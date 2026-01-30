Agenda semanal del 31 de enero al 8 de febrero de 2026

30 ene (Reuters) -

:: SÁBADO 31 ENERO ::

OTROS EVENTOS

* Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido, llega a Japón para mantener conversaciones bilaterales con su homóloga japonesa, Sanae Takaichi, tras su visita a China.

* Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, visita Islamabad, Pakistán.

* Carnaval de Venecia 2026. (Hasta el 17 de febrero)

:: DOMINGO 1 FEBRERO ::

BANCOS CENTRALES

* El Banco de Japón publica el sumario de opiniones de su reunión de política monetaria del 22 y 23 de enero (2350 GMT).

OTROS EVENTOS

* Elecciones presidenciales y a la Asamblea Legislativa en Costa Rica.

* Ocho países de la OPEP+ se reúnen para decidir si mantienen la pausa en los aumentos de producción de crudo durante el resto del primer trimestre de 2026.

* Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, realiza una visita de Estado a China, invitado por Xi Jinping. (Hasta el 7 de febrero)

* Nirmala Sitharaman, ministra de Finanzas de India, presenta el presupuesto 2026-27.

* Ramchandra Paudel, presidente de Nepal, inicia su primera visita de Estado a Japón. (Hasta el 4 de febrero)

* 68ª edición de los Premios Grammy.

:: LUNES 2 FEBRERO ::

EMPRESAS

* Iberdrola – Dividendo de 0,2530 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

* Sarah Breeden, subgobernadora del Banco de Inglaterra para Estabilidad Financiera, ofrece un discurso de apertura en la Cumbre anual de City & Financial sobre regulación e innovación de pagos "La próxima generación de pagos minoristas en Reino Unido" (1145 GMT).

* Rebecca Jackson, directora ejecutiva de Autorizaciones, Tecnología Regulatoria y Supervisión Internacional del Banco de Inglaterra, pronuncia un discurso sobre gestión del riesgo intradía y negociación principal en un evento de la Asociación de Bancos Extranjeros (1330 GMT).

* Raphael Bostic, presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, participa en un diálogo moderado en un evento del Rotary Club de Atlanta (1730 GMT).

OTROS EVENTOS

* La Junta Ejecutiva de la OMS abre su reunión.

* Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania, recibe a Nataša Pirc Musar, presidenta de Eslovenia (0900 GMT).

* Conferencia Fronteras Árticas en Tromsø, Noruega. Participan Vivian Motzfeldt, ministra de Exteriores de Groenlandia, y Espen Barth Eide, ministro de Exteriores de Noruega. (Hasta el 4 de febrero)

* La gobernadora general de Canadá, Mary Simon, viaja a Noruega. (Hasta el 4 de febrero)

* La ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, habla en una conferencia sobre asuntos del Ártico. (Hasta el 5 de febrero)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Ventas minoristas mensual real, dic: Previsto -0,2%; Anterior -0,6%.

* 0800 Alemania – Ventas minoristas real interanual, dic: Anterior 1,1%.

* 0800 Reino Unido – Precio de vivienda Nationwide mensual, ene: Previsto 0,3%; Anterior -0,4%.

* 0800 Reino Unido – Precio de vivienda Nationwide interanual, ene: Previsto 0,7%; Anterior 0,6%.

* 0915 España – PMI manufacturero HCOB, ene: Anterior 49,6.

* 0930 Reino Unido – PMI manufacturero S&P Global, ene: Anterior 51,6.

* 0950 Francia – PMI manufacturero HCOB, ene: Anterior 51,0.

* 0955 Alemania – PMI manufacturero HCOB, ene: Anterior 48,7.

* 1000 Eurozona – PMI manufacturero final HCOB, ene: Previsto 49,4; Anterior 49,4.

* 1545 Estados Unidos – PMI manufacturero final S&P Global, ene: Anterior 51,9.

* 1600 Estados Unidos – PMI manufacturero ISM, ene: Previsto 48,3; Anterior 47,9.

* 1600 Estados Unidos – Precios pagados manufacturero ISM, ene: Anterior 58,5.

* 1600 Estados Unidos – Índice de empleo manufacturero ISM, ene: Anterior 44,8.

