Agenda semanal del 29 de noviembre al 7 de diciembre de 2025

28 nov (Reuters) - (NOTA: Se incluye al final de la agenda un listado con datos macroeconómicos cuya publicación se vio retrasada por el cierre —ya finalizado— de la Administración en Estados Unidos. La fecha indicada para dichos indicadores corresponde al día para el que estaban programados inicialmente.)

:: SÁBADO 2 NOVIEMBRE ::

* Sin eventos relevantes.

:: DOMINGO 30 NOVIEMBRE ::

OTROS EVENTOS

* Elecciones al Consejo Supremo de Kirguistán.

* Referéndum en Suiza.

* Honduras celebra elección presidencial.

* El papa León XIV visita Líbano. (Hasta el 2 de diciembre)

:: LUNES 1 DICIEMBRE ::

EMPRESAS

* International Consolidated Airlines Group – Dividendo de 0,0480 euros por acción. Fecha de abono.

* Fluidra – Dividendo de 0,3000 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* El gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, pronuncia un discurso y ofrece una rueda de prensa en Nagoya, Japón (0105 GMT).

* El Riksbank y SNS organizan un diálogo entre el gobernador del Riksbank, Erik Thedéen, y el exgobernador del Banco de Finlandia Erkki Liikanen sobre la independencia de los bancos centrales (1300 GMT).

OTROS EVENTOS

* El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, visita a su homólogo finlandés, Petteri Orpo. (Hasta el 2 de diciembre)

* El papa León XIV visita Líbano. (Hasta el 2 de diciembre)

* Los ministros de Defensa de la UE se reúnen en Bruselas.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0915 España – PMI manufacturero HCOB, nov: Anterior 52,1.

* 0950 Francia – PMI manufacturero HCOB, nov: Anterior 47,8.

* 0955 Alemania – PMI manufacturero HCOB, nov: Previsto 48,4; Anterior 48,4.

* 1000 Eurozona – PMI manufacturero final HCOB, nov: Previsto 49,7; Anterior 49,7.

* 1030 Reino Unido – Crédito al consumo del BOE , oct: Anterior 1.491.000.000.

* 1030 Reino Unido – Préstamos hipotecarios, oct: Anterior 5.489.000.000.

* 1030 Reino Unido – Aprobaciones hipotecarias, oct: Anterior 65.944.

* 1030 Reino Unido – Oferta monetaria M4, oct: Anterior 0,6.

* 1030 Reino Unido – PMI manufacturero S&P Global , nov: Anterior 50,2.

* 1545 Estados Unidos – PMI manufacturero final S&P Global , nov: Anterior 51,9.

* 1600 Estados Unidos – PMI manufacturero ISM, nov: Anterior 48,7.

* 1600 Estados Unidos – Precios pagados del ISM manufacturero , nov: Anterior 58,0.

* 1600 Estados Unidos – Índice de empleo manufacturero ISM , nov: Anterior 46,0.

* 1600 Estados Unidos – Índice de nuevos pedidos manufacturero ISM , nov: Anterior 49,4.

:: MARTES 2 DICIEMBRE ::

EMPRESAS

* Bankinter – Dividendo de 0,3012 euros por acción. Fecha de abono.

* CASH – Dividendo de 0,0424 euros por acción. Fecha de abono.

* Prosegur Compañía de Seguridad – Dividendo de 0,1593 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* El Banco de Inglaterra publica su Informe de Estabilidad Financiera de diciembre de 2025 (0700 GMT).

* La presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, Claudia Buch, pronuncia un discurso (0840 GMT).

* Swati Dhingra, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, ofrece una conferencia y participa en un panel en la conferencia anual del UK Trade Policy Observatory (1530 GMT).

OTROS EVENTOS

* El ministro de Exteriores de Kazajistán, Yermek Kosherbayev, realiza una visita oficial a Suiza y se reúne con Guy Parmelin, vicepresidente de Suiza y jefe del Departamento Federal de Asuntos Económicos, Educación e Investigación, e Ignazio Cassis, jefe del Departamento Federal de Asuntos Exteriores.

