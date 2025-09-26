Agenda semanal del 27 de septiembre al 5 de octubre de 2025
26 sep (Reuters) -
SÁBADO 27 SEPTIEMBRE
OTROS EVENTOS
* El presidente interino de Myanmar y presidente del Consejo de Administración del Estado, Min Aung Hlaing, realiza una visita oficial a Astaná. * La ministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Choe Son-hui, visita China por invitación de su homólogo chino, Wang Yi. (Hasta el 30 de septiembre)
* El presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, visita Japón, donde se reunirá con el emperador y mantendrá una cumbre con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba. (Hasta el 1 de octubre)
* Elecciones presidenciales y a la Asamblea Nacional de Seychelles. * Elecciones a la Asamblea Nacional de Gabón. * El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Yván Gil, intervendrá ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. (2230 GMT)
DOMINGO 28 SEPTIEMBRE
OTROS EVENTOS
* Referéndum en Suiza. * Elecciones al Parlamento de Moldavia.
LUNES 29 SEPTIEMBRE
BANCOS CENTRALES
* Discurso del miembro del consejo del Banco de Japón, Asahi Noguchi, en una reunión de la Cámara de Comercio e Industria de Sapporo. (0530 GMT)
* Los responsables de política monetaria del Banco Central Europeo, Madis Müller, Martins Kazaks y Piero Cipollone, intervienen en la Conferencia sobre el Euro Digital del Báltico. (0730 GMT)
* El Riksbank publica las actas de la reunión de política monetaria del 22 de septiembre de 2025. (0730 GMT)
* La consejera del Banco Central Europeo, Isabel Schnabel, participa en un intercambio de puntos de vista sobre política monetaria con la Asociación de Bancos Alemanes. (0900 GMT)
* El vicegobernador del Banco de Inglaterra, Dave Ramsden, interviene en un panel del BCE sobre la inflación. (1200 GMT)
* El economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, y el vicegobernador del Banco de Inglaterra, David Ramsden, participan en una mesa redonda en la conferencia del BCE "Inflación: Impulsores y Dinámicas 2025". (1200 GMT)
* La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, participa en un panel de política antes de la "Conferencia sobre Inflación: Impulsores y Dinámicas 2025", organizada por el Banco Central Europeo (BCE) y el Centro de Investigación sobre la Inflación y el Banco de la Reserva Federal de Cleveland. (1200 GMT)
* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, participa en una conversación organizada por el Instituto de Tecnología de Rochester. (1730 GMT)
* El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, interviene antes del evento "El pasado, presente y futuro de la Reserva Federal", con los expresidentes del Banco de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard y Thomas Melzer.
(1730 GMT)
* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, modera una conversación sobre la economía, los viajes aéreos y el liderazgo de Atlanta con el consejero delegado de Delta Air Lines, Ed Bastian, como parte de la serie "Leading Voices" de la Fed de Atlanta. (2200 GMT)
* El Banco de Japón publicará el resumen de las opiniones de los miembros del consejo en su reunión de política monetaria del 18 y 19 de septiembre. (2350 GMT)
OTROS EVENTOS
* La ministra británica de Economía, Rachel Reeves, pronuncia un discurso en la conferencia del Partido Laborista.
* Los ministros de Asuntos Exteriores de Polonia, Francia y Alemania ofrecen una declaración de prensa conjunta desde el Palacio Belweder, destacando la cooperación trilateral en el marco del Triángulo de Weimar.
