Agenda semanal del 22 al 30 de marzo al de 2025

21 mar (Reuters) - **SÁBADO 22 MARZO** OTROS EVENTOS * Japón, Corea del Sur y China celebran la 11ª Reunión Trilateral de Ministros de Asuntos Exteriores en Tokio, con la participación del ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Cho Tae-yul, el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Takeshi Iwaya, y el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi. **DOMINGO 23 MARZO** OTROS EVENTOS * La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, visita Egipto para conversaciones con altos cargos. * El presidente de Argentina, Javier Milei, viaja a Israel para fortalecer lazos. **LUNES 24 MARZO** BANCOS CENTRALES * El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, da una conferencia en la Universidad de Leicester sobre "Crecimiento en la economía de Reino Unido" (1800 GMT). * El Banco de Japón publica las actas de la reunión de política monetaria celebrada el 23 y 24 de enero (2350 GMT). OTROS EVENTOS * El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, realiza una visita de Estado a Japón (hasta el 27 de marzo). * Reunión informal de ministros de salud en Bruselas (hasta el 25 de marzo). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 09:15 France FRPMIF=ECI HCOB Mfg Flash PMI Mar 46,5 45,8 09:15 France FRPMSF=ECI HCOB Services Flash PMI Mar 46,0 45,3 09:15 France FRPMCF=ECI HCOB Composite Flash PMI Mar 45,1 09:30 Germany DEPMIF=ECI HCOB Mfg Flash PMI Mar 47,3 46,5 09:30 Germany DEPMSF=ECI HCOB Services Flash PMI Mar 51,5 51,1 09:30 Germany DEPMCF=ECI HCOB Composite Flash PMI Mar 51,0 50,4 10:00 Euro Zone EUPMMF=ECI HCOB Mfg Flash PMI Mar 48,4 47,6 10:00 Euro Zone EUPMSF=ECI HCOB Services Flash PMI Mar 51,0 50,6 10:00 Euro Zone EUPMCF=ECI HCOB Composite Flash PMI Mar 50,5 50,2 10:30 United Kingdom GBPMCF=ECI Flash Composite PMI Mar 50,5 10:30 United Kingdom GBPMMF=ECI Flash Manufacturing PMI Mar 46,9 10:30 United Kingdom GBPMSF=ECI Flash Services PMI Mar 51,0 13:30 United States USCFNA=ECI National Activity Index Feb -0,03 14:45 United States USMPMP=ECI S&P Global Mfg PMI Flash Mar 52,7 14:45 United States USMPSP=ECI S&P Global Svcs PMI Flash Mar 51,0 14:45 United States USPMCF=ECI S&P Global Comp PMI Flash Mar 51,6 16:30 United States US6MAT=ECI 6M Bill Auc - TA 24 Mar 68.191.103.100 16:30 United States US6MAH=ECI 6M Bill Auc - HR 24 Mar 4,100% 16:30 United States US6MAB=ECI 6M Bill Auc - BTC 24 Mar 3,010 16:30 United States US6MAA=ECI 6M Bill Auc - HAP 24 Mar 23,210% 19:00 United States US3MAT=ECI 3M Bill Auc - TA 24 Mar 76.213.668.700 19:00 United States US3MAH=ECI 3M Bill Auc - HR 24 Mar 4,205% 19:00 United States US3MAB=ECI 3M Bill Auc - BTC 24 Mar 2,890 19:00 United States US3MAA=ECI 3M Bill Auc - HAP 24 Mar 94,720% **MARTES 25 MARZO** EMPRESAS * Naturgy - Junta general de accionistas. * Rovi - Día de Mercados de Capital. BANCOS CENTRALES * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, da las palabras de apertura antes de la Conferencia Regional y Comunitaria de Banca de la Fed de Nueva York 2025 (1305 GMT). OTROS EVENTOS * El ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, habla en un evento en la Casa de América (1900 GMT). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 10:00 Germany DEBUS=ECI Ifo Business Climate New Mar 86,5 85,2 10:00 Germany DEBUCS=ECI Ifo Curr Conditions New Mar 85,5 85,0 10:00 Germany DEBUES=ECI Ifo Expectations New Mar 87,7 85,4 12:00 United Kingdom GBCBIS=ECI CBI Distributive Trades Mar -23 13:00 United States USBPR=ECI Build Permits R Numb Feb 1,456M 13:00 United States USBPRP=ECI Build Permits R Chg MM Feb -1,2% 13:55 United States USREDY=ECI Redbook YY 22 Mar, w/e 5,2% 14:00 United States USHPIM=ECI Monthly Home Price MM Jan 0,4% 14:00 United States USHPIY=ECI Monthly Home Price YY Jan 4,7% 14:00 United States USHPID=ECI Monthly Home Price Index Jan 436,1 14:00 United States USSHPN=ECI CaseShiller 20 MM SA Jan 0,5% 14:00 United States USSHP=ECI CaseShiller 20 MM NSA Jan -0,1% 14:00 United States USSHPQ=ECI CaseShiller 20 YY NSA Jan 4,5% 15:00 United States USCONC=ECI Consumer Confidence Mar 94,0 98,3 15:00 United States USHNS=ECI New Home Sales-Units Feb 0,680M 0,657M 15:00 United States USHNSP=ECI New Home Sales Chg MM Feb -10,5% 15:00 United States USRFDM=ECI Rich Fed Comp. Index Mar 6 15:00 United States USRFDS=ECI Rich Fed, Services Index Mar 11 15:00 United States USRFD=ECI Rich Fed Mfg Shipments Mar 12 18:00 United States US3YNT=ECI 2Y Note Auc - TA 25 Mar 69.000.159.400,00 18:00 United States US3YNH=ECI 2Y Note Auc - HY 25 Mar 4,169% 18:00 United States US3YNB=ECI 2Y Note Auc - BTC 25 Mar 2,560 18:00 United States US3YNA=ECI 2Y Note Auc - HAP 25 Mar 60,910% 21:30 United States USOIAC=ECI API wkly crude Stk 17 Mar, w/e 21:30 United States USOIAG=ECI API Wkly gsln stk 17 Mar, w/e 21:30 United States USOIAD=ECI API Wkly dist. Stk 17 Mar, w/e 21:30 United States USOIAR=ECI API Wkly crude runs 17 Mar, w/e **MIÉRCOLES 26 MARZO** EMPRESAS * Desa - Dividendo de 0,2809 euros por acción. Fecha de descuento. BANCOS CENTRALES * El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, participa en una conversación moderada sobre la economía de EEUU y la política monetaria en un almuerzo de la Cámara de Comercio del Área de Paducah/Desarrollo Económico de Paducah (1710 GMT). * Piero Cipollone, miembro del consejo del BCE, participa en la 11ª Conferencia de Criptoactivos organizada por el Frankfurt School Blockchain Center (1740 GMT). OTROS EVENTOS * La ministra de Finanzas de Reino Unido, Rachel Reeves, anuncia las previsiones fiscales semestrales (1230 GMT). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 United Kingdom GBCPXM=ECI Core CPI MM Feb -0,4% 08:00 United Kingdom GBCPXY=ECI Core CPI YY Feb 3,7% 08:00 United Kingdom GBHICM=ECI CPI MM Feb -0,1% 08:00 United Kingdom GBHICY=ECI CPI YY Feb 2,9% 3,0% 08:00 United Kingdom GBRPIM=ECI RPI MM Feb -0,1% 08:00 United Kingdom GBRPI=ECI RPI YY Feb 3,6% 08:00 United Kingdom GBRPIX=ECI RPI-X (Retail Prices) MM Feb -0,1% 08:00 United Kingdom GBRPIY=ECI RPIX YY Feb 3,2% 08:00 United Kingdom GBRPIN=ECI RPI