Agenda semanal del 3 al 11 de mayo de 2025

2 mayo (Reuters) - **SÁBADO 3 MAYO** OTROS EVENTOS * El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, visita Chipre del Norte para inaugurar la nueva residencia oficial del líder turcochipriota, Ersin Tatar, y el nuevo edificio del Parlamento en Ayios Dhometios, en Nicosia. * Elecciones parlamentarias en Singapur. * Elecciones de la Cámara de Representantes y el Senado en Australia. * Día Mundial de la Libertad de Prensa. **DOMINGO 4 MAYO** OTROS EVENTOS * Elecciones presidenciales en Rumanía. **LUNES 5 MAYO** MERCADOS * Cierre de la Bolsa de Londres por festivo. OTROS EVENTOS * El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, visita al primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof, en Ámsterdam. (1200 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 09:00 Spain ESITA=ECI Int'l Tourist Arrival Mar 8.437,256k 10:30 Euro Zone EUSTCS=ECI Sentix Index May -19,5 15:45 United States USPMIP=ECI S&P Global Comp PMI Final Apr 51,2 15:45 United States USMPSF=ECI S&P Global Svcs PMI Final Apr 51,4 16:00 United States USEMPI=ECI Employment Trends Apr 109,03 16:00 United States USNPMI=ECI ISM N-Mfg PMI Apr 50,6 50,8 16:00 United States USOPMI=ECI ISM N-Mfg Bus Act Apr 55,9 16:00 United States USEPMI=ECI ISM N-Mfg Employment Idx Apr 46,2 16:00 United States USDPMI=ECI ISM N-Mfg New Orders Idx Apr 50,4 16:00 United States USPPMI=ECI ISM N-Mfg Price Paid Idx Apr 60,9 17:30 United States US6MAT=ECI 6M Bill Auc - TA 5 May 73.023.404.900 17:30 United States US6MAH=ECI 6M Bill Auc - HR 5 May 4,065% 17:30 United States US6MAB=ECI 6M Bill Auc - BTC 5 May 2,800 17:30 United States US6MAA=ECI 6M Bill Auc - HAP 5 May 20,340% 19:00 United States US7YNT=ECI 3Y Note Auc - TA 5 May 58.000.013.900,00 19:00 United States US7YNH=ECI 3Y Note Auc - HY 5 May 3,784% 19:00 United States US7YNB=ECI 3Y Note Auc - BTC 5 May 2,470 19:00 United States US7YNA=ECI 3Y Note Auc - HAP 5 May 38,620% 20:00 United States US3MAT=ECI 3M Bill Auc - TA 5 May 81.614.722.000 20:00 United States US3MAH=ECI 3M Bill Auc - HR 5 May 4,200% 20:00 United States US3MAB=ECI 3M Bill Auc - BTC 5 May 3,100 20:00 United States US3MAA=ECI 3M Bill Auc - HAP 5 May 3,630% **MARTES 6 MAYO** EMPRESAS * Indra publica sus resultados del primer trimestre antes de la apertura del mercado. BANCOS CENTRALES * El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos inicia su reunión de dos días dedicada a los tipos de interés. (Hasta el 7 de mayo) * El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ, por sus siglas en inglés) publica el Informe de Estabilidad Financiera semestral. (2100 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:45 France FRIP=ECI Industrial Output MM Mar 0,3% 0,7% 09:15 Spain ESPMIS=ECI Services PMI Apr 54,7 09:50 France FRPMIS=ECI HCOB - Services PMI Apr 46,8 09:50 France FRCPMI=ECI HCOB Composite PMI Apr 47,3 09:55 Germany DEPMIS=ECI HCOB Services PMI Apr 48,8 09:55 Germany DEPMIP=ECI HCOB Composite Final PMI Apr 49,7 10:00 Euro Zone EUPMIS=ECI HCOB Services Final PMI Apr 49,7 49,7 10:00 Euro Zone EUPMIP=ECI HCOB - Composite Final PMI Apr 50,1 10:30 United Kingdom GBPMIS=ECI S&P GLOBAL SERVICE PMI Apr 48,9 10:30 United Kingdom GBCPMI=ECI S&P GLOBAL PMI: COMPOSITE - OUTPUT Apr 48,2 10:30 United Kingdom GBRAST=ECI Reserve Assets Total Apr 193.889,84M 11:00 Euro Zone EUPPI=ECI Producer Prices MM Mar 0,2% 11:00 Euro Zone EUPPIY=ECI Producer Prices YY Mar 3,0% 14:30 United States USTBAL=ECI International Trade $ Mar -129,0B -122,7B 14:55 United States USREDY=ECI Redbook YY 3 May, w/e 6,1% 19:00 United States US0YNT=ECI 10Y Note Auc - TA 6 May 39.000.018.800,00 19:00 United States US0YNH=ECI 10Y Note Auc - HY 6 May 4,435% 19:00 United States US0YNB=ECI 10Y Note Auc - BTC 6 May 2,670 19:00 United States US0YNA=ECI 10Y Note Auc - HAP 6 May 59,990% 22:30 United States USOIAC=ECI API wkly crude Stk 28 Apr, w/e 22:30 United States USOIAG=ECI API Wkly gsln stk 28 Apr, w/e 22:30 United