(0700 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Local Count RIC Indicator Name Peri Re Prior Time ry/Re od ut gion er s Po ll 09:00 Spain ESHI HICP Flash YY Sep CF=E CI 09:00 Spain ESCP CPI YY Flash Sep IF=E NSA CI 09:00 Spain ESHC HICP Flash MM Sep P=EC I 09:00 Spain ESCP CPI MM Flash Sep IM=E NSA CI 09:00 Spain ESRS Retail Sales Aug 4,7% LY=E YY CI 10:30 Unite GBCR BOE Consumer Aug 1622 millones d ED=E Credit Kingd CI om 10:30 Unite GBMT Mortgage Aug 4522 millones d G=EC Lending Kingd I om 10:30 Unite GBMT Mortgage Aug 65.352k d GA=E Approvals Kingd CI om 10:30 Unite GBM4 M4 Money Aug 0,1% d =ECI Supply Kingd om 11:00 Euro EUBU Business Sep -0,72 Zone SC=E Climate CI 11:00 Euro EUEC Economic Sep 95 95,2 Zone OS=E Sentiment ,2 CI 11:00 Euro EUBU Industrial Sep -1 -10,3 Zone SS=E Sentiment 1. CI 0 11:00 Euro EUSE Services Sep 3. 3,6 Zone RS=E Sentiment 5 CI 11:00 Euro EUCO Consumer Sep -14,9 Zone NS=E Confid. Final CI 11:00 Euro EUCO Cons Infl Sep 25,9 Zone IN=E Expec CI 11:00 Euro EUIN Selling Price Sep 6,7 Zone SP=E Expec CI 16:00 Unite USNA Pending Homes Ago 71,7 d R=EC Index State I s 16:00 Unite USNC Pending Sales Ago -0.4% d H=EC Change MM State I s 16:30 Unite USTE Dallas Fed Mfg Sep -1.80 d X=EC Bus Idx State I s 17:30 Unite US6M 6M Bill Auc - 29 75.988.591.500 d AT=E TA Sep State CI s 17:30 Unite US6M 6M Bill Auc - 29 3.705% d AH=E HR Sep State CI s 17:30 Unite US6M 6M Bill Auc - 29 3.010 d AB=E BTC Sep State CI s 17:30 Unite US6M 6M Bill Auc - 29 21.380% d AA=E HAP Sep State CI s 20:00 Unite US3M 3M Bill Auc - 29 85.357.331.000 d AT=E TA Sep State CI s 20:00 Unite US3M 3M Bill Auc - 29 3.330 d AB=E BTC Sep State CI s 20:00 Unite US3M 3M Bill Auc - 29 33.510% d AA=E HAP Sep State CI s **MARTES 30 DE SEPTIEMBRE** EMPRESAS * Solaria - Resultados trimestrales del primer semestre * Talgo - Resultados trimestrales del primer semestre BANCOS CENTRALES * La presidenta del Banco Central Europeo Christine Lagarde y el gobernador del banco central de Finlandia Olli Rehn intervendrán en la conferencia internacional de política monetaria del Banco de Finlandia titulada "Política monetaria a la sombra de las tensiones geopolíticas y los conflictos comerciales". (0930 GMT) * El supervisor del Banco Central Europeo, Pedro Machado, pronuncia un discurso en la Conferencia sobre Instituciones Financieras Europeas de S&P Global Ratings. (1015 GMT) * El consejero del Banco Central Europeo, Piero Cipollone, interviene en un acto sobre resiliencia financiera. (1100 GMT) * La vicegobernadora del Banco de Inglaterra, Clare Lombardelli, interviene en un acto. (1150 GMT) * El consejero del Banco Central Europeo, Frank Elderson, interviene en una conferencia de la Comisión Europea titulada "Acción climática que funciona para ti - Una agenda para la competitividad, la prosperidad y la resiliencia". (1300 GMT) * La miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, Catherine Mann, participa en una charla informal con el Financial Times. (1325 GMT) * La vicegobernadora del Banco de Inglaterra, Sarah Breeden, interviene en un acto en Cardiff. (1530 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, participa en una charla informal antes de la Conferencia sobre Agricultura del Medio Oeste del Banco de la Reserva Federal