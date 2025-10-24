Agenda semanal del 25 de octubre al 2 de noviembre de 2025
24 oct (Reuters) - (NOTA: Se incluye al final de la agenda un cuadro con datos macroeconómicos cuya publicación se ha visto o podría verse retrasada por el cierre de la Administración en Estados Unidos. La fecha indicada para dichos indicadores corresponde al día para el que estaban programados inicialmente.)
**SÁBADO 25 OCTUBRE**
OTROS EVENTOS
* El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, realiza una visita oficial a Malasia y asiste a la 47ª Cumbre de la ASEAN y cumbres relacionadas. (Hasta el 28 de octubre)
* Costa de Marfil celebra elecciones presidenciales.
**DOMINGO 26 OCTUBRE**
OTROS EVENTOS
* El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, visita Luxemburgo para un viaje de dos días y asistir a la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE sobre seguridad y conectividad interregional. (Hasta el 28 de octubre)
* El presidente de EEUU, Donald Trump, visita Malasia y podría facilitar un acuerdo de alto el fuego entre Tailandia y Camboya en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. (Hasta el 27 de octubre)
* Líderes de la ASEAN y sus socios de diálogo se reúnen en Kuala Lumpur para una serie de cumbres de alto nivel. (Hasta el 28 de octubre)
* Elecciones a la Cámara de Diputados y al Senado de Argentina.
**LUNES 27 OCTUBRE**
EMPRESAS
* Línea Directa Aseguradora publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado.
* Metrovacesa publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado.
BANCOS CENTRALES
* Anneli Tuominen, supervisora del Banco Central Europeo, interviene en un seminario sobre gobernanza bancaria organizado conjuntamente por el BCE y el IUE. (0915 GMT)
* Liz Oakes, miembro del Comité de Política Financiera del Banco de Inglaterra, participa en un panel del Banco de Portugal sobre ciberseguridad. (1430 GMT)
OTROS EVENTOS
* El papa León XIV visita Turquía en su primer viaje al extranjero. (Hasta el 30 de octubre)
* El presidente de EEUU, Donald Trump, visita Japón.
(Hasta el 29 de octubre)
DATOS MACROECONÓMICOS
Loc Country RIC Indicator Name Perio Reute Prior
al /Region d rs
Tim Poll
e
10: Euro EUM3= Money-M3 Sep 2,7% 2,9%
00 Zone ECI Annual Grwth
10: Euro EULHH Loans to Sep 2,5%
00 Zone =ECI Households
10: Euro EULNF Loans to Sep 3,0%
00 Zone =ECI Non-Fin
10: Germany DEBUS Ifo Business Oct 87,8 87,7
00 =ECI Climate New
10: Germany DEBUC Ifo Curr Oct 85,5 85,7
00 S=ECI Conditions New
10: Germany DEBUE Ifo Oct 89,9 89,7
00 S=ECI Expectations
New
12: France FRUEM Unemp Class-A Sep 3021,8k
00 P=ECI SA
12: United GBCBI CBI Oct -29
00 Kingdom S=ECI Distributive
Trades
13: United USDGN Durable Goods Sep
30 States =ECI
13: United USDGX Durables Sep
30 States T=ECI Ex-Transport
13: United USDGN Durables Sep
30 States D=ECI Ex-Defense MM
13: United USNDX Nondefe Cap Sep
30 States A=ECI Ex-Air
15: United USTEX Dallas Fed Mfg Oct -8.70
30 States =ECI Bus Idx
16: United US6MA 6M Bill Auc - 27 79.668,48
30 States T=ECI Oct 2400
16: United US6MA 6M Bill Auc - 27 3.660%
30 States H=ECI Oct
16: United US6MA 6M Bill Auc - 27 3.020
30 States B=ECI Oct
16: United US6MA 6M Bill Auc - 27 56.970%
30 States A=ECI Oct
18: United US3YN 2Y Note Auc - 27 69.000,04
00 States T=ECI Oct 4300.00
18: United US3YN 2Y Note Auc - 27 3.571%
00 States H=ECI Oct
18: United US3YN 2Y Note Auc - 27 2.510
00 States B=ECI Oct
18: United US3YN 2Y Note Auc - 27 85.190%
00 States A=ECI Oct
18: United US5YT 5Y Note Auc - 27 70.000,00
00 States T=ECI Oct 3200.00
18: United US5YT 5Y Note Auc - 27 3.710%
00 States H=ECI Oct
18: United US5YT 5Y Note Auc - 27 2.340
00 States B=ECI Oct
18: United US5YT 5Y Note Auc - 27 41.920%
00 States A=ECI Oct
19: United US3MA 3M Bill Auc - 27 88.980,31
00 States T=ECI Oct 9300
19: United US3MA 3M Bill Auc - 27 3.810%
00 States H=ECI Oct
19: United US3MA 3M Bill Auc - 27 3.010
00 States B=ECI Oct
19: United US3MA 3M Bill Auc - 27 80.350%
00 States A=ECI Oct
**MARTES 28 OCTUBRE**
EMPRESAS
* Iberdrola publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado.
