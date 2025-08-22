Agenda semanal del 23 al 31 de agosto de 2025
- 1 minuto de lectura'
22 ago (Reuters) -
SÁBADO 23 AGOSTO
BANCOS CENTRALES
- La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, participan en una mesa redonda en el Simposio Anual de Política Monetaria "Las implicaciones para la política monetaria de la transición del mercado laboral", organizado por el Banco de la Reserva Federal de Kansas City, en Jackson Hole, Estados Unidos. (1625 GMT)
OTROS EVENTOS
- El primer ministro de Rumanía, Ilie Bolojan, realiza una visita de trabajo a Moldavia.
- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, visita Japón y celebra una cumbre con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba. (Hasta el 24 de agosto)
- Referéndum en Taiwán para decidir si se debe reiniciar la central nuclear Maanshan-2.
DOMINGO 24 AGOSTO
OTROS EVENTOS
- 34º aniversario de la independencia de Ucrania.
LUNES 25 AGOSTO
MERCADOS
- Festivo en Inglaterra y Gales. Mercado abierto en España.
BANCOS CENTRALES
- La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, pronuncia un discurso y participa en una mesa redonda en la Conferencia del Centenario del Banco de México. (1915 GMT)
- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, pronuncia un discurso inaugural ante la Conferencia del Centenario del Banco de México. (2315 GMT)
OTROS EVENTOS
- 200º aniversario de la independencia de la República Oriental del Uruguay.
DATOS MACROECONÓMICOS
Loca Country RIC Indicator Name Perio Reute Prior
l /Region d rs
Time Poll
10:0 Germany DEBUS= Ifo Business Aug 88,3 88,6
0 ECI Climate New
10:0 Germany DEBUCS Ifo Curr Aug 86,0 86,5
0 =ECI Conditions New
10:0 Germany DEBUES Ifo Aug 90,0 90,7
0 =ECI Expectations
New
14:0 United USBPR= Build Permits R Jul 1,354M
0 States ECI Numb
14:0 United USBPRP Build Permits R Jul -2,8%
0 States =ECI Chg MM
14:3 United USCFNA National Jul -0,10
0 States =ECI Activity Index
16:0 United USHNS= New Home Jul 0,625 0,627M
0 States ECI Sales-Units M
16:0 United USHNSP New Home Sales Jul 0,6%
0 States =ECI Chg MM
16:3 United USTEX= Dallas Fed Mfg Aug 0,90
0 States ECI Bus Idx
17:3 United US6MAT 6M Bill Auc - 25 76.433.
0 States =ECI TA Ago 166.800
17:3 United US6MAH 6M Bill Auc - 25 3,945%
0 States =ECI HR Ago
17:3 United US6MAB 6M Bill Auc - 25 2,950
0 States =ECI BTC Ago
17:3 United US6MAA 6M Bill Auc - 25 75,090%
0 States =ECI HAP Ago
20:0 United US3MAT 3M Bill Auc - 25 85.856.
0 States =ECI TA Ago 639.500
20:0 United US3MAH 3M Bill Auc - 25 4,130%
0 States =ECI HR Ago
20:0 United US3MAB 3M Bill Auc - 25 2,700
0 States =ECI BTC Ago
20:0 United US3MAA 3M Bill Auc - 25 51,220%
0 States =ECI HAP Ago
**MARTES 26 AGOSTO**
BANCOS CENTRALES
* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla ante la Cámara de Comercio del condado de Montgomery. (1230 GMT)
* Catherine Mann, miembro externo del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, participa como ponente en una conferencia conmemorativa del centenario de la fundación del Banco de México titulada "La evolución institucional de los bancos centrales: proporcionar estabilidad y adaptarse al cambio". (1600 GMT)
* Reunión del Comité Ejecutivo del Riksbank, el banco central de Suecia. (0700 GMT)
* El Riksbank publica las actas de la reunión de política monetaria del 19 de agosto.
