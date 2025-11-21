Agenda semanal del 22 al 30 de noviembre de 2025

21 nov (Reuters) - (NOTA: Se incluye al final de la agenda un listado con datos macroeconómicos cuya publicación se vio retrasada por el cierre —ya finalizado— de la Administración en Estados Unidos. La fecha indicada para dichos indicadores corresponde al día para el que estaban programados inicialmente.)

:: SÁBADO 22 NOVIEMBRE ::

BANCOS CENTRALES

* La presidenta del BCE, Christine Lagarde, participa en una mesa redonda organizada por el Banco Nacional de Austria (0800 GMT).

* Discurso principal de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en la sesión "El futuro de la política fiscal y monetaria" en la Reunión Europea de la Comisión Trilateral (1100 GMT).

* La presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, ofrece unas palabras de clausura en la conferencia "La economía de EEUU en un panorama cambiante" en la Fed de Boston (1655 GMT).

* El presidente del BNS, Martin Schlegel, interviene en el Herbstsymposium de The Efficiency Club sobre la situación económica y la política monetaria (1730 GMT).

OTROS EVENTOS

* Cumbre de líderes del G20 en Sudáfrica. (Hasta el 23 de noviembre)

:: DOMINGO 23 NOVIEMBRE ::

OTROS EVENTOS

* El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, realiza una visita oficial a Kenia. (Hasta el 24 de noviembre)

* Elección presidencial y a la Asamblea Nacional Popular en Guinea-Bisáu.

:: LUNES 24 NOVIEMBRE ::

EMPRESAS

* Adolfo Domínguez publica resultados del primer semestre antes de la apertura del mercado.

BANCOS CENTRALES

* Intervención del miembro del Comité Ejecutivo del BCE Piero Cipollone en la Cassa Depositi e Prestiti (1100 GMT).

* Discurso de Frank Elderson (BCE) en el taller organizado por BCE-NGFS "Naturaleza en desaparición, riesgo en aumento: una perspectiva de los bancos centrales y los organismos de supervisión sobre la degradación de los ecosistemas" (1245 GMT).

* Discurso de Christine Lagarde (BCE) en el Bratislava AI Forum, dentro del evento de alto nivel de la OCDE por el 25º aniversario de "Mejores políticas para vidas mejores" (1445 GMT).

OTROS EVENTOS

* Cumbre UE-Unión Africana en Angola. (Hasta el 25 de noviembre)

* Consejo de Asuntos Exteriores (Comercio) de la UE en Bruselas.

* El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, visita Praga (0915 GMT).

* Rueda de prensa conjunta del ministro de Defensa de Suecia, Pål Jonson, y su homóloga francesa, Catherine Vautrin, en Estocolmo (1030 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 1000 Alemania – Clima empresarial Ifo nuevo, nov: Previsto 88,5; Anterior 88,4.

* 1000 Alemania – Condiciones actuales Ifo nuevo, nov: Previsto 85,5; Anterior 85,3.

* 1000 Alemania – Expectativas Ifo nuevo, nov: Previsto 91,0; Anterior 91,6.

* 1630 Estados Unidos – Índice manufacturero Dallas Fed, nov.

:: MARTES 25 NOVIEMBRE ::

EMPRESAS

* Cirsa publica resultados del tercer trimestre.

* Aedas Homes publica resultados del primer semestre.

BANCOS CENTRALES

* Piero Cipollone (BCE) y los consejeros Gabriel Makhlouf y Olaf Sleijpen intervienen en la conferencia del Banco Central de Irlanda (0900 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – PIB detallado trimestral ajustado, 3TR: Previsto 0,0%; Anterior 0,0%.

* 0800 Alemania – PIB detallado interanual sin desestacionalizar, 3TR: Anterior 0,3%.

* 0800 Alemania – PIB detallado interanual ajustado, 3TR: Anterior 0,3%.

* 0845 Francia – Confianza del consumidor, nov: Anterior 90.

* 1200 Reino Unido – Comercio distributivo CBI, nov: Anterior -27.

* 1430 Estados Unidos – IPP maquinaria manufacturera, sep.