Ferrovial publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. Ence publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. BANCOS CENTRALES * El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de EEUU inicia su reunión de dos días sobre los tipos de interés (hasta el 29 de octubre). OTROS EVENTOS * El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, realiza una visita oficial a Astaná por invitación del presidente kazajo, Kassym-Jomart Tokayev (hasta el 29 de octubre). * La ministra de Economía alemana, Katherina Reiche, pronuncia un discurso y participa en el panel de apertura de la jornada de Comercio Exterior, centrada en las oportunidades para el comercio exterior alemán en medio de las tensiones geopolíticas (0830 GMT). DATOS MACROECONÓMICOS | Loc | Country/Region | RIC | Indicator Name | Period | Reuters | Prior | | :---- | :------------- | :------ | :--------------- | :----- | :------ | :---- | | al | | | | | Poll | | | Time | | | | | | | | 08:00 | Germany | DECON | GfK Consumer | Nov | -22.0 | -22.3 | | | | S=ECI | Sentiment | | | | | 13:55 | United States | USRED | Redbook YY | 25 Oct, | | 5.0% | | | | Y=ECI | | w/e | | | | 14:00 | United States | USHPI | Monthly Home | Aug | | -0.1% | | | | M=ECI | Price MM | | | | | 14:00 | United States | USHPI | Monthly Home | Aug | | 2.3% | | | | Y=ECI | Price YY | | | | | 14:00 | United States | USHPI | Monthly Home | Aug | | 433.4 | | | | D=ECI | Price Index | | | | | 14:00 | United States | USSHP | CaseShiller 20 | Aug | | -0.1% | | | | N=ECI | MM SA | | | | | 14:00 | United States | USSHP | CaseShiller 20 | Aug | | -0.3% | | | | =ECI | MM NSA | | | | | 14:00 | United States | USSHP | CaseShiller 20 | Aug | | 1.8% | | | | Q=ECI | YY NSA | | | | | 15:00 | United States | USCON | Consumer | Oct | 94.2 | 94.2 | | | | C=ECI | Confidence | | | | | 15:00 | United States | USRFD | Rich Fed Comp. | | | | Oct -17 00 States M=ECI Index 15: United USRFD Rich Fed, Oct 1 00 States S=ECI Services Index 15: United USRFD Rich Fed Mfg Oct -20 00 States =ECI Shipments 15: United USTXS Texas Serv Oct -5.6 30 States =ECI Sect Outlook 15: United USTXR Dallas Fed Oct -2.4 30 States =ECI Services Revenues 16: United US2YN 12M Bill Auc - 28 52.872,72 30 States T=ECI TA Oct 5000 16: United US2YN 12M Bill Auc - 28 3.540% 30 States H=ECI HR Oct 16: United US2YN 12M Bill Auc - 28 2.920 30 States B=ECI BTC Oct 16: United US2YN 12M Bill Auc - 28 70.110% 30 States A=ECI HAP Oct 18: United USRMA 7Y Note Auc - 28 44.000,00 00 States T=ECI TA Oct 5700.00 18: United USRMA 7Y Note Auc - 28 3.953% 00 States H=ECI HY Oct 18: United USRMA 7Y Note Auc - 28 2.400 00 States B=ECI BTC Oct 18: United USRMA 7Y Note Auc - 28 64.630% 00 States A=ECI HAP Oct 21: United USOIA API wkly crude 20 #N/P #N/P 30 States C=ECI Stk Oct, w/e 21: United USOIA API Wkly gsln 20 #N/P #N/P 30 States