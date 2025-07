Agenda semanal del 26 de julio al 3 de agosto de 2025

( ) 25 jul (Reuters) - SÁBADO 26 JULIO OTROS EVENTOS * El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, pronuncia un discurso en Transilvania, Rumanía, preparando el terreno para las elecciones de 2026. DOMINGO 27 JULIO OTROS EVENTOS * El vice primer ministro de China He Lifeng visitará Suecia para mantener conversaciones económicas y comerciales con cargos de EEUU (Hasta el 30 de julio). LUNES 28 JULIO EMPRESAS * Acciona publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. * Acciona Energía publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Name Per Reu Prior al /Region iod ter Tim s e Pol l 12: United GBCBI CBI Distributive Jul -46 00 Kingdom S=ECI Trades 16: United USTEX Dallas Fed Mfg Jul -12.70 30 States =ECI Bus Idx 17: United US6MA 6M Bill Auc - TA 28 75.810.659,300 30 States T=ECI Jul 17: United US6MA 6M Bill Auc - HR 28 4.115% 30 States H=ECI Jul 17: United US6MA 6M Bill Auc - BTC 28 3.060 30 States B=ECI Jul 17: United US6MA 6M Bill Auc - HAP 28 81.600% 30 States A=ECI Jul 19: United US3YN 2Y Note Auc - TA 28 69.000.018,700.00 00 States T=ECI Jul 19: United US3YN 2Y Note Auc - HY 28 3.786% 00 States H=ECI Jul 19: United US3YN 2Y Note Auc - BTC 28 2.580 00 States B=ECI Jul 19: United US3YN 2Y Note Auc - HAP 28 4.180% 00 States A=ECI Jul 19: United US5YT 5Y Note Auc - TA 28 70.000.079,000.00 00 States T=ECI Jul 19: United US5YT 5Y Note Auc - HY 28 3.879% 00 States H=ECI Jul 19: United US5YT 5Y Note Auc - BTC 28 2.360 00 States B=ECI Jul 19: United US5YT 5Y Note Auc - HAP 28 6.320% 00 States A=ECI Jul 20: United US3MA 3M Bill Auc - TA 28 85.157.260,300 00 States T=ECI Jul 20: United US3MA 3M Bill Auc - HR 28 4.240% 00 States H=ECI Jul 20: United US3MA 3M Bill Auc - BTC 28 2.980 00 States B=ECI Jul 20: United US3MA 3M Bill Auc - HAP 28 25.240% 00 States A=ECI Jul **MARTES 29 JULIO** EMPRESAS * Endesa publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Unicaja publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Ferrovial publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. * Sacyr publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. * Grifols publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. Bancos centrales * El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de EEUU inicia su reunión de dos días sobre tipos de interés (hasta el 30 de julio). Otros eventos * El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe al rey Abdullah de Jordania en su cancillería. DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Name Per Reu Prior al /Region iod ter Tim s e Pol l 09: Spain ESGDF Estimated GDP QQ Q2 0,6 0,6% 00 Q=ECI% 09: Spain ESGDF Estimated GDP YY Q2 2,8% 00 Y=ECI 09: Spain ESRSL Retail Sales YY Jun 4,8% 00 Y=ECI 10: United GBCRE BOE Consumer Jun 0.859B 30 Kingdom D=ECI Credit 10: United GBMTG Mortgage Lending Jun 2.054B 30 Kingdom =ECI 10: United GBMTG Mortgage Jun 63.032k 30 Kingdom A=ECI Approvals 10: United GBM4= M4 Money Supply Jun 0,2% 30 Kingdom ECI 12: France FRUEM Unemp Class-A SA Jun 3002,2k 00 P=ECI 14: United