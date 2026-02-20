Agenda semanal del 21 de febrero al 1 de marzo de 2026
:: SÁBADO 21 FEBRERO ::
OTROS EVENTOS
* Andrej Plenkovic, primer ministro de Croacia, llega a Agra, India.
:: DOMINGO 22 FEBRERO ::
OTROS EVENTOS
* Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, visita Corea del Sur para celebrar una cumbre con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung. (Hasta el 24 de febrero)
* Elecciones a la Asamblea Nacional de Laos.
:: LUNES 23 FEBRERO ::
MERCADOS
* Cierre por festivo en bolsas de Japón y Shanghái.
EMPRESAS
* Almirall publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* Telefónica Brasil publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
BANCOS CENTRALES
* Adam Richardson, director de mercados financieros del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, participa como ponente en el ANZ Investor Tour 2026.
* Christine Lagarde, presidenta del BCE, pronuncia el discurso de aceptación del premio Paul A. Volcker 2026 a la trayectoria y ofrece comentarios en la Conferencia de Política Económica de la NABE (1730 GMT).
OTROS EVENTOS
* Alexander Stubb, presidente de la República de Finlandia, realiza una visita de trabajo a París y se reúne con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo.
* Consejo de Asuntos Exteriores de la UE.
DATOS MACROECONÓMICOS
* 1000 Alemania – Clima empresarial Ifo nuevo, feb: Previsto 88,4; Anterior 87,6.
* 1000 Alemania – Condiciones actuales Ifo nuevo, feb: Previsto 86,1; Anterior 85,7.
* 1000 Alemania – Expectativas Ifo nuevo, feb: Previsto 90,5; Anterior 89,5.
* 1430 Estados Unidos – Índice de actividad nacional, ene: Anterior -0,04.
* 1600 Estados Unidos – Bienes duraderos, mensual revisado, dic: Anterior -1,4.
* 1600 Estados Unidos – Bienes duraderos sin defensa, mensual revisado, dic: Anterior -2,5.
* 1600 Estados Unidos – Bienes duraderos sin transporte, mensual revisado, dic: Anterior 0,9.
* 1600 Estados Unidos – Gasto en bienes de capital no defensa excluyendo aeronaves, mensual revisado, dic: Anterior 0,6.
* 1600 Estados Unidos – Pedidos de fábrica mensual, dic: Anterior 2,7.
* 1600 Estados Unidos – Pedidos de fábrica sin transporte mensual, dic: Anterior 0,2.
* 1630 Estados Unidos – Índice manufacturero Dallas Fed, feb: Anterior -1,2.
:: MARTES 24 FEBRERO ::
EMPRESAS
* Endesa publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* Telefónica publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* Metrovacesa publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* Grenergy publica resultados anuales tras el cierre del mercado.
* Ence publica resultados anuales tras el cierre del mercado.
* Compañía de Distribución Integrada Logista Holdings – Dividendo complementario de 1,4500 euros por acción. Fecha de descuento.
* Compañía de Distribución Integrada Logista Holdings – Dividendo extraordinario de 0,0800 euros por acción. Fecha de descuento.
BANCOS CENTRALES
* Austan Goolsbee, presidente de la Reserva Federal de Chicago, interviene y participa en una sesión de preguntas y respuestas moderada en la 42ª Conferencia de Política Económica de la NABE (1300 GMT).
* Raphael Bostic, presidente de la Reserva Federal de Atlanta, conversa sobre política monetaria y perspectivas económicas en un acto organizado por Marketplace (1400 GMT).
* Susan Collins, presidenta de la Reserva Federal de Boston, da la bienvenida a la conferencia "Disrupción habilitada por la tecnología: configurando el futuro de las finanzas y los pagos" en la Reserva Federal de Boston (1400 GMT).
* Per Jansson, subgobernador del Riksbank, visita Sundsvall y analiza la situación económica en un seminario vespertino organizado por Swedbank (1700 GMT).
* Thomas Barkin, presidente de la Reserva Federal de Richmond, y Susan Collins, presidenta de la Reserva Federal de Boston, participan en un panel en la conferencia sobre disrupción tecnológica en la Reserva Federal de Boston (2015 GMT).
