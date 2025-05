Agenda semanal del 31 de mayo al 8 de junio de 2025

30 mayo (Reuters) - * Sin eventos relevantes. OTROS EVENTOS * Elecciones presidenciales en Polonia (segunda vuelta). EMPRESAS * Laboratorio Reig Jofre, S.A. Dividendo de 0,0490 euros por acción. Fecha de abono. MERCADOS * Festivo en China. BANCOS CENTRALES * El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, ofrece unas declaraciones en la conferencia conmemorativa del 75º aniversario de la División de Finanzas Internacionales (IF) de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal. (1700 GMT) * El gobernador de la Junta de la Reserva Federal Christopher Waller habla sobre las perspectivas económicas en la Conferencia Internacional del Banco de Corea 2025: Cambios Estructurales y Política Monetaria. (0000 GMT) * La miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra Catherine L. Mann participa en la conferencia del 75º aniversario de la IF de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. (2130 GMT) * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, participa en una conversación moderada antes de la Conferencia Bancaria del Distrito Once organizada por el Banco de la Reserva Federal de Dallas. (1415 GMT) * El gobernador del Riksbank, Erik Thedeen, habla sobre la comunicación de la política monetaria en la práctica en la reunión anual de Nationalekonomiska Foreningen. (1000 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, participará en una sesión de preguntas y respuestas moderada antes del 2025 Quad Cities Business Journal Mid-Year Economic Review en Davenport, Iowa. (1645 GMT) OTROS EVENTOS * El presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, realiza una visita de Estado a India por invitación del primer ministro, Narendra Modi. (Hasta el 4 de junio) * Reunión ministerial de Justicia y Asuntos Interiores UE-EEUU en Varsovia. (Hasta el 3 de junio) * Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, 113ª sesión, en Ginebra. (Hasta el 13 de junio) * Líderes del flanco oriental de la OTAN llegan a Vilna para una reunión antes de la cumbre de la Alianza en La Haya a finales de junio, incluyendo el Grupo de los Nueve de Bucarest: Bulgaria, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania y Eslovaquia, y los países nórdicos: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 United Kingdom GBNWHP=ECI Nationwide house price mm May 0.1% -0.6% 08:00 United Kingdom GBNHP=ECI Nationwide house price yy May 3.4% 09:00 Spain ESITA=ECI Int'l Tourist Arrival Apr 9840.370k 09:15 Spain ESPMIM=ECI HCOB Manufacturing PMI May 48.1 09:50 France FRRPMI=ECI HCOB Manufacturing PMI May 49.5 49.5 09:55 Germany DEPMIM=ECI HCOB Mfg PMI May 48.8 48.8 10:00 Euro Zone EUPMI=ECI HCOB Mfg Final PMI May 49.4 49.4 10:30 United Kingdom GBCRED=ECI BOE Consumer Credit Apr 0.875B 10:30 United Kingdom GBMTG=ECI Mortgage Lending Apr 12.963B 10:30 United Kingdom GBMTGA=ECI Mortgage Approvals Apr 64.309k 10:30 United Kingdom GBM4=ECI M4 Money Supply Apr 0.3% 10:30 United Kingdom GBPMIM=ECI S&P GLOBAL MANUFACTURING PMI May 45.1 15:45 United States USMPMF=ECI S&P Global Mfg PMI Final May 52.3 16:00 United States USTCNS=ECI Construction Spending MM Apr -0.5% 16:00 United States USPMI=ECI ISM Manufacturing PMI May 48.7 48.7 16:00 United States USISMP=ECI ISM Mfg Prices Paid May 69.8 16:00 United States USISME=ECI ISM Manuf Employment Idx May 46.5 16:00 United States USISMN=ECI ISM Manuf New Orders Idx May 47.2 17:30 United States US6MAT=ECI 6M Bill Auc - TA 2 Jun 71.829.451.900 17:30 United States US6MAH=ECI 6M Bill Auc - HR 2 Jun 4.160% 17:30 United States US6MAB=ECI 6M Bill Auc - BTC 2 Jun 2.950 17:30 United States US6MAA=ECI 6M Bill Auc - HAP 2 Jun 55.070% 20:00 United States US3MAT=ECI 3M Bill Auc - TA 2 Jun 80.280.701.600 20:00 United States US3MAH=ECI 3M Bill Auc - HR 2 Jun 4.255% 20:00 United States US3MAB=ECI 3M Bill Auc - BTC 2 Jun 3.180 20:00 United States US3MAA=ECI 3M Bill Auc - HAP 2 Jun 8.350% **MARTES 3 JUNIO** BANCOS CENTRALES * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, da