(0730 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS
Loca Country RIC Indicator Name Perio Reute Prior
l /Region d rs
Time Poll
08:4 France FRCONC Consumer Aug 89
5 =ECI Confidence
14:3 United USDGN= Durable Goods Jul -4,0% -9,4%
0 States ECI
14:3 United USDGXT Durables Jul 0,1% 0,2%
0 States =ECI Ex-Transport
14:3 United USDGND Durables Jul -9,4%
0 States =ECI Ex-Defense MM
14:3 United USNDXA Nondefe Cap Jul 0,2% -0,8%
0 States =ECI Ex-Air
14:5 United USREDY Redbook YY 23 5,9%
5 States =ECI Aug,
w/e
15:0 United USHPIM Monthly Home Jun -0,2%
0 States =ECI Price MM
15:0 United USHPIY Monthly Home Jun 2,8%
0 States =ECI Price YY
15:0 United USHPID Monthly Home Jun 434,4
0 States =ECI Price Index
15:0 United USSHPN CaseShiller 20 Jun -0,3%
0 States =ECI MM SA
15:0 United USSHP= CaseShiller 20 Jun 0,4%
0 States ECI MM NSA
15:0 United USSHPQ CaseShiller 20 Jun 2,8%
0 States =ECI YY NSA
16:0 United USCONC Consumer Aug 98,0 97,2
0 States =ECI Confidence
16:0 United USRFDM Rich Fed Comp. Aug -20
0 States =ECI Index
16:0 United USRFDS Rich Fed, Aug 2
0 States =ECI Services Index
16:0 United USRFD= Rich Fed Mfg Aug -18
0 States ECI Shipments
16:3 United USTXS= Texas Serv Sect Aug 2,0
0 States ECI Outlook
16:3 United USTXR= Dallas Fed Aug 6,3
0 States ECI Services
Revenues
22:3 United USOIAC API wkly crude 18
0 States =ECI Stk Aug,
w/e
22:3 United USOIAG API Wkly gsln 18
0 States =ECI stk Aug,
w/e
22:3 United USOIAD API Wkly dist.
States =ECI Stk Aug,
w/e
22:3 United USOIAR API Wkly crude 18
0 States =ECI runs Aug,
w/e
MIÉRCOLES 27 AGOSTO
BANCOS CENTRALES
- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, pronuncia un discurso ante la Cámara de Comercio de Greensboro en el almuerzo "Estado de nuestra comunidad 2025" (1645 GMT)
OTROS EVENTOS
- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, visita Moldavia.
- Reunión ministerial de Energía de la APEC, en Busán, Corea del Sur. (Hasta el 28 de agosto)
- Elecciones al Senado de Egipto.
- 82º Festival Internacional de Cine de Venecia. (Hasta el 6 de septiembre)
DATOS MACROECONÓMICOS
Loca Country RIC Indicator Name Perio Reute Prior
l /Region d rs
Time Poll
08:0 Germany DECONS GfK Consumer Sep -21,5
0 =ECI Sentiment
12:0 France FRUEMP Unemp Class-A Jul 2.980,6
0 =ECI SA k
12:0 United GBCBIS CBI Aug -34
0 Kingdom =ECI Distributive
Trades
13:0 United USMGA= MBA Mortgage 22 -1,4%
0 States ECI Applications Aug,
w/e
13:0 United USMGM= Mortgage Market 22 277,1
0 States ECI Index Aug,
w/e
13:0 United USMGPI MBA Purchase 22 160,3
0 States =ECI Index Aug,
w/e
13:0 United USMGR= Mortgage 22 926,1
0 States ECI Refinance Index Aug,
w/e
13:0 United USMG=E MBA 30-Yr 22 6,68%
0 States CI Mortgage Rate Aug,
w/e
16:3 United USOILC EIA Wkly Crude 22 -6,014M
0 States =ECI Stk Aug,
w/e
16:3 United USOILD EIA Wkly Dist.
2,343M
16:30 United USOILG EIA Wkly Gsln 22 -2,720M
16:30 United USOIRU EIA Wkly Refn 22 0,2%
19:00 United US3YNT 2Y Note Auc - 27 69.000.000
19:00 United US3YNH 2Y Note Auc - 27 3,920%
19:00 United US3YNB 2Y Note Auc - 27 2,620
19:00 United US3YNA 2Y Note Auc - 27 58,430%
19:00 United US5YTT 5Y Note Auc - 27 70.000.034,400
19:00 United US5YTH 5Y Note Auc - 27 3,983%
19:00 United US5YTB 5Y Note Auc - 27 2,310
19:00 United US5YTA 5Y Note Auc - 27 67,800%
20:00 United US5YNT 2Y FRN Total 27 30.000.002.000
20:00 United US5YNH 2Y FRN HY 27 0,159%
20:00 United US5YNB 2Y FRN BTC 27 2,810
20:00 United US5YNA 2Y FRN HAP 27 33,430%
**JUEVES 28 AGOSTO**
MERCADOS
* Logista paga un dividendo a cuenta del ejercicio 2025 de 0,56 euros por acción. BANCOS CENTRALES
* El responsable de política monetaria del BCE y gobernador del Banco de Finlandia, Olli Rehn, pronuncia un discurso en Helsinki. (0800 GMT)
OTROS EVENTOS
* El presidente de Francia, Emmanuel Macron, asiste al 25º Consejo de Ministros Franco-Alemán, en Toulon. (Hasta el 29 de agosto)
* Reunión informal de ministros de Defensa de la UE en Bruselas.
