Agenda semanal del 24 de enero al 1 de febrero de 2026

23 ene (Reuters) -

:: SÁBADO 24 ENERO ::

OTROS EVENTOS

* Sin eventos relevantes

:: DOMINGO 25 ENERO ::

OTROS EVENTOS

* António Costa, presidente del Consejo Europeo, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, visitan India. El primer ministro indio, Narendra Modi, los ha invitado como invitados de honor a las celebraciones del 77º Día de la República. (Hasta el 27 de enero)

* Myanmar celebra la tercera fase de la votación de las elecciones.

:: LUNES 26 ENERO ::

OTROS EVENTOS

* Consejo de Asuntos Generales de la UE.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0900 España – Pernoctaciones, dic: Anterior 20.301.411.

* 1000 Alemania – Clima empresarial Ifo nuevo, ene: Anterior 87,6.

* 1000 Alemania – Condiciones actuales Ifo nuevo, ene: Anterior 85,6.

* 1000 Alemania – Expectativas Ifo nuevo, ene: Anterior 89,7.

* 1400 Estados Unidos – Índice de actividad nacional, oct: Anterior -0,21.

* 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos, nov: Previsto 0,5; Anterior -2,2.

* 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos sin transporte, nov: Anterior 0,1.

* 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos sin defensa mensual, nov: Anterior -1,5.

* 1430 Estados Unidos – Gasto en bienes de capital no defensa excluyendo aeronaves, nov: Anterior 0,5.

* 1630 Estados Unidos – Índice manufacturero Dallas Fed, ene: Anterior -10,9.

:: MARTES 27 ENERO ::

BANCOS CENTRALES

* El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal inicia su reunión de dos días sobre tipos de interés. (Hasta el 28 de enero)

* El Banco de Japón publica las actas de la reunión de política monetaria celebrada el 18 y 19 de diciembre (2350 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0845 Francia – Confianza del consumidor, ene: Anterior 90.

* 0900 España – Tasa de desempleo, 4TR: Anterior 10,45.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 19 ene.

* 1500 Estados Unidos – Precio mensual de vivienda, nov: Anterior 0,4.

* 1500 Estados Unidos – Precio interanual de vivienda, nov: Anterior 1,7.

* 1500 Estados Unidos – Índice mensual de precios de vivienda, nov: Anterior 436,7.

* 1500 Estados Unidos – CaseShiller 20 mensual desestacionalizado, nov: Anterior 0,3.

* 1500 Estados Unidos – CaseShiller 20 mensual sin desestacionalizar, nov: Anterior -0,3.

* 1500 Estados Unidos – CaseShiller 20 interanual sin desestacionalizar, nov: Anterior 1,3.

* 1600 Estados Unidos – Confianza del consumidor, ene: Previsto 90,1; Anterior 89,1.

* 1600 Estados Unidos – Índice compuesto Fed Richmond, ene: Anterior -7.

* 1600 Estados Unidos – Índice de servicios Fed Richmond, ene: Anterior -6.

* 1600 Estados Unidos – Envíos manufactureros Fed Richmond, ene: Anterior -11.

* 1630 Estados Unidos – Perspectiva sector servicios Texas, ene: Anterior -3,3.

* 1630 Estados Unidos – Ingresos de servicios Dallas Fed, ene: Anterior 0,1.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API, semana 19 ene.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API, semana 19 ene.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API, semana 19 ene.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 19 ene.

:: MIÉRCOLES 28 ENERO ::

BANCOS CENTRALES

* El Riksbank celebra su reunión de política monetaria en la que el Consejo Ejecutivo decide sobre la política monetaria, incluido el tipo de interés oficial (0800 GMT).

* El Banco de Canadá anuncia su decisión sobre el tipo de interés oficial y publica su Informe de Política Monetaria (1445 GMT).

* La Reserva Federal anuncia su decisión sobre los tipos de interés, seguida de comunicado y rueda de prensa (1900 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Sentimiento del consumidor GfK, feb: Anterior -26,9.