de Chicago: "Agricultura del Medio Oeste e Incertidumbre Comercial". (1700 GMT) * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, participa en una conversación moderada por la vicepresidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Pia Orrenius, antes de la recepción de agradecimiento a los participantes en la encuesta de la Fed de Dallas. (2310 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Local Count RIC Indicator Name Peri Re Prior Time ry/Re od ut gion er s Po ll 08:00 Germa DEIM Import Prices Aug -0.4% ny P=EC MM I 08:00 Germa DEIM Import Prices Aug -1.4% ny PY=E YY CI 08:00 Germa DERS Retail Sales Aug 0. -1.5% ny L=EC MM Real 5% I 08:00 Germa DERS Retail Sales Aug 1.9% ny LY=E YY Real CI 08:00 Unite GBGD GDP QQ Q2 0. 0.3% d F=EC 3% Kingd I om 08:00 Unite GBGD GDP YY Q2 1. 1,2% d FY=E 2% Kingd CI om 08:00 Unite GBBU Business Q2 -4,0% d I=EC Invest QQ Kingd I om 08:00 Unite GBBI Business Q2 0,1% d F=EC invest YY Kingd I om 08:00 Unite GBCU Current Acc Q2 -23.456B d RA=E GBP Kingd CI om 08:45 Franc FRGP Consumer Aug -0,3% e C=EC Spending MM I 08:45 Franc FRCP CPI (EU Norm) Sep 1. 0,8% e IP=E Prelim YY 3% CI 08:45 Franc FRHI CPI (EU Norm) Sep -0 0,5% e CF=E Prelim MM .9 CI% 08:45 Franc FRCP CPI Prelim YY Sep 1. 0,9% e FY=E NSA 3% CI 08:45 Franc FRCP CPI Prelim MM Sep -0 0,4% e FM=E NSA .8 CI% 08:45 Franc FRPP Producer Aug 0,4% e I=EC Prices MM I 08:45 Franc FRPP Producer Aug 0,4% e IY=E Prices YY CI 09:55 Germa DEUN Unemployment Sep 7k -9k ny RT=E Chg SA CI 09:55 Germa DEUE Unemployment Sep 3.025M ny MN=E Total NSA CI 09:55 Germa DEUN Unemployment Sep 6. 6,3% ny R=EC Rate SA 3% I 09:55 Germa DEUE Unemployment Sep 2.957M ny MP=E Total SA CI 10:00 Spain ESCU Current Jul 5.03B RA=E Account CI Balance 14:00 Germa DECP CPI Prelim MM Sep 0. 0,1% ny P=EC 1% I 14:00 Germa DECP CPI Prelim YY Sep 2. 2,2% ny PY=E 3% CI 14:00 Germa DEHI HICP Prelim MM Sep 0 0,1% ny P=EC 1% I 14:00 Germa DEHI HICP Prelim YY Sep 2. 2,1% ny PY=E 2% CI 14:55 Unite USRE Redbook YY 27 5,7% d DY=E Sep, State CI w/e s 15:00 Unite USHP Monthly Home Jul -0,2% d IM=E Price MM State CI s 15:00 Unite USHP Monthly Home Jul 2,6% d IY=E Price YY State CI s 15:00 Unite USHP Monthly Home Jul 433,8 d ID=E Price Index State CI s 15:00 Unite USSH CaseShiller 20 Jul -0,3% d PN=E MM SA State CI s 15:00 Unite USSH CaseShiller 20 Jul 0,0% d P=EC MM NSA State I s 15:00 Unite USSH CaseShiller 20 Jul 2,1% d PQ=E YY NSA State CI s 15:45 Unite USCP Chicago PMI Sep 41,5 d MI=E State CI s 16:00 Unite USCO Consumer Sep 96 97,4 d NC=E Confidence .0 State CI s 16:00 Unite USJO JOLTS Job Aug 7,181M d LT=E Openings State CI s 16:30 Unite USTX Texas Serv Sep 6,8 d S=EC Sect Outlook State I s 16:30 Unite USTX Dallas Fed Sep 8,6 d R=EC Services State I Revenues s 17:30 Unite US2Y 12M Bill Auc - 30 51.006.327.000 d NT=E TA Sep State CI s 17:30 Unite US2Y 12M Bill Auc - 30 3,660% d NH=E HR Sep State CI s 17:30 Unite US2Y 12M Bill Auc - 30 3,820 d NB=E BTC Sep State CI s 17:30 Unite US2Y 12M Bill Auc - 30 2,810% d NA=E HAP Sep State CI s 22:30 Unite USOI API wkly crude 22 #N #N/P d AC=E Stk Sep, /P State CI w/e s 22:30 Unite USOI API Wkly gsln 22 #N #N/P d AG=E stk Sep, /P State CI w/e s 22:30 Unite USOI API Wkly dist. MIÉRCOLES 1 OCTUBRE
MERCADOS
* Festivo en China.
