Kingdom GBPMCF=ECI Flash Composite PMI Jun 50.3 10:30 United Kingdom GBPMMF=ECI Flash Manufacturing PMI Jun 46.4 10:30 United Kingdom GBPMSF=ECI Flash Services PMI Jun 50.9 15:45 United States USMPMP=ECI S&P Global Mfg PMI Flash Jun 52.0 15:45 United States USMPSP=ECI S&P Global Svcs PMI Flash Jun 53.7 15:45 United States USPMCF=ECI S&P Global Comp PMI Flash Jun 53.0 16:00 United States USEHS=ECI Existing Home Sales May 3.95M 4.00M 16:00 United States USEHSP=ECI Exist. Home Sales% Chg May -0.5% 17:30 United States US6MAT=ECI 6M Bill Auc - TA 23 Jun 69.619.046.100 17:30 United States US6MAH=ECI 6M Bill Auc - HR 23 Jun 4.155% 17:30 United States US6MAB=ECI 6M Bill Auc - BTC 23 Jun 2.730 17:30 United States US6MAA=ECI 6M Bill Auc - HAP 23 Jun 15.250% 20:00 United States US3MAT=ECI 3M Bill Auc - TA 23 Jun 77.809.494.200 20:00 United States US3MAH=ECI 3M Bill Auc - HR 23 Jun 4.240% 20:00 United States US3MAB=ECI 3M Bill Auc - BTC 23 Jun 2.990 20:00 United States US3MAA=ECI 3M Bill Auc - HAP 23 Jun 6.760% **MARTES 24 JUNIO** BANCOS CENTRALES * El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, presenta el informe semestral de política monetaria ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes (1400 GMT). * La cajera jefe y directora ejecutiva de pagos del Banco de Inglaterra, Victoria Cleland, ofrece un discurso en la cumbre de innovación digital de UK Finance (1450 GMT). * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, habla sobre política monetaria antes del Foro de Política Monetaria Barclays-CEPR 2025 (1315 GMT). * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, participa en un panel antes del Foro de Política Monetaria Barclays-CEPR 2025 (1415 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, da un discurso en el Centro de Crecimiento Económico y NY CREATES, en Albany, N.Y (1630 GMT). * La subgobernadora del Banco de Inglaterra Sarah Breeden habla en la cumbre de innovación digital de UK Finance (1550 GMT). * El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, comparece ante la Comisión de Asuntos Económicos de los Lores (1400 GMT). * El subgobernador del Banco de Inglaterra para mercados, banca y resolución, Dave Ramsden, da un discurso y participa como panelista en el Foro de Política Monetaria Barclays CEPR 2025 (1335 GMT). * Discurso del miembro del Comité Ejecutivo del BCE Philip Lane en el Foro de Política Monetaria Barclays-CEPR 2025 (1315 GMT). * La miembro externa del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra Megan Greene da un discurso en el NIESR sobre las implicaciones de la política monetaria en las diferencias en la gestión del balance de los bancos centrales (0930 GMT). * El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, habla en Santander, España (1100 GMT). * El Banco de Japón publica el resumen de opiniones de los miembros del consejo en su reunión de política de los días 16-17 de junio. (2350 GMT) OTROS EVENTOS * Reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE en Luxemburgo. * Los líderes de los países de la OTAN se reúnen en La Haya, Países Bajos, para la cumbre anual de la organización (hasta el 26 de junio). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 10:00 Germany DEBUS=ECI Ifo Business Climate New Jun 88.0 87.5 10:00 Germany DEBUCS=ECI Ifo Curr Conditions New Jun 86.5 86.1 10:00 Germany DEBUES=ECI Ifo Expectations New Jun 89.5 88.9 12:00 United Kingdom GBCBIO=ECI CBI Trends - Orders Jun -30 14:30 United States USCURA=ECI Current Account Q1 -303.9B 14:55 United States USREDY=ECI Redbook YY 21 Jun, w/e 5.2% 15:00 United States USHPIM=ECI Monthly Home Price MM Apr -0.1% 15:00 United States USHPIY=ECI Monthly Home Price YY Apr 3.7% 15:00 United States USHPID=ECI Monthly Home Price Index Apr 436.6 15:00 United States USSHPN=ECI CaseShiller 20 MM SA Apr -0.1% 15:00 United States USSHP=ECI CaseShiller 20 MM NSA Apr 1.1% 15:00 United States USSHPQ=ECI CaseShiller 20 YY NSA Apr 4.1% 16:00 United States USCONC=ECI Consumer Confidence Jun 99.0 98.0 16:00 United States USRFDM=ECI Rich Fed Comp. Index Jun -9 16:00 United States USRFDS=ECI Rich Fed, Services Index Jun -11 16:00 United States USRFD=ECI Rich Fed Mfg Shipments Jun -10 19:00 United States US3YNT=ECI 2Y Note Auc - TA 24 Jun 69.000.004,900.00 19:00 United States US3YNH=ECI 2Y Note Auc - HY 24 Jun 3.955% 19:00 United States US3YNB=ECI 2Y Note Auc - BTC 24 Jun 2.570 19:00 United States US3YNA=ECI 2Y Note Auc - HAP 24 Jun 90.400% 22:30 United States USOIAC=ECI API wkly crude Stk 16 Jun, w/e 22:30 United States USOIAG=ECI API Wkly gsln stk 16 Jun, w/e 22:30 United States USOIAD=ECI API Wkly dist. Stk 16 Jun, w/e 22:30 United States USOIAR=ECI API Wkly crude runs 16 Jun, w/e **MIÉRCOLES 25 JUNIO** EMPRESAS * Ferrovial - Dividendo de 0,3000 euros por acción. Fecha de abono. BANCOS CENTRALES * La subgobernadora del Banco de Inglaterra Clare Lombardelli ofrece las palabras de apertura en la conferencia de política monetaria organizada por el Banco de Inglaterra y el instituto de análisis Centre for Cross Border Studies. (0845 GMT) * Discurso durante la cena de la miembro del Consejo de Supervisión del BCE Sharon Donnery, seguido de una sesión de preguntas y respuestas en el Foro Senior SSM organizado por A&O Shearman en Königstein. (1730 GMT) * El economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, preside el discurso principal sobre el supuesto de condicionamiento del tipo de interés en la conferencia de política monetaria organizada por el BoE y el laboratorio de ideas Centre for Cross Border Studies. (0900 GMT) * Discurso del miembro del consejo del Banco de Japón Tamura Naoki en una reunión con líderes locales en Fukushima. (0100 GMT) * Reunión de la junta ejecutiva del Riksbank, el banco central sueco, en Estocolmo. (0700 GMT) * El Riksbank publica las actas de la reunión de política monetaria del 17 de junio de 2025 en Estocolmo. (0730 GMT) * Conferencia CCBS: Transformando la política monetaria: ¿Cómo debemos pensar sobre la incertidumbre y los riesgos? (Hasta el 26 de junio) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:45 Francia FRCONC=ECI Consumer Confidence Jun 88 09:00 España ESGDPQ=ECI PBI Final QQ Q1 0,6% 09:00 España ESGDPY=ECI PBI AA Q1 2,8% 12:00 Francia FRUEMP=ECI Unemp Class-A SA May 3013,4k 13:00 Estados Unidos USMGA=ECI MBA Mortgage Applications 20 Jun, w/e -2.6% 13:00 Estados Unidos USMGM=ECI Mortgage Market Index 20 Jun, w/e 248.1 13:00 Estados Unidos USMGPI=ECI MBA Purchase Index 20 Jun, w/e 165.8 13:00 Estados Unidos USMGR=ECI Mortgage Refinance Index 20 Jun, w/e 692.4 13:00 Estados Unidos USMG=ECI MBA 30-Yr Mortgage Rate 20 Jun, w/e 6.84% 14:00 Estados Unidos USBPR=ECI Build Permits R Numb May 1.393M 14:00 Estados Unidos USBPRP=ECI Build Permits R Chg MM May -2.0% 16:00 Estados Unidos USHNS=ECI New Home Sales-Units May 0.700M 0.743M 16:00 Estados Unidos USHNSP=ECI New Home Sales Chg MM May 10.9% 16:30 Estados Unidos USOILC=ECI EIA Wkly Crude Stk 20 Jun, w/e -11.473M 16:30 Estados Unidos USOILD=ECI EIA Wkly Dist. Stk 20 Jun, w/e 0.514M 16:30 United States