Agenda semanal del 24 de mayo al 1° de junio de 2025

23 mayo (Reuters) - * Sin eventos relevantes. BANCOS CENTRALES * El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, da un discurso en una ceremonia en la Universidad de Princeton (1840 GMT). OTROS EVENTOS * El presidente de Francia, Emmanuel Macron, realiza una visita de Estado a Vietnam (hasta el 27 de mayo). * El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, visita Rusia (hasta el 27 de mayo). * Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN en Kuala Lumpur. * Elecciones de la Asamblea Nacional de Surinam. * Elecciones de la Asamblea Nacional de Venezuela. EMPRESAS * Merlin Properties - Dividendos de 0,0191 y 0,2009 euros por acción. Fecha de abono. * Talgo publica resultados del primer trimestre después del cierre del mercado. MERCADOS * Cierre del mercado en EEUU por el Día de los Caídos. * Cierre del mercado en Reino Unido por festivo. BANCOS CENTRALES * La presidenta del BCE, Christine Lagarde, da una conferencia en la Hertie School de Berlín sobre el papel de Europa en un mundo fragmentado (1300 GMT). * Reunión de la junta ejecutiva del Riksbank, el banco central de Suecia (0700 GMT). OTROS EVENTOS * Los primeros ministros de Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Islas Feroe y Groenlandia celebran una reunión informal regular, a la que también asistirá el canciller alemán, Friedrich Merz. * El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reúne con líderes de Vietnam en Hanói durante una visita de Estado. * El rey británico Carlos III y la reina Camila visitan Canadá (hasta el 27 de mayo). * Reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE (Desarrollo) en Bruselas. EMPRESAS * Mapfre - Dividendo de 0,0950 euros por acción. Fecha de descuento. * Colonial celebra junta general de accionistas. BANCOS CENTRALES * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, habla y participa en un panel de política monetaria antes de la Conferencia del Instituto de Estudios Monetarios y Económicos del Banco de Japón (0800 GMT). * El subgobernador del Riksbank, el banco central sueco, Per Jansson, discute la política monetaria actual y la situación económica en la Cámara de Comercio de Estocolmo (0630 GMT). * El gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, pronuncia un discurso de apertura en una conferencia organizada por el BoJ sobre "Nuevos Desafíos para la Política Monetaria", seguido de una conferencia del presidente del BPI, Agustín Carstens (0000 GMT). * El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, habla en la presentación del informe anual de la ACPR (0700 GMT). OTROS EVENTOS * El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, realiza una visita oficial a Mascate, a invitación del sultán de Omán Haitham bin Tariq. (Hasta el 28 de mayo) * El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, recibe al presidente de Polonia, Andrzej Duda, con honores militares en el palacio Schloss Bellevue en Berlín (0930 GMT). * El presidente de Francia, Emmanuel Macron, tiene programada una visita a Indonesia para reunirse con su homólogo, el presidente Prabowo Subianto, durante su viaje por el sudeste asiático. (Hasta el 29 de mayo) * Reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE en Bruselas. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Alemania DECONS=ECI GfK Consumer Sentiment Jun -20.6 08:45 Francia FRCPIP=ECI CPI (EU Norm) Prelim YY May 0.9% 08:45 Francia FRHICF=ECI CPI (EU Norm) Prelim MM May 0.7% 08:45 Francia FRCPFY=ECI CPI Prelim YY NSA May 0.8% 08:45 Francia FRCPFM=ECI CPI Prelim MM NSA May 0.6% 12:00 Francia FRUEMP=ECI Unemp Class-A SA Apr 3189,3k 12:00 Reino Unido GBCBIS=ECI CBI Distributive Trades May -8 14:30 Estados Unidos USDGN=ECI Durable Goods Apr -8.1% 9.2% 14:30 Estados Unidos USDGXT=ECI Durables Ex-Transport Apr 0.0% 14:30 Estados Unidos USDGND=ECI Durables Ex-Defense MM Apr 10.5% 14:30 Estados Unidos USNDXA=ECI Nondefe Cap Ex-Air Apr 0.1% 15:00 Estados Unidos USHPIM=ECI Monthly Home Price MM Mar 0.1% 15:00 Estados Unidos USHPIY=ECI Monthly Home Price YY Mar 3.9% 15:00 Estados Unidos USHPID=ECI Monthly Home Price Index Mar 437.3 15:00 Estados Unidos USSHPN=ECI CaseShiller 20 MM SA Mar 0.4% 15:00 Estados Unidos USSHP=ECI CaseShiller 20 MM NSA Mar 0.7% 15:00 Estados Unidos USSHPQ=ECI CaseShiller 20 YY NSA Mar 4.5% 16:00 Estados Unidos USCONC=ECI Consumer Confidence May 88.0 86.0 16:30 Estados Unidos USTEX=ECI Dallas Fed Mfg Bus Idx May -35.80 17:30 Estados Unidos US6MAT=ECI 6M Bill Auc - TA 27 May 72.252.146.300 17:30 Estados Unidos US6MAH=ECI 6M Bill Auc - HR 27 May 4.140% 17:30 Estados Unidos US6MAB=ECI 6M Bill Auc - BTC 27 May 2.590 17:30 Estados Unidos US6MAA=ECI 6M Bill Auc - HAP 27 May 51.500% 19:00 Estados Unidos US3YNT=ECI 2Y Note Auc - TA 27 May 69.000.010.300,00 19:00 Estados Unidos US3YNH=ECI 2Y Note Auc - HY 27 May 3.795% 19:00 Estados Unidos US3YNB=ECI 2Y Note Auc - BTC 27 May 2.520 19:00 Estados Unidos US3YNA=ECI 2Y Note Auc - HAP 27 May 77.990% 20:00 Estados Unidos US3MAT=ECI 3M Bill Auc - TA 27 May 80.751.971.400 20:00 Estados Unidos US3MAH=ECI 3M Bill Auc - HR 27 May 4.285% 20:00 Estados Unidos US3MAB=ECI 3M Bill Auc - BTC 27 May 2.760 20:00 Estados Unidos US3MAA=ECI 3M Bill Auc - HAP 27 May 29.140% **MIÉRCOLES 28 MAYO** EMPRESAS * Puig celebra junta general de accionistas. * Aedas publica resultados del ejercicio tras el cierre del mercado. Bancos centrales * El gobernador del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), Christian Hawkesby, habla ante un comité parlamentario tras la decisión sobre los tipos de interés (2000 GMT). * El RBNZ publica el Informe de Política Monetaria trimestral (0200 GMT). * El RBNZ celebra una conferencia de prensa tras su reunión de política monetaria (0300 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, participa en un panel de discusión moderado antes de la Conferencia del Instituto de Estudios Monetarios y Económicos del Banco de Japón (0000 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, habla en una conferencia organizada por el Banco de Japón (BoJ) en Tokio sobre "Nuevos Desafíos para la Política Monetaria". * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, participa en una conversación y sesión de preguntas y respuestas en la Universidad Keio en Tokio, Japón (0800 GMT). * El Comité Federal de Mercado Abierto publica las actas de su reunión del 6 y 7 de mayo de 2025 (1800 GMT). * El Riksbank, el banco central de Suecia, publica el Informe de Estabilidad Financiera (0730 GMT). * El Riksbank celebra una conferencia de prensa sobre estabilidad financiera (0900 GMT). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:45 Francia FRGPC=ECI Consumer Spending MM Abr -1.0% 08:45 Francia FRGDPF=ECI GDP QQ Final Q1 0.1% 08:45 Francia FRGDYF=ECI GDP YY Final Q1 0.8% 08:45 Francia FRNFA2=ECI Non-Farm Payrolls Rev Q1 0.0% 08:45 Francia FRPPI=ECI Producer Prices MM Abr -0.6% 08:45 Francia FRPPIY=ECI Producer Prices YY Abr -0.6% 09:55 Alemania DEUNRT=ECI Unemployment Chg SA May 10k 4k 09:55 Alemania DEUEMN=ECI Unemployment Total NSA May 2.932M 09:55 Alemania DEUNR=ECI Unemployment Rate SA May 6.3% 6.3% 09:55 Alemania DEUEMP=ECI Unemployment Total SA May 2.922M 13:00 Estados Unidos USMGA=ECI MBA Mortgage Applications 23 May, w/e -5.1% 13:00 Estados Unidos