(Hasta el 29 de agosto) DATOS MACROECONÓMICOS
Local Country RIC Indicator Name Perio Reuters Prior
/Region d Poll Time
10:00 Euro EUM3=ECI Money-M3 Jul 3,5% 3,3%
Zone Annual Grwth
10:00 Euro EULHH=ECI Loans to Jul 2,2%
Zone Households
10:00 Euro EULNF=ECI Loans to Jul 2,7%
Zone Non-Fin
11:00 Euro EUBUSC=ECI Business Aug -0,72
Zone Climate
11:00 Euro EUECOS=ECI Economic Aug 96,0 95,8
Zone Sentiment
11:00 Euro EUBUSS=ECI Industrial Aug -11,0 -10,4
Zone Sentiment
11:00 Euro EUSERS=ECI Services Aug 4,1
Zone Sentiment
11:00 Euro EUCONS=ECI Consumer Aug -15,5
Zone Confid.
Final 11:00 Euro EUCOIN Cons Infl Aug 25,1 Zone =ECI Expec 11:00 Euro EUINSP Selling Price Aug 9,2 Zone =ECI Expec 14:30 United USCPP= Corporate Q2 -3,3% States ECI Profits Prelim 14:30 United USGDPP GDP 2nd Q2 3,0% 3,0% States =ECI Estimate 14:30 United USGFSP GDP Sales Q2 6,3% States =ECI Prelim 14:30 United USGSPP GDP Cons Q2 1,4% States =ECI Spending Prelim 14:30 United USDGEP GDP Deflator Q2 2,0% 2,0% States =ECI Prelim 14:30 United USCPPP Core PCE Q2 2,5% States =ECI Prices Prelim 14:30 United USPCEP PCE Prices Q2 2,1% States =ECI Prelim 14:30 United USPXFP PCE Ex Fd, Eng Q2 2,2% States =ECI & Hsg (P) 14:30 United USSXEP PCE Svs Exl Q2 2,3% States =ECI Eng & Hsg (P) 14:30 United USJOB= Initial 18 235k States ECI Jobless Clm Aug, w/e 14:30 United USJOBA Jobless Clm 18 226,25k States =ECI 4Wk Avg Aug, w/e 14:30 United USJOBN Cont Jobless 11 1,972M States =ECI Clm Aug, w/e 16:00 United USNAR= Pending Homes Jul 72,0 States ECI Index 16:00 United USNCH= Pending Sales Jul -0,8% States ECI Change MM 16:30 United USOILN EIA-Nat Gas 18 13B States =ECI Chg Bcf Aug, w/e 16:30 United USNGIF Nat Gas-EIA 18 13B States =ECI Implied Flow Aug, w/e 17:00 United USKCMF KC Fed Aug -3 States =ECI Manufacturing 17:00 United USKCCI KC Fed Aug 1 States =ECI Composite Index 17:30 United US4WAT 4W Bill Auc - 28 States =ECI TA Aug 17:30 United US4WAH 4W Bill Auc - 28 States =ECI HR Aug 17:30 United US4WAB 4W Bill Auc - 28 States =ECI BTC Aug 17:30 United US4WAA 4W Bill Auc - 28 States =ECI HAP Aug 19:00 United USRMAT 7Y Note Auc - 28 44.000. States =ECI TA Aug 463.000,00 United USRMAH 7Y Note Auc - 28 4,092% States =ECI HY Aug United USRMAB 7Y Note Auc - 28 2,790 States =ECI BTC Aug United USRMAA 7Y Note Auc - 28 75,530% States =ECI HAP Aug **VIERNES 29 AGOSTO** MERCADOS * Banco Sabadell paga un dividendo ordinario de 0,07 euros brutos por acción. BANCOS CENTRALES * Reunión del Consejo General del Riksbank, el banco central de Suecia. (1100 GMT) OTROS EVENTOS * Reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores de la UE (Gymnich). (Hasta el 30 de agosto) * El primer ministro de India, Narendra Modi, visita Japón. DATOS MACROECONÓMICOS Loca Country RIC Indicator Name Perio Reuters Prior l /Region d Poll Time 08:0 Germany DEIMP= Import Prices Jul 0,0% 0 ECI MM 08:0 Germany DEIMPY Import Prices Jul -1,4% 0 =ECI YY 08:0 Germany DERSL= Retail Sales MM Jul 0,0% 1,0% 0 ECI Real 08:0 Germany DERSLY Retail Sales YY Jul 4,9% 0 =ECI Real 08:4 France FRGPC= Consumer Jul 0,6% 5 ECI Spending MM 08:4 France FRGDPF GDP QQ Final Q2 0,3% 5 =ECI 08:4 France FRGDYF GDP YY Final Q2 0,7% 5 =ECI 08:4 France FRCPIP CPI (EU Norm) Aug 0,9% 5 =ECI Prelim YY 08:4 France FRHICF CPI (EU Norm) Aug 0,3% 