* El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrece una rueda de prensa en la víspera de la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Bruselas.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Reino Unido – Precio de vivienda Nationwide intermensual , nov: Previsto 0,0; Anterior 0,3.

* 0800 Reino Unido – Precio de vivienda Nationwide interanual , nov: Previsto 1,4; Anterior 2,4.

* 0845 Francia – Balance presupuestario, oct: Anterior -155.400.000.000.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado avance interanual , nov: Previsto 2,1; Anterior 2,1.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos y energía flash interanual, nov: Previsto 2,5; Anterior 2,4.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco avance interanual, nov: Previsto 2,5; Anterior 2,4.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco avance intermensual, nov: Anterior 0,3.

* 1100 Eurozona – Tasa de desempleo, oct: Previsto 6,3; Anterior 6,3.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 29 nov.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API , semana 24 nov.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API , semana 24 nov.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API , semana 24 nov.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 24 nov.

:: MIÉRCOLES 3 DICIEMBRE ::

EMPRESAS

* Inditex publica resultados del tercer trimestre antes de la apertura del mercado.

* Fluidra – Dividendo de 0,3000 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

* Reunión del consejo ejecutivo del Riksbank (0800 GMT).

* Declaración introductoria de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en la audiencia de ECON ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo en Bruselas (0830 GMT).

* Discurso del director de Política Prudencial del Banco de Inglaterra, Philip Evans, en la conferencia de ISDA sobre capital de la cartera de negociación “Implementación de Basilea III” (1000 GMT).

* El economista jefe del BCE, Philip R. Lane, pronuncia un discurso (1030 GMT).

* Declaración introductoria de Christine Lagarde como presidenta de la JERS en audiencia ante ECON del Parlamento Europeo en Bruselas (1530 GMT).

OTROS EVENTOS

* Ministros de Exteriores de la OTAN se reúnen en Bruselas.

* El rey Carlos y la reina Camila de Reino Unido dan la bienvenida al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y a su esposa, Elke Büdenbender, en el Castillo de Windsor. (Hasta el 5 de diciembre)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0900 España – Llegada de turistas internacionales , oct: Anterior 13.676.819.

* 0915 España – PMI servicios, nov: Anterior 56,6.

* 0950 Francia – PMI servicios HCOB, nov: Previsto 50,8; Anterior 50,8.

* 0950 Francia – PMI compuesto HCOB, nov: Anterior 49,9.

* 0955 Alemania – PMI servicios HCOB, nov: Previsto 52,7; Anterior 52,7.

* 0955 Alemania – PMI compuesto final HCOB, nov: Previsto 52,1; Anterior 52,1.

* 1000 Eurozona – PMI servicios final HCOB, nov: Previsto 53,1; Anterior 53,1.

* 1000 Eurozona – PMI compuesto final HCOB, nov: Previsto 52,4; Anterior 52,4.

* 1030 Reino Unido – PMI de servicios S&P Global , nov: Anterior 50,5.

* 1030 Reino Unido – PMI compuesto: producción S&P Global , nov: Anterior 50,5.

* 1030 Reino Unido – Activos de reserva total, nov: Anterior 219.612.880.000.

* 1100 Eurozona – Precios al productor intermensual , oct.

* 1100 Eurozona – Precios al productor interanual , oct.

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA , semana 28 nov.

* 1300 Estados Unidos – Índice del mercado hipotecario , semana 28 nov.

* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 28 nov.

* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación MBA , semana 28 nov.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años , semana 28 nov.

* 1415 Estados Unidos – Empleo nacional ADP, nov.

* 1430 Estados Unidos – Precios de importación intermensual , sep: Previsto 0,1; Anterior 0,3.

* 1430 Estados Unidos – Precios de exportación intermensual , sep: Previsto 0,0; Anterior 0,3.

* 1430 Estados Unidos – Precios de importación interanual , sep.

* 1515 Estados Unidos – Producción industrial intermensual , sep: Previsto 0,0; Anterior 0,1.

* 1515 Estados Unidos – Producción manufacturera intermensual , sep: Previsto 0,1; Anterior 0,2.