States USOIAD=ECI API Wkly dist. Stk 28 Apr, w/e 22:30 United States USOIAR=ECI API Wkly crude runs 28 Apr, w/e **MIÉRCOLES 7 MAYO** EMPRESAS * Applus publica sus resultados del primer trimestre. * Talgo publica sus resultados del primer trimestre tras el cierre del mercado. BANCOS CENTRALES * El Riksbank, el banco central de Suecia, celebra una reunión de política monetaria en la que el Comité Ejecutivo toma decisiones sobre la política monetaria, incluido el tipo de interés oficial, que se conocerán el jueves 8 de mayo. (0700 GMT) * El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos anuncia su decisión sobre los tipos de interés, seguida de una declaración. (1800 GMT) * El Banco de Japón publica las actas de la reunión de política monetaria celebrada los días 18 y 19 de marzo. (2350 GMT) OTROS EVENTOS * Los cardenales católicos romanos se reúnen en un cónclave secreto para elegir al nuevo líder de la Iglesia mundial, en Ciudad del Vaticano. * El canciller de Alemania, Friedrich Merz, viaja a Francia para reunirse con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en la que se espera que sea su primera visita al extranjero tras su nombramiento. * Reunión de altos responsables de Finanzas de la APEC en Jeju, Corea del Sur. (Hasta el 9 de mayo) * Alrededor de 40 ministros del clima de todo el mundo se reúnen en Copenhague, Dinamarca, antes de las negociaciones de la COP30 en Brasil a finales de año. (Hasta el 8 de mayo) * Reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Varsovia, Polonia. (Hasta el 8 de mayo) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Germany DEIND=ECI Industrial Orders MM Mar 0,0% 08:00 Germany DEMOIY=ECI Manufacturing O/P Cur Price SA Mar 0,8% 08:00 Germany DECGI=ECI Consumer Goods SA Mar 101,3 08:45 France FRCA=ECI Current Account Mar -1,9B 08:45 France FRTBAL=ECI Trade Balance, EUR, SA Mar -7,870B 08:45 France FRIMP=ECI Imports, EUR Mar 57,544B 08:45 France FREXP=ECI Exports, EUR Mar 49,670B 09:30 Euro Zone EUPMIC=ECI HCOB Construction PMI Apr 44,8 09:30 Germany DEPMIC=ECI HCOB Construction PMI Apr 40,3 09:30 France FRPMIC=ECI HCOB Construction PMI Apr 43,8 10:30 United Kingdom GBAPMI=ECI S&P GLOBAL PMI: MSC COMPOSITE - OUTPUT Apr 51,0 10:30 United Kingdom GBPMIC=ECI S&P Global CONSTRUCTON PMI Apr 46,4 11:00 Euro Zone EURSL=ECI Retail Sales MM Mar 0,3% 11:00 Euro Zone EURSLY=ECI Retail Sales YY Mar 2,3% 13:00 United States USMGA=ECI MBA Mortgage Applications 28 Apr, w/e 13:00 United States USMGM=ECI Mortgage Market Index 28 Apr, w/e 13:00 United States USMGPI=ECI MBA Purchase Index 28 Apr, w/e 13:00 United States USMGR=ECI Mortgage Refinance Index 28 Apr, w/e 13:00 United States USMG=ECI MBA 30-Yr Mortgage Rate 28 Apr, w/e 16:30 United States USOILC=ECI EIA Wkly Crude Stk 28 Apr, w/e 16:30 United States USOILD=ECI EIA Wkly Dist. Stk 28 Apr, w/e 16:30 United States USOILG=ECI EIA Wkly Gsln Stk 28 Apr, w/e 16:30 United States USOIRU=ECI EIA Wkly Refn Util 28 Apr, w/e 20:00 United States USFOMC=ECI Fed Funds Tgt Rate 7 May 4.25-4.5 4.25-4.5 20:00 United States USIOR=ECI Fed Int On Excess Reserves 7 May 4,40% 21:00 United States USCRED=ECI Consumer Credit Mar -0,81B **JUEVES 8 MAYO** EMPRESAS * Amadeus publica sus resultados del primer trimestre antes de la apertura del mercado. * Fluidra publica sus resultados del primer trimestre antes de la apertura del mercado. * Rovi publica sus resultados del primer trimestre antes de la apertura del mercado. * CIE Automotive publica sus resultados del primer trimestre. * Endesa publica sus resultados del primer trimestre. BANCOS CENTRALES * El Riksbank, el banco central de Suecia, publica la decisión sobre la política monetaria, incluido el tipo de interés oficial, y el Informe de Política Monetaria de mayo de 2025 (0730 GMT) y ofrece una conferencia de prensa (0900 GMT). * El Banco de Noruega anuncia su decisión sobre los tipos de interés. (0800 GMT) * El Banco de Inglaterra publica su informe de política monetaria, anuncia la decisión sobre los tipos de interés y publica el acta de la reunión. (1100 GMT) OTROS EVENTOS * El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visita Azerbaiyán. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 01:01 United Kingdom GBRICS=ECI RICS Housing Survey Apr 2 08:00 Germany DEIP=ECI Industrial Output MM Mar 0,8% -1,3% 08:00 Germany DEIPY=ECI Industrial Production YY SA Mar -4,00% 08:00 Germany DEEXPY=ECI Exports MM SA Mar 1,8% 08:00 Germany DEIMY=ECI Imports MM SA Mar 0,7% 08:00 Germany DETBAL=ECI Trade Balance, EUR, SA Mar 17,7B 08:00 United Kingdom GBHHP=ECI Halifax House Prices MM Apr -0,5% 08:00 United Kingdom GBHHPY=ECI Halifax House Prices YY Apr 2,80% 09:00 Spain ESIO=ECI Ind Output Cal Adj YY Mar -1,9% 13:00 United Kingdom GBMPCH=ECI BOE MPC Vote Hike May 0 0 13:00 United Kingdom GBMPCU=ECI BOE MPC Vote Unchanged May 0 8 13:00 United Kingdom GBMPCC=ECI BOE MPC Vote Cut May 9 1 13:00 United Kingdom GBBOEI=ECI BOE Bank Rate May 4,25% 4,50% 14:30 United States USLCP=ECI Unit Labor Costs Prelim Q1 2,2% 14:30 United States USPROP=ECI Productivity Prelim Q1 1,5% 16:00 United States USWINV=ECI Wholesale Invt(y), R MM Mar 0,5% 16:00 United States USWINS=ECI Wholesale Sales MM Mar 2,4% 14:30 United States USJOB=ECI Initial Jobless Clm 28 Apr, w/e 14:30 United States USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 28 Apr, w/e 14:30 United States USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 21 Apr, w/e 16:30 United States USOILN=ECI EIA-Nat Gas Chg Bcf 28 Apr, w/e 16:30 United States USNGIF=ECI Nat Gas-EIA Implied Flow 28 Apr, w/e 17:30 United States US4WAT=ECI 4W Bill Auc - TA 8 May 17:30 United States US4WAH=ECI 4W Bill Auc - HR 8 May 17:30 United States US4WAB=ECI 4W Bill Auc - BTC 8 May 17:30 United States US4WAA=ECI 4W Bill Auc - HAP 8 May 19:00 United States USBYAT=ECI 30Y Bond Auc - TA 8 May 22.000.016.000,00 19:00 United States USBYAH=ECI 30Y Bond Auc - HY 8 May 4,813% 19:00 United States USBYAB=ECI 30Y Bond Auc - BTC 8 May 2,430 19:00 United States USBYAA=ECI 30Y Bond Auc - HAP 8 May 9,470% **VIERNES 9 MAYO** EMPRESAS * IAG publica sus resultados del primer trimestre. * Logista publica sus resultados del primer semestre. * CAF publica sus resultados del primer trimestre. * Ferrovial publica sus resultados del primer trimestre tras el cierre del mercado. * Meliá publica sus resultados del primer trimestre tras el cierre del mercado. * Gestamp Automoción publica sus resultados del primer trimestre tras el cierre del mercado. BANCOS CENTRALES * Se celebra la conferencia Bruegel en Helsinki, centrada en el crecimiento verde, digital y sostenible en Europa. Entre los ponentes se encuentran el gobernador del Banco de Finlandia y responsable de política monetaria del BCE, Olli Rehn, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Henna Virkkunen, y el director de Bruegel, Jeromin Zettelmeyer. (0530 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, pronuncia el discurso de bienvenida y apertura del evento "La Fed escucha: perspectivas del Medio Oeste". (1400 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, habla sobre "Las reglas de Taylor en la política monetaria" antes de la Conferencia sobre Política Monetaria Hoover. (1530 GMT) * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, habla sobre política monetaria antes de la Conferencia sobre Política Monetaria Hoover. (2345 GMT) OTROS EVENTOS * El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, mantienen conversaciones en Moscú. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:45 France FRRAST=ECI Reserve Assets Total Apr 305.124M **SÁBADO 10 MAYO** BANCOS CENTRALES * Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, participa en la mesa redonda de la Conferencia Hoover sobre Política Monetaria "Finalizar el trabajo y nuevos retos". (2345 GMT) **DOMINGO 11 MAYO** OTROS EVENTOS * Elecciones parlamentarias en Albania. (Datos recopilados por la redacción de Gdansk y Tomás Cobos)