G=ECI stk Oct, w/e 21: United USOIA API Wkly dist. 20 #N/P #N/P 30 States D=ECI Stk Oct, w/e 21: United USOIA API Wkly crude 20 #N/P #N/P 30 States R=ECI runs Oct, w/e **MIÉRCOLES 29 OCTUBRE** MERCADOS * Festivo en China. EMPRESAS * Santander publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Endesa publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Aena publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Redeia publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Naturgy publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Vidrala publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Ebro Foods publica resultados trimestrales. * Inmobiliaria del Sur publica resultados trimestrales. * DESA - Dividendo de 0,2810 euros por acción. Fecha de descuento. BANCOS CENTRALES * El Banco de Japón celebra su reunión de política monetaria. (Hasta el 30 de octubre)
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo inicia una reunión de dos días en Florencia. El gobernador del Banco de Italia se une al presidente y al vicepresidente del BCE en la rueda de prensa. (Hasta el 30 de octubre)
El Banco de Canadá anuncia su decisión sobre el tipo de interés oficial y publica su Informe de Política Monetaria. (1345 GMT)
El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de EEUU anuncia su decisión sobre los tipos de interés, seguida de un comunicado (1800 GMT) y una rueda de prensa del presidente del organismo. OTROS EVENTOS
Elecciones a la Segunda Cámara de Países Bajos.
Elecciones a la presidencia y la Asamblea Nacional de Tanzania.
DATOS MACROECONÓMICOS
Loc Country RIC Indicator Name Perio Reute Prior
al /Region d rs
Tim Poll
e
09: Spain ESGDF Estimated GDP Q3 0.8%
00 Q=ECI QQ
09: Spain ESGDF Estimated GDP Q3 3.1%
00 Y=ECI YY
09: Spain ESRSL Retail Sales Sep 4.5%
00 Y=ECI YY
10: United GBCRE BOE Consumer Sep 1.692B
30 Kingdom D=ECI Credit
10: United GBMTG Mortgage Sep 4.308B
30 Kingdom =ECI Lending
10: United GBMTG Mortgage Sep 64.680k
30 Kingdom A=ECI Approvals
10: United GBM4= M4 Money Sep 0.4%
30 Kingdom ECI Supply
12: United USMGA MBA Mortgage 24 -0.3%
00 States =ECI Applications Oct,
w/e
12: United USMGM Mortgage 24 316.2
00 States =ECI Market Index Oct,
w/e
12: United USMGP MBA Purchase 24 157.3
00 States I=ECI Index Oct,
w/e
12: United USMGR Mortgage 24 1,214.7
00 States =ECI Refinance Oct,
Index w/e
12: United USMG= MBA 30-Yr 24 6.37%
00 States ECI Mortgage Rate Oct,
w/e
13: United USGBA Adv Goods Sep
30 States L=ECI Trade Balance
13: United USAWI Wholesale Sep
30 States N=ECI Inventories
Adv
13: United USARI Retail Sep
30 States N=ECI Inventories
Ex-Auto Adv
15: United USNAR Pending Homes Sep 74.7
00 States =ECI Index
15: United USNCH Pending Sales Sep 4.0%
00 States =ECI Change MM
15: United USOIL EIA Wkly Crude 24 -0.961M
30 States C=ECI Stk Oct,
w/e
15: United USOIL EIA Wkly Dist.
