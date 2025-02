Agenda semanal del 22 de febrero al 2 de marzo de 2025

21 feb (Reuters) - **SÁBADO 22 FEBRERO** * Sin eventos relevantes **DOMINGO 23 FEBRERO** OTROS EVENTOS * Elecciones en Alemania. ** LUNES 24 FEBRERO ** EMPRESAS * Almirall publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. BANCOS CENTRALES * La vicegobernadora del Banco de Inglaterra, Clare Lombardelli, da el discurso de apertura en la conferencia de investigación del BoE (0900 GMT). * La miembro externa del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, Swati Dhingra, da un discurso sobre el estado de la política monetaria de Reino Unido en la Universidad de Birkbeck de Londres (1800 GMT). OTROS EVENTOS * 58ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra (hasta el 4 de abril). * Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 10:00 Germany DEBUS=ECI Ifo Business Climate New Feb 85.1 10:00 Germany DEBUCS=ECI Ifo Curr Conditions New Feb 86.1 10:00 Germany DEBUES=ECI Ifo Expectations New Feb 84.2 11:00 Euro Zone EUHIC=ECI HICP Final MM Jan 0.4% 11:00 Euro Zone EUHICY=ECI HICP Final YY Jan 2.5% 2.5% 11:00 Euro Zone EUHIX=ECI HICP-X F&E MM Jan 0.3% 11:00 Euro Zone EUHIXY=ECI HICP-X F&E Final YY Jan 2.7% 11:00 Euro Zone EUXTOB=ECI HICP-X Tobacco MM Jan 0.4% 11:00 Euro Zone EUXTOY=ECI HICP-X Tobacco YY Jan 2.3% 11:00 Euro Zone EUCPIX=ECI HICP-X F, E, A, T Final MM Jan -1.0% 11:00 Euro Zone EUCPXY=ECI HICP-X F,E,A&T Final YY Jan 2.7% 14:30 United States USCFNA=ECI National Activity Index Jan 0.15 16:30 United States USTEX=ECI Dallas Fed Mfg Bus Idx Feb 14.10 19:00 United States US3YNT=ECI 2Y Note Auc - TA 24 Feb 69,000,064,400.00 19:00 United States US3YNH=ECI 2Y Note Auc - HY 24 Feb 4.211% 19:00 United States US3YNB=ECI 2Y Note Auc - BTC 24 Feb 2.660 19:00 United States US3YNA=ECI 2Y Note Auc - HAP 24 Feb 55.050% 17:30 United States US6MAT=ECI 6M Bill Auc - TA 24 Feb 17:30 United States US6MAH=ECI 6M Bill Auc - HR 24 Feb 17:30 United States US6MAB=ECI 6M Bill Auc - BTC 24 Feb 17:30 United States US6MAA=ECI 6M Bill Auc - HAP 24 Feb 19:00 United States US3MAT=ECI 3M Bill Auc - TA 24 Feb 19:00 United States US3MAH=ECI 3M Bill Auc - HR 24 Feb 19:00 United States US3MAB=ECI 3M Bill Auc - BTC 24 Feb 19:00 United States US3MAA=ECI 3M Bill Auc - HAP 24 Feb ** MARTES 25 FEBRERO ** EMPRESAS * Ebro publica resultados trimestrales. * Talgo publica resultados trimestrales después del cierre del mercado. * Rovi publica resultados trimestrales. * Logista cotiza con descuento de dividendo de 0,153 euros BANCOS CENTRALES * Isabel Schnabel, miembro del Banco Central Europeo, da un discurso en la conferencia anual de investigación del Banco de Inglaterra (1300 GMT). * Discurso de clausura por el economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, en la conferencia anual de investigación del banco central (1400 GMT). OTROS EVENTOS * Consejo de Asuntos Generales de la UE en Bruselas DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Germany DEGDP=ECI GDP Detailed QQ SA Q4 -0.2% 08:00 Germany DEGDPY=ECI GDP Detailed YY NSA Q4 -0.4% 08:00 Germany DEGDDS=ECI GDP Detailed YY SA Q4 -0.2% 09:00 Spain ESONS=ECI Overnight Stays Jan 18,033,188 12:00 United Kingdom GBCBIS=ECI CBI Distributive Trades Feb -24 15:00 United States USHPIM=ECI Monthly Home Price MM Dec 0.3% 15:00 United States USHPIY=ECI Monthly Home Price YY Dec 4.2% 15:00 United States USHPID=ECI