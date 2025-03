Agenda semanal del 29 de marzo al 6 de abril de 2025

28 mar (Reuters) - ** SÁBADO 29 MARZO ** * Sin eventos relevantes. ** DOMINGO 30 MARZO ** OTROS EVENTOS * El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, se reúne con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. * El presidente de Chile, Gabriel Boric, realiza una visita de Estado a India con el objetivo de fortalecer los lazos políticos y comerciales entre ambos países (hasta el 6 de abril). * El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, visita Azerbaiyán y Armenia (hasta el 2 de abril). ** LUNES 31 MARZO ** OTROS EVENTOS * Los presidentes de Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán se reúnen en Juyand para una cumbre trilateral histórica. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Germany DEIMPY=ECI Import Prices YY Feb 3.1% 08:00 Germany DERSL=ECI Retail Sales MM Real Feb 0.2% 08:00 Germany DERSLY=ECI Retail Sales YY Real Feb 2.9% 08:00 Germany DEIMP=ECI Import Prices MM Feb 1.1% 10:00 Spain ESCURA=ECI Current Account Balance Jan 1.30B 10:30 United Kingdom GBCRED=ECI BOE Consumer Credit Feb 1.740B 10:30 United Kingdom GBMTG=ECI Mortgage Lending Feb 4.207B 10:30 United Kingdom GBMTGA=ECI Mortgage Approvals Feb 66.189k 10:30 United Kingdom GBM4=ECI M4 Money Supply Feb 1.3% 14:00 Germany DECPP=ECI CPI Prelim MM Mar 0.4% 14:00 Germany DECPPY=ECI CPI Prelim YY Mar 2.3% 14:00 Germany DEHIP=ECI HICP Prelim MM Mar 0.5% 14:00 Germany DEHIPY=ECI HICP Prelim YY Mar 2.6% 15:45 United States USCPMI=ECI Chicago PMI Mar 45.4 45.5 16:30 United States USTEX=ECI Dallas Fed Mfg Bus Idx Mar -8.30 17:30 United States US6MAT=ECI 6M Bill Auc - TA 31 Mar 68,792,666,900 17:30 United States US6MAH=ECI 6M Bill Auc - HR 31 Mar 4.085% 17:30 United States US6MAB=ECI 6M Bill Auc - BTC 31 Mar 3.270 17:30 United States US6MAA=ECI 6M Bill Auc - HAP 31 Mar 8.070% 20:00 United States US3MAT=ECI 3M Bill Auc - TA 31 Mar 76,886,389,000 20:00 United States US3MAH=ECI 3M Bill Auc - HR 31 Mar 4.190% 20:00 United States US3MAB=ECI 3M Bill Auc - BTC 31 Mar 2.960 20:00 United States US3MAA=ECI 3M Bill Auc - HAP 31 Mar 78.180% ** MARTES 1 ABRIL ** EMPRESAS * Ebro Foods - Dividendo de 0,2300 euros por acción. Fecha de abono. * Bankinter - Dividendo de 0,124 euros por acción. Fecha de descuento. BANCOS CENTRALES * Discurso de bienvenida de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en la conferencia del BCE "El poder transformador de la IA: implicaciones económicas y desafíos" (1230 GMT). * Observaciones introductorias de Philip Lane, miembro del consejo del BCE, Philip Lane, en la cena de recepción de la conferencia del BCE "El poder transformador de la IA: implicaciones económicas y desafíos" (1630 GMT). OTROS EVENTOS * El primer ministro de Nepal, K P Sharma Oli, realizará una visita oficial a Tailandia por primera vez en más de 60 años (hasta el 5 de abril). * El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, visita Alemania (hasta el 3 de abril). * El presidente de Eslovaquia, Peter Pellegrini, se reúne con el presidente de Polonia, Andrzej Duda. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 United Kingdom GBNWHP=ECI Nationwide house price mm Mar 0.4% 08:00 United Kingdom GBNHP=ECI Nationwide house price yy Mar 3.9% 09:15 Spain ESPMIM=ECI HCOB Manufacturing PMI Mar 49.7 09:50 France FRRPMI=ECI HCOB Manufacturing PMI Mar 48.9 09:55 Germany DEPMIM=ECI HCOB Mfg PMI Mar 48.3 10:00 Euro Zone EUPMI=ECI HCOB Mfg Final PMI Mar 48.7 10:30 United Kingdom GBPMIM=ECI S&P GLOBAL MANUFACTURING PMI Mar 44.6 11:00 Euro Zone EUHICF=ECI HICP Flash YY Mar 2.3% 11:00 Euro Zone EUHIXF=ECI HICP-X F&E Flash YY Mar 2.6% 11:00 Euro Zone EUCPXA=ECI HICP-X F,E,A&T Flash YY Mar 2.6% 11:00 Euro Zone EUHCFM=ECI HICP-X F, E, A, T Flash MM Mar 0.50% 11:00 Euro Zone EUUNR=ECI Unemployment Rate Feb 6.2% 14:55 United States USREDY=ECI Redbook YY 29 Mar, w/e 5.6% 15:45 United States USMPMF=ECI S&P Global Mfg PMI Final Mar 49.8 16:00 United States USTCNS=ECI Construction Spending MM Feb -0.2% 16:00 United States USPMI=ECI ISM Manufacturing PMI Mar 50.3 50.3 16:00 United States USISMP=ECI ISM Mfg Prices Paid Mar 62.4 16:00 United States USISME=ECI ISM Manuf Employment Idx Mar 47.6 16:00 United States USISMN=ECI ISM Manuf New Orders Idx Mar 48.6 16:00 United States USJOLT=ECI JOLTS Job Openings Feb 7.740M 16:30 United States USTXS=ECI Texas Serv Sect Outlook Mar 4.6 16:30 United States USTXR=ECI Dallas Fed Services Revenues Mar 8.2 22:30 United States USOIAC=ECI API wkly crude Stk 24 Mar, w/e 22:30 United States USOIAG=ECI API Wkly gsln stk 24 Mar, w/e 22:30 United States USOIAD=ECI API Wkly dist. Stk 24 Mar, w/e 22:30 United States USOIAR=ECI API Wkly crude runs 24 Mar, w/e ** MIÉRCOLES 2 ABRIL ** BANCOS CENTRALES * Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, da un discurso en la Masterclass de SciencesPo en París (1030 GMT). * Philip Lane, miembro del consejo del BCE, modera la mesa redonda "Aprovechando al máximo la IA: cómo fomentar la difusión y abordar los riesgos", en el marco de la conferencia del BCE "El poder transformador de la IA: implicaciones económicas y desafíos" (1405 GMT). * La presidenta del BCE, Christine Lagarde, habla en un evento en Dublín (1700 GMT). OTROS EVENTOS * Reunión informal de ministros de defensa de la UE en Varsovia (hasta el 3 de abril). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:45 France FRBUDY=ECI Budget Balance Feb -17.30B 13:00 United States USMGA=ECI MBA Mortgage Applications 28 Mar, w/e -2.0% 13:00 United States USMGM=ECI Mortgage Market Index 28 Mar, w/e 247.5 13:00 United States USMGPI=ECI MBA Purchase Index 28 Mar, w/e 155.8 13:00 United States USMGR=ECI Mortgage Refinance Index 28 Mar, w/e 752.4 13:00 United States USMG=ECI MBA 30-Yr Mortgage Rate 28 Mar, w/e 6.71% 14:15 United States USADP=ECI ADP National Employment Mar 77k 16:00 United States USDGNR=ECI Durables Ex-Def, R MM Feb 0.8% 16:00 United States USDGR=ECI Durable Goods, R MM Feb 0.9% 16:00 United States USFORD=ECI Factory Orders MM Feb 1.7% 16:00 United States USDGNT=ECI Durables Ex-Transpt R MM Feb 0.7% 16:00 United States USNDCG=ECI Nondef Cap Ex-Air R MM Feb -0.3% 16:00 United States USFXTR=ECI Factory Ex-Transp MM Feb 0.2% 16:30 United States USOILC=ECI EIA Wkly Crude Stk 24 Mar, w/e -3.341M 16:30 United States USOILD=ECI EIA Wkly Dist. Stk 24 Mar, w/e -0.421M 16:30 United States USOILG=ECI EIA Wkly Gsln Stk 24 Mar, w/e -1.446M 16:30 United States USOIRU=ECI EIA Wkly Refn Util 24 Mar, w/e 0.1% ** JUEVES 3 ABRIL ** EMPRESAS * Bankinter - Dividendo de 0,124 euros por acción. Fecha de abono. BANCOS CENTRALES * Discurso de Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, sobre "Estabilidad financiera en tiempos inciertos" en el Foro de Directores Generales 2025 organizado por el Foro de la Federación Internacional de Contadores (IFAC) en Ámsterdam (0720 GMT). OTROS EVENTOS * Primera cumbre UE-Asia Central en Samarcanda (hasta el 4 de abril). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 09:15 Spain ESPMIS=ECI Services PMI Mar 56.2 09:50 France FRPMIS=ECI HCOB - Services PMI Mar 46.6 09:50 France FRCPMI=ECI HCOB Composite PMI Mar 47.0 09:55 Germany DEPMIS=ECI HCOB Services PMI Mar 50.2 09:55 Germany DEPMIP=ECI HCOB Composite Final PMI Mar 50.9 10:00 Euro Zone EUPMIS=ECI HCOB Services Final PMI Mar 50.4 10:00 Euro Zone EUPMIP=ECI HCOB - Composite Final PMI Mar 50.4 10:30 United Kingdom GBPMIS=ECI S&P GLOBAL SERVICE PMI Mar 53.2 10:30 United Kingdom GBCPMI=ECI S&P GLOBAL PMI: COMPOSITE - OUTPUT Mar 52.0 10:30 United Kingdom GBRAST=ECI Reserve Assets Total Mar 188,055.82M 11:00 Euro Zone EUPPI=ECI Producer Prices MM Feb 0.8% 11:00 Euro Zone EUPPIY=ECI Producer Prices YY Feb 1.8% 13:30 United States USCHAL=ECI Challenger Layoffs Mar 172.017k 14:30 United States USTBAL=ECI International Trade $ Feb -131.4B 14:30 United States USJOB=ECI Initial Jobless Clm 24 Mar, w/e 14:30 United States USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 24 Mar, w/e 14:30 United States USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 17 Mar, w/e 15:45 United States USPMIP=ECI S&P Global Comp PMI Final Mar 53.5 15:45 United States USMPSF=ECI S&P Global Svcs PMI Final Mar 54.3 16:00 United States USNPMI=ECI ISM N-Mfg PMI Mar 53.0 53.5 16:00 United States USOPMI=ECI ISM N-Mfg Bus Act Mar 54.4 16:00 United States USEPMI=ECI ISM N-Mfg Employment Idx Mar 53.9 16:00 United States USDPMI=ECI ISM N-Mfg New Orders Idx Mar 52.2 16:00 United States USPPMI=ECI ISM N-Mfg Price Paid Idx Mar 62.6 17:30 United States US4WAT=ECI 4W Bill Auc - TA 3 Apr 17:30 United States US4WAH=ECI 4W Bill Auc - HR 3 Apr 17:30 United States US4WAB=ECI 4W Bill Auc - BTC 3 Apr 17:30 United States US4WAA=ECI 4W Bill Auc - HAP 3 Apr ** VIERNES 4 ABRIL ** EMPRESAS * Santander - Junta general de accionistas. MERCADOS * Festivo en China. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Germany DEIND=ECI Industrial Orders MM Feb -7.0% 08:00 Germany DEMOIY=ECI Manufacturing O/P Cur Price SA Feb -1.1% 08:00 Germany DECGI=ECI Consumer Goods SA Feb 103.9 08:45 France FRIP=ECI Industrial Output MM Feb -0.6% 09:00 Spain ESIO=ECI Ind Output Cal Adj YY Feb -1.0% 09:00 Spain ESITA=ECI Int'l Tourist Arrival Feb 8,147.788k 09:30 Euro Zone EUPMIC=ECI HCOB Construction PMI Mar 42.7 09:30 Germany DEPMIC=ECI HCOB Construction PMI Mar 41.2 09:30 France FRPMIC=ECI HCOB Construction PMI Mar 39.8 10:30 United Kingdom GBAPMI=ECI S&P GLOBAL PMI: MSC COMPOSITE - OUTPUT Mar 50.0 10:30 United Kingdom GBPMIC=ECI S&P Global CONSTRUCTON PMI Mar 44.6 14:30 United States USNFAR=ECI Non-Farm Payrolls Mar 128k 151k 14:30 United States USPRP=ECI Private Payrolls Mar 110k 140k 14:30 United States USMFP=ECI Manufacturing Payrolls Mar 10k 14:30 United States USGOV=ECI Government Payrolls Mar 11k 14:30 United States USUNR=ECI Unemployment Rate Mar 4.2% 4.1% 14:30 United States USAVGE=ECI Average Earnings MM Mar 0.3% 0.3% 14:30 United States USAVHE=ECI Average Earnings YY Mar 4.0% 14:30 United States USWRKW=ECI Average Workweek Hrs Mar 34.2 34.1 14:30 United States USLBFB=ECI Labor Force Partic Mar 62.4% 14:30 United States USUDEP=ECI U6 Underemployment Mar 8.0% ** SÁBADO 5 ABRIL ** OTROS EVENTOS * El primer ministro de India, Narendra Modi, tiene previsto llegar a Sri Lanka para una visita oficial. ** DOMINGO 6 ABRIL ** * Sin eventos relevantes. (Datos recopilados por Tomás Cobos y la redacción de Gdansk)

LA NACION