* 1430 Estados Unidos – IPP demanda final interanual, sep: Previsto 2,7%; Anterior 2,6%.

* 1430 Estados Unidos – IPP demanda final mensual, sep: Previsto 0,3%; Anterior -0,1%.

* 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía interanual, sep: Previsto 2,7%; Anterior 2,8%.

* 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía mensual, sep: Previsto 0,2%; Anterior -0,1%.

* 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía/transporte interanual, sep.

* 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía/transporte mensual, sep.

* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas mensual, sep: Previsto 0,4%; Anterior 0,6%.

* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas excluyendo autos mensual, sep: Previsto 0,3%; Anterior 0,7%.

* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas excluyendo gasolina/automóviles, sep.

* 1430 Estados Unidos – Control minorista, sep: Previsto 0,3%; Anterior 0,7%.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 22 nov: Anterior 6,1.

* 1500 Estados Unidos – Precio mensual de vivienda, sep: Anterior 0,4%.

* 1500 Estados Unidos – Precio interanual de vivienda, sep: Anterior 2,3%.

* 1500 Estados Unidos – Índice mensual de precios de vivienda, sep: Anterior 435,3.

* 1500 Estados Unidos – CaseShiller 20 mensual desestacionalizado, sep.

* 1500 Estados Unidos – CaseShiller 20 mensual sin desestacionalizar, sep.

* 1500 Estados Unidos – CaseShiller 20 interanual sin desestacionalizar, sep: Anterior 1,6%.

* 1600 Estados Unidos – Inventarios empresariales mensual, ago: Previsto 0,1%; Anterior 0,2%.

* 1600 Estados Unidos – Confianza del consumidor, nov: Previsto 93,3; Anterior 94,6.

* 1600 Estados Unidos – Índice de ventas pendientes de viviendas, oct: Anterior 74,8.

* 1600 Estados Unidos – Cambio mensual ventas pendientes, oct: Anterior 0,0%.

* 1600 Estados Unidos – Índice compuesto Fed Richmond, nov: Anterior -4.

* 1600 Estados Unidos – Índice de servicios Fed Richmond, nov: Anterior 4.

* 1600 Estados Unidos – Envíos manufactureros Fed Richmond, nov: Anterior 4.

* 1630 Estados Unidos – Perspectiva sector servicios Texas, nov: Anterior -9,4.

* 1630 Estados Unidos – Ingresos de servicios Dallas Fed, nov: Anterior -6,4.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 17 nov.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API, semana 17 nov.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API, semana 17 nov.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API, semana 17 nov.

:: MIÉRCOLES 26 NOVIEMBRE ::

EMPRESAS

* HBX Group publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Mapfre – Dividendo de 0,0704 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda publica su Declaración de Política Monetaria y decisión sobre el tipo oficial (0100 GMT).

* Reunión del Consejo Ejecutivo del Riksbank (0800 GMT).

* La gobernadora del Norges Bank, Ida Wolden Bache, ofrece un discurso ante el consejo de Fellesforbundet (1000 GMT).

* El responsable del BCE Boris Vujcic interviene en una conferencia de Danske Bank (1400 GMT).

* Charla informal del economista jefe del BCE, Philip Lane, en la conferencia de Santander CIB "Perspectivas macro" (1610 GMT).

* Discurso de aceptación de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en la ceremonia del Transatlantikpreis 2025 de la Steuben-Schurz-Gesellschaft (1700 GMT).

* La Reserva Federal publica el Libro Beige (1900 GMT).

OTROS EVENTOS

* La ministra de Finanzas del Reino Unido, Rachel Reeves, presenta el presupuesto en el Parlamento.

* La OCDE presenta su Estudio Económico de España (1100 GMT).

* El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, visita España. (Hasta el 28 de noviembre)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA, semana 21 nov.

* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario, semana 21 nov: Anterior 316,9.

* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 21 nov: Anterior 168,7.

* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación MBA, semana 21 nov: Anterior 1.156,8.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años, semana 21 nov: Anterior 6,37.

* 1430 Estados Unidos – Beneficios corporativos preliminares, 3TR.