USMGM=ECI Mortgage Market Index 23 May, w/e 238.5 13:00 Estados Unidos USMGPI=ECI MBA Purchase Index 23 May, w/e 157.8 13:00 Estados Unidos USMGR=ECI Mortgage Refinance Index 23 May, w/e 682.5 13:00 Estados Unidos USMG=ECI MBA 30-Yr Mortgage Rate 23 May, w/e 6.92% 14:55 Estados Unidos USREDY=ECI Redbook YY 24 May, w/e 5.4% 16:00 Estados Unidos USRFDM=ECI Rich Fed Comp. Index May -13 16:00 United States USRFDS=ECI Rich Fed, Services Index May -7 16:00 United States USRFD=ECI Rich Fed Mfg Shipments May -17 16:30 United States USTXS=ECI Texas Serv Sect Outlook May -19.4 16:30 United States USTXR=ECI Dallas Fed Services Revenues May 3.8 19:00 United States US5YTT=ECI 5Y Note Auc - TA 28 May 70.000.087.000,00 19:00 United States US5YTH=ECI 5Y Note Auc - HY 28 May 3.995% 19:00 United States US5YTB=ECI 5Y Note Auc - BTC 28 May 2.410 19:00 United States US5YTA=ECI 5Y Note Auc - HAP 28 May 76.410% 20:00 United States US5YNT=ECI 2Y FRN Total Accp 28 May 30.000.232.400,000 20:00 United States US5YNH=ECI 2Y FRN HY 28 May 0.160% 20:00 United States US5YNB=ECI 2Y FRN BTC Ratio 28 May 2.690 20:00 United States US5YNA=ECI 2Y FRN HAP 28 May 10.220% 22:30 United States USOIAC=ECI API wkly crude Stk 19 May, w/e 22:30 United States USOIAG=ECI API Wkly gsln stk 19 May, w/e 22:30 United States USOIAD=ECI API Wkly dist. Stk 19 May, w/e 22:30 United States USOIAR=ECI API Wkly crude runs 19 May, w/e **JUEVES 29 MAYO** MERCADOS * Cierre del mercado en Alemania y Francia, entre otros, por el Día de la Ascensión. EMPRESAS * Mapfre - Dividendo de 0,0950 euros por acción. Fecha de abono. * Repsol celebra junta general de accionistas. * Edreams realiza presentación de resultados del ejercicio antes de la apertura del mercado. BANCOS CENTRALES * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, participa en una charla informal antes de la Red de Asociaciones de Vivienda (1230 GMT). * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, participa en una charla informal sobre la economía antes del Club Rotario de Oakland (2000 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, participa en una sesión de preguntas y respuestas moderada antes de la Conferencia de Políticas de Mackinac 2025 organizada por la Cámara Regional de Detroit en Mackinac Island, Michigan (1440 GMT). OTROS EVENTOS * La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recibe el Premio Carlomagno (Karlspreis) 2024 en Aquisgrán (0915 GMT). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 09:00 España ESRSLY=ECI Retail Sales YY Apr 3,6% 14:30 Estados Unidos USCPP=ECI Corporate Profits Prelim Q1 14:30 Estados Unidos USGDPP=ECI GDP 2nd Estimate Q1 -0,3% -0,3% 14:30 Estados Unidos USGFSP=ECI GDP Sales Prelim Q1 -2,5% 14:30 Estados Unidos USGSPP=ECI GDP Cons Spending Prelim Q1 1,8% 14:30 Estados Unidos USDGEP=ECI GDP Deflator Prelim Q1 3,7% 14:30 Estados Unidos USCPPP=ECI Core PCE Prices Prelim Q1 3,5% 14:30 Estados Unidos USPCEP=ECI PCE Prices Prelim Q1 3,6% 14:30 Estados Unidos USPXFP=ECI PCE Ex Fd, Eng & Hsg (P) Q1 3,4% 14:30 Estados Unidos USSXEP=ECI PCE Svs Exl Eng & Hsg (P) Q1 4,2% 14:30 Estados Unidos USJOB=ECI Initial Jobless Clm 19 May, w/e 227k 14:30 Estados Unidos USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 19 May, w/e 231.50k 14:30 Estados Unidos USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 12 May, w/e 1.903M 16:00 Estados Unidos USNAR=ECI Pending Homes Index Apr 76.5 16:00 Estados Unidos USNCH=ECI Pending Sales Change MM Apr 6,1% 16:30 Estados Unidos USOILN=ECI EIA-Nat Gas Chg Bcf 19 May, w/e 120B 16:30 Estados Unidos USNGIF=ECI Nat Gas-EIA Implied Flow 19 May, w/e 120B 17:30 Estados Unidos US4WAT=ECI 4W Bill Auc - TA 29 May 17:30 Estados Unidos US4WAH=ECI 4W Bill Auc - HR 29 May 17:30 Estados Unidos US4WAB=ECI 4W Bill Auc - BTC 29 May 17:30 Estados Unidos US4WAA=ECI 4W Bill Auc - HAP 29 May 18:00 Estados Unidos USOILC=ECI EIA Wkly Crude Stk 19 May, w/e 1.328M 18:00 Estados Unidos USOILD=ECI EIA Wkly Dist. Stk 19 May, w/e 0.579M 18:00 United States USOILG=ECI EIA Wkly Gsln Stk 19 May, w/e 0.816M 18:00 United States USOIRU=ECI EIA Wkly Refn Util 19 May, w/e 0.5% 19:00 United States USRMAT=ECI 7Y Note Auc - TA 29 May 44.000.018.900,00 19:00 United States USRMAH=ECI 7Y Note Auc - HY 29 May 4.123% 19:00 United States USRMAB=ECI 7Y Note Auc - BTC 29 May 2.550 19:00 United States USRMAA=ECI 7Y Note Auc - HAP 29 May 30.840% **VIERNES 30 MAYO** EMPRESAS * Iberdrola celebra junta general de accionistas. BANCOS CENTRALES * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, da un discurso de apertura y participa en una conversación moderada antes del evento de Apreciación de Miembros de Greater Waco (0025 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, da un discurso de bienvenida antes del Desafío Nacional de Economía 2025 del Consejo para la Educación Económica en Atlanta, Georgia (1620 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, participa en una sesión de preguntas y respuestas moderada antes de "The Interview Show with Mark Bazer" en Chicago, Illinois (2330 GMT). OTROS EVENTOS * Información posterior al presupuesto de la ministra de Finanzas de Nueva Zelanda, Nicola Willis. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Alemania DEIMP=ECI Import Prices MM Apr -1,0% 08:00 Alemania DEIMPY=ECI Import Prices YY Apr 2,1% 08:00 Alemania DERSL=ECI Retail Sales MM Real Apr 0,3% -0,2% 08:00 Alemania DERSLY=ECI Retail Sales YY Real Apr 2,2% 09:00 España ESHICF=ECI HICP Flash YY May 2,2% 09:00 España ESCPIF=ECI CPI YY Flash NSA May 2,2% 09:00 España ESHCP=ECI HICP Flash MM May 0,6% 09:00 España ESCPIM=ECI CPI MM Flash NSA May 0,60% 10:00 España ESCURA=ECI Current Account Balance Mar 2.31B 11:00 Euro Zone EUM3=ECI Money-M3 Annual Grwth Apr 3,6% 11:00 Euro Zone EULHH=ECI Loans to Households Apr 1,7% 11:00 Euro Zone EULNF=ECI Loans to Non-Fin Apr 2,3% 14:00 Alemania DECPP=ECI CPI Prelim MM May 0,4% 14:00 Alemania DECPPY=ECI CPI Prelim YY May 2,1% 14:00 Alemania DEHIP=ECI HICP Prelim MM May 0,5% 14:00 Alemania DEHIPY=ECI HICP Prelim YY May 2,2% 14:30 Estados Unidos USGPY=ECI Personal Income MM Apr 0,5% 14:30 Estados Unidos USGPCR=ECI Personal Consump Real MM Apr 0,7% 14:30 Estados Unidos USGPCS=ECI Consumption, Adjusted MM Apr 0,2% 0,7% 14:30 Estados Unidos USPCEM=ECI Core PCE Price Index MM Apr 0,0% 14:30 Estados Unidos USPCE2=ECI Core PCE Price Index YY Apr 2,6% 14:30 Estados Unidos USPCE=ECI PCE Price Index MM Apr 0,0% 14:30 Estados Unidos USPCEY=ECI PCE Price Index YY Apr 2,3% 14:30 Estados Unidos USGBAL=ECI Adv Goods Trade Balance Apr -163.17B 14:30 Estados Unidos USAWIN=ECI Wholesale Inventories Adv Apr 0,4% 14:30 Estados Unidos USARIN=ECI Retail Inventories Ex-Auto Adv Apr 0,4% 15:00 Estados Unidos USDALL=ECI Dallas Fed PCE Apr 1,8% 15:45 Estados Unidos USCPMI=ECI Chicago PMI May 44.6 16:00 Estados Unidos USUMSF=ECI U Mich Sentiment Final May 50.8 16:00 Estados Unidos USUMCF=ECI U Mich Conditions Final May 57.6 16:00 Estados Unidos USUMF=ECI U Mich Expectations Final May 46.5 16:00 Estados Unidos USUM1F=ECI U Mich 1Yr Inf Final May 7,3% 16:00 Estados Unidos USUM5F=ECI U Mich 5-Yr Inf Final May 4,6% **SÁBADO 31 MAYO** * Sin eventos relevantes. **DOMINGO 1 JUNIO** OTROS EVENTOS * Elecciones presidenciales en Polonia (segunda vuelta). (Datos recopilados por la redacción de Gdansk y Tomás Cobos)