OTROS EVENTOS
* Consejo de Asuntos Generales de la UE.
* El presidente de EEUU, Donald Trump, pronuncia el discurso del estado de la Unión ante una sesión conjunta del Congreso.
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0845 Francia – Clima empresarial manufacturero, feb: Anterior 105,0.
* 0845 Francia – Clima empresarial general, feb: Anterior 99,0.
* 0900 España – Pernoctaciones, ene: Anterior 18.546.462.
* 1200 Reino Unido – Comercio distributivo CBI, feb: Anterior -17,0.
* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 21 feb.
* 1500 Estados Unidos – Precio mensual de vivienda, dic: Anterior 0,6.
* 1500 Estados Unidos – Precio interanual de vivienda, dic: Anterior 1,9.
* 1500 Estados Unidos – Índice mensual de precios de vivienda, dic: Anterior 439,3.
* 1500 Estados Unidos – CaseShiller 20 mensual desestacionalizado, dic: Anterior 0,5.
* 1500 Estados Unidos – CaseShiller 20 mensual sin desestacionalizar, dic: Anterior 0,0.
* 1500 Estados Unidos – CaseShiller 20 interanual sin desestacionalizar, dic: Anterior 1,4.
* 1600 Estados Unidos – Confianza del consumidor, feb: Anterior 84,5.
* 1600 Estados Unidos – Índice compuesto Fed Richmond, feb: Anterior -6,0.
* 1600 Estados Unidos – Índice de servicios Fed Richmond, feb: Anterior -3,0.
* 1600 Estados Unidos – Envíos manufactureros Fed Richmond, feb: Anterior -5,0.
* 1600 Estados Unidos – Inventarios mayoristas (anual), mensual revisado, dic: Anterior 0,2.
* 1600 Estados Unidos – Ventas mayoristas mensual, dic: Anterior 1,3.
* 1630 Estados Unidos – Perspectiva sector servicios Texas, feb: Anterior 2,7.
* 1630 Estados Unidos – Ingresos de servicios Dallas Fed, feb: Anterior 7,8.
* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API, semana 16 feb.
* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API, semana 16 feb.
* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API, semana 16 feb.
* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 16 feb.
:: MIÉRCOLES 25 FEBRERO ::
EMPRESAS
* Iberdrola publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* Aena publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* Laboratorios Rovi publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* Vidrala publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* Ebro Foods publica resultados anuales.
* ACS publica resultados anuales tras el cierre del mercado.
* Indra publica resultados anuales tras el cierre del mercado.
* Neinor Homes publica resultados anuales tras el cierre del mercado.
* Ferrovial publica resultados anuales tras el cierre del mercado.
* Banco Santander celebra su Día del Inversor.
BANCOS CENTRALES
* El Consejo de Gobierno del BCE celebra una reunión no dedicada a política monetaria (virtual).
* Per Jansson, subgobernador del Riksbank, visita Härnösand y analiza la economía sueca en un seminario organizado por la Cámara de Comercio de Mid Sweden (0730 GMT).
* Pål Longva, subgobernador del Banco de Noruega, recibe el informe Norges Bank Watch 2026 en BI – campus Oslo; el Centro de Economía Monetaria presentará el informe y Longva comentará sus conclusiones (0900 GMT).
* Thomas Barkin, presidente de la Reserva Federal de Richmond, interviene y participa en un panel en el acto anual "Estado de la región" de la Cámara del Norte de Virginia, en Tysons, Virginia (1430 GMT).
* Alberto Musalem, presidente de la Reserva Federal de San Luis, participa en un coloquio moderado sobre "El papel de la Reserva Federal en la región de San Luis" (1820 GMT).
OTROS EVENTOS
* Narendra Modi, primer ministro de India, realiza una visita de dos días a Israel. (Hasta el 26 de febrero)
* Enoch Godongwana, ministro de Finanzas de Sudáfrica, presenta el presupuesto de 2026 a los legisladores (1200 GMT).
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0800 Alemania – PIB detallado trimestral ajustado, 4TR: Previsto 0,3; Anterior 0,3.