* 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos, sep: Previsto 0,2%; Anterior 2,9%.

* 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos sin transporte, sep: Previsto 0,2%; Anterior 0,3%.

* 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos sin defensa mensual, sep.

* 1430 Estados Unidos – Gasto en bienes de capital no defensa excl. aeronaves, sep: Previsto 0,2%; Anterior 0,4%.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo, semana 17 nov.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 17 nov.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo, semana 10 nov.

* 1600 Estados Unidos – Ventas de viviendas nuevas (unidades), sep: Previsto 709.000; Anterior 800.000.

* 1600 Estados Unidos – Cambio mensual de ventas de viviendas nuevas, sep: Anterior 20,5%.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA, semana 21 nov.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA, semana 21 nov.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA, semana 21 nov.

* 1630 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA, semana 21 nov.

:: JUEVES 27 NOVIEMBRE ::

MERCADOS

* Cierre del mercado en EEUU, Día de Acción de Gracias.

EMPRESAS

* Grenergy publica resultados de nueve meses antes de la apertura del mercado.

* OHLA publica resultados de nueve meses tras el cierre del mercado.

* IAG – Dividendo de 0,0480 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* Discurso del miembro de la Junta del BoJ Asahi Noguchi en un encuentro con líderes locales en Oita (0130 GMT).

* Palabras introductorias de Piero Cipollone (BCE) en la reunión del Euro Cyber Resilience Board para infraestructuras financieras paneuropeas (0830 GMT).

* Los supervisores del BCE Pedro Machado y Anneli Tuominen intervienen en un evento (1400 GMT).

* La responsable del Banco de Inglaterra Megan Greene interviene en la 18ª Conferencia Anual de Goodbody (1600 GMT).

OTROS EVENTOS

* Elecciones legislativas en San Vicente y las Granadinas.

* El papa León XIV visita Turquía. (Hasta el 30 de noviembre)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Sentimiento del consumidor GfK, dic: Previsto -23,0; Anterior -24,1.

* 1000 Eurozona – Crecimiento anual oferta monetaria M3, oct: Previsto 2,9%; Anterior 2,8%.

* 1000 Eurozona – Préstamos a hogares, oct: Anterior 2,6%.

* 1000 Eurozona – Préstamos a no financieros, oct: Anterior 2,9%.

* 1100 Eurozona – Clima empresarial, nov: Anterior -0,46.

* 1100 Eurozona – Sentimiento económico, nov: Previsto 97,1; Anterior 96,8.

* 1100 Eurozona – Sentimiento industrial, nov: Anterior -8,2.

* 1100 Eurozona – Sentimiento de servicios, nov: Anterior 4,0.

* 1100 Eurozona – Confianza del consumidor final, nov: Anterior -14,2.

* 1100 Eurozona – Expectativas de inflación del consumidor, nov: Anterior 21,9.

* 1100 Eurozona – Expectativas de precios de venta, nov: Anterior 7,5.

* 1630 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf), semana 17 nov.

* 1630 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA, semana 17 nov.

:: VIERNES 28 NOVIEMBRE ::

MERCADOS

* Media sesión en el mercado en EEUU por el Día de Acción de Gracias.

EMPRESAS

* Mapfre – Dividendo de 0,0704 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

* El supervisor del BCE Patrick Montagner interviene en un evento (0910 GMT).

OTROS EVENTOS

* Consejo de Asuntos Exteriores (Defensa) de la UE en Bruselas.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Precios de importación mensual, oct.

* 0800 Alemania – Precios de importación interanual, oct.

* 0800 Alemania – Ventas minoristas mensual real, oct: Previsto 0,1%; Anterior 0,2%.

* 0800 Alemania – Ventas minoristas interanual real, oct: Anterior 0,2%.

* 0845 Francia – Gasto del consumidor mensual, oct.

* 0845 Francia – PIB trimestral final, 3TR: Previsto 0,5%; Anterior 0,5%.

* 0845 Francia – PIB interanual final, 3TR.

* 0845 Francia – IPC (norma UE) preliminar interanual, nov.

