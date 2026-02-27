Agenda semanal del 28 de febrero al 8 de marzo de 2026

27 feb (Reuters) -

:: SÁBADO 28 FEBRERO ::

OTROS EVENTOS

* Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, visita Israel para reunirse con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y discutir la amenaza iraní mientras las fuerzas regionales de EEUU se preparan para un despliegue completo a mediados de marzo.

:: DOMINGO 1 MARZO ::

Sin eventos relevantes.

:: LUNES 2 MARZO ::

BANCOS CENTRALES

* Sharon Kozicki, subgobernadora del Banco de Canadá, ofrece un discurso en el Banco de Noruega.

* El Banco de Noruega organiza una conferencia sobre decisiones de política monetaria. (Hasta el 3 de marzo)

* Ryozo Himino, subgobernador del Banco de ‌Japón, pronuncia un discurso y ofrece una rueda de prensa en Wakayama, Japón.

* Alan Taylor, miembro del Comité ‌de Política Monetaria del Banco de ⁠Inglaterra, participa en un panel en el Banco de Noruega (1230 GMT).

* Sarah Hunter, subgobernadora (Economía) del Banco de la Reserva de Australia, interviene en una conferencia del Banco de Noruega (1230 GMT).

* Anna Seim, subgobernadora del Riksbank, interviene en una conferencia organizada por el Banco de Noruega sobre la inflación (1330 GMT).

* Christine Lagarde, presidenta del BCE, ofrece palabras de bienvenida en el acto del Día Internacional de la Mujer "Cerrando la brecha de alfabetización financiera" (1400 GMT).

* El Comité de Cuentas Públicas del Parlamento británico interroga a Dave Ramsden, subgobernador del Banco de Inglaterra, y a los altos cargos Nathan Monk y Victoria Cleland sobre la renovación del sistema RTGS (1530 GMT).

OTROS EVENTOS

* Semana de los Mercados Financieros de ​la OCDE (Primavera 2026). (Hasta el 6 ⁠de marzo)

* Reunión informal del Consejo de Asuntos Generales de la ⁠UE en Nicosia, Chipre. (Hasta el 3 de marzo)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Ventas minoristas mensual real , ene: Previsto -0,2; Anterior 0,1.

* 0800 Alemania – Ventas minoristas interanual real , ene: Anterior 1,5.

* 0800 Reino Unido – Precio de vivienda Nationwide mensual , feb: Previsto 0,3; Anterior 0,3.

* 0800 Reino Unido – Precio de vivienda Nationwide interanual , feb: Previsto 0,7; Anterior 1.

* 0915 España – PMI manufacturero HCOB, feb: Anterior 49,2.

* ​0950 Francia – PMI manufacturero HCOB, feb: Anterior 49,9.

* 0955 Alemania – PMI manufacturero HCOB, feb: Anterior 50,7.

* 1000 Eurozona – PMI manufacturero final HCOB, feb: Anterior 50,8.

* 1030 Reino Unido – Crédito al consumo del BOE , ene: Anterior 1.524.000.000.

* 1030 Reino Unido – Préstamos hipotecarios, ene: Anterior 4.601.000.000.

* 1030 Reino Unido – Aprobaciones hipotecarias, ene: Anterior 61.013.

* 1030 Reino Unido – Oferta monetaria M4, ene: Anterior 0,3.

* 1030 Reino Unido – PMI manufacturero ‌S&P Global , feb: Anterior 52.

* 1545 Estados Unidos – PMI manufacturero final S&P Global , feb: Anterior 51,2.

* 1600 Estados Unidos – PMI manufacturero ISM, feb: Previsto 52,3; Anterior 52,6.

* 1600 Estados Unidos – Precios pagados manufacturero ISM , feb: Anterior 59.

* 1600 ​Estados Unidos – Índice de empleo manufacturero ISM , feb: Anterior 48,1.

* 1600 Estados Unidos – Índice de nuevos pedidos manufacturero ISM , feb: Anterior 57,1.

:: MARTES 3 MARZO ::

BANCOS CENTRALES

* Reunión ​del consejo ejecutivo del Riksbank (1230 GMT).

* John Williams, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, interviene ante la Conferencia de Asuntos Gubernamentales 2026 de America's Credit Unions, en Washington (1455 GMT).

* Neel Kashkari, presidente de la Reserva Federal de Mineápolis, participa en una conversación previa a la Conferencia Bloomberg Invest 2026, en Nueva York (1655 GMT).

OTROS EVENTOS

* António Costa, presidente del Consejo Europeo, interviene en la conferencia del Foro del Grupo BEI (0830 GMT).

* Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, interviene en la conferencia del Foro del Grupo BEI (1025 GMT).

* Valdis Dombrovskis, comisario europeo de Economía, interviene en la conferencia del Foro del Grupo BEI (1545 GMT).