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA, semana 19 ene.

* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario, semana 19 ene.

* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 19 ene.

* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación MBA, semana 19 ene.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años, semana 19 ene.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA, semana 19 ene.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA, semana 19 ene.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA, semana 19 ene.

* 1630 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA, semana 19 ene.

* 2000 Estados Unidos – Tipo objetivo de fondos federales, 28 ene: Anterior 3,5-3,75.

* 2000 Estados Unidos – Tipo de interés sobre reservas excedentes Fed, 28 ene: Anterior 3,65.

:: JUEVES 29 ENERO ::

BANCOS CENTRALES

* El Riksbank publica la decisión de política monetaria, incluido el tipo de interés oficial, y la Actualización de Política Monetaria de enero de 2026 (0830 GMT).

* Ole Christian Bech-Moen, director ejecutivo de política monetaria del Banco de Noruega, pronuncia un discurso en el seminario de Samfunnsøkonomenes (0900 GMT).

* El Riksbank celebra una rueda de prensa sobre la decisión de política monetaria de diciembre (1000 GMT).

* Sharon Donnery, supervisora bancaria del BCE, participa en una charla en el evento Casa del Euro sobre simplificación (1200 GMT).

* Piero Cipollone, miembro del Consejo del BCE, interviene de forma remota en el Foro de Año Nuevo en Roma (1430 GMT).

OTROS EVENTOS

* Grecia acoge una cumbre sobre energía en Atenas.

* Consejo de Asuntos Exteriores de la UE.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0900 España – Ventas minoristas interanual, dic: Anterior 6.

* 1000 Eurozona – Crecimiento anual oferta monetaria M3, dic: Anterior 3.

* 1000 Eurozona – Préstamos a hogares, dic: Anterior 2,9.

* 1000 Eurozona – Préstamos a no financieros, dic: Anterior 3,1.

* 1200 Francia – Desempleo clase A ajustado, dic: Anterior 3.129.300.

* 1430 Estados Unidos – Comercio internacional $, nov: Previsto -44.600.000.000; Anterior -29.400.000.000.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo, semana 19 ene.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 19 ene.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo, semana 12 ene.

* 1430 Estados Unidos – Costes laborales unitarios revisados, 3TR: Anterior -1,9.

* 1430 Estados Unidos – Productividad revisada, 3TR: Anterior 4,9.

* 1600 Estados Unidos – Bienes duraderos, mensual revisado, nov.

* 1600 Estados Unidos – Bienes duraderos sin defensa, mensual revisado, nov.

* 1600 Estados Unidos – Bienes duraderos sin transporte, mensual revisado, nov.

* 1600 Estados Unidos – Gasto en bienes de capital no defensa excluyendo aeronaves, mensual revisado, nov.

* 1600 Estados Unidos – Pedidos de fábrica mensual, nov: Anterior -1,3.

* 1600 Estados Unidos – Pedidos de fábrica sin transporte mensual, nov: Anterior -0,2.

* 1600 Estados Unidos – Inventarios mayoristas (anual), mensual revisado, nov.

* 1600 Estados Unidos – Ventas mayoristas mensual, nov: Anterior -0,4.

* 1600 Estados Unidos – PCE Dallas Fed, nov.

* 1630 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf), semana 19 ene.

* 1630 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA, semana 19 ene.

:: VIERNES 30 ENERO ::

EMPRESAS

* CaixaBank publica resultados 4TR 2025.

* Naturhouse Health – Dividendo de 0,1000 euros por acción. Fecha de descuento.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0730 Francia – Gasto del consumidor mensual, dic: Anterior -0,3.

* 0730 Francia – PIB preliminar trimestral, 4TR: Anterior 0,5.

* 0730 Francia – PIB preliminar interanual, 4TR: Anterior 0,9.

* 0800 Alemania – Precios de importación mensual, dic: Anterior 0,5.

* 0800 Alemania – Precios de importación interanual, dic: Anterior -1,9.

* 0845 Francia – Precios al productor mensual, dic: Anterior 1,1.