24 -1.479M 30 States D=ECI Stk Oct, w/e 15: United USOIL EIA Wkly Gsln 24 -2.147M 30 States G=ECI Stk Oct, w/e 15: United USOIR EIA Wkly Refn 24 2,9% 30 States U=ECI Util Oct, w/e 19: United USFOM Fed Funds Tgt 29 3.75- 4-4.25 00 States C=ECI Rate Oct 4 19: United USIOR Fed Int On 29 4,15% 00 States =ECI Excess Oct Reserves 19: United US5YN 2Y FRN Total 29 28.000,09 00 States T=ECI Accp Oct 3.600.000 19: United US5YN 2Y FRN HY 29 0,200% 00 States H=ECI Oct 19: United US5YN 2Y FRN BTC 29 3.150 00 States B=ECI Ratio Oct 19: United US5YN 2Y FRN HAP 29 44,420% 00 States A=ECI Oct **JUEVES 30 OCTUBRE** EMPRESAS * BBVA publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado y los presenta a las 09:30 hora local. * Repsol publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Fluidra publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Indra publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * DIA publica resultados trimestrales. * Grupo Catalana Occidente publica resultados trimestrales. * Puig publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. * Meliá publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. * Banco Santander - Dividendo de 0,1150 euros por acción. Fecha de descuento. * Industria de Diseño Textil (Inditex) - Dividendo ordinario de 0,2900 euros por acción. Fecha de descuento. * Industria de Diseño Textil (Inditex) - Dividendo extraordinario de 0,5500 euros por acción. Fecha de descuento. BANCOS CENTRALES * El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, se dirige a la prensa tras la conclusión de la reunión de política monetaria del banco central. (0230 GMT) * El Consejo de Gobierno del BCE celebra una reunión de política monetaria organizada por el Banco de Italia, tras la cual habrá un anuncio sobre tipos de interés (1315 GMT) y la presidenta del BCE, Christine Lagarde, se dirigirá a la prensa (1345 GMT). * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, pronuncia unas palabras de bienvenida antes de la conferencia "El cambiante panorama de la financiación bancaria", organizada por los Bancos de la Reserva Federal de Dallas, Atlanta y Cleveland. (1715 GMT) OTROS EVENTOS * Corea del Sur acoge la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de 2025. (Hasta el 1 de noviembre) * El presidente de China, Xi Jinping, visita Corea del Sur para asistir a la cumbre de la APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) en Gyeongju. (Hasta el 1 de noviembre) DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Name Perio Reute Prior al /Region d rs Tim Poll e 07: France FRGDP GDP Q3 0,1% 0,3% 30 P=ECI Preliminary QQ 07: France FRGDY GDP YY Prelim Q3 0,8% 30 P=ECI 08: France FRGPC Consumer Sep 0,1% 45 =ECI Spending MM 09: Spain ESHIC HICP Flash YY Oct 3,0% 00 F=ECI 09: Spain ESCPI CPI YY Flash Oct 3,0% 00 F=ECI NSA 09: Spain ESHCP HICP Flash MM Oct 0,2% 00 =ECI 09: Spain ESCPI CPI MM Flash Oct -0,30% 00 M=ECI NSA 09: Germany DEUNR Unemployment Oct 14k 55 T=ECI Chg SA 09: Germany DEUEM Unemployment Oct 2,955M 55 N=ECI Total NSA 09: Germany DEUNR Unemployment