* Rachel Reeves, ministra de Finanzas del Reino Unido, presenta una actualización presupuestaria en el Parlamento.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0845 Francia – Balance presupuestario, ene.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado avance interanual , feb: Anterior 1,7.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos y energía avance interanual, feb: Anterior 2,1.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco avance interanual, feb: Anterior 2,2.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco avance mensual, feb: Anterior -1,1.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 28 feb: Anterior 6,7.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API , semana 23 feb.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API , semana 23 feb.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API , semana 23 ​feb.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 23 feb.

:: MIÉRCOLES 4 MARZO ::

BANCOS CENTRALES

* Tiff Macklem, gobernador del Banco de Canadá, participa en un coloquio organizado por el Global Risk Institute en Toronto.

* Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, participa en un panel en el Foro del Grupo BEI "Una Europa fuerte en un mundo cambiante" (1045 GMT).

* Patrick Montagner, supervisor bancario del BCE, ofrece palabras de apertura en la mesa redonda del IIF sobre "Crecimiento y competitividad: mejora del marco regulatorio bancario de la UE" (1100 GMT).

* Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, ofrece palabras introductorias en la conferencia de Martin ⁠Wolf "La crisis del orden liberal mundial", organizada con la Academia Estadounidense de Berlín (1330 GMT).

* La Reserva Federal publica el Libro Beige (1900 GMT).

OTROS EVENTOS

* Tamás Sulyok, presidente de Hungría, viaja a Luisiana, Estados Unidos, para conversar con residentes y ofrecer apoyo a una pequeña comunidad rural.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0900 España – Llegada de turistas internacionales , ene.

* 0915 España – PMI servicios, feb: Anterior 53,5.

* 0950 Francia – PMI servicios HCOB, feb: Anterior 49,6.

* 0950 Francia – PMI compuesto HCOB, feb: Anterior 49,9.

* 0955 Alemania – PMI servicios HCOB, feb: Anterior 53,4.

* 0955 Alemania – PMI compuesto final HCOB, feb: Anterior ‌53,1.

* 1000 Eurozona – PMI servicios final HCOB, feb: Anterior 51,8.

* 1000 Eurozona – PMI compuesto final HCOB, feb: Anterior 51,9.

* 1030 Reino Unido – PMI de servicios S&P Global , feb: Anterior 53,9.

* 1030 Reino Unido – PMI compuesto: producción S&P Global , feb: Anterior 53,9.

* 1030 Reino Unido – Activos de reserva total, feb: Anterior 232.266.450.000.

* 1100 Eurozona – Precios al productor mensual, ene: Anterior -0,3.

* 1100 Eurozona – Precios al productor interanual , ene: Anterior -2,1.

* 1100 Eurozona – Tasa de desempleo, ene: Anterior 6,2.

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA , semana 27 feb: Anterior 0,4.

* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario , semana 27 feb: Anterior 340,2.

* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 27 feb: Anterior 149,7.

* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación MBA , semana 27 feb: Anterior 1.432,9.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años , semana 27 feb: Anterior 6,09.

* 1415 Estados Unidos – Empleo nacional ADP, feb.

* 1545 Estados Unidos – PMI compuesto final S&P Global , feb: Anterior 52,3.

* 1545 Estados Unidos – PMI de servicios final S&P Global , feb: Anterior 52,3.

* 1600 Estados Unidos – PMI no manufacturero ISM , feb: Previsto 54; Anterior 53,8.

* 1600 Estados Unidos – Actividad empresarial no manufacturera ISM , feb: Anterior 57,4.

* 1600 Estados Unidos – Índice de empleo no manufacturero ISM , feb: Anterior 50,3.

* 1600 Estados Unidos – Índice de nuevos pedidos no manufacturero ISM, feb: Anterior 53,1.

* 1600 Estados Unidos – Índice de precios pagados no manufacturero ISM, feb: Anterior 66,6.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA , semana 23 feb: Anterior 15.989.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA , semana 23 feb: Anterior 252.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA , semana 23 feb: Anterior -1.011.000.

* 1630 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA , semana 23 feb: Anterior -2,4.

:: JUEVES 5 MARZO ::

BANCOS CENTRALES

* Luis de Guindos, vicepresidente del BCE; Olli Rehn, gobernador del ‌Banco de Finlandia; y Sharon Donnery, supervisora bancaria del BCE, intervienen en un evento del IIF en Bruselas.

* Christine Lagarde, presidenta del BCE, pronuncia la Conferencia Global de Riesgo 2026 en honor de Robert Mundell, organizada por la Universidad Johns Hopkins en Bolonia, Italia (1700 GMT).

* Pedro Machado, supervisor bancario del BCE, ofrece el discurso de bienvenida en la Conferencia Anual 2026 de la Florence School of Banking ⁠and Finance "La unión del ahorro y la inversión de la UE" (1815 GMT).

OTROS EVENTOS

* Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE. (Hasta el 6 de marzo)

* Elecciones a la Cámara de Representantes de Nepal.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0845 Francia – Producción industrial mensual, ene: Anterior -0,7.

* 0900 España – Producción industrial ajustada interanual , ene: Anterior -0,3.

* 0930 Eurozona – PMI construcción HCOB, feb: Anterior 45,3.

* 0930 Alemania – PMI construcción HCOB, feb: Anterior ‌44,7.