unas palabras de apertura y modera una discusión antes de una mesa redonda con líderes comunitarios de El Paso, Texas. (1930 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, participa en una sesión de preguntas y respuestas moderada antes del análisis económico de mitad de año del Corridor Business Journal 2025 en Cedar Rapids, Iowa. (1645 GMT) * Discurso del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, en una reunión organizada por el Naigai Josei Chosa Kai. (0750 GMT) OTROS EVENTOS * La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se reúne con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en Roma. (1600 GMT) * El presidente saliente de Polonia, Andrzej Duda, se reúne con el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, en Palanga, Lituania. * Reunión del Consejo Ministerial de la OCDE 2025 en París. (Hasta el 4 de junio) * Elección presidencial en Corea del Sur. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:45 France FRBUDY=ECI Budget Balance Apr -47.03B 11:00 Euro Zone EUHICF=ECI HICP Flash YY May 2.1% 2.2% 11:00 Euro Zone EUHIXF=ECI HICP-X F&E Flash YY May 2.7% 11:00 Euro Zone EUCPXA=ECI HICP-X F,E,A&T Flash YY May 2.7% 11:00 Euro Zone EUHCFM=ECI HICP-X F, E, A, T Flash MM May 1.00% 11:00 Euro Zone EUUNR=ECI Unemployment Rate Apr 6.2% 6.2% 14:55 United States USREDY=ECI Redbook YY 31 May, w/e 6.1% 16:00 United States USDGNR=ECI Durables Ex-Def, R MM Apr -7.5% 16:00 United States USDGR=ECI Durable Goods, R MM Apr -6.3% 16:00 United States USFORD=ECI Factory Orders MM Apr 4.3% 16:00 United States USDGNT=ECI Durables Ex-Transpt R MM Apr 0.2% 16:00 United States USNDCG=ECI Nondef Cap Ex-Air R MM Apr -1.3% 16:00 United States USFXTR=ECI Factory Ex-Transp MM Apr -0.2% 16:00 United States USJOLT=ECI JOLTS Job Openings Apr 7.192M 22:30 United States USOIAC=ECI API wkly crude Stk 26 May, w/e 22:30 United States USOIAG=ECI API Wkly gsln stk 26 May, w/e 22:30 United States USOIAD=ECI API Wkly dist. Stk 26 May, w/e 22:30 United States USOIAR=ECI API Wkly crude runs 26 May, w/e **MIÉRCOLES 4 JUNIO** EMPRESAS * Almirall - Dividendo de 0,1840 euros por acción. Fecha de abono. BANCOS CENTRALES * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, da las palabras de bienvenida y cierre antes de un evento Fed Listens, "Cómo la política monetaria y las condiciones macroeconómicas afectan a las personas y empresas", en el Banco de la Reserva Federal de Atlanta (1230 GMT). * La Reserva Federal emite el Libro Beige (1800 GMT). * El Banco de Canadá anuncia los tipos de interés oficiales (1345 GMT). OTROS EVENTOS * El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, recibe al presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, con honores militares en el palacio Schloss Bellevue en Berlín. (1300 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 09:00 Spain ESIO=ECI Ind Output Cal Adj YY Apr 1.0% 09:15 Spain ESPMIS=ECI Services PMI May 53.4 09:50 France FRPMIS=ECI HCOB - Services PMI May 47.4 47.4 09:50 France FRCPMI=ECI HCOB Composite PMI May 48.0 09:55 Germany DEPMIS=ECI HCOB Services PMI May 47.2 47.2 09:55 Germany DEPMIP=ECI HCOB Composite Final PMI May 48.6 10:00 Euro Zone EUPMIS=ECI HCOB Services Final PMI May 48.9 48.9 10:00 Euro Zone EUPMIP=ECI HCOB - Composite Final PMI May 49.5 49.5 10:30 United Kingdom GBPMIS=ECI S&P GLOBAL SERVICE PMI May 50.2 10:30 United Kingdom GBCPMI=ECI S&P GLOBAL PMI: COMPOSITE - OUTPUT May 49.4 10:30 United Kingdom GBRAST=ECI Reserve Assets Total May 200.944,34M 13:00 United States USMGA=ECI MBA Mortgage Applications 30 May, w/e -1.2% 13:00 United States USMGM=ECI Mortgage Market Index 30 May, w/e 235.7 13:00 United States USMGPI=ECI MBA Purchase Index 30 May, w/e 162.1 13:00 United States USMGR=ECI Mortgage Refinance Index 30 May, w/e 634.1 13:00 United States USMG=ECI MBA 30-Yr Mortgage Rate 30 May, w/e 6.98% 14:15 United States USADP=ECI ADP National Employment May 62k 15:45 United States USPMIP=ECI S&P Global Comp PMI Final May 52.1 15:45 United States USMPSF=ECI S&P Global Svcs PMI Final May 52.3 16:00 United States USNPMI=ECI ISM