* 0845 Francia – IPC (norma UE) preliminar mensual, nov.

* 0845 Francia – IPC preliminar interanual sin desestacionalizar, nov: Previsto 1,0%; Anterior 0,9%.

* 0845 Francia – IPC preliminar mensual sin desestacionalizar, nov.

* 0845 Francia – Empleo no agrícola revisado, 3TR: Anterior -0,3%.

* 0845 Francia – Precios al productor mensual, oct.

* 0845 Francia – Precios al productor interanual, oct.

* 0900 España – IPCA avance interanual, nov: Previsto 2,9%; Anterior 3,2%.

* 0900 España – IPC interanual avance sin desestacionalizar, nov.

* 0900 España – IPCA avance mensual, nov.

* 0900 España – IPC mensual avance sin desestacionalizar, nov.

* 0900 España – Ventas minoristas interanual, oct: Anterior 4,2%.

* 0955 Alemania – Variación en desempleo ajustado, nov: Previsto 8.000; Anterior -1.000.

* 0955 Alemania – Desempleo total sin desestacionalizar, nov: Anterior 2.910.000.

* 0955 Alemania – Tasa de desempleo ajustada, nov: Previsto 6,3%; Anterior 6,3%.

* 0955 Alemania – Desempleo total ajustado, nov: Anterior 2.973.000.

* 1000 España – Balance de cuenta corriente, sep: Anterior 5.080.000.000.

* 1400 Alemania – IPC preliminar mensual, nov: Previsto -0,3%; Anterior 0,3%.

* 1400 Alemania – IPC preliminar interanual, nov: Previsto 2,3%; Anterior 2,3%.

* 1400 Alemania – IPCA preliminar mensual, nov.

* 1400 Alemania – IPCA preliminar interanual, nov: Previsto 2,3%; Anterior 2,3%.

* 1545 Estados Unidos – PMI de Chicago, nov: Anterior 43,8.

:: SÁBADO 29 NOVIEMBRE ::

OTROS EVENTOS

* Sin eventos relevantes.

:: DOMINGO 30 NOVIEMBRE ::

OTROS EVENTOS

* Elecciones al Consejo Supremo de Kirguistán.

* Referéndum en Suiza.

* Honduras celebra elección presidencial.

* El papa León XIV visita Líbano. (Hasta el 2 de diciembre)

-------------------------------------------------

DATOS MACROECONÓMICOS AFECTADOS POR EL CIERRE DE LA ADMINISTRACIÓN EN EEUU

* 17 nov - 1400 Estados Unidos – Ingreso personal mensual, sep: Previsto 0,4%; Anterior 0,4%.

* 17 nov - 1400 Estados Unidos – Consumo personal real mensual, sep: Anterior 0,4%.

* 17 nov - 1400 Estados Unidos – Consumo ajustado mensual, sep: Previsto 0,4%; Anterior 0,6%.

* 17 nov - 1400 Estados Unidos – Índice de precios PCE subyacente mensual, sep: Previsto 0,2%; Anterior 0,2%.

* 17 nov - 1400 Estados Unidos – Índice de precios PCE subyacente interanual, sep: Previsto 2,9%; Anterior 2,9%.

* 17 nov - 1400 Estados Unidos – Índice de precios PCE mensual, sep: Previsto 0,3%; Anterior 0,3%.

* 17 nov - 1400 Estados Unidos – Índice de precios PCE interanual, sep: Previsto 2,8%; Anterior 2,7%.

* 17 nov - 1430 Estados Unidos – PIB avance, 3TR: Previsto 3,0%; Anterior 3,8%.

* 17 nov - 1430 Estados Unidos – Ventas PIB avance, 3TR: Anterior 7,5%.

* 17 nov - 1430 Estados Unidos – Gasto de consumo PIB avance, 3TR: Anterior 2,5%.

* 17 nov - 1430 Estados Unidos – Deflactor PIB avance, 3TR: Previsto 2,7%; Anterior 2,1%.

* 17 nov - 1430 Estados Unidos – Precios PCE subyacente avance, 3TR: Previsto 2,9%; Anterior 2,6%.