* 1600 Estados Unidos – Índice de nuevos pedidos manufacturero ISM, ene: Anterior 47,4.

:: MARTES 3 FEBRERO ::

EMPRESAS

* Unicaja Banco publica resultados del cuarto trimestre antes de la apertura del mercado.

* Naturhouse Health – Dividendo de 0,1000 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

* Patrick Montagner, miembro del Consejo de Supervisión del BCE, pronuncia un discurso en la 10.ª Conferencia anual de FinTech y Regulación de Afore Consulting (1145 GMT).

OTROS EVENTOS

* El ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, la ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, y la alta representante de la UE, Kaja Kallas, intervienen en la conferencia Fronteras Árticas. (1000 GMT)

* Dubái acoge la Cumbre Mundial de Gobiernos. (Hasta el 5 de febrero)

* Conferencia sobre seguridad en Oslo. Entre los oradores figuran: Kaja Kallas, jefa de la política exterior de la UE; Radoslaw Sikorski, ministro de Asuntos Exteriores de Polonia; Radmila Shekerinska, vicesecretaria general de la OTAN; y Espen Barth Eide, ministro de Asuntos Exteriores de Noruega.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0845 Francia – Balance presupuestario, dic: Anterior -155.410.000.000.

* 0845 Francia – IPC (norma UE) preliminar interanual, ene: Anterior 0,7%.

* 0845 Francia – IPC (norma UE) preliminar mensual, ene: Anterior 0,1%.

* 0845 Francia – IPC preliminar interanual sin desestacionalizar, ene: Previsto 0,5%; Anterior 0,8%.

* 0845 Francia – IPC preliminar mensual sin desestacionalizar, ene: Anterior 0,1%.

* 0900 España – Llegada de turistas internacionales, dic: Anterior 9.224.277.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 31 ene: Anterior 7,1%.

* 1600 Estados Unidos – Ofertas de empleo JOLTS, dic: Anterior 7.146.000.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API, semana 26 ene.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API, semana 26 ene.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API, semana 26 ene.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 26 ene.

:: MIÉRCOLES 4 FEBRERO ::

EMPRESAS

* Banco Santander publica resultados del cuarto trimestre antes de la apertura del mercado.

* Logista publica resultados del primer trimestre antes de la apertura del mercado.

BANCOS CENTRALES

* El Consejo de Gobierno del BCE celebra reunión de política monetaria en Fráncfort. (Hasta el 5 de febrero)

* Reunión del consejo ejecutivo del Riksbank (0800 GMT).

* El Riksbank publica las actas de la reunión de política monetaria del 28 de enero (0830 GMT).

OTROS EVENTOS

* Mary Simon, gobernadora general de Canadá, viaja a Dinamarca y Groenlandia. (Hasta el 7 de febrero)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0915 España – PMI de servicios, ene: Anterior 57,1.

* 0950 Francia – PMI servicios HCOB, ene: Anterior 47,9.

* 0950 Francia – PMI compuesto HCOB, ene: Anterior 48,6.

* 0955 Alemania – PMI servicios HCOB, ene: Anterior 53,3.

* 0955 Alemania – PMI compuesto final HCOB, ene: Anterior 52,5.

* 1000 Eurozona – PMI servicios final HCOB, ene: Previsto 51,9; Anterior 51,9.

* 1000 Eurozona – PMI compuesto final HCOB, ene: Previsto 51,5; Anterior 51,5.

* 1030 Reino Unido – PMI de servicios S&P Global, ene: Anterior 54,3.

* 1030 Reino Unido – PMI compuesto: producción S&P Global, ene: Anterior 53,9.

* 1030 Reino Unido – Activos de reserva total, ene: Anterior 224.754.480.000.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado avance interanual, ene: Previsto 1,7%; Anterior 1,9%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco avance interanual, ene: Previsto 2,3%; Anterior 2,3%.

* 1100 Eurozona – IPC armonizado sin alimentos, energía, alcohol y tabaco avance mensual, ene: Anterior 0,3%.

* 1100 Eurozona – Precios al productor mensual, dic: Anterior 0,5%.

* 1100 Eurozona – Precios al productor interanual, dic: Anterior -1,7%.