Oct 6,3% 6,3% 55 =ECI Rate SA 09: Germany DEUEM Unemployment Oct 2,976M 55 P=ECI Total SA 10: Germany DEGDF GDP Flash QQ Q3 0,0% -0,3% 00 =ECI SA 10: Germany DEGDF GDP Flash YY Q3 -0,2% 00 Y=ECI NSA 10: Germany DEGDF GDP Flash YY Q3 0,2% 00 S=ECI SA 11: Euro EUGDQ GDP Flash Q3 1,2% 1,5% 00 Zone Y=ECI Prelim YY 11: Euro EUGDP GDP Flash Q3 0,1% 0,1% 00 Zone P=ECI Prelim QQ 11: Euro EUBUS Business Oct -0,76 00 Zone C=ECI Climate 11: Euro EUECO Economic Oct 95,5 00 Zone S=ECI Sentiment 11: Euro EUBUS Industrial Oct -10,3 00 Zone S=ECI Sentiment 11: Euro EUSER Services Oct 3,6 00 Zone S=ECI Sentiment 11: Euro EUCON Consumer Oct -14,2 00 Zone S=ECI Confid. Final 11: Euro EUCOI Cons Infl Oct 24,0 00 Zone N=ECI Expec 11: Euro EUINS Selling Price Oct 6,9 00 Zone P=ECI Expec 11: Euro EUUNR Unemployment Sep 6,3% 6,3% 00 Zone =ECI Rate 13: United USGDP GDP Advance Q3 3,0% 3,8% 30 States A=ECI 13: United USGFS GDP Sales Q3 7,5% 30 States A=ECI Advance 13: United USGSP GDP Cons Q3 2,5% 30 States A=ECI Spending Advance 13: United USDGE GDP Deflator Q3 2,1% 30 States A=ECI Advance 13: United USCPP Core PCE Q3 2,6% 30 States A=ECI Prices Advance 13: United USPCE PCE Prices Q3 2,1% 30 States A=ECI Advance 13: United USPXF PCE Ex Fd, Eng Q3 2,3% 30 States A=ECI & Hsg (A) 13: United USSXE PCE Svs Exl Q3 2,4% 30 States A=ECI Eng & Hsg (A) 14: Germany DECPP CPI Prelim MM Oct 0,2% 0,2% 00 =ECI 14: Germany DECPP CPI Prelim YY Oct 2,2% 2,4% 00 Y=ECI 14: Germany DEHIP HICP Prelim MM Oct 0,2% 00 =ECI 14: Germany DEHIP HICP Prelim YY Oct 2,3% 2,4% 00 Y=ECI 14: Euro EUECB ECB Oct 2,15% 2,15% 15 Zone R=ECI Refinancing Rate 14: Euro EUECB ECB Deposit Oct 2,00% 2,00% 15 Zone D=ECI Rate 15: United USOIL EIA-Nat Gas 20 30 States N=ECI Chg Bcf Oct, w/e 15: United USNGI Nat Gas-EIA 20 30 States F=ECI Implied Flow Oct, w/e 16: United US4WA 4W Bill Auc - 30 30 States T=ECI TA Oct 16: United US4WA 4W Bill Auc - 30 30 States H=ECI HR Oct 16: United US4WA 4W Bill Auc - 30 30 States B=ECI BTC Oct 16: United US4WA 4W Bill Auc - 30 30 States A=ECI HAP Oct **VIERNES 31 OCTUBRE** EMPRESAS * Caixabank publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Unicaja publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. Acerinox publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Mapfre publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Prosegur publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * DESA - Dividendo de 0,2810 euros por acción. Fecha de abono. BANCOS CENTRALES * El Banco de Italia, el Banco de Inglaterra y el Banco de Francia organizan conjuntamente la 11ª edición de su Taller Internacional de Macroeconomía. * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, pronuncia el discurso de apertura de la conferencia "El cambiante panorama de la financiación bancaria", organizada por los Bancos de la Reserva Federal de Dallas, Atlanta y Cleveland. (1330 GMT) * Economistas del Banco de Inglaterra celebran una sesión informativa oficial sobre los cambios en las comunicaciones y los análisis en respuesta a las propuestas de