N-Mfg PMI May 52.0 51.6 16:00 United States USOPMI=ECI ISM N-Mfg Bus Act May 53.7 16:00 United States USEPMI=ECI ISM N-Mfg Employment Idx May 49.0 16:00 United States USDPMI=ECI ISM N-Mfg New Orders Idx May 52.3 16:00 United States USPPMI=ECI ISM N-Mfg Price Paid Idx May 65.1 16:30 United States USOILC=ECI EIA Wkly Crude Stk 26 May, w/e -2.795M 16:30 United States USOILD=ECI EIA Wkly Dist. Stk 26 May, w/e -0.724M 16:30 United States USOILG=ECI EIA Wkly Gsln Stk 26 May, w/e -2.441M 16:30 United States USOIRU=ECI EIA Wkly Refn Util 26 May, w/e -0.5% **JUEVES 5 JUNIO** BANCOS CENTRALES * El Consejo de Gobierno del BCE celebra una reunión de política monetaria en Fráncfort. * Conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno del BCE en Fráncfort. (1230 GMT) * La presidenta del BCE, Christine Lagarde, habla con los periodistas tras la reunión mensual de política monetaria del Consejo de Gobierno. (1245 GMT) * La subgobernadora del Banco de Canadá, Sharon Kozicki, da un discurso sobre "Hablar con los canadienses: cómo los conocimientos del mundo real dan forma a la política monetaria". (1635 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, habla sobre las perspectivas económicas ante el Consejo de Economía Empresarial de Filadelfia. (1730 GMT) OTROS EVENTOS * Los ministros de Defensa de los miembros de la OTAN se reunirán en Bruselas antes de una cumbre de líderes a finales de junio. * Elecciones de la Asamblea Nacional de Burundi. * Día Mundial del Medio Ambiente. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Germany DEIND=ECI Industrial Orders MM Apr 3.6% 08:00 Germany DEMOIY=ECI Manufacturing O/P Cur Price SA Apr 4.9% 08:00 Germany DECGI=ECI Consumer Goods SA Apr 109.5 09:30 Euro Zone EUPMIC=ECI HCOB Construction PMI May 46.0 09:30 Germany DEPMIC=ECI HCOB Construction PMI May 45.1 09:30 France FRPMIC=ECI HCOB Construction PMI May 43.6 10:30 United Kingdom GBAPMI=ECI S&P GLOBAL PMI: MSC COMPOSITE - OUTPUT May 48.4 10:30 United Kingdom GBPMIC=ECI S&P Global CONSTRUCTON PMI May 46.6 11:00 Euro Zone EUPPI=ECI Producer Prices MM Apr -1.6% 11:00 Euro Zone EUPPIY=ECI Producer Prices YY Apr 1.9% 13:30 United States USCHAL=ECI Challenger Layoffs May 105.441k 14:15 Euro Zone EUECBR=ECI ECB Refinancing Rate Jun 2.15% 2.40% 14:15 Euro Zone EUECBD=ECI ECB Deposit Rate Jun 2.00% 2.25% 14:30 United States USTBAL=ECI International Trade $ Apr -120.4B -140.5B 14:30 United States USJOB=ECI Initial Jobless Clm 26 May, w/e 240k 14:30 United States USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 26 May, w/e 230.75k 14:30 United States USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 19 May, w/e 1.919M 14:30 United States USLCA=ECI Unit Labor Costs Revised Q1 5.7% 14:30 United States USPROR=ECI Productivity Revised Q1 -0.8% 16:30 United States USOILN=ECI EIA-Nat Gas Chg Bcf 26 May, w/e 101B 16:30 United States USNGIF=ECI Nat Gas-EIA Implied Flow 26 May, w/e 101B 17:30 United States US4WAT=ECI 4W Bill Auc - TA 5 Jun 17:30 United States US4WAH=ECI 4W Bill Auc - HR 5 Jun 17:30 United States US4WAB=ECI 4W Bill Auc - BTC 5 Jun 17:30 United States US4WAA=ECI 4W Bill Auc - HAP 5 Jun **VIERNES 6 JUNIO** DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Germany DEIP=ECI Industrial Output MM Apr -0.5% 3.0% 08:00 Germany DEIPY=ECI Industrial Production YY SA Apr -0.42% 08:00 Germany DEEXPY=ECI Exports MM SA Apr 1.1% 08:00 Germany DEIMY=ECI Imports MM SA Apr -1.4% 08:00 Germany DETBAL=ECI Trade Balance, EUR, SA Apr 21.1B 08:00 United Kingdom GBHHP=ECI Halifax House Prices MM May 0.3% 08:00 United Kingdom GBHHPY=ECI Halifax House Prices YY May 3.20% 08:45 France FRCA=ECI Current Account Apr 1.4B 08:45 France FRIP=ECI Industrial Output MM Apr 0.2% 08:45 France FRRAST=ECI Reserve Assets Total May 303,057M 08:45 France FRTBAL=ECI Trade Balance, EUR, SA Apr -6.248B 08:45 France FRIMP=ECI Imports, EUR Apr 58.799B 08:45 France FREXP=ECI Exports, EUR Apr 52.551B 11:00 Euro Zone EUEMPO=ECI Employment Overall Final Q1 169,974.4k 11:00 Euro Zone EUEMPY=ECI Employment Final YY Q1 0.8% 11:00 Euro Zone EUEMPQ=ECI Employment Final QQ Q1 0.3% 11:00 