Monthly Home Price Index Dec 433.4 15:00 United States USSHPN=ECI CaseShiller 20 MM SA Dec 0.4% 15:00 United States USSHP=ECI CaseShiller 20 MM NSA Dec -0.1% 15:00 United States USSHPQ=ECI CaseShiller 20 YY NSA Dec 4.3% 16:00 United States USCONC=ECI Consumer Confidence Feb 102.1 104.1 16:00 United States USRFDM=ECI Rich Fed Comp. Index Feb -4 16:00 United States USRFDS=ECI Rich Fed, Services Index Feb 4 16:00 United States USRFD=ECI Rich Fed Mfg Shipments Feb -9 16:30 United States USTXS=ECI Texas Serv Sect Outlook Feb 7.4 16:30 United States USTXR=ECI Dallas Fed Services Revenues Feb 5.7 19:00 United States US5YTT=ECI 5Y Note Auc - TA 25 Feb 70,000,006,200.00 19:00 United States US5YTH=ECI 5Y Note Auc - HY 25 Feb 4.330% 19:00 United States US5YTB=ECI 5Y Note Auc - BTC 25 Feb 2.400 19:00 United States US5YTA=ECI 5Y Note Auc - HAP 25 Feb 52.610% 14:55 United States USREDY=ECI Redbook YY 17 Feb, w/e 22:30 United States USOIAC=ECI API wkly crude Stk 17 Feb, w/e #N/P #N/P 22:30 United States USOIAG=ECI API Wkly gsln stk 17 Feb, w/e #N/P #N/P 22:30 United States USOIAD=ECI API Wkly dist. Stk 17 Feb, w/e #N/P #N/P 22:30 United States USOIAR=ECI API Wkly crude runs 17 Feb, w/e #N/P #N/P **MIÉRCOLES 26 FEBRERO** EMPRESAS * Cellnex publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * CAF publica resultados trimestrales. * Neinor publica resultados trimestrales después del cierre del mercado. * Redeia publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Indra publica resultados trimestrales. * AENA presenta resultados trimestrales. * Grifols publica resultados trimestrales. * Global Dominion presenta resultados trimestrales. BANCOS CENTRALES * La miembro externa del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, Swati Dhingra, da un discurso sobre la fragmentación comercial y la política monetaria en el Instituto Nacional de Investigación Económica y Social de Reino Unido (1630 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, participa en una conversación sobre las perspectivas económicas y la vivienda antes de la Conferencia Anual de Oportunidades de Vivienda del Urban Land Institute (1700 GMT). OTROS EVENTOS * Reunión Ministerial de Finanzas y Bancos Centrales del G20 en Ciudad del Cabo (hasta el 27 de febrero). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Germany DECONS=ECI GfK Consumer Sentiment Mar -22.4 08:45 France FRCONC=ECI Consumer Confidence Feb 92 14:00 United States USBPR=ECI Build Permits R Numb Jan 14:00 United States USBPRP=ECI Build Permits R Chg MM Jan 13:00 United States USMGA=ECI MBA Mortgage Applications 17 Feb, w/e -6.6% 13:00 United States USMGM=ECI Mortgage Market Index 17 Feb, w/e 214.9 13:00 United States USMGPI=ECI MBA Purchase Index 17 Feb, w/e 144.0 13:00 United States USMGR=ECI Mortgage Refinance Index 17 Feb, w/e 593.6 13:00 United States USMG=ECI MBA 30-Yr Mortgage Rate 17 Feb, w/e 6.93% 16:00 United States USHNS=ECI New Home Sales-Units Jan 0.690M 0.698M 16:00 United States USHNSP=ECI New Home Sales Chg MM Jan 3.6% 16:00 United States USOILC=ECI EIA Wkly Crude Stk 17 Feb, w/e 16:00 United States USOILD=ECI EIA Wkly Dist. Stk 17 Feb, w/e 16:00 United States USOILG=ECI EIA Wkly Gsln Stk 17 Feb, w/e 16:00 United States USOIRU=ECI EIA Wkly Refn Util 17 Feb, w/e **JUEVES 27 FEBRERO** EMPRESAS * Iberdrola publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Telefónica publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado y los presenta a las 10:00 