BANCOS CENTRALES
* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, interviene en la Universidad de Carolina del Norte.
* El consejero del Banco Central Europeo, Frank Elderson, interviene en la conferencia del BCE sobre supervisión del clima y la naturaleza. (0730 GMT)
* El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, interviene en una conferencia sobre competitividad organizada por Politico. (0755 GMT)
* El responsable de política monetaria del BCE y gobernador del banco central finlandés, Olli Rehn, se reúne con los medios de comunicación finlandeses. (0800 GMT)
* El Banco de Canadá publica un resumen de las deliberaciones de política monetaria del Consejo de Gobierno para la decisión de política monetaria. (1730 GMT)
* Charla informal con la vicegobernadora principal del Banco de Canadá, Carolyn Rogers, en la Cumbre de Competencia de Canadá 2025. (1805 GMT)
OTROS EVENTOS
* Reunión informal de los jefes de Estado o de Gobierno de los 27 Estados miembros de la UE.
DATOS MACROECONÓMICOS
Local Count RIC Indicator Name Peri Re Prior
Time ry/Re od ut
gion er
s
Po
ll
08:00 Unite GBNW Nationwide Sep -0.1%
d HP=E house price mm
Kingd CI
om
08:00 Unite GBNH Nationwide Sep 2.1%
d P=EC house price yy
Kingd I
om
09:15 Spain ESPM HCOB Sep 54 54.3
IM=E Manufacturing .0
CI PMI
09:50 Franc FRRP HCOB Sep 48 48.1
e MI=E Manufacturing .1
CI PMI
09:55 Germa DEPM HCOB Mfg PMI Sep 48 48.5
ny IM=E .5
CI
10:00 Euro EUPM HCOB Mfg Final Sep 49 49.5
Zone I=EC PMI .5
I
10:30 Unite GBPM S&P GLOBAL Sep 46.2
d IM=E MANUFACTURING
Kingd CI PMI
om
11:00 Euro EUHI HICP Flash YY Sep 2. 2.0%
Zone CF=E 2%
CI
11:00 Euro EUHI HICP-X F&E Sep 2. 2.3%
Zone XF=E Flash YY 3%
CI
11:00 Euro EUCP HICP-X F,E,A&T Sep 2.