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA, semana 30 ene: Anterior -8,5%.

* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario, semana 30 ene: Anterior 363,3.

* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 30 ene: Anterior 193,3.

* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación MBA, semana 30 ene: Anterior 1.332,2.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años, semana 30 ene: Anterior 6,24%.

* 1415 Estados Unidos – Empleo nacional ADP, ene: Anterior 41.000.

* 1545 Estados Unidos – PMI compuesto final S&P Global, ene: Anterior 52,8.

* 1545 Estados Unidos – PMI de servicios final S&P Global, ene: Anterior 52,5.

* 1600 Estados Unidos – PMI no manufacturero ISM, ene: Anterior 53,8.

* 1600 Estados Unidos – Actividad empresarial no manufacturera ISM, ene: Anterior 55,2.

* 1600 Estados Unidos – Índice de empleo no manufacturero ISM, ene: Anterior 51,7.

* 1600 Estados Unidos – Índice de nuevos pedidos no manufacturero ISM, ene: Anterior 56,5.

* 1600 Estados Unidos – Índice de precios pagados no manufacturero ISM, ene: Anterior 65,1.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA, semana 30 ene: Anterior -2.295.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA, semana 30 ene: Anterior 329.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA, semana 30 ene: Anterior 223.000.

* 1630 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA, semana 30 ene: Anterior -2,4.

:: JUEVES 5 FEBRERO ::

EMPRESAS

* BBVA publica resultados del cuarto trimestre antes de la apertura del mercado.

* ACS – Dividendo de 0,4570 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

* El Banco de Inglaterra anuncia su decisión sobre el tipo de interés oficial, publica las actas de la reunión y da a conocer su Informe de Política Monetaria (1200 GMT).

* Conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno del BCE en Fráncfort (1345 GMT).

* Raphael Bostic, presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, participa en una conversación y sesión de preguntas y respuestas sobre política monetaria y transición al entorno económico tras la graduación, en un evento de la Escuela de Negocios de Clark Atlanta University (1550 GMT).

* Tiff Macklem, gobernador del Banco de Canadá, pronuncia un discurso en el Empire Club of Canada (1740 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Pedidos industriales intermensual, dic: Previsto -2,5%; Anterior 5,6%.

* 0800 Alemania – Producción manufacturera precio actual ajustado, dic: Anterior 10,9.

* 0800 Alemania – Bienes de consumo ajustados, dic: Anterior 115,8.

* 0845 Francia – Producción industrial mensual, dic: Previsto 0,4%; Anterior -0,1%.

* 0930 Eurozona – PMI construcción HCOB, ene: Anterior 47,4.

* 0930 Alemania – PMI construcción HCOB, ene: Anterior 50,3.

* 0930 Francia – PMI construcción HCOB, ene: Anterior 43,4.

* 1030 Reino Unido – PMI construcción S&P Global, ene: Anterior 40,1.

* 1030 Reino Unido – PMI compuesto MSC: producción S&P Global, ene: Anterior 50,4.

* 1100 Eurozona – Ventas minoristas mensual, dic: Previsto 0,0%; Anterior 0,2%.

* 1100 Eurozona – Ventas minoristas interanual, dic: Anterior 2,3%.

* 1300 Reino Unido – Votos a favor de subida del MPC del BOE, feb: Previsto 6,0; Anterior 0,0.

* 1300 Reino Unido – Votos a favor de no aplicar cambios del MPC del BOE, feb: Previsto 6,0; Anterior 4,0.

* 1300 Reino Unido – Votos a favor de recorte del MPC del BOE, feb: Previsto 3,0; Anterior 5,0.

* 1300 Reino Unido – Tipo bancario del BOE, feb: Previsto 3,75%; Anterior 3,75%.

* 1330 Estados Unidos – Despidos Challenger, ene: Anterior 35.553.

* 1415 Eurozona – Tasa de refinanciación del BCE, feb: Previsto 2,15%; Anterior 2,15%.

* 1415 Eurozona – Tasa de depósito del BCE, feb: Previsto 2,0%; Anterior 2,0%.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo, semana 26 ene: Anterior 209.000.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 26 ene: Anterior 206.250.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo, semana 19 ene: Anterior 1.827.000.