* 1515 Estados Unidos – Utilización de capacidad desestacionalizado, sep: Previsto 77,3; Anterior 77,4.

* 1545 Estados Unidos – PMI compuesto final S&P Global , nov: Anterior 54,8.

* 1545 Estados Unidos – PMI de servicios final S&P Global , nov: Anterior 55,0.

* 1600 Estados Unidos – ISM no manufacturero PMI , nov.

* 1600 Estados Unidos – Actividad empresarial ISM no manufacturero , nov.

* 1600 Estados Unidos – Índice de empleo ISM no manufacturero , nov.

* 1600 Estados Unidos – Índice de nuevos pedidos ISM no manufacturero, nov.

* 1600 Estados Unidos – Índice de precios pagados ISM no manufacturero, nov.

* 1630 Estados Unidos – Inventarios semanales de crudo EIA , semana 28 nov.

* 1630 Estados Unidos – Inventarios semanales de destilados EIA , semana 28 nov.

* 1630 Estados Unidos – Inventarios semanales de gasolina EIA , semana 28 nov.

* 1630 Estados Unidos – Utilización semanal de refinerías EIA , semana 28 nov.

:: JUEVES 4 DICIEMBRE ::

EMPRESAS

* Prosegur Compañía de Seguridad – Dividendo de 0,1593 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

* Aino Bunge, primera vicegobernadora del Riksbank, pronuncia un discurso sobre la evolución del mercado de pagos, con foco en las "stablecoins" y el euro digital (0700 GMT).

* Catherine Mann, miembro externo del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, participa en un panel en una conferencia en París sobre Ucrania (1245 GMT).

* El economista jefe del BCE, Philip R. Lane, modera la conferencia magistral de George-Marios Angeletos en la conferencia BCE-FMI sobre política fiscal y gobernanza de la Unión Económica y Monetaria en Fráncfort (1500 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0930 Eurozona – PMI construcción HCOB, nov.

* 0930 Alemania – PMI construcción HCOB, nov.

* 0930 Francia – PMI construcción HCOB, nov.

* 1030 Reino Unido – PMI construcción S&P Global , nov.

* 1030 Reino Unido – PMI compuesto MSC: producción S&P Global , nov.

* 1100 Eurozona – Ventas minoristas intermensual , oct: Previsto 0,2; Anterior -0,1.

* 1100 Eurozona – Ventas minoristas interanual, oct: Anterior 1,0.

* 1330 Estados Unidos – Despidos Challenger, nov.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo , semana 24 nov.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 24 nov.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo , semana 17 nov.

* 1630 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf) , semana 24 nov.

* 1630 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA , semana 24 nov.

:: VIERNES 5 DICIEMBRE ::

BANCOS CENTRALES

* El economista jefe del BCE, Philip R. Lane, participa en un panel sobre “Desequilibrios globales y el orden monetario internacional” en el Simposio de París del CEPR (1510 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Pedidos industriales intermensual , oct: Previsto 0,2; Anterior 1,1.

* 0800 Alemania – Producción manufacturera a precios corrientes SA , oct: Anterior -3,8.

* 0800 Alemania – Bienes de consumo ajustados, oct: Anterior 107,8.

* 0800 Reino Unido – Precios de la vivienda Halifax intermensual , nov.

* 0800 Reino Unido – Precios de la vivienda Halifax interanual , nov.

* 0845 Francia – Cuenta corriente, oct: Anterior -1.600.000.000.

* 0845 Francia – Producción industrial intermensual , oct: Previsto 0,0; Anterior 0,8.

* 0845 Francia – Balanza comercial, EUR, desestacionalizada , oct.

* 0845 Francia – Importaciones, EUR, oct.

* 0845 Francia – Exportaciones, EUR, oct.

* 0900 España – Producción industrial ajustada interanual , oct: Anterior 1,7.

* 1100 Eurozona – Empleo general final, 3TR.

* 1100 Eurozona – Empleo final interanual, 3TR.

* 1100 Eurozona – Empleo final trimestral, 3TR.

* 1100 Eurozona – PIB revisado trimestral, 3TR: Previsto 0,2; Anterior 0,2.

