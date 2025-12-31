Agenda semanal del 3 de enero al 11 de enero de 2026

( )

:: SÁBADO 3 ENERO ::

BANCOS CENTRALES

* Anna Paulson, presidenta del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, interviene en el panel "Experiencias vitales y repercusiones para la política monetaria", dentro de la reunión anual de la AEA/ASSA (1515 GMT).

* Anna Paulson, presidenta del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, interviene ante el panel "Crecimiento mundial en transición: divergencia, opciones de política monetaria y riesgos", en el marco de la reunión anual de la Asociación Estadounidense de Economía/Allied Social Science Association (AEA/ASSA) (1930 GMT).

OTROS EVENTOS

* El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Mohammad Ishaq Dar, visita China y celebra la VII Ronda del Diálogo Estratégico de Ministros de Exteriores China-Pakistán. (Hasta el 5 de enero)

:: DOMINGO 4 ENERO ::

BANCOS CENTRALES

* Neel Kashkari, presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, participa en un panel del acto "Lecciones de las contribuciones de Bill Spriggs a la economía y a la política económica", dentro de la reunión anual de la AEA/ASSA (1730 GMT).

OTROS EVENTOS

* Lee Jae Myung, presidente de Corea del Sur, inicia una visita de Estado de cuatro días a China para mantener una cumbre con Xi Jinping, presidente de China. (Hasta el 7 de enero)

:: LUNES 5 ENERO ::

EMPRESAS

* CIE Automotive – Dividendo de 0,4700 euros por acción. Fecha de descuento.

* Redeia Corporación – Dividendo de 0,2000 euros por acción. Fecha de descuento.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 1030 Eurozona – Índice Sentix, ene: Previsto -5,0; Anterior -6,2.

* 1030 Reino Unido – Crédito al consumo del BOE, nov: Previsto 1.300.000.000; Anterior 1.119.000.000.

* 1030 Reino Unido – Préstamos hipotecarios, nov: Previsto 4.800.000.000; Anterior 4.273.000.000.

* 1030 Reino Unido – Aprobaciones hipotecarias, nov: Previsto 64.500; Anterior 65.018.

* 1030 Reino Unido – Oferta monetaria M4, nov: Anterior -0,2.

* 1600 Estados Unidos – ISM manufacturero PMI, dic: Previsto 48,3; Anterior 48,2.

* 1600 Estados Unidos – Precios pagados manufacturero ISM, dic: Anterior 58,5.

* 1600 Estados Unidos – Índice de empleo manufacturero ISM, dic: Anterior 44,0.

* 1600 Estados Unidos – Índice de nuevos pedidos manufacturero ISM, dic: Anterior 47,4.

:: MARTES 6 ENERO ::

OTROS EVENTOS

* Cumbre UE-Jordania.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0845 Francia – IPC (norma UE) preliminar interanual, dic: Previsto 0,8; Anterior 0,8.

* 0845 Francia – IPC (norma UE) preliminar mensual, dic: Previsto 0,2; Anterior -0,2.

* 0845 Francia – IPC preliminar interanual, sin desestacionalizar, dic: Previsto 0,9; Anterior 0,9.

* 0845 Francia – IPC preliminar mensual, sin desestacionalizar, dic: Previsto 0,2; Anterior -0,2.

* 0915 España – PMI de servicios, dic: Previsto 54,5; Anterior 55,6.

* 0950 Francia – PMI servicios HCOB, dic: Previsto 50,2; Anterior 50,2.

* 0950 Francia – PMI compuesto HCOB, dic: Previsto 50,1; Anterior 50,1.

* 0955 Alemania – PMI servicios HCOB, dic: Previsto 52,6; Anterior 52,6.

* 0955 Alemania – PMI compuesto final HCOB, dic: Previsto 51,5; Anterior 51,5.

* 1000 Eurozona – PMI servicios final HCOB, dic: Previsto 52,6; Anterior 52,6.