Bernanke de 2024. (1430 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, y la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, participan en un debate previo a la conferencia "El cambiante panorama de la financiación bancaria", organizada por los Bancos de la Reserva Federal de Dallas, Atlanta y Cleveland. (1600 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Name Perio Reute Prior al /Region d rs Tim Poll e 08: Germany DEIMP Import Prices Sep -0.5% 00 =ECI MM 08: Germany DEIMP Import Prices Sep -1.5% 00 Y=ECI YY 08: Germany DERSL Retail Sales Sep -0.2% 00 =ECI MM Real 08: Germany DERSL Retail Sales Sep 1.8% 00 Y=ECI YY Real 08: France FRCPI CPI (EU Norm) Oct 1.1% 45 P=ECI Prelim YY 08: France FRHIC CPI (EU Norm) Oct -1.1% 45 F=ECI Prelim MM 08: France FRCPF CPI Prelim YY Oct 1.2% 45 Y=ECI NSA 08: France FRCPF CPI Prelim MM Oct -1.0% 45 M=ECI NSA 08: France FRPPI Producer Sep -0.2% 45 =ECI Prices MM 08: France FRPPI Producer Sep 0.1% 45 Y=ECI Prices YY 09: Spain ESITA Int'l Tourist Sep 17.372,60 00 =ECI Arrival 3k 10: Spain ESCUR Current Aug 6.27B 00 A=ECI Account Balance 11: Euro EUHIC HICP Flash YY Oct 2.1% 2.2% 00 Zone F=ECI 11: Euro EUHIX HICP-X F&E Oct 2.4% 00 Zone F=ECI Flash YY 11: Euro EUCPX HICP-X F,E,A&T Oct 2.3% 2.4% 00 Zone A=ECI Flash YY 11: Euro EUHCF HICP-X F, E, Oct 0.10% 00 Zone M=ECI A, T Flash MM 13: United USGPY Personal Sep 0.4% 30 States =ECI Income MM 13: United USGPC Personal Sep 0.4% 30 States R=ECI Consump Real MM 13: United USGPC Consumption, Sep 0.5% 0.6% 30 States S=ECI Adjusted MM 13: United USPCE Core PCE Price Sep 0.2% 30 States M=ECI Index MM 13: United USPCE Core PCE Price Sep 2.9% 30 States 2=ECI Index YY 13: United USPCE PCE Price Sep 0.3% 30 States =ECI Index MM 13: United USPCE PCE Price Sep 2.7% 30 States Y=ECI Index YY 13: United USEMP Employment Q3 1.0% 30 States W=ECI Wages QQ 13: United USEMP Employment Q3 0.7% 30 States B=ECI Benefits QQ 13: United USEMP Employment Q3 0.9% 30 States C=ECI Costs 14: United USDAL Dallas Fed PCE Sep 2.8% 00 States L=ECI 14: United USCPM Chicago PMI Oct 40.6 45 States I=ECI **SÁBADO 1 NOVIEMBRE** * Sin eventos relevantes. DOMINGO 2 NOVIEMBRE
OTROS EVENTOS
* Ministros de la OPEP+ de ocho países que han ido aumentando gradualmente la producción de petróleo se reúnen en línea para decidir si continúan con las subidas de producción para diciembre o hacen una pausa.
DATOS MACROECONÓMICOS AFECTADOS POR EL CIERRE DE LA ADMINISTRACIÓN EN EEUU Local Loc Countr RIC Indicator Peri Reut Prior Start al y/Regi Name od ers Date Tim on Poll e 20 16: United USLEA Leading Sep -0.3 -0.5% Oct 00 States D=ECI Index Chg MM% 2025 21 14: United USNFA Non-Farm Sep 50k 22k Oct 30 States R=ECI Payrolls 2025 21 14: United USPRP Private Sep 62k 38k Oct 30 States =ECI Payrolls 2025 21 14: United USMFP Manufacturin Sep -8k -12k Oct 30 States =ECI g Payrolls 2025 21 14: United USGOV Government Sep -16k Oct 30 States =ECI Payrolls 2025 21 14: United USUNR Unemployment Sep 4.3% 4.3% Oct 30 States =ECI Rate 2025 21 14: United USAVG Average Sep 0.3% 0.3% Oct 