2,3% Zone XA=E Flash YY 3% CI 11:00 Euro EUHC HICP-X F, E, Sep 0,30% Zone FM=E A, T Flash MM CI 13:00 Unite USMG MBA Mortgage 26 0,6% d A=EC Applications Sep, State I w/e s 13:00 Unite USMG Mortgage 26 388,3 d M=EC Market Index Sep, State I w/e s 13:00 Unite USMG MBA Purchase 26 174,5 d PI=E Index Sep, State CI w/e s 13:00 Unite USMG Mortgage 26 1609,8 d R=EC Refinance Sep, State I Index w/e s 13:00 Unite USMG MBA 30-Yr 26 6,34% d =ECI Mortgage Rate Sep, State w/e s 14:15 Unite USAD ADP National Sep 54k d P=EC Employment State I s 15:45 Unite USMP S&P Global Mfg Sep 52,0 d MF=E PMI Final State CI s 16:00 Unite USTC Construction Aug -0,1% d NS=E Spending MM State CI s 16:00 Unite USPM ISM Sep 49 48,7 d I=EC Manufacturing .2 State I PMI s 16:00 Unite USIS ISM Mfg Prices Sep 63,7 d MP=E Paid State CI s 16:00 Unite USIS ISM Manuf Sep 43,8 d ME=E Employment Idx State CI s 16:00 Unite USIS ISM Manuf New Sep 51,4 d MN=E Orders Idx State CI s 16:30 Unite USOI EIA Wkly Crude 26 -0,607M d LC=E Stk Sep, State CI w/e s 16:30 Unite USOI EIA Wkly Dist. 26 -1.685M d LD=E Stk Sep, State CI w/e s 16:30 Unite USOI EIA Wkly Gsln 26 -1.081M d LG=E Stk Sep, State CI w/e s 16:30 Unite USOI EIA Wkly Refn 26 -0.3% d RU=E Util Sep, State CI w/e s **JUEVES 2 OCTUBRE** MERCADOS * Festivo en China. BANCOS CENTRALES * El vicegobernador del Banco de Japón, Shinichi Uchida, pronuncia un discurso en la reunión anual del lobby de valores (0635 GMT). * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, participa en una conversación moderada antes de la Conferencia UT sobre el Panorama Energético y Político en Evolución (1430 GMT). * El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, participa en una charla informal en la ESADE Business School (1700 GMT). * Discurso del vicegobernador del Banco de Canadá, Rhys Mendes, en la Ivey Business School (1740 GMT). DATOS MACROECONÓMICOS Local Count RIC Indicator Name Peri Re Prior Time ry/Re od ut gion er s Po ll 08:45 Franc FRBU Budget Balance Aug -142.00B e DY=E CI 09:00 Spain ESIT Int'l Tourist Aug 16.250.218k A=EC Arrival I 11:00 Euro EUUN Unemployment Aug 6. 6,2% Zone R=EC Rate 2% I 13:30 Unite USCH Challenger Sep 85.979k d AL=E Layoffs State CI s 14:30 Unite USJO Initial 22 218k d B=EC Jobless Clm Sep, State I w/e s 14:30 Unite USJO Jobless Clm 22 237.50k d BA=E 4Wk Avg Sep, State CI w/e s 14:30 Unite USJO Cont Jobless 15 1.926M d BN=E Clm Sep, State CI w/e s 16:00 Unite USDG Durables Aug 1,9% d NR=E Ex-Def, R MM State CI s 16:00 Unite USDG Durable Goods, Aug 2,9% d R=EC R MM State I s 16:00 Unite USFO Factory Orders Aug -1,3% d RD=E MM State CI s 16:00 Unite USDG Durables Aug 0,4% d NT=E Ex-Transpt R State CI MM s 16:00 Unite USND Nondef Cap Aug 0,6% d CG=E Ex-Air R MM State CI s 16:00 Unite USFX Factory Aug 0,6% d TR=E Ex-Transp MM State CI s 16:30 Unite USOI EIA-Nat Gas 22 75B d LN=E Chg Bcf Sep, State CI w/e s 16:30 Unite USNG Nat Gas-EIA 22 75B d IF=E Implied Flow Sep, State CI w/e s 17:30 Unite US4W 4W Bill Auc - 2 d AT=E TA Oct State CI s 17:30 Unite US4W 4W Bill Auc - 2 d AH=E HR Oct State CI s 17:30 Unite US4W 4W Bill Auc - 2 d AB=E BTC Oct State CI s 17:30 Unite US4W 4W Bill Auc - 2 d AA=E HAP Oct State CI s **VIERNES 3 OCTUBRE** MERCADOS * Cierre