* 1000 Eurozona – PMI compuesto final HCOB, dic: Previsto 51,9; Anterior 51,9.

* 1030 Reino Unido – PMI de servicios S&P Global, dic: Previsto 52,1; Anterior 52,1.

* 1030 Reino Unido – PMI compuesto: producción S&P Global, dic: Previsto 52,1; Anterior 52,1.

* 1030 Reino Unido – Activos de reserva total, dic: Anterior 222.488.530.000.

* 1400 Alemania – IPC preliminar mensual, dic: Previsto 0,3; Anterior -0,2.

* 1400 Alemania – IPC preliminar interanual, dic: Previsto 2,0; Anterior 2,3.

* 1400 Alemania – IPC armonizado preliminar mensual, dic: Anterior -0,5.

* 1400 Alemania – IPC armonizado preliminar interanual, dic: Previsto 2,2; Anterior 2,6.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 29 dic: Anterior 7,6.

* 1545 Estados Unidos – PMI compuesto final S&P Global, dic: Anterior 53,0.

* 1545 Estados Unidos – PMI de servicios final S&P Global, dic: Anterior 52,9.

* 1600 Estados Unidos – ISM no manufacturero PMI, dic: Previsto 52,3; Anterior 52,6.

* 1600 Estados Unidos – Actividad empresarial no manufacturera ISM, dic: Anterior 54,5.

* 1600 Estados Unidos – Índice de empleo no manufacturero ISM, dic: Anterior 48,9.

* 1600 Estados Unidos – Índice de nuevos pedidos no manufacturero ISM, dic: Anterior 52,9.

* 1600 Estados Unidos – Índice de precios pagados no manufacturero ISM, dic: Anterior 65,4.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API, semana 29 dic.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API, semana 29 dic.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API, semana 29 dic.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 29 dic.

:: MIÉRCOLES 7 ENERO ::

EMPRESAS

* CIE Automotive – Dividendo de 0,4700 euros por acción. Fecha de abono.

* Redeia Corporación – Dividendo de 0,2000 euros por acción. Fecha de abono.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Ventas minoristas mensual real, nov: Previsto 0,2; Anterior -0,3.

* 0800 Alemania – Ventas minoristas interanual real, nov: Anterior 0,9.

* 0830 Eurozona – PMI construcción HCOB, dic: Anterior 45,4.

* 0830 Alemania – PMI construcción HCOB, dic: Anterior 45,2.

* 0830 Francia – PMI construcción HCOB, dic: Anterior 43,6.

* 0845 Francia – Confianza del consumidor, dic: Previsto 90; Anterior 89.

* 0955 Alemania – Variación en desempleo ajustado, dic: Previsto 5.000; Anterior 1.000.

* 0955 Alemania – Desempleo total sin desestacionalizar, dic: Anterior 2.885.000.

* 0955 Alemania – Tasa de desempleo ajustada, dic: Previsto 6,3; Anterior 6,3.

* 0955 Alemania – Desempleo total ajustado, dic: Anterior 2.973.000.

* 1030 Reino Unido – PMI construcción S&P Global, dic: Previsto 41,5; Anterior 39,4.

* 1030 Reino Unido – PMI compuesto MSC: producción S&P Global, dic: Anterior 50,1.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado avance interanual, dic: Previsto 2,0; Anterior 2,1.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos y energía avance interanual, dic: Previsto 2,4; Anterior 2,4.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco avance interanual, dic: Previsto 2,4; Anterior 2,4.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco avance mensual, dic: Previsto 0,4; Anterior -0,5.

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA, semana 22 dic.

* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario, semana 22 dic.

* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 22 dic.

* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación MBA, semana 22 dic.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años, semana 22 dic.

* 1415 Estados Unidos – Empleo nacional ADP, dic: Previsto 50.000; Anterior -32.000.

* 1600 Estados Unidos – Pedidos de fábrica mensual, oct: Anterior 0,2.

* 1600 Estados Unidos – Bienes duraderos, mensual revisado, oct.