USGBA Adv Goods Trade Jun -94.45 -96.42B 30 States L=ECI Balance B 14: United USAWI Wholesale Jun -0,3% 30 States N=ECI Inventories Adv 14: United USARI Retail Jun 0,2% 30 States N=ECI Inventories Ex-Auto Adv 14: United USRED Redbook YY 26 5,1% 55 States Y=ECI Jul , w/e 15: United USHPI Monthly Home May -0,4% 00 States M=ECI Price MM 15: United USHPI Monthly Home May 3,0% 00 States Y=ECI Price YY 15: United USHPI Monthly Home May 434,9 00 States D=ECI Price Index 15: United USSHP CaseShiller 20 MM May -0,3% 00 States N=ECI SA 15: United USSHP CaseShiller 20 MM May 0,8% 00 States =ECI NSA 15: United USSHP CaseShiller 20 YY May 3,4% 00 States Q=ECI NSA 16: United USCON Consumer Jul 93,0 00 States C=ECI Confidence 16: United USJOL JOLTS Job Jun 7,769M 00 States T=ECI Openings 16: United USTXS Texas Serv Sect Jul -4,4 30 States =ECI Outlook 16: United USTXR Dallas Fed Jul -4,1 30 States =ECI Services Revenues 19: United USRMA 7Y Note Auc - TA 29 44.000.000.200,00 00 States T=ECI Jul 19: United USRMA 7Y Note Auc - HY 29 4.022% 00 States H=ECI Jul 19: United USRMA 7Y Note Auc - BTC 29 2.530 00 States B=ECI Jul 19: United USRMA 7Y Note Auc - HAP 29 2.430% 00 States A=ECI Jul 20: United US5YN 2Y FRN Total Accp 29 28.000.029.900,000 00 States T=ECI Jul 20: United US5YN 2Y FRN HY 29 0.157% 00 States H=ECI Jul 20: United US5YN 2Y FRN BTC Ratio 29 2.790 00 States B=ECI Jul 20: United US5YN 2Y FRN HAP 29 65.530% 00 States A=ECI Jul 22: United USOIA API wkly crude 21 #N/ #N/P 30 States C=ECI Stk Jul P , w/e 22: United USOIA API Wkly gsln stk 21 #N/ #N/P 30 States G=ECI Jul P , w/e 22: United USOIA API Wkly dist. **MIÉRCOLES 30 JULIO** EMPRESAS * Santander publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Caixabank publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Telefónica publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Aena publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Redeia publica resultados trimestrales. * OHLA publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Viscofán publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. * ACS publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * HBX publica resultados trimestrales. * Cox publica resultados trimestrales. * Vocento publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado. BANCOS CENTRALES * El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de EEUU anuncia su decisión sobre los tipos de interés, seguida de un comunicado (1800 GMT). * El presidente de la Reserva Federal de EEUU ofrece una rueda de prensa. * Anuncio del tipo de interés oficial y del informe de política monetaria del Banco de Canadá (1345 GMT). * El Banco de Japón celebra su reunión de política monetaria (hasta el 31 de julio). DATOS MACROECONÓMICOS | Loc al /Region Tim e | Country | RIC | Indicator Name | Per iod | Reu ter Pol l | Prior | | :------------------- | :------ | :---- | :----------------- | :------ | :------------ | :---- | | 07:30 | France | FRGPC =ECI | Consumer Spending MM | Jun | | 0.2% | | 07:30 | France | FRGDP P=ECI | GDP Preliminary QQ | Q2 | 0.1 | 0.1% | | 07:30 | France | FRGDY P=ECI | GDP YY Prelim | Q2 | | 0.6% | | 08:00 | Germany | DERSL =ECI | Retail Sales MM Real | Jun | 0.5 | -1.6% | | 08:00 | Germany | DERSL Y=ECI | Retail Sales YY Real | Jun | | 1.6% | | 09:00 | Spain | ESHIC F=ECI | HICP Flash YY | Jul | | 2.3% | | 09:00 | Spain | ESCPI F=ECI | CPI YY Flash NSA | Jul | | 2.3% | | 09:00 | Spain | ESHCP =ECI | HICP Flash MM | Jul | | 0.7% | | 09:00 | Spain | ESCPI M=ECI | CPI MM Flash NSA | Jul | | 0.70% | | 10:00 | Germany | DEGDF | GDP Flash QQ SA | Q2 | -0. | | 0,4% 00 =ECI 1% 10: Germany DEGDF GDP Flash YY NSA Q2 -0,2% 00 Y=ECI 10: Germany DEGDF GDP Flash YY SA Q2 0,1 0,0% 00 S=ECI% 11: Euro EUGDQ GDP Flash Prelim Q2 1,2 1,5% 00 Zone Y=ECI YY% 11: Euro EUGDP GDP Flash Prelim Q2 0,0 0,6% 00 Zone P=ECI QQ% 11: Euro EUBUS Business Climate Jul -0,78 00 Zone C=ECI 11: Euro EUECO Economic Jul 94,8 94,0 00 Zone S=ECI Sentiment 11: Euro EUBUS Industrial Jul -11 -12,0 00 Zone S=ECI Sentiment .0 11: Euro EUSER Services Jul 3,4 2,9 00 Zone S=ECI Sentiment 11: Euro EUCON Consumer Confid. Jul -14,7 00 Zone S=ECI Final 11: Euro EUCOI Cons Infl Expec Jul 21,2 00 Zone N=ECI 11: Euro EUINS Selling Price Jul 5,6 00 Zone P=ECI Expec 13: United USMGA MBA Mortgage 25 0,8% 00 States =ECI Applications Jul , w/e 13: United USMGM Mortgage Market 25 255,5 00 States =ECI Index Jul , w/e 13: United USMGP MBA Purchase 25 165,1 00 States I=ECI Index Jul , w/e 13: United USMGR Mortgage 25 747,5 00 States =ECI Refinance Index Jul , w/e 13: United USMG= MBA 30-Yr 25 6,84% 00 States ECI Mortgage Rate Jul , w/e 14: United USADP ADP National Jul -33k 15 States =ECI Employment 14: United USGDP GDP Advance Q2 2,5 -0,5% 30 States A=ECI% 14: United USGFS GDP Sales Advance Q2 -3,1% 30 States A=ECI 14: United USGSP GDP Cons Spending Q2 0,5% 30 States A=ECI Advance 14: United USDGE GDP Deflator Q2 3,8% 30 States A=ECI Advance 14: United USCPP Core PCE Prices Q2 3,5% 30 States A=ECI Advance 14: United USPCE PCE Prices Q2 3,7% 30 States A=ECI Advance 14: United USPXF PCE Ex Fd, Eng & Q2 3,5% 30 States A=ECI Hsg (A) 14: United USSXE PCE Svs Exl Eng & Q2 4,3% 30 States A=ECI Hsg (A) 16: United USNAR Pending Homes Jun 72,6 00 States =ECI Index 16: United USNCH Pending Sales Jun 1,8% 00 States =ECI Change MM 16: United USOIL EIA Wkly Crude 25 -3,169M 30 States C=ECI Stk Jul , w/e 16: United USOIL EIA Wkly Dist. 25 2931M 30 States D=ECI Stk Jul , w/e 16: United USOIL EIA Wkly Gsln Stk 25 -1.738M 30 States G=ECI Jul , w/e 16: United USOIR EIA Wkly Refn 25 1.6% 30 States U=ECI Util Jul , w/e 20: United USFOM Fed Funds Tgt 30 4.2 4.25-4. 00 States C=ECI Rate Jul 5-4 5 .5 20: United USIOR Fed Int On Excess 30 4.40% 00 States =ECI Reserves Jul **JUEVES 31 JULIO** EMPRESAS * BBVA publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado y los presenta a las 09:30 hora local. * Fluidra publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Cellnex publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * DIA publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * ArcelorMittal publica resultados trimestrales. BANCOS CENTRALES * El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, comparece ante los periodistas tras la conclusión de la reunión de política monetaria del banco central (0230 GMT). OTROS EVENTOS * El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el presidente finlandés, Alexander Stubb, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andri Sibiha, la ministra de Asuntos Exteriores finlandesa, Elina Valtonen, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres (mensaje en vídeo), el comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk, el ministro de Estado para Europa de Reino Unido, Stephen Doughty, y el secretario general de la OSCE, Feridun Sinirlioglu, intervienen en la conferencia de la OSCE organizada por Finlandia para conmemorar el 50º aniversario del Acta Final de Helsinki (0700 GMT). DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Name Per Reu Prior al /Region iod ter Tim s e Pol l 08: Germany DEIMP Import Prices MM Jun -0.7% 00 =ECI 08: Germany DEIMP Import Prices YY Jun -1.1% 00 Y=ECI 08: France FRCPI CPI (EU Norm) Jul 0.9% 45 P=ECI Prelim YY 08: France FRHIC CPI (EU Norm) Jul 0.4% 45 F=ECI Prelim MM 08: France FRCPF CPI Prelim YY NSA Jul 1.0% 45 Y=ECI 08: France FRCPF CPI Prelim MM NSA Jul 0.4% 45 M=ECI 08: France FRPPI Producer Prices Jun -0.8% 45 =ECI MM 08: France FRPPI Producer Prices Jun 0.2% 45 Y=ECI YY 09: Germany DEUNR Unemployment Chg Jul 15k 11k 55 T=ECI SA 09: Germany DEUEM Unemployment Jul 2.914M 55 N=ECI Total NSA 09: Germany DEUNR Unemployment Rate Jul 6.4 6.3% 55 =ECI SA% 09: Germany DEUEM Unemployment Jul 2.972M 55 P=ECI Total SA 10: Spain ESCUR Current Account May 1.36B 00 A=ECI Balance 11: Euro EUUNR Unemployment Rate Jun 6.3 6.3% 00 Zone =ECI% 13: United USCHA Challenger Jul 47.999k 30 States L=ECI Layoffs 14: Germany DECPP CPI Prelim MM Jul 0.2 0.0% 00 =ECI% 14: Germany DECPP CPI Prelim YY Jul 1.8 2.0% 00 Y=ECI% 14: Germany DEHIP HICP Prelim MM Jul 0.1% 00 =ECI 14: Germany DEHIP HICP Prelim YY Jul 1.8 2.0% 00 Y=ECI% 14: United USGPY Personal Income Jun 0.2 -0.4% 30 States =ECI MM% 14: United USGPC Personal Consump Jun -0.3% 30 States R=ECI Real MM 14: United USGPC Consumption, Jun -0.1% 30 States S=ECI Adjusted MM 14: United USPCE Core PCE Price Jun 0.3 0.2% 30 States M=ECI Index MM% 14: United USPCE Core PCE Price Jun 2.7% 30 States 2=ECI Index YY 14: United USPCE PCE Price Index Jun 0.3 0.1% 30 States =ECI MM% 14: United USPCE PCE Price Index Jun 2.3% 30 States Y=ECI YY 14: United USJOB Initial Jobless 21 217k 30 States =ECI Clm Jul , w/e 14: United USJOB Jobless Clm 4Wk 21 224.50k 30 States A=ECI Avg Jul , w/e 14: United USJOB Cont Jobless Clm 14 1.955M 30 States N=ECI Jul , w/e 14: United USEMP Employment Wages Q2 0.8% 30 States W=ECI QQ 14: United USEMP Employment Q2 1.2% 30 States B=ECI Benefits QQ 14: United USEMP Employment Costs Q2 0.8 0.9% 30 States C=ECI% 15: United USDAL Dallas Fed PCE Jun 2.0% 00 States L=ECI 15: United USCPM Chicago PMI Jul 40.4 45 States I=ECI 16: United USOIL EIA-Nat Gas Chg 21 23B 30 States N=ECI Bcf Jul , w/e 16: United USNGI Nat Gas-EIA 21 23B 30 States F=ECI Implied Flow Jul , w/e 17: United US4WA 4W Bill Auc - TA 31 30 States T=ECI Jul 17: United US4WA 4W Bill Auc - HR 31 30 States H=ECI Jul 17: United US4WA 4W Bill Auc - BTC 31 30 States B=ECI Jul 17: United US4WA 4W Bill Auc - HAP 31 30 States A=ECI Jul **VIERNES 1 AGOSTO** EMPRESAS * IAG publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. Talgo publica resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. DATOS MACROECONÓMICOS | Local /Región | Country | RIC | Indicator Name | Período | Reuter | Prior | | :------------ | :------ | :------ | :--------------------- | :------ | :----- | :---- | | Time | | | | | s | | | 08:00 | United | GBNWH | Nationwide house price mm | Jul | | -0.8% | | | Kingdom | P=ECI | | | | | | 08:00 | United | GBNHP | Nationwide house price yy | Jul | | 2.1% | | | Kingdom | =ECI | | | | | | 09:15 | Spain | ESITA | Int'l Tourist Arrival | Jun | | 13.582.026k | | | | =ECI | | | | | | 09:50 | Spain | ESPMI | HCOB Manufacturing PMI | Jul | | 51.4 | | | | M=ECI | | | | | | 09:55 | France | FRRPM | HCOB Manufacturing PMI | Jul | | 48.4 | | | | I=ECI | | | | | | 09:55 | Germany | DEPMI | HCOB Mfg PMI | Jul | | 49.2 | | | | M=ECI | | | | | | 10:00 | Euro | EUPMI | HCOB Mfg Final PMI | Jul | | 49.8 | | | Zone | =ECI | | | | | | 10:30 | United | GBPMI | S&P GLOBAL MANUFACTURING PMI | Jul | | 48.2 | | | Kingdom | M=ECI | | | | | | 11:00 | Euro | EUHIC | HICP Flash YY | Jul | 1.9 | 2.0% | | | Zone | F=ECI | | |% | | | 11:00 | Euro | EUHIX | HICP-X F&E Flash YY | Jul | | 2.4% | | | Zone | F=ECI | | | | | | 11:00 | Euro | EUCPX | HICP-X F,E,A&T Flash YY | Jul | 2.2 | 2.3% | | | Zone | A=ECI | | |% | | | 11:00 | Euro | EUHCF | HICP-X F, E, A, T Flash MM | Jul | | 0.40% | | | Zone | M=ECI | | | | | | 14:30 | United | USNFA | Non-Farm Payrolls | Jul | 102 | 147k | | | States | R=ECI | | | k | | | 14:30 | United | USPRP | Private Payrolls | Jul | 86k | 74k | | | States | =ECI | | | | | | 14:30 | United | USMFP | Manufacturing Payrolls | Jul | 0k | -7k | | | States | =ECI | | | | | | 14:30 | United | USGOV | Government Payrolls | Jul | | 73k | | | States | =ECI | | | | | | 14:30 | United | USUNR | Unemployment Rate | Jul | 4.2 | 4.1% | | | States | =ECI | | |% | | | 14:30 | United | USAVG | Average Earnings MM | Jul | 0.3 | 0.2% | | | States | E=ECI | | |% | | | 14:30 | United | USAVH | Average Earnings YY | Jul | | 3.7% | | | States | E=ECI | | | | | | 14:30 | United | USWRK | Average Workweek | Jul | 34. | | 34.2 30 States W=ECI Hrs 2 14: United USLBF Labor Force Jul 62,3% 30 States B=ECI Partic 14: United USUDE U6 Jul 7,7% 30 States P=ECI Underemployment 15: United USMPM S&P Global Mfg Jul 49.5 45 States F=ECI PMI Final 16: United USTCN Construction Jun -0,3% 00 States S=ECI Spending MM 16: United USPMI ISM Manufacturing Jul 49. 49,0 00 States =ECI PMI 6 16: United USISM ISM Mfg Prices Jul 69,7 00 States P=ECI Paid 16: United USISM ISM Manuf Jul 45,0 00 States E=ECI Employment Idx 16: United USISM ISM Manuf New Jul 46,4 00 States N=ECI Orders Idx 16: United USUMS U Mich Sentiment Jul 61,8 00 States F=ECI Final 16: United USUMC U Mich Conditions Jul 66,8 00 States F=ECI Final 16: United USUMF U Mich Jul 58,6 00 States =ECI Expectations Final 16: United USUM1 U Mich 1Yr Inf Jul 4,4% 00 States F=ECI Final 16: United USUM5 U Mich 5-Yr Inf Jul 3,6% 00 States F=ECI Final **SÁBADO 2 AGOSTO** * Sin eventos relevantes **DOMINGO 3 AGOSTO** * Sin eventos relevantes (Datos recopilados por la redacción de Gdansk)