* 1100 Eurozona – PIB revisado interanual, 3TR: Previsto 1,4; Anterior 1,4.

* 1600 Estados Unidos – Ingreso personal intermensual , sep: Previsto 0,4; Anterior 0,4.

* 1600 Estados Unidos – Consumo personal real intermensual , sep: Anterior 0,4.

* 1600 Estados Unidos – Consumo, ajustado intermensual , sep: Previsto 0,4; Anterior 0,6.

* 1600 Estados Unidos – Índice de precios PCE subyacente intermensual, sep: Previsto 0,2; Anterior 0,2.

* 1600 Estados Unidos – Índice de precios PCE subyacente interanual, sep: Previsto 2,9; Anterior 2,9.

* 1600 Estados Unidos – Índice de precios PCE intermensual , sep: Previsto 0,3; Anterior 0,3.

* 1600 Estados Unidos – Índice de precios PCE interanual , sep: Previsto 2,8; Anterior 2,7.

* 1600 Estados Unidos – Bienes duraderos sin defensa revisado intermensual, sep: Anterior 0,1.

* 1600 Estados Unidos – Bienes duraderos revisado intermensual , sep: Anterior 0,5.

* 1600 Estados Unidos – Bienes duraderos sin transporte revisado intermensual, sep: Anterior 0,6.

* 1600 Estados Unidos – Gasto en bienes de capital no defensa excl. aeronaves revisado intermensual, sep: Anterior 0,9.

* 1600 Estados Unidos – Pedidos de fábrica intermensual , sep: Previsto 0,2; Anterior 1,4.

* 1600 Estados Unidos – Pedidos de fábrica sin transporte intermensual, sep: Anterior 0,1.

* 1600 Estados Unidos – Sentimiento de la Universidad de Michigan preliminar, dic: Anterior 51,0.

* 1600 Estados Unidos – Condiciones de la Universidad de Michigan preliminar, dic: Anterior 51,1.

* 1600 Estados Unidos – Expectativas de la Universidad de Michigan preliminar, dic: Anterior 51,0.

* 1600 Estados Unidos – Inflación a 1 año de la Universidad de Michigan preliminar, dic: Anterior 4,5.

* 1600 Estados Unidos – Inflación a 5 años de la Universidad de Michigan preliminar, dic: Anterior 3,4.

* 1600 Estados Unidos – PCE Dallas Fed, sep: Anterior 2,8.

* 2100 Estados Unidos – Crédito al consumidor, oct.

:: SÁBADO 6 DICIEMBRE ::

* Sin eventos relevantes.

:: DOMINGO 7 DICIEMBRE ::

OTROS EVENTOS

* Elecciones al Consejo Legislativo de Hong Kong.

DATOS MACROECONÓMICOS AFECTADOS POR EL CIERRE DE LA ADMINISTRACIÓN EN EEUU

DATOS SIN FECHA FIJA

* 24 nov - 1430 Estados Unidos – Índice de actividad nacional , sep: Anterior -0,12.

* 25 nov - 1400 Estados Unidos – Permisos de construcción número revisado, sep.

* 25 nov - 1400 Estados Unidos – Permisos de construcción variación mensual revisado, sep.

* 25 nov - 1430 Estados Unidos – Balanza comercial de bienes avanzada, oct.

* 25 nov - 1430 Estados Unidos – Inventarios mayoristas avance , oct.

* 25 nov - 1430 Estados Unidos – Inventarios minoristas excluyendo autos avance, oct.

* 25 nov - 1600 Estados Unidos – Unidades de ventas de viviendas nuevas, sep: Previsto 709.000; Anterior 800.000.

* 25 nov - 1600 Estados Unidos – Cambio mensual ventas de viviendas nuevas, sep: Anterior 20,5.

* 1 dic - 1600 Estados Unidos – Gasto en construcción mensual , sep: Previsto -0,1; Anterior 0,2.

* 4 dic - 1430 Estados Unidos – Comercio internacional $ , sep: Previsto -65.500.000.000; Anterior -59.600.000.000. (Datos recopilados por Tomás Cobos y la redacción de Gdansk)