del mercado en Alemania, Día de la Unidad. * Festivo en China. Bancos centrales * El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, se reúne con líderes empresariales en Osaka y ofrece una rueda de prensa. (0105 GMT) * La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y la consejera Isabel Schnabel, intervienen en el simposio de despedida del expresidente del banco central holandés, Klaas Knot. (0940 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, pronuncia el discurso de apertura antes del Simposio de Despedida de Klaas Knot organizado por De Nederlandsche Bank (DNB). (1005 GMT) * El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, interviene en Ámsterdam. (1320 GMT) Otros eventos * Elecciones a la Cámara de Diputados de la República Checa. DATOS MACROECONÓMICOS
Local Count RIC Indicator Name Peri Re Prior
Time ry/Re od ut
gion er
s
Po
ll
09:15 Spain ESPM Services PMI Sep 53 53.2
IS=E .1
CI
09:45 Franc FRIP Industrial Aug -1.1%
e =ECI Output MM
09:50 Franc FRPM HCOB - Sep 48 48.9
e IS=E Services PMI .9
CI
09:50 Franc FRCP HCOB Composite Sep 48.4
e MI=E PMI
CI
09:55 Germa DEPM HCOB Services Sep 52 52.5
ny IS=E PMI .5
CI
09:55 Germa DEPM HCOB Composite Sep 52 52.4
ny IPMI=E Final PMI .4
CI
10:00 Euro EUPM HCOB Services Sep 51 51.4
Zone IS=E Final PMI .4
CI
10:00 Euro EUPM HCOB - Sep 51 51.2
Zone IP=E Composite .2
CI Final PMI
10:30 Unite GBPM S&P GLOBAL Sep 51 51.9
d IS=E SERVICE PMI .9
Kingd CI
om
10:30 Unite GBCP S&P GLOBAL Sep 51.0
d MI=E PMI: COMPOSITE
Kingd CI - OUTPUT
om
10:30 Unite GBRA Reserve Assets Sep 211,210.47M
d ST=E Total
Kingd CI
om
12:00 Euro EUPP Producer Aug 0.4%
Zone I=EC Prices MM
I
12:00 Euro EUPP Producer Aug 0.2%
Zone IY=E Prices YY
CI
14:30 Unite USNF Non-Farm Sep 39 22k
d AR=E Payrolls k
State CI
s
14:30 Unite USPR Private Sep 35 38k
d P=EC Payrolls k
State I
s
14:30 Unite USMF Manufacturing Sep -12k
d P=EC Payrolls
State I
s
14:30 Unite USGO Government Sep -16k
d V=EC Payrolls
State I
s
14:30 Unite USUN Unemployment Sep 4.
4,3% d R=EC Rate 3% State I s 14:30 Unite USAV Average Sep 0. 0,3% d GE=E Earnings MM 3% State CI s 14:30 Unite USAV Average Sep 3,7% d HE=E Earnings YY State CI s 14:30 Unite USWR Average Sep 34 34,2 d KW=E Workweek Hrs .2 State CI s 14:30 Unite USLB Labor Force Sep 62,3% d FB=E Partic State CI s 14:30 Unite USUD U6 Sep 8,1% d EP=E Underemploymen State CI t s 15:45 Unite USPM S&P Global Sep 53,6 d IP=E Comp PMI Final State CI s 15:45 Unite USMP S&P Global Sep 53,9 d SF=E Svcs PMI Final State CI s 16:00 Unite USNP ISM N-Mfg PMI Sep 52 52,0 d MI=E .0 State CI s 16:00 Unite USOP ISM N-Mfg Bus Sep 55,0 d MI=E Act State CI s 16:00 Unite USEP ISM N-Mfg Sep 46,5 d MI=E Employment Idx State CI s 16:00 Unite USDP ISM N-Mfg New Sep 56,0 d MI=E Orders Idx State CI s 16:00 Unite USPP ISM N-Mfg Sep 69,2 d MI=E Price Paid Idx State CI s **SÁBADO 4 OCTUBRE** OTROS EVENTOS * El ministro del Interior alemán Alexander Dobrindt recibe a sus homólogos de la UE y al comisario europeo de Migración Magnus Brunner para mantener conversaciones con el fin de "provocar un cambio en la política de migración". (12:15 GMT) **DOMINGO 5 OCTUBRE** * Sin eventos relevantes. (Datos recopilados por Tomás González Cobos y la redacción de Gdansk)