5 =ECI Prelim MM 08:4 France FRCPFY CPI Prelim YY Aug 1,0% 5 =ECI NSA 08:4 France FRCPFM CPI Prelim MM Aug 0,2% 5 =ECI NSA 08:4 France FRNFA2 Non-Farm Q2 0,0% 5 =ECI Payrolls Rev 08:4 France FRPPI= Producer Prices Jul -0,2% 5 ECI MM 08:4 France FRPPIY Producer Prices Jul 0,2% 5 =ECI YY 09:0 Spain ESHICF HICP Flash YY Aug 2,7% 0 =ECI 09:0 Spain ESCPIF CPI YY Flash Aug 2,7% 0 =ECI NSA 09:0 Spain ESHCP= HICP Flash MM Aug -0,3% 0 ECI 09:0 Spain ESCPIM CPI MM Flash Aug -0,10% 0 =ECI NSA 09:0 Spain ESRSLY Retail Sales YY Jul 6,2% 0 =ECI 09:5 Germany DEUNRT Unemployment Aug 10.000 2000 5 =ECI Chg SA 09:5 Germany DEUEMN Unemployment Aug 2,979M 5 =ECI Total NSA 09:5 Germany DEUNR= Unemployment Aug 6,3% 6,3% 5 ECI Rate SA 09:5 Germany DEUEMP Unemployment Aug 2,970M 5 =ECI Total SA 10:0 Spain ESCURA Current Account Jun 6,44B 0 =ECI Balance 14:0 Germany DECPP= CPI Prelim MM Aug 0,0% 0,3% 0 ECI 14:0 Germany DECPPY CPI Prelim YY Aug 2,1% 2,0% 0 =ECI 14:0 Germany DEHIP= HICP Prelim MM Aug 0,4% 0 ECI 14:0 Germany DEHIPY HICP Prelim YY Aug 1,9% 1,8% 0 =ECI 14:3 United USGPY= Personal Income Jul 0,4% 0,3% 0 States ECI MM 14:3 United USGPCR Personal Jul 0,1% 0 States =ECI Consump Real MM 14:3 United USGPCS Consumption, Jul 0,5% 0,3% 0 States =ECI Adjusted MM 14:3 United USPCEM Core PCE Price Jul 0,3% 0,3% 0 States =ECI Index MM 14:3 United USPCE2 Core PCE Price Jul 2,8% 0 States =ECI Index YY 14:3 United USPCE= PCE Price Index Jul 0,3% 0,3% 0 States ECI MM 14:3 United USPCEY PCE Price Index Jul 2,6% 0 States =ECI YY 14:3 United USGBAL Adv Goods Trade Jul -87,3 -84,85B 0 States =ECI Balance 5B 14:3 United USAWIN Wholesale Jul 0,1% 0 States =ECI Inventories Adv 14:3 United USARIN Retail Jul -0,1% 0 States =ECI Inventories Ex-Auto Adv 15:0 United USDALL Dallas Fed PCE Jul 3,4% 0 States =ECI 15:4 United USCPMI Chicago PMI Aug 47,1 5 States =ECI 16:0 United USUMSF U Mich Aug 58,6 0 States =ECI Sentiment Final 16:0 United USUMCF U Mich Aug 60,9 0 States =ECI Conditions Final 16:0 United USUMF= U Mich Aug 57,2 0 States ECI Expectations Final 16:0 United USUM1F U Mich 1Yr Inf Aug 4,9% 0 States =ECI Final 16:0 United USUM5F U Mich 5-Yr Inf Aug 3,9% 0 States =ECI Final *SÁBADO 30 AGOSTO** OTROS EVENTOS * El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, visita Pekín para participar en la reunión ministerial de Asuntos Exteriores de los Estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).
DOMINGO 31 AGOSTO
OTROS EVENTOS
* Líderes de más de 20 países y directores de 10 organizaciones internacionales asisten a la cumbre de Tianjín de la Organización de Cooperación de Shanghái (Hasta el 1 de septiembre).
* El primer ministro de India, Narendra Modi, visita China para asistir a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). (Datos recopilados por la redacción de Gdansk)
Otras noticias de Christine Lagarde
- 1
Cómo se desactiva el Meta AI de WhatsApp y por qué es importante hacerlo
- 2
¿Qué falló? Minuto a minuto: la secuencia de errores y negligencias que derivó en la noche de horror en Independiente
- 3
¿Conviene cambiar el huso horario? Esta es la opinión de los especialistas
- 4
Crece la escalada retórica por el despliegue de barcos de EE.UU. frente a Venezuela: una advertencia chavista, el mensaje de la DEA y la irrupción china