USOILG=ECI EIA Wkly Gsln Stk 20 Jun, w/e 0.209M 16:30 United States USOIRU=ECI EIA Wkly Refn Util 20 Jun, w/e -1.1% 19:00 United States US5YTT=ECI 5Y Note Auc - TA 25 Jun 70.000.006.200,00 19:00 United States US5YTH=ECI 5Y Note Auc - HY 25 Jun 4.071% 19:00 United States US5YTB=ECI 5Y Note Auc - BTC 25 Jun 2.390 19:00 United States US5YTA=ECI 5Y Note Auc - HAP 25 Jun 23.120% 20:00 United States US5YNT=ECI 2Y FRN Total Accp 25 Jun 28.000.004.100,000 20:00 United States US5YNH=ECI 2Y FRN HY 25 Jun 0.144% 20:00 United States US5YNB=ECI 2Y FRN BTC Ratio 25 Jun 2.950 20:00 United States US5YNA=ECI 2Y FRN HAP 25 Jun 57.110% **JUEVES 26 JUNIO** EMPRESAS * Ebro Foods - Dividendo de 0,2300 euros por acción. Fecha de descuento. BANCOS CENTRALES * Discurso de Andrea Rosen, jefa de inteligencia de mercado y análisis del Banco de Inglaterra, en una conferencia sobre política monetaria. (1045 GMT) * Discurso de apertura de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en el 150º aniversario del Münchner Opernfestspiele en Múnich. (1830 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla sobre la economía ante la Asociación de Economía Empresarial de Nueva York, en Nueva York.(1200 GMT) * Discurso principal del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, en la Conferencia Anual Global de las Cámaras de Comercio Británicas bajo el título "¿Dónde está el crecimiento?". (1100 GMT) * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, da las palabras de apertura antes de la Cumbre de Política Monetaria 2025 "Construyendo Comunidades Fuertes y Sostenibles" organizada por el Banco de la Reserva Federal de Cleveland. (1300 GMT) * Reunión del Consejo General del BCE en Berlín. (Virtual) OTROS EVENTOS * Reunión del Consejo Europeo en Bruselas. (Hasta el 27 de junio) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Germany DECONS=ECI GfK Consumer Sentiment Jul -19.0 -19.9 12:00 United Kingdom GBCBIS=ECI CBI Distributive Trades Jun -27 14:30 United States USCPR=ECI Corporate Profits Revised Q1 -3.6% 14:30 United States USDGN=ECI Durable Goods May 4.5% -6.3% 14:30 United States USDGXT=ECI Durables Ex-Transport May 0.2% 14:30 United States USDGND=ECI Durables Ex-Defense MM May -7.5% 14:30 United States USNDXA=ECI Nondefe Cap Ex-Air May -1.5% 14:30 United States USGDPF=ECI GDP Final Q1 -0.2% -0.2% 14:30 United States USGFSF=ECI GDP Sales Final Q1 -2.9% 14:30 United States USGSPF=ECI GDP Cons Spending Final Q1 1.2% 14:30 United States USDGEF=ECI GDP Deflator Final Q1 3.7% 14:30 United States USCPPF=ECI Core PCE Prices Fnal Q1 3.4% 14:30 United States USPCEF=ECI PCE Prices Final Q1 3.6% 14:30 United States USPXFF=ECI PCE Ex Fd, Eng & Hsg (F) Q1 3.3% 14:30 United States USSXEF=ECI PCE Svs Exl Eng & Hsg (F) Q1 4.1% 14:30 United States USJOB=ECI Initial Jobless Clm 16 Jun, w/e 245k 14:30 United States USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 16 Jun, w/e 245.50k 14:30 United States USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 9 Jun, w/e 1.945M 14:30 United States USCFNA=ECI National Activity Index May -0.25 14:30 United States USGBAL=ECI Adv Goods Trade Balance May -86.97B 14:30 United States USAWIN=ECI Wholesale Inventories Adv May 0.2% 14:30 United States USARIN=ECI Retail Inventories Ex-Auto Adv May 0.3% 16:00 United States USNAR=ECI Pending Homes Index May 71.3 16:00 United States USNCH=ECI Pending Sales Change MM May -6.3% 16:30 United States USOILN=ECI EIA-Nat Gas Chg Bcf 16 Jun, w/e 95B 16:30 United States USNGIF=ECI Nat Gas-EIA Implied Flow 16 