* 17 nov - 1430 Estados Unidos – Precios PCE avance, 3TR: Anterior 2,1%.

* 17 nov - 1430 Estados Unidos – PCE excl. alimentos, energía y vivienda (avance), 3TR.

* 17 nov - 1430 Estados Unidos – Servicios PCE excl. energía y vivienda (avance), 3TR.

* 18 nov - Estados Unidos – Ofertas de empleo JOLTS, sep: Previsto 7.198.000; Anterior 7.227.000.

* 18 nov - 1515 Estados Unidos – Producción industrial mensual, sep: Previsto 0,0%; Anterior 0,1%.

* 18 nov - 1515 Estados Unidos – Utilización de capacidad desestacionalizado, sep: Previsto 77,3%; Anterior 77,4%.

* 18 nov - 1515 Estados Unidos – Producción manufacturera mensual, sep: Previsto 0,1%; Anterior 0,2%.

* 19 nov - 1430 Estados Unidos – Permisos de construcción: número, sep: Previsto 1.336.000; Anterior 1.330.000.

* 19 nov - 1430 Estados Unidos – Permisos de construcción: variación mensual, sep: Anterior -2,3%.

* 19 nov - 1430 Estados Unidos – Inicios de vivienda número, sep: Previsto 1.320.000; Anterior 1.307.000.

* 19 nov - 1430 Estados Unidos – Inicios de vivienda mensual: variación, sep: Anterior -8,5%.

* 20 nov - 1400 Estados Unidos – Permisos de construcción número revisado, sep.

* 20 nov - 1400 Estados Unidos – Permisos de construcción variación mensual revisado, sep.

* 20 nov - 1430 Estados Unidos – Balanza comercial de bienes avanzada, oct.

* 20 nov - 1430 Estados Unidos – Inventarios mayoristas avance, oct.

* 20 nov - 1430 Estados Unidos – Inventarios minoristas excluyendo autos avance, oct.

* 20 nov - 2301 Estados Unidos – PCE Dallas Fed, sep: Anterior 2,8%.

* 21 nov - 0800 Reino Unido – Precio de vivienda Nationwide mensual, nov: Anterior 0,3%.

* 21 nov - 0800 Reino Unido – Precio de vivienda Nationwide interanual, nov: Anterior 2,4%.

* 24 nov - 1430 Estados Unidos – Índice de actividad nacional, oct.

* 25 nov - 1200 Francia – Desempleo clase A ajustado, oct: Anterior 3.082.000.

* 26 nov - 1430 Estados Unidos – Ingreso personal mensual, oct.

* 26 nov - 1430 Estados Unidos – Consumo personal real mensual, oct.

* 26 nov - 1430 Estados Unidos – Consumo ajustado mensual, oct.

* 26 nov - 1430 Estados Unidos – Índice de precios PCE subyacente mensual, oct.

* 26 nov - 1430 Estados Unidos – Índice de precios PCE subyacente interanual, oct.

* 26 nov - 1430 Estados Unidos – Índice de precios PCE mensual, oct.

* 26 nov - 1430 Estados Unidos – PIB segunda estimación, 3TR.

* 26 nov - 1430 Estados Unidos – Ventas PIB preliminar, 3TR.

* 26 nov - 1430 Estados Unidos – Gasto de consumo PIB preliminar, 3TR.

* 26 nov - 1430 Estados Unidos – Deflactor PIB preliminar, 3TR.

* 26 nov - 1430 Estados Unidos – Precios PCE subyacente preliminar, 3TR.

* 26 nov - 1430 Estados Unidos – Precios PCE preliminar, 3TR.

* 26 nov - 1430 Estados Unidos – PCE excl. alimentos, energía y vivienda (preliminar), 3TR.

* 26 nov - 1430 Estados Unidos – Servicios PCE excl. energía y vivienda (preliminar), 3TR.

* 26 nov - 1500 Estados Unidos – Índice de precios PCE interanual, oct.

* 26 nov - 1500 Estados Unidos – PCE Dallas Fed, oct. (Datos recopilados por Tomás Cobos y la redacción de Gdansk)