* 1630 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf), semana 26 ene: Anterior -242.000.000.000.

* 1630 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA, semana 26 ene: Anterior -242.000.000.000.

:: VIERNES 6 FEBRERO ::

EMPRESAS

* Banco Sabadell publica resultados del cuarto trimestre antes de la apertura del mercado.

BANCOS CENTRALES

* Kazuyuki Masu, miembro de la junta del Banco de Japón, pronuncia un discurso en una reunión con líderes locales en Ehime (0130 GMT).

* Reunión del consejo general del Riksbank (1200 GMT).

OTROS EVENTOS

* Jean-Noël Barrot, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, inaugura un consulado en Groenlandia.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Producción industrial mensual, dic: Previsto -0,3%; Anterior 0,8%.

* 0800 Alemania – Producción industrial interanual ajustada, dic: Anterior 0,76%.

* 0800 Alemania – Exportaciones mensual ajustado, dic: Previsto 1,3%; Anterior -2,5%.

* 0800 Alemania – Importaciones mensual ajustado, dic: Anterior 0,8%.

* 0800 Alemania – Balanza comercial EUR ajustada, dic: Anterior 13.100.000.000.

* 0800 Reino Unido – Precios de la vivienda Halifax mensual, ene: Anterior -0,6%.

* 0800 Reino Unido – Precios de la vivienda Halifax interanual, ene: Anterior 0,3%.

* 0845 Francia – Activos de reserva total, ene: Anterior 362.743.000.000.

* 0845 Francia – Balanza comercial EUR ajustada, dic: Anterior -4.170.000.000.

* 0845 Francia – Importaciones, EUR, dic: Anterior 56.392.000.000.

* 0845 Francia – Exportaciones, EUR, dic: Anterior 52.226.000.000.

* 0900 España – Producción industrial ajustada interanual, dic: Anterior 4,5%.

* 1430 Estados Unidos – Empleo no agrícola, ene: Previsto 70.000; Anterior 50.000.

* 1430 Estados Unidos – Nóminas privadas, ene: Previsto 60.000; Anterior 37.000.

* 1430 Estados Unidos – Nóminas manufactureras, ene: Anterior -8.000.

* 1430 Estados Unidos – Empleos Estado, ene: Anterior 13.000.

* 1430 Estados Unidos – Tasa de desempleo, ene: Previsto 4,4%; Anterior 4,4%.

* 1430 Estados Unidos – Salarios promedio mensual, ene: Previsto 0,3%; Anterior 0,3%.

* 1430 Estados Unidos – Salarios promedio interanual, ene: Anterior 3,8%.

* 1430 Estados Unidos – Horas promedio semanales trabajadas, ene: Anterior 34,2.

* 1430 Estados Unidos – Participación fuerza laboral, ene: Anterior 62,4.

* 1430 Estados Unidos – Subempleo U6, ene: Anterior 8,4.

* 1600 Estados Unidos – Sentimiento U Mich preliminar, feb: Anterior 56,4.

* 1600 Estados Unidos – Condiciones U Mich preliminar, feb: Anterior 55,4.

* 1600 Estados Unidos – Expectativas U Mich preliminar, feb: Anterior 57,0.

* 1600 Estados Unidos – Inflación 1 año preliminar U Mich, feb: Anterior 4,0%.

* 1600 Estados Unidos – Inflación 5 años preliminar U Mich, feb: Anterior 3,3%.

* 2100 Estados Unidos – Crédito al consumidor, dic: Anterior 4.230.000.000.

:: SÁBADO 7 FEBRERO ::

OTROS EVENTOS

* Sin eventos relevantes.

:: DOMINGO 8 FEBRERO ::

OTROS EVENTOS

* Isaac Herzog, presidente de Israel, inicia una visita de cinco días a Australia para mantener reuniones con líderes federales y encontrarse con supervivientes del ataque en la playa Bondi, en Sídney. (Hasta el 12 de febrero)

* Segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal.

* Comienza la votación en las elecciones nacionales y referéndum de Tailandia.

* El presidente de Emiratos Árabes Unidos, jeque Mohamed bin Zayed al-Nahyan, visita Japón. (Hasta el 10 de febrero) (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)