Jun, w/e 95B 17:00 United States USKCMF=ECI KC Fed Manufacturing Jun -10 17:00 United States USKCCI=ECI KC Fed Composite Index Jun -3 17:30 United States US4WAT=ECI 4W Bill Auc - TA 26 Jun 65.256.507.700.00 17:30 United States US4WAH=ECI 4W Bill Auc - HR 26 Jun 4.060% 17:30 United States US4WAB=ECI 4W Bill Auc - BTC 26 Jun 3.150 17:30 United States US4WAA=ECI 4W Bill Auc - HAP 26 Jun 48.910% 19:00 United States USRMAT=ECI 7Y Note Auc - TA 26 Jun 44.000.042.300.00 19:00 United States USRMAH=ECI 7Y Note Auc - HY 26 Jun 4.194% 19:00 United States USRMAB=ECI 7Y Note Auc - BTC 26 Jun 2.690 19:00 United States USRMAA=ECI 7Y Note Auc - HAP 26 Jun 55.870% **VIERNES 27 JUNIO** EMPRESAS * Redeia (Red Eléctrica) - Dividendo de 0,6000 euros por acción. Fecha de descuento. * Endesa - Dividendo de 0,8177 euros por acción. Fecha de descuento. * Inmobiliaria del Sur - Dividendo de 0,2800 euros por acción. Fecha de descuento. BANCOS CENTRALES * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, modera una sesión con discursos de apertura de la profesora Carmen Reinhart en la 24ª Conferencia Anual del Banco de Pagos Internacionales en Basilea. (1130 GMT) * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, participa en una discusión moderada sobre las condiciones del mercado laboral, inflación y tipos de interés antes de la Cumbre de Política Monetaria 2025 bajo el título "Construyendo Comunidades Fuertes y Sostenibles", organizada por el Banco de la Reserva Federal de Cleveland.(1315 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:45 France FRGPC=ECI Consumer Spending MM May 0.3% 08:45 France FRCPIP=ECI CPI (EU Norm) Prelim YY Jun 0.6% 08:45 France FRHICF=ECI CPI (EU Norm) Prelim MM Jun -0.2% 08:45 France FRCPFY=ECI CPI Prelim YY NSA Jun 0.7% 08:45 France FRCPFM=ECI CPI Prelim MM NSA Jun -0.1% 08:45 France FRPPI=ECI Producer Prices MM May -4.3% 08:45 France FRPPIY=ECI Producer Prices YY May -0.8% 09:00 Spain ESHICF=ECI HICP Flash YY Jun 2.0% 09:00 Spain ESCPIF=ECI CPI YY Flash NSA Jun 2.0% 09:00 Spain ESHCP=ECI HICP Flash MM Jun 0.0% 09:00 Spain ESCPIM=ECI CPI MM Flash NSA Jun 0.10% 09:00 Spain ESRSLY=ECI Retail Sales YY May 4.0% 11:00 Euro Zone EUBUSC=ECI Business Climate Jun -0.55 11:00 Euro Zone EUECOS=ECI Economic Sentiment Jun 95.5 94.8 11:00 Euro Zone EUBUSS=ECI Industrial Sentiment Jun -10.3 11:00 Euro Zone EUSERS=ECI Services Sentiment Jun 1.5 11:00 Euro Zone EUCONS=ECI Consumer Confid. Final Jun 11:00 Euro Zone EUCOIN=ECI Cons Infl Expec Jun 23,6 11:00 Euro Zone EUINSP=ECI Selling Price Expec Jun 7,9 14:30 United States USGPY=ECI Personal Income MM May 0,4% 0,8% 14:30 United States USGPCR=ECI Personal Consump Real MM May 0,1% 14:30 United States USGPCS=ECI Consumption, Adjusted MM May 0,3% 0,2% 14:30 United States USPCEM=ECI Core PCE Price Index MM May 0,1% 0,1% 14:30 United States USPCE2=ECI Core PCE Price Index YY May 2,5% 14:30 United States USPCE=ECI PCE Price Index MM May 0,1% 14:30 United States USPCEY=ECI PCE Price Index YY May 2,1% 15:00 United States USDALL=ECI Dallas Fed PCE May 2,7% 16:00 United States USUMSF=ECI U Mich Sentiment Final Jun 60,5 16:00 United States USUMCF=ECI U Mich Conditions Final Jun 63,7 16:00 United States USUMF=ECI U Mich Expectations Final Jun 58,4 16:00 United States USUM1F=ECI U Mich 1Yr Inf Final Jun 5,1% 16:00 United States USUM5F=ECI U Mich 5-Yr Inf Final Jun 4,1% **SÁBADO 28 JUNIO** * Sin eventos relevantes. **DOMINGO 29 JUNIO** OTROS EVENTOS * Sin eventos relevantes. (Datos recopilados por la redacción de Gdansk y Tomás Cobos)