* 0800 Alemania – PIB detallado interanual sin desestacionalizar, 4TR: Anterior 0,6.
* 0800 Alemania – PIB detallado interanual ajustado, 4TR: Previsto 0,4; Anterior 0,4.
* 0800 Alemania – Sentimiento del consumidor GfK, mar: Previsto -23,5; Anterior -24,1.
* 0845 Francia – Confianza del consumidor, feb: Anterior 90,0.
* 1100 Eurozona – IPC armonizado final mensual, ene: Anterior 0,2.
* 1100 Eurozona – IPC armonizado final interanual, ene: Previsto 1,7; Anterior 1,7.
* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos y energía mensual, ene: Anterior 0,2.
* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco final mensual, ene: Anterior -1,1.
* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco final interanual, ene: Previsto 2,2; Anterior 2,2.
* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin tabaco mensual, ene: Anterior 0,2.
* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin tabaco interanual, ene: Anterior 1,9.
* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA, semana 20 feb.
* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario, semana 20 feb: Anterior 339,0.
* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 20 feb: Anterior 157,1.
* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación MBA, semana 20 feb: Anterior 1.375,9.
* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años, semana 20 feb: Anterior 6,17.
* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA, semana 16 feb.
* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA, semana 16 feb.
* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA, semana 16 feb.
* 1630 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA, semana 16 feb.
:: JUEVES 26 FEBRERO ::
EMPRESAS
* Fluidra publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* Ecoener publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* Redeia publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* Faes Farma publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* eDreams publica resultados a nueve meses antes de la apertura del mercado.
* DIA publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* Amrest publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* Acciona publica resultados anuales tras el cierre del mercado.
* Acciona Energía publica resultados anuales tras el cierre del mercado.
* Inmobiliaria del Sur publica resultados anuales tras el cierre del mercado.
* Elecnor publica resultados anuales tras el cierre del mercado.
* Colonial publica resultados anuales tras el cierre del mercado.
* Solaria publica resultados anuales.
* Audax publica resultados anuales.
* Atresmedia publica resultados anuales.
* Squirrel Media publica resultados anuales.
* Vocento publica resultados anuales.
* Logista – Dividendo complementario de 1,4500 euros por acción. Fecha de abono.
* Logista – Dividendo extraordinario de 0,0800 euros por acción. Fecha de abono.
BANCOS CENTRALES
* Hajime Takata, miembro de la junta del Banco de Japón, pronuncia un discurso en una reunión con líderes locales (0130 GMT).
* Christine Lagarde, presidenta del BCE, ofrece una declaración introductoria en la audiencia de ECON ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo (0830 GMT).
OTROS EVENTOS
* Consejo de Asuntos Generales de la UE (Cohesión).
DATOS MACROECONÓMICOS
* 1000 Eurozona – Crecimiento anual de la oferta monetaria M3, ene: Previsto 2,9; Anterior 2,8.
* 1000 Eurozona – Préstamos a hogares, ene: Anterior 3,0.
* 1000 Eurozona – Préstamos a no financieros, ene: Anterior 3,0.
* 1100 Eurozona – Clima empresarial, feb: Anterior -0,41.
* 1100 Eurozona – Sentimiento económico, feb: Anterior 99,4.
* 1100 Eurozona – Sentimiento industrial, feb: Anterior -6,8.
* 1100 Eurozona – Sentimiento de servicios, feb: Anterior 7,2.
* 1100 Eurozona – Confianza del consumidor final, feb: Anterior -12,2.
* 1100 Eurozona – Expectativas de inflación del consumidor, feb: Anterior 24,1.
* 1100 Eurozona – Expectativas de precios de venta, feb: Anterior 10,0.
* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo, semana 16 feb.
* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 16 feb.
* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo, semana 9 feb.
* 1630 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf), semana 16 feb: Anterior -144.000.000.000,0.
* 1630 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA, semana 16 feb: Anterior -144.000.000.000,0.
* 1700 Estados Unidos – Activ. manufacturera Fed Kansas City, feb: Anterior -2,0.
* 1700 Estados Unidos – Índice compuesto Fed Kansas City, feb: Anterior 0,0.
:: VIERNES 27 FEBRERO ::
EMPRESAS
* IAG publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* Acerinox publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* Amadeus publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* Cellnex publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* Global Dominion publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* Arteche publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* Ercros publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* Tubacex publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* Técnicas Reunidas publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* Reig Jofre publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* Prosegur publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
* CAF publica resultados anuales.
* Merlin Properties publica resultados anuales.
* Baviera publica resultados anuales tras el cierre del mercado.
* Nicolás Correa publica resultados anuales.
* Libertas 7 publica resultados anuales.
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0101 Reino Unido – Confianza del consumidor GfK, feb: Anterior -16,0.
* 0800 Alemania – Precios de importación mensual, ene: Anterior -0,1.
* 0800 Alemania – Precios de importación interanual, ene: Anterior -2,3.
* 0845 Francia – Gasto del consumidor mensual, ene: Anterior -0,6.
* 0845 Francia – PIB trimestral final, 1TR.
* 0845 Francia – PIB interanual final, 4TR: Anterior 1,1.
* 0845 Francia – IPC (norma UE) preliminar interanual, feb.
* 0845 Francia – IPC (norma UE) preliminar mensual, feb.
* 0845 Francia – IPC preliminar interanual sin desestacionalizar, ene: Previsto 0,6; Anterior 0,3.
* 0845 Francia – IPC preliminar mensual sin desestacionalizar, feb: Anterior -0,3.
* 0845 Francia – Revisión de empleo no agrícola, 4TR: Anterior -0,1.
* 0845 Francia – Precios al productor mensual, ene: Anterior 0,2.
* 0845 Francia – Precios al productor interanual, ene: Anterior -2,0.
* 0900 España – IPC armonizado avance interanual, feb: Anterior 2,4.
* 0900 España – IPC interanual preliminar sin desestacionalizar, feb: Anterior 2,3.
* 0900 España – IPC armonizado avance mensual, feb: Anterior -0,8.
* 0900 España – IPC mensual preliminar sin desestacionalizar, feb: Anterior -0,4.
* 0955 Alemania – Variación en desempleo ajustado, feb: Previsto 0,0; Anterior 0,0.
* 0955 Alemania – Desempleo total sin desestacionalizar, feb: Anterior 3.085.000.
* 0955 Alemania – Tasa de desempleo ajustada, feb: Previsto 6,3; Anterior 6,3.
* 0955 Alemania – Desempleo total ajustado, feb: Anterior 2.976.000.
* 1000 España – Balance de cuenta corriente, dic: Anterior 210.000.000.
* 1200 Francia – Desempleo clase A ajustado, ene: Anterior 3.117.400.
* 1400 Alemania – IPC preliminar mensual, feb: Anterior 0,1.
* 1400 Alemania – IPC preliminar interanual, feb: Previsto 2,0; Anterior 2,1.
* 1400 Alemania – IPC armonizado preliminar mensual, feb: Anterior -0,1.
* 1400 Alemania – IPC armonizado preliminar interanual, feb.
* 1430 Estados Unidos – IPP maquinaria manufacturera, ene: Anterior 194,3.
* 1430 Estados Unidos – IPP demanda final interanual, ene: Anterior 3,0.
* 1430 Estados Unidos – IPP demanda final mensual, ene: Previsto 0,3; Anterior 0,5.
* 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía interanual, ene: Anterior 3,3.
* 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía mensual, ene: Previsto 0,3; Anterior 0,7.
* 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía/transporte interanual, ene: Anterior 3,5.
* 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía/transporte mensual, ene: Anterior 0,4.
* 1545 Estados Unidos – PMI de Chicago, feb: Anterior 54,0.
* 1600 Estados Unidos – Gasto en construcción mensual, nov: Anterior 0,5.
:: SÁBADO 28 FEBRERO ::
OTROS EVENTOS
* Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, visita Israel para reunirse con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y discutir la amenaza iraní mientras las fuerzas regionales de EEUU se preparan para un despliegue completo a mediados de marzo.
:: DOMINGO 1 MARZO ::