Index Feb 391,7 08:00 United Kingdom GBCPSM=ECI CPI Services MM Feb -0,2% 08:00 United Kingdom GBCPSA=ECI CPI Services YY Feb 5,0% 08:00 United Kingdom GBPIPM=ECI PPI Input Prices MM NSA Feb 0,8% 08:00 United Kingdom GBPIP1=ECI PPI Input Prices YY NSA Feb -0,1% 08:00 United Kingdom GBPPI=ECI PPI Output Prices MM NSA Feb 0,5% 08:00 United Kingdom GBPPIY=ECI PPI Output Prices YY NSA Feb 0,3% 08:00 United Kingdom GBPCOM=ECI PPI Core Output MM NSA Feb 0,3% 08:00 United Kingdom GBPCOY=ECI PPI Core Output YY NSA Feb 1,5% 08:45 France FRCONC=ECI Consumer Confidence Mar 93 09:00 Spain ESGDPQ=ECI GDP Final QQ Q4 0,8% 09:00 Spain ESGDPY=ECI GDP YY Q4 3,5% 12:00 United States USMGA=ECI MBA Mortgage Applications 21 Mar, w/e -6,2% 12:00 United States USMGM=ECI Mortgage Market Index 21 Mar, w/e 252,5 12:00 United States USMGPI=ECI MBA Purchase Index 21 Mar, w/e 154,7 12:00 United States USMGR=ECI Mortgage Refinance Index 21 Mar, w/e 794,4 12:00 United States USMG=ECI MBA 30-Yr Mortgage Rate 21 Mar, w/e 6,72% 12:00 France FRUEMP=ECI Unemp Class-A SA Feb 3.161,6k 13:30 United States USDGN=ECI Durable Goods Feb -0,7% 3,2% 13:30 United States USDGXT=ECI Durables Ex-Transport Feb 0,0% 13:30 United States USDGND=ECI Durables Ex-Defense MM Feb 3,5% 13:30 United States USNDXA=ECI Nondefe Cap Ex-Air Feb 0,8% 14:30 United States USOILC=ECI EIA Wkly Crude Stk 21 Mar, w/e 1,745M 14:30 United States USOILD=ECI EIA Wkly Dist. Stk 21 Mar, w/e -2,812M 14:30 United States USOILG=ECI EIA Wkly Gsln Stk 21 Mar, w/e -0,527M 14:30 United States USOIRU=ECI EIA Wkly Refn Util 21 Mar, w/e 0,4% 18:00 United States US5YTT=ECI 5Y Note Auc - TA 26 Mar 70.000.031.100,00 18:00 United States US5YTH=ECI 5Y Note Auc - HY 26 Mar 4,123% 18:00 United States US5YTB=ECI 5Y Note Auc - BTC 26 Mar 2,420 18:00 United States US5YTA=ECI 5Y Note Auc - HAP 26 Mar 26,180% 19:00 United States US5YNT=ECI 2Y FRN Total Accp 26 Mar 30.822.172.600,000 19:00 United States US5YNH=ECI 2Y FRN HY 26 Mar 0,090% 19:00 United States US5YNB=ECI 2Y FRN BTC Ratio 26 Mar 2,720 19:00 United States US5YNA=ECI 2Y FRN HAP 26 Mar 15,160% **JUEVES 27 MARZO** BANCOS CENTRALES * Declaración introductoria de Claudia Buch, presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, en la Audiencia ECON ante el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo en Bruselas (1000 GMT). * Discurso de la miembro del consejo del BCE, Isabel Schnabel, en la Conferencia Mais "Alfabetización financiera y transmisión de política monetaria" organizada por Bayes Business School en Londres (1740 GMT). * La presidenta del BCE, Christine Lagarde, participa con un mensaje pregrabado en la conferencia "Mujeres en Economía y Finanzas" organizada por el Banco Central de Chile, en Santiago (1805 GMT). * El Banco de Noruega presenta la decisión sobre tipos de interés y el Informe de Política Monetaria 1/25 (0900 GMT). * El Banco de Japón publica el resumen de opiniones de los miembros de su consejo en la reunión del 18-19 de marzo (2350 GMT). OTROS EVENTOS * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, ofrece un discurso en la Universidad Washington y Lee, en Lexington. (2030 GMT). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 09:00 Spain ESRSLY=ECI Retail Sales YY Feb 2,2% 10:00 Euro Zone EUM3=ECI Money-M3 Annual Grwth Feb 3,8% 3,6% 10:00 Euro Zone EULHH=ECI Loans to Households Feb 1,3% 10:00 Euro Zone EULNF=ECI Loans to Non-Fin Feb 2,0% 13:30 United States USCPP=ECI Corporate Profits Prelim Q4 -0,4% 13:30 United States USCPR=ECI Corporate Profits Revised Q4 13:30 United States USGDPF=ECI GDP Final Q4 2,4% 2,3% 13:30 United States USGFSF=ECI GDP Sales Final Q4 3,2% 13:30 United States USGSPF=ECI GDP Cons Spending Final Q4 4,2% 13:30 United States USDGEF=ECI GDP Deflator Final Q4 2,4% 13:30 United States USCPPF=ECI Core PCE Prices Fnal Q4 2,7% 13:30 United States USPCEF=ECI PCE Prices Final Q4 2,4% 13:30 United States USPXFF=ECI PCE Ex Fd, Eng & Hsg (F) Q4 2,3% 13:30 United States USSXEF=ECI PCE Svs Exl Eng & Hsg (F) Q4 3,5% 13:30 United States USGBAL=ECI Adv Goods Trade Balance Feb -155,57B 13:30 United States USAWIN=ECI Wholesale Inventories Adv Feb 0,8% 13:30 United States USARIN=ECI Retail Inventories Ex-Auto Adv Feb 0,5% 15:00 United States USNAR=ECI Pending Homes Index Feb 70,6 15:00 United States USNCH=ECI Pending Sales Change MM Feb -4,6% 13:30 United States USJOB=ECI Initial Jobless Clm 17 Mar, w/e 223k 13:30 United States USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 17 Mar, w/e 227,00k 13:30 United States USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 10 Mar, w/e 1,892M 15:30 United States USOILN=ECI EIA-Nat Gas Chg Bcf 17 Mar, w/e 9B 15:30 United States USNGIF=ECI Nat Gas-EIA Implied Flow 17 Mar, w/e 9B 16:00 United States USKCMF=ECI KC Fed Manufacturing Mar -13 16:00 United States USKCCI=ECI KC Fed Composite Index Mar -5 16:30 United States US4WAT=ECI 4W Bill Auc - TA 27 Mar 16:30 United States US4WAH=ECI 4W Bill Auc - HR 27 Mar 16:30 United States US4WAB=ECI 4W Bill Auc - BTC 27 Mar 16:30 United States US4WAA=ECI 4W Bill Auc - HAP 27 Mar 18:00 United States USRMAT=ECI 7Y Note Auc - TA 27 Mar 44.000.001.200,00 18:00 United States USRMAH=ECI 7Y Note Auc - HY 27 Mar 4,194% 18:00 United States USRMAB=ECI 7Y Note Auc - BTC 27 Mar 2,640 18:00 United States USRMAA=ECI 7Y Note Auc - HAP 27 Mar 5,810% 20:00 United States USAHI=ECI Quarterly Hog Inventory Mar 101,0% **VIERNES 28 MARZO** EMPRESAS * Desa - Dividendo de 0,2809 euros por acción. Fecha de abono. * Ebro - Dividendo de 0,23 euros por acción. Fecha de descuento. BANCOS CENTRALES * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, modera un panel en la Tercera Conferencia Anual de Finanzas de los Hogares de Georgia Tech-Atlanta Fed (1930 GMT). OTROS EVENTOS * A invitación del presidente Luong Cuong, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visita Vietnam (hasta el 29 de marzo). * Consejo de Asuntos Generales de la UE. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 07:45 France FRPPI=ECI Producer Prices MM Feb 0,7% 07:45 France FRPPIY=ECI Producer Prices YY Feb -2,1% 08:00 United Kingdom GBRSL=ECI Retail Sales MM Feb 0,1% 1,7% 08:00 Germany DECONS=ECI GfK Consumer Sentiment Apr -23,0 -24,7 08:00 United Kingdom GBTBAL=ECI Goods Trade Balance GBP Jan -16,800B -17,447B 08:00 United Kingdom GBNEUT=ECI Goods Trade Bal. Non-EU Jan -6,098B 08:00 United Kingdom GBGDF=ECI GDP QQ Q4 0,1% 0,1% 08:00 United Kingdom GBGDFY=ECI GDP YY Q4 1,4% 08:00 United Kingdom GBBUI=ECI Business Invest QQ Q4 -3,2% 08:00 United Kingdom GBBIF=ECI Business invest YY Q4 -0,7% 08:00 United Kingdom GBCURA=ECI Current Acc GBP Q4 -18,099B 08:00 United Kingdom GBRSX=ECI Retail Sales Ex-Fuel MM Feb 2,1% 08:00 United Kingdom GBRSLY=ECI Retail Sales YY Feb 1,0% 08:00 United Kingdom GBRSXY=ECI Retail Sales Ex-Fuel YY Feb 1,2% 08:45 France FRGPC=ECI Consumer Spending MM Feb -0,5% 08:45 France FRCPIP=ECI CPI (EU Norm) Prelim YY Mar 0,9% 08:45 France FRHICF=ECI CPI (EU Norm) Prelim MM Mar 0,1% 08:45 France FRCPFY=ECI CPI Prelim YY NSA Mar 0,8% 08:45 France FRCPFM=ECI CPI Prelim MM NSA Mar 0,0% 08:55 Germany DEUNRT=ECI Unemployment Chg SA Mar 10k 5k 08:55 Germany DEUEMN=ECI Unemployment Total NSA Mar 2,989M 08:55 Germany DEUNR=ECI Unemployment Rate SA Mar 6,2% 6,2% 08:55 Germany DEUEMP=ECI Unemployment Total SA Mar 2,886M 09:00 Spain ESHICF=ECI HICP Flash YY Mar 2,9% 09:00 Spain ESCPIF=ECI CPI YY Flash NSA Mar 3,0% 09:00 Spain ESHCP=ECI HICP Flash MM Mar 0,4% 09:00 Spain ESCPIM=ECI CPI MM Flash NSA Mar 0,40% 11:00 Euro Zone EUBUSC=ECI Business Climate Mar -0,74 11:00 Euro Zone EUECOS=ECI Economic Sentiment Mar 97,0 96,3 11:00 Euro Zone EUBUSS=ECI Industrial Sentiment Mar -10,5 -11,4 11:00 Euro Zone EUSERS=ECI Services Sentiment Mar 6,2 11:00 Euro Zone EUCONS=ECI Consumer Confid. Final Mar 11:00 Euro Zone EUCOIN=ECI Cons Infl Expec Mar 21,1 11:00 Euro Zone EUINSP=ECI Selling Price Expec Mar 9,8 13:30 United States USGPY=ECI Personal Income MM Feb 0,9% 13:30 United States USGPCR=ECI Personal Consump Real MM Feb -0,5% 13:30 United States USGPCS=ECI Consumption, Adjusted MM Feb 0,6% -0,2% 13:30 United States USPCEM=ECI Core PCE Price Index MM Feb 0,3% 13:30 United States USPCE2=ECI Core PCE Price Index YY Feb 2,6% 13:30 United States USPCE=ECI PCE Price Index MM Feb 0,3% 13:30 United States USPCEY=ECI PCE Price Index YY Feb 2,5% 14:00 United States USDALL=ECI Dallas Fed PCE Feb 2,5% 15:00 United States USUMSF=ECI U Mich Sentiment Final Mar 57,9 15:00 United States USUMCF=ECI U Mich Conditions Final Mar 63,5 15:00 United States USUM1F=ECI U Mich 1Yr Inf Final Mar 4,9% 15:00 United States USUM5F=ECI U Mich 5-Yr Inf Final Mar 3,9% 15:00 United States USUMF=ECI U Mich Expectations Final Mar 54,2 **SÁBADO 29 MARZO** * Sin eventos relevantes. **DOMINGO 30 MARZO** OTROS EVENTOS * El presidente de Chile, Gabriel Boric, realiza una visita de estado a India con el objetivo de fortalecer los lazos políticos y comerciales entre ambos países (hasta el 6 de abril). * El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, visita Azerbaiyán y Armenia (hasta el 2 de abril). (Datos recopilados por Tomás Cobos y la redacción de Gdansk)

LA NACION