* 1600 Estados Unidos – Bienes duraderos sin defensa, mensual revisado, oct.

* 1600 Estados Unidos – Bienes duraderos sin transporte, mensual revisado, oct: Anterior 0,2.

* 1600 Estados Unidos – Gasto en bienes de capital no defensa excluyendo aeronaves, mensual revisado, oct: Anterior 0,5.

* 1600 Estados Unidos – Pedidos de fábrica sin transporte mensual, oct: Anterior 0,2.

* 1900 Estados Unidos – Riesgo integral general, 1TR: Anterior 7,98.

:: JUEVES 8 ENERO ::

EMPRESAS

* Endesa – Dividendo de 0,5000 euros por acción. Fecha de descuento.

* Faes Farma – Dividendo de 0,0410 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* El Banco Nacional Suizo publica el resumen de su discusión de política monetaria (0830 GMT).

OTROS EVENTOS

* Cumbre UE-Jordania.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Pedidos industriales mensual, nov: Previsto -0,7; Anterior 1,5.

* 0800 Alemania – Producción manufacturera precio actual ajustado, nov: Anterior -0,2.

* 0800 Alemania – Bienes de consumo ajustados, nov: Anterior 106,8.

* 0800 Reino Unido – Precios de la vivienda Halifax mensual, dic: Anterior 0,0.

* 0800 Reino Unido – Precios de la vivienda Halifax interanual, dic: Anterior 0,7.

* 0845 Francia – Cuenta corriente, nov: Anterior 1.100.000.000.

* 0845 Francia – Activos de reserva total, dic: Anterior 359.393.000.000.

* 0845 Francia – Balanza comercial EUR ajustada, nov: Anterior -3.920.000.000.

* 0845 Francia – Importaciones, EUR, nov: Anterior 55.648.000.000.

* 0845 Francia – Exportaciones, EUR, nov: Anterior 51.730.000.000.

* 1100 Eurozona – Precios al productor mensual, nov: Previsto 0,2; Anterior 0,1.

* 1100 Eurozona – Precios al productor interanual, nov: Anterior -0,5.

* 1100 Eurozona – Clima empresarial, dic: Anterior -0,66.

* 1100 Eurozona – Sentimiento económico, dic: Previsto 96,9; Anterior 97,0.

* 1100 Eurozona – Sentimiento industrial, dic: Previsto -9,0; Anterior -9,3.

* 1100 Eurozona – Sentimiento de servicios, dic: Previsto 5,9; Anterior 5,7.

* 1100 Eurozona – Confianza del consumidor final, dic: Previsto -14,6; Anterior -14,6.

* 1100 Eurozona – Expectativas de inflación del consumidor, dic: Anterior 23,1.

* 1100 Eurozona – Expectativas de precios de venta, dic: Anterior 9,9.

* 1100 Eurozona – Tasa de desempleo, nov: Previsto 6,4; Anterior 6,4.

* 1100 Alemania – Riesgo integral general, 1TR: Anterior 9,29.

* 1100 Francia – Riesgo integral general, 1TR: Anterior 8,82.

* 1100 Reino Unido – Riesgo integral general, 1TR: Anterior 9,01.

* 1100 España – Riesgo integral general, 1TR: Anterior 8,74.

* 1330 Estados Unidos – Despidos Challenger, dic: Anterior 71.321.

* 1430 Estados Unidos – Comercio internacional $, oct: Anterior -52.800.000.000.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo, semana 29 dic.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 29 dic.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo, semana 22 dic.

* 1430 Estados Unidos – Costes laborales unitarios preliminar, 4TR: Previsto 0,6.

* 1430 Estados Unidos – Productividad preliminar, 4TR: Previsto 3,5.

* 1600 Estados Unidos – Inventarios mayoristas (anual), mensual revisado, oct.

* 1600 Estados Unidos – Ventas mayoristas mensual, oct: Anterior -0,2.

* 1630 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf), semana 29 dic.

* 1630 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA, semana 29 dic.