* 0930 Francia – PMI construcción HCOB, feb: Anterior 43,5.

* 1030 Reino Unido – PMI construcción S&P Global , feb: Anterior 46,4.

* 1030 Reino Unido – PMI compuesto MSC: producción S&P Global , feb: Anterior 53,1.

* 1100 Eurozona – Ventas minoristas mensual, ene: Anterior -0,5.

* 1100 Eurozona – Ventas minoristas interanual, ene: Anterior 1,3.

* 1330 Estados Unidos – Despidos Challenger, feb.

* 1430 Estados Unidos – Precios de importación mensual , ene: Anterior ⁠0,1.

* 1430 Estados Unidos – Precios de exportación mensual , ene: Anterior 0,3.

* 1430 Estados Unidos – Precios de importación interanual , ene: Anterior 0.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo , semana 23 feb.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 23 feb.

* 1430 Estados Unidos – ⁠Solicitudes continuas de desempleo , semana 16 feb.

* 1430 Estados Unidos – Costes laborales unitarios preliminar , 4TR: Previsto 0,2; Anterior -1,9.

* 1430 Estados Unidos – Productividad preliminar , 4TR: Previsto 4,8; Anterior 4,9.

* 1630 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf) , semana 23 feb.

* 1630 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA , semana 23 feb.

:: VIERNES 6 MARZO ::

BANCOS CENTRALES

* Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, presenta en la reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Bancaria Europea (EBF), en Fráncfort, Alemania (1330 GMT).

* Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, ofrece el discurso principal en el Foro de Política Monetaria de la Booth School of Business, en Nueva York, EEUU (1700 GMT).

* Beth Hammack, presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, participa en el panel "Sobre el estatus de refugio del dólar" ante el Foro de Política Monetaria de Estados Unidos 2026, en Nueva York (1830 GMT).

* Andrew Hauser, subgobernador del Banco de la Reserva de Australia, interviene y participa en un panel en el Foro de Política Monetaria de Estados Unidos 2026, en Nueva York (1830 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Pedidos industriales mensual, ene: Anterior 7,8.

* 0800 Alemania – Producción manufacturera precio actual ajustado , ene: Anterior 13,7.

* 0800 Alemania – Bienes de consumo ajustados, ene: Anterior 111,5.

* 0800 Reino Unido – Precios de la vivienda Halifax mensual , ‌feb: Anterior 0,7.

* 0800 Reino Unido – Precios de la vivienda Halifax interanual , feb: Anterior 1.

* 0845 Francia – Activos de reserva total, feb: Anterior 409.263.000.000.

* 1100 Eurozona – Empleo general final, 4TR: Anterior 172.516.600.

* 1100 ​Eurozona – Empleo final interanual, 4TR: Anterior 0,6.

* 1100 Eurozona – Empleo final trimestral, 4TR: Anterior 0,2.

* 1100 Eurozona – PIB revisado trimestral, 4TR: Anterior 0,3.

* 1100 Eurozona – PIB revisado interanual, 4TR: Anterior 1,3.

* 1330 Estados Unidos – Ventas minoristas mensual , ene: Anterior 0.

* 1330 Estados Unidos – Ventas minoristas excluyendo autos mensual , ene: Anterior 0.

* 1330 Estados Unidos – Ventas minoristas excluyendo gasolina/automóviles, ene: Anterior 0.

* 1330 Estados Unidos – Control minorista, ene: Anterior -0,1.

* 1430 Estados Unidos – Empleo no agrícola, feb: Previsto 60.000; Anterior 130.000.

* 1430 Estados Unidos – Nóminas privadas, feb: Previsto 70.000; Anterior 172.000.

* 1430 Estados Unidos – Nóminas manufactureras, feb: Anterior 5.000.

* 1430 Estados Unidos – Empleos Estado, feb: Anterior -42.000.

* 1430 Estados Unidos – Tasa de desempleo, feb: Previsto 4,3; Anterior 4,3.

* 1430 Estados Unidos – Salarios promedio mensual , feb: Previsto 0,3; Anterior 0,4.

* 1430 Estados Unidos – Salarios promedio interanual , feb: Anterior 3,7.

* 1430 Estados Unidos – Horas promedio semanales trabajadas , feb: Anterior 34,3.

* 1430 Estados Unidos – Participación fuerza laboral , feb: Anterior 62,5.

* 1430 Estados Unidos – Subempleo U6, feb: Anterior 8.

* 1600 Estados Unidos – Inventarios empresariales mensual , dic: Anterior 0,1.

* 2100 Estados Unidos – Crédito al consumidor, ene: Anterior ‌24.050.000.000.

:: SÁBADO 7 MARZO ::

BANCOS CENTRALES

* Andrew Hauser, subgobernador del Banco de la Reserva de Australia, interviene y participa en un panel en el Foro de Política Monetaria de Estados Unidos 2026 (1630 GMT).

:: DOMINGO 8 MARZO ::

OTROS EVENTOS

* Día Internacional de la Mujer.

* Elecciones a la Cámara de Representantes y Senado de Colombia.

* Referéndum en Suiza. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)