30 States E=ECI Earnings MM 2025 21 14: United USAVH Average Sep 3.7% 3.7% Oct 30 States E=ECI Earnings YY 2025 21 14: United USWRK Average Sep 34.2 34.2 Oct 30 States W=ECI Workweek Hrs 2025 21 14: United USLBF Labor Force Sep 62.3% Oct 30 States B=ECI Partic 2025 21 14: United USUDE U6 Sep 8.1% Oct 30 States P=ECI Underemploym 2025 ent 21 16: United USEMP Employment Sep 106.41 Oct 00 States I=ECI Trends 2025 21 16: United USDGN Durables Aug 1.9% Oct 00 States R=ECI Ex-Def, R MM 2025 21 16: United USDGR Durable Aug 2.9% Oct 00 States =ECI Goods, R MM 2025 21 16: United USFOR Factory Aug 1.4% -1.3% Oct 00 States D=ECI Orders MM 2025 21 16: United USDGN Durables Aug 0.4% Oct 00 States T=ECI Ex-Transpt R 2025 MM 21 16: United USNDC Nondef Cap Aug 0.6% Oct 00 States G=ECI Ex-Air R MM 2025 21 16: United USFXT Factory Aug 0.6% Oct 00 States R=ECI Ex-Transp MM 2025 22 14: United USTBA Internationa Aug -61. -78.3B Oct 30 States L=ECI l Trade $ 0B 2025 22 14: United USRSL Retail Sales Sep 0.4% 0.6% Oct 30 States =ECI MM 2025 22 14: United USRSL Retail Sales Sep 0.3% 0.7% Oct 30 States A=ECI Ex-Autos MM 2025 22 14: United USRSL Retail Ex Sep 0.7% Oct 30 States G=ECI Gas/Autos 2025 22 14: United USRLC Retail Sep 0.3% 0.7% Oct 30 States O=ECI Control 2025 23 14: United USCFN National Sep -0.12 Oct 30 States A=ECI Activity 2025 Index 23 14: United USPPM PPI Machine Sep 191.6 Oct 30 States =ECI Manuf'ing 2025 23 14: United USPPF PPI Final Sep 2.7% 2.6% Oct 30 States Y=ECI Demand YY 2025 23 14: United USPPF PPI Final Sep 0.3% -0.1% Oct 30 States D=ECI Demand MM 2025 23 14: United USPPE PPI Sep 2.7% 2.8% Oct 30 States Y=ECI exFood/Energ 2025 y YY 23 14: United USPPI PPI Sep 0.2% -0.1% Oct 30 States E=ECI exFood/Energ 2025 y MM 23 14: United USPPT PPI ex Sep 2.8% Oct 30 States Y=ECI Food/Energy/ 2025 Tr YY 23 14: United USPPE PPI ex Sep 0.3% Oct 30 States T=ECI Food/Energy/ 2025 Tr MM 23 16: United USBIN Business Aug 0.1% 0.2% Oct 00 States V=ECI Inventories 2025 MM 23 16: United USTCN Construction Aug -0.1 -0.1% Oct 00 States S=ECI Spending MM% 2025 23 16: United USWIN Wholesale Aug -0.2 -0.2% Oct 00 States V=ECI Invt(y), R% 2025 MM 23 16: United USWIN Wholesale Aug 0.4% 1.4% Oct 00 States S=ECI Sales MM 2025 24 14: United USBPR Build Sep Oct 00 States =ECI Permits R 2025 Numb 24 14: United USBPR Build Sep Oct 00 States P=ECI Permits R 2025 Chg MM 24 16: United USHNS New Home Sep 0.70 0.800M Oct 00 States =ECI Sales-Units 9M 2025 24 16: United USHNS New Home Sep 20.5% Oct 00 States P=ECI Sales Chg MM 2025 27 13: United USJOB Initial 13 225k Oct 30 States =ECI Jobless Clm Oct, 2025 w/e 27 13: United USJOB Jobless Clm 13 Oct 30 States A=ECI 4Wk Avg Oct, 2025 w/e 27 13: United USJOB Cont Jobless 6 1.94 Oct 30 States N=ECI Clm Oct, 9M 2025 w/e 30 13: United USJOB Initial 20 Oct 30 States =ECI Jobless Clm Oct, 2025 w/e 30 13: United USJOB Jobless Clm 20 Oct 30 States A=ECI 4Wk Avg Oct, 2025 w/e 30 13: United USJOB Cont Jobless 13 Oct 30 States N=ECI Clm Oct, 2025 w/e (Datos recopilados por Tomás Cobos y la redacción de Gdansk)