* 2100 Estados Unidos – Crédito al consumidor, nov: Previsto 10.500.000.000; Anterior 9.180.000.000.

:: VIERNES 9 ENERO ::

BANCOS CENTRALES

* El Riksbank celebra reunión del Consejo Ejecutivo (0800 GMT).

* Neel Kashkari, presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, pronuncia el discurso de bienvenida y participa en una conversación en la conferencia virtual "2026 Regional Economic Conditions" organizada por el Banco de la Reserva Federal de Mineápolis (1500 GMT).

* La Reserva Federal publica las cuentas financieras de Estados Unidos (Flow of Funds) del 3TR de 2025 (1700 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Producción industrial mensual, nov: Previsto -0,3; Anterior 1,8.

* 0800 Alemania – Producción industrial interanual ajustada, nov: Previsto -0,8; Anterior 0,88.

* 0800 Alemania – Exportaciones mensual ajustado, nov: Previsto -0,3; Anterior 0,1.

* 0800 Alemania – Importaciones mensual ajustado, nov: Previsto 0,1; Anterior -1,2.

* 0800 Alemania – Balanza comercial EUR ajustada, nov: Anterior 16.900.000.000.

* 0845 Francia – Gasto del consumidor mensual, nov: Anterior 0,4.

* 0845 Francia – Producción industrial mensual, nov: Previsto 0,0; Anterior 0,2.

* 0900 España – Producción industrial ajustada interanual, nov: Anterior 1,2.

* 1100 Eurozona – Ventas minoristas mensual, nov: Previsto 0,1; Anterior 0,0.

* 1100 Eurozona – Ventas minoristas interanual, nov: Previsto 1,6; Anterior 1,5.

* 1430 Estados Unidos – Empleo no agrícola, dic: Previsto 55.000; Anterior 64.000.

* 1430 Estados Unidos – Nóminas privadas, dic: Previsto 50.000; Anterior 69.000.

* 1430 Estados Unidos – Nóminas manufactureras, dic: Anterior -5.000.

* 1430 Estados Unidos – Empleos Estado, dic: Anterior -5.000.

* 1430 Estados Unidos – Tasa de desempleo, dic: Previsto 4,5; Anterior 4,6.

* 1430 Estados Unidos – Salarios promedio mensual, dic: Previsto 0,3; Anterior 0,1.

* 1430 Estados Unidos – Salarios promedio interanual, dic: Previsto 3,6; Anterior 3,5.

* 1430 Estados Unidos – Horas promedio semanales trabajadas, dic: Previsto 34,3; Anterior 34,3.

* 1430 Estados Unidos – Participación fuerza laboral, dic: Anterior 62,5.

* 1430 Estados Unidos – Subempleo U6, dic: Anterior 8,7.

* 1430 Estados Unidos – Permisos de construcción: número, sep: Previsto 1.336.000; Anterior 1.330.000.

* 1430 Estados Unidos – Permisos de construcción: variación mensual, sep: Anterior -2,3.

* 1430 Estados Unidos – Inicios de vivienda: número, sep: Previsto 1.320.000; Anterior 1.307.000.

* 1430 Estados Unidos – Inicios de vivienda mensual: variación, sep: Anterior -8,5.

* 1600 Estados Unidos – Sentimiento preliminar U Mich, ene: Previsto 53,0; Anterior 52,9.

* 1600 Estados Unidos – Condiciones preliminares U Mich, ene: Anterior 50,4.

* 1600 Estados Unidos – Expectativas preliminares U Mich, ene: Anterior 54,6.

* 1600 Estados Unidos – Inflación 1 año preliminar U Mich, ene: Anterior 4,2.

* 1600 Estados Unidos – Inflación 5 años preliminar U Mich, ene: Anterior 3,2.

:: SÁBADO 10 ENERO ::

* Sin eventos relevantes.

:: DOMINGO 11 ENERO ::

OTROS EVENTOS

* Segunda ronda de las elecciones generales de Myanmar.