hora local. * Acciona publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. * Acciona Energía publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. * Ferrovial publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. * Grifols celebra Día de los Mercados de Capital en Londres * CIE Automotive publica resultados trimestrales. * Colonial publica resultados trimestrales. * Fluidra publica resultados trimestrales. * Ence publica resultados trimestrales. * Meliá publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. * Viscofan publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. * Catalana Occidente publica resultados trimestrales. * Logista paga un dividendo de 0,153 euros * Solaria publica resultados trimestrales. * Puig publica resultados trimestrales. * ACS publica resultados trimestrales. BANCOS CENTRALES * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, habla sobre "Estabilidad Financiera" antes de la Conferencia de Investigación sobre Regulación Bancaria 2025 del Instituto de Políticas Bancarias de la Universidad de Columbia (1815 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, habla sobre las perspectivas económicas antes de la Previsión Económica de Lyons, presentada por el Centro de Educación y Emprendimiento Económico de la Universidad de Delaware (2015 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid, habla sobre la economía antes de la sesión plenaria matutina en el 101º Foro de Perspectivas Agrícolas del Departamento de Agricultura de EEUU, "Enfrentando los Desafíos de Mañana, Hoy". OTROS EVENTOS * El presidente de Francia, Emmanuel Macron, visita Portugal, se reúne con altos cargos y se dirige al Parlamento de Portugal en Lisboa. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:45 France FRPPI=ECI Producer Prices MM Jan 1.0% 08:45 France FRPPIY=ECI Producer Prices YY Jan -3.8% 09:00 Spain ESHICF=ECI HICP Flash YY Feb 2.9% 09:00 Spain ESCPIF=ECI CPI YY Flash NSA Feb 2.9% 09:00 Spain ESHCP=ECI HICP Flash MM Feb -0.1% 09:00 Spain ESCPIM=ECI CPI MM Flash NSA Feb 0.20% 09:55 Germany DEUNRT=ECI Unemployment Chg SA Feb 11k 09:55 Germany DEUEMN=ECI Unemployment Total NSA Feb 2.993M 09:55 Germany DEUNR=ECI Unemployment Rate SA Feb 6.2% 09:55 Germany DEUEMP=ECI Unemployment Total SA Feb 2.880M 10:00 Euro Zone EUM3=ECI Money-M3 Annual Grwth Jan 3.5% 10:00 Euro Zone EULHH=ECI Loans to Households Jan 1.1% 10:00 Euro Zone EULNF=ECI Loans to Non-Fin Jan 1.5% 11:00 Euro Zone EUBUSC=ECI Business Climate Feb -0.94 11:00 Euro Zone EUECOS=ECI Economic Sentiment Feb 95.2 11:00 Euro Zone EUBUSS=ECI Industrial Sentiment Feb -12.9 11:00 Euro Zone EUSERS=ECI Services Sentiment Feb 6.6 11:00 Euro Zone EUCONS=ECI Consumer Confid. Final Feb 11:00 Euro Zone EUCOIN=ECI Cons Infl Expec Feb 20.2 11:00 Euro Zone EUINSP=ECI Selling Price Expec Feb 8.7 14:30 United States USDGN=ECI Durable Goods Jan 1.3% -2.2% 14:30 United States USDGXT=ECI Durables Ex-Transport Jan 0.3% 14:30 United States USDGND=ECI Durables Ex-Defense MM Jan -2.4% 14:30 United States USNDXA=ECI Nondefe Cap Ex-Air Jan 0.4% 14:30 United States USGDPP=ECI GDP 2nd Estimate Q4 2.3% 2.3% 14:30 United States USGFSP=ECI GDP Sales Prelim Q4 3.2% 14:30 United States USGSPP=ECI GDP Cons Spending Prelim Q4 4.2% 14:30 United States USDGEP=ECI GDP Deflator Prelim Q4 2.2% 14:30 United States USCPPP=ECI Core PCE Prices Prelim Q4 2.5% 14:30 United States USPCEP=ECI PCE Prices Prelim Q4 2.3% 14:30 United States USPXFP=ECI PCE Ex Fd, Eng & Hsg (P) Q4 2.2% 14:30 United States USSXEP=ECI PCE Svs Exl Eng & Hsg (P) Q4 3.3% 16:00 United States USNAR=ECI Pending Homes Index Jan 74.2 16:00 United States USNCH=ECI Pending Sales Change MM Jan -5.5% 17:00 United States USKCMF=ECI KC Fed Manufacturing Feb -9 17:00 United States USKCCI=ECI KC Fed Composite Index Feb -5 14:30 United States USJOB=ECI Initial Jobless Clm 17 Feb, w/e 14:30 United States USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 17 Feb, w/e 14:30 United States USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 10 Feb, w/e 16:30 United States USOILN=ECI EIA-Nat Gas Chg Bcf 17 Feb, w/e 16:30 United States USNGIF=ECI Nat Gas-EIA Implied Flow 17 Feb, w/e 17:30 United States US4WAT=ECI 4W Bill Auc - TA 27 Feb 17:30 United States US4WAH=ECI 4W Bill Auc - HR 27 Feb 17:30 United States US4WAB=ECI 4W Bill Auc - BTC 27 Feb 17:30 United States US4WAA=ECI 4W Bill Auc - HAP 27 Feb **VIERNES 28 FEBRERO** EMPRESAS * Merlin Properties presenta resultados trimestrales a las 15:00 hora local. * IAG publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado y los presenta a las 10:30 hora local. * Acerinox publica resultados trimestrales. * Vidrala publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. BANCOS CENTRALES * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, participa en una sesión de preguntas y respuestas moderada antes de la Cumbre Económica SIEPR 2025 del Instituto de Política Económica de Stanford. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Germany DEIMP=ECI Import Prices MM Jan 0.4% 08:00 Germany DEIMPY=ECI Import Prices YY Jan 2.0% 08:00 Germany DERSL=ECI Retail Sales MM Real Jan -1.6% 08:00 Germany DERSLY=ECI Retail Sales YY Real Jan 1.8% 08:00 United Kingdom GBNWHP=ECI Nationwide house price mm Feb 0.1% 08:00 United Kingdom GBNHP=ECI Nationwide house price yy Feb 4.1% 08:45 France FRGPC=ECI Consumer Spending MM Jan 0.7% 08:45 France FRGDPF=ECI GDP QQ Final Q4 -0.1% 08:45 France FRGDYF=ECI GDP YY Final Q4 0.7% 08:45 France FRCPIP=ECI CPI (EU Norm) Prelim YY Feb 1.8% 08:45 France FRHICF=ECI CPI (EU Norm) Prelim MM Feb -0.2% 08:45 France FRCPFY=ECI CPI Prelim YY NSA Feb 1.7% 08:45 France FRCPFM=ECI CPI Prelim MM NSA Feb 0.2% 08:45 France FRNFA2=ECI Non-Farm Payrolls Rev Q4 -0.2% 10:00 Spain ESCURA=ECI Current Account Balance Dec 1.26B 14:00 Germany DECPP=ECI CPI Prelim MM Feb -0.2% 14:00 Germany DECPPY=ECI CPI Prelim YY Feb 2.3% 14:00 Germany DEHIP=ECI HICP Prelim MM Feb -0.2% 14:00 Germany DEHIPY=ECI HICP Prelim YY Feb 2.8% 14:30 United States USGPY=ECI Personal Income MM Jan 0.4% 14:30 United States USGPCR=ECI Personal Consump Real MM Jan 0.4% 14:30 United States USGPCS=ECI Consumption, Adjusted MM Jan 0.2% 0.7% 14:30 United States USPCEM=ECI Core PCE Price Index MM Jan 0.2% 14:30 United States USPCE2=ECI Core PCE Price Index YY Jan 2.8% 14:30 United States USPCE=ECI PCE Price Index MM Jan 0.3% 14:30 United States USPCEY=ECI PCE Price Index YY Jan 2.6% 14:30 United States USGBAL=ECI Adv Goods Trade Balance Jan -122.01B 14:30 United States USAWIN=ECI Wholesale Inventories Adv Jan -0.5% 14:30 United States USARIN=ECI Retail Inventories Ex-Auto Adv Jan -0.1% 15:00 United States USDALL=ECI Dallas Fed PCE Jan 2.8% 15:45 United States USCPMI=ECI Chicago PMI Feb 39.5 ** SÁBADO 1 MARZO ** * Sin eventos relevantes. ** DOMINGO 2 MARZO ** OTROS EVENTOS * Elección de la Asamblea de Representantes de Tayikistán. (Datos recopilados por Tomás Cobos y la redacción de Gdansk)

