Agenda semanal del 27 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026
24 doc (Reuters) -
:: SÁBADO 27 DICIEMBRE ::
* Sin eventos relevantes.
:: DOMINGO 28 DICIEMBRE ::
BANCOS CENTRALES
* El Banco de Japón publica el sumario de opiniones de los consejeros de su reunión de política monetaria del 18 y 19 de diciembre (2350 GMT).
OTROS EVENTOS
* Elecciones a la Asamblea de Kosovo.
* Primera fase de las elecciones generales de Myanmar.
* Guinea celebra sus primeras elecciones presidenciales desde el golpe de 2021, que permitió al líder militar Mamady Doumbouya tomar el poder.
* Elecciones presidenciales y a la Asamblea Nacional en República Centroafricana.
:: LUNES 29 DICIEMBRE ::
OTROS EVENTOS
* Benjamín Netanyahu se reúne con Donald Trump, presidente de EEUU, para discutir los próximos pasos del alto el fuego en Gaza.
DATOS MACROECONÓMICOS
* 1430 Estados Unidos – Balanza comercial de bienes avanzada, oct.
* 1430 Estados Unidos – Inventarios mayoristas avance, oct.
* 1430 Estados Unidos – Inventarios minoristas excluyendo autos avance, oct.
* 1600 Estados Unidos – Índice de ventas pendientes de viviendas, nov: Anterior 76,3.
* 1600 Estados Unidos – Cambio mensual ventas pendientes, nov: Previsto 1,0; Anterior 1,9.
* 1630 Estados Unidos – Índice manufacturero Dallas Fed, dic: Anterior -10,4.
* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA, semana 15 dic: Previsto -2.600.000; Anterior -1.274.000.
* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA, semana 15 dic: Previsto -850.000; Anterior 1.712.000.
* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA, semana 15 dic: Previsto 1.100.000; Anterior 4.808.000.
* 1630 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA, semana 15 dic: Previsto 0,0; Anterior 0,3.
* 1800 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf), semana 15 dic.
* 1800 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA, semana 15 dic: Anterior -167.000.000.000.
:: MARTES 30 DICIEMBRE ::
BANCOS CENTRALES
* El Riksbank publica las actas de la reunión de política monetaria del 17 de diciembre de 2025 (0830 GMT).
* El Comité Federal de Mercado Abierto publica las actas de su reunión del 9 y 10 de diciembre de 2025 (1900 GMT).
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0900 España – IPC armonizado avance interanual, dic: Previsto 3,0; Anterior 3,2.
* 0900 España – IPC interanual preliminar sin desestacionalizar, dic: Previsto 2,8; Anterior 3,0.
* 0900 España – IPC armonizado avance mensual, dic: Anterior 0,0.
* 0900 España – IPC mensual preliminar sin desestacionalizar, dic: Anterior 0,2.
* 0900 España – Ventas minoristas interanual, nov: Anterior 3,8.
* 1000 España – Balance de cuenta corriente, oct: Anterior 1.870.000.000.
* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 22 dic.
* 1500 Estados Unidos – CaseShiller 20 mensual desestacionalizado, oct: Previsto 0,1; Anterior 0,1.
* 1500 Estados Unidos – CaseShiller 20 mensual sin desestacionalizar, oct: Anterior -0,5.
* 1500 Estados Unidos – CaseShiller 20 interanual sin desestacionalizar, oct: Previsto 1,1; Anterior 1,4.
* 1500 Estados Unidos – Índice mensual de precios de vivienda, oct: Anterior 435,4.
* 1500 Estados Unidos – Precio mensual de vivienda, oct: Anterior 0,0.
* 1500 Estados Unidos – Precio interanual de vivienda, oct: Anterior 1,7.
* 1630 Estados Unidos – Perspectiva sector servicios Texas, dic: Anterior -2,3.
* 1630 Estados Unidos – Ingresos de servicios Dallas Fed, dic: Anterior -2,5.
* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API, semana 22 dic.
* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API, semana 22 dic.
* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API, semana 22 dic.
* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 22 dic.
:: MIÉRCOLES 31 DICIEMBRE ::
MERCADOS
* Media sesión en varios mercados por Nochebuena, entre ellos en España, Francia (Euronext) y Reino Unido.
* Cierre del mercado en Alemania.
DATOS MACROECONÓMICOS
* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA, semana 22 dic.
* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario, semana 22 dic.
* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 22 dic.
* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación MBA, semana 22 dic.
* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años, semana 22 dic.
* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo, semana 22 dic.
* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 22 dic.
* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo, semana 15 dic.
* 1545 Estados Unidos – PMI de Chicago, dic: Previsto 39,5; Anterior 36,3.
* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA, semana 22 dic.
* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA, semana 22 dic.
* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA, semana 22 dic.
* 1630 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA, semana 22 dic.
* 1800 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf), semana 22 dic.
* 1800 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA, semana 22 dic.
:: JUEVES 1 ENERO ::
MERCADOS
* Cierre de las bolsas de España, Euronext, Reino Unido, Alemania, China, Japón y EEUU por Año Nuevo.
DATOS MACROECONÓMICOS
* 1445 Estados Unidos – PMI manufacturero final S&P Global, dic: Anterior 51,8.
:: VIERNES 2 ENERO ::
MERCADOS
* Cierre por festivo en las bolsas de Japón, Shenzhen (SZSE), y Shanghái (SHFE).
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0800 Reino Unido – Precio de vivienda Nationwide mensual, dic: Previsto 0,1; Anterior 0,3.
* 0800 Reino Unido – Precio de vivienda Nationwide interanual, dic: Previsto 1,2; Anterior 1,8.
* 0915 España – PMI manufacturero HCOB, dic: Previsto 51,0; Anterior 51,5.
* 0950 Francia – PMI manufacturero HCOB, dic: Previsto 50,6; Anterior 50,6.
* 0955 Alemania – PMI manufacturero HCOB, dic: Previsto 47,7; Anterior 47,7.
* 1000 Eurozona – Crecimiento anual oferta monetaria M3, nov: Previsto 2,7; Anterior 2,8.
* 1000 Eurozona – Préstamos a hogares, nov: Anterior 2,8.
* 1000 Eurozona – Préstamos a no financieros, nov: Anterior 2,9.
* 1000 Eurozona – PMI manufacturero final HCOB, dic: Previsto 49,2; Anterior 49,2.
* 1030 Reino Unido – PMI manufacturero S&P Global, dic: Previsto 51,2; Anterior 51,2.
:: SÁBADO 3 ENERO ::
BANCOS CENTRALES
* Anna Paulson, presidenta del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, interviene en el panel "Experiencias vitales e implicaciones para la política monetaria", en el marco de la reunión anual de la Asociación Estadounidense de Economía/Allied Social Science Association (AEA/ASSA) (1515 GMT).
* Anna Paulson, presidenta del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, interviene ante el panel "Crecimiento mundial en transición: divergencia, opciones de política monetaria y riesgos", en el marco de la reunión anual de la Asociación Estadounidense de Economía/Allied Social Science Association (AEA/ASSA) (1930 GMT).
:: DOMINGO 4 ENERO ::
BANCOS CENTRALES
* Neel Kashkari, presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, participa en un panel del acto "Lecciones de las aportaciones de Bill Spriggs a la economía y la política económica", como parte de la reunión anual de la AEA/ASSA (1730 GMT).
(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)