* 0845 Francia – Precios al productor interanual, dic: Anterior -3,3.

* 0900 España – PIB estimado trimestral, 4TR: Anterior 0,6.

* 0900 España – PIB estimado interanual, 4TR: Anterior 2,8.

* 0900 España – IPC armonizado avance interanual, ene: Anterior 3.

* 0900 España – IPC interanual preliminar sin desestacionalizar, ene: Anterior 2,9.

* 0900 España – IPC armonizado avance mensual, ene: Anterior 0,3.

* 0900 España – IPC mensual preliminar sin desestacionalizar, ene: Anterior 0,3.

* 0955 Alemania – Variación en desempleo ajustado, ene: Anterior 3.000.

* 0955 Alemania – Desempleo total sin desestacionalizar, ene: Anterior 2.910.000.

* 0955 Alemania – Tasa de desempleo ajustada, ene: Anterior 6,3.

* 0955 Alemania – Desempleo total ajustado, ene: Anterior 2.977.000.

* 1000 Alemania – PIB avance trimestral ajustado, 4TR: Anterior 0.

* 1000 Alemania – PIB avance interanual sin desestacionalizar, 4TR: Anterior 0,3.

* 1000 Alemania – PIB avance interanual ajustado, 4TR: Anterior 0,3.

* 1000 España – Balance de cuenta corriente, nov: Anterior 7.180.000.000.

* 1030 Reino Unido – Crédito al consumo del BOE, dic: Anterior 2.077.000.000.

* 1030 Reino Unido – Préstamos hipotecarios, dic: Anterior 4.490.000.000.

* 1030 Reino Unido – Aprobaciones hipotecarias, dic: Anterior 64.530.

* 1030 Reino Unido – Oferta monetaria M4, dic: Anterior 0,8.

* 1100 Eurozona – PIB estimación avance interanual, 4TR: Anterior 1,4.

* 1100 Eurozona – PIB estimación avance trimestral, 4TR: Anterior 0,3.

* 1100 Eurozona – Tasa de desempleo, dic: Anterior 6,3.

* 1400 Alemania – IPC preliminar mensual, ene: Anterior 0.

* 1400 Alemania – IPC preliminar interanual, ene: Anterior 1,8.

* 1400 Alemania – IPCA preliminar mensual, ene: Anterior 0,2.

* 1400 Alemania – IPCA preliminar interanual, ene: Anterior 2.

* 1430 Estados Unidos – IPP maquinaria manufacturera, dic: Anterior 193,4.

* 1430 Estados Unidos – IPP demanda final interanual, dic: Anterior 3.

* 1430 Estados Unidos – IPP demanda final mensual, dic: Previsto 0,2; Anterior 0,2.

* 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía interanual, dic: Anterior 3.

* 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía mensual, dic: Previsto 0,3; Anterior 0.

* 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía/transporte interanual, dic: Anterior 3,5.

* 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía/transporte mensual, dic: Anterior 0,2.

* 1545 Estados Unidos – PMI de Chicago, ene: Previsto 43; Anterior 43,5.

* Eurozona – Clima empresarial, ene: Anterior -0,56.

* Eurozona – Sentimiento económico, ene: Anterior 96,7.

* Eurozona – Sentimiento industrial, ene: Anterior -9.

* Eurozona – Sentimiento de servicios, ene: Anterior 5,6.

* Eurozona – Confianza del consumidor final, ene.

* Eurozona – Expectativas de inflación del consumidor, ene.

* Eurozona – Expectativas de precios de venta, ene: Anterior 10,9.

:: SÁBADO 31 ENERO ::

OTROS EVENTOS

* Sin eventos relevantes.

:: DOMINGO 1 FEBRERO ::

BANCOS CENTRALES

* El Banco de Japón publica el sumario de opiniones de su reunión de política monetaria del 22-23 de enero (2350 GMT).

OTROS EVENTOS

* Elecciones presidenciales y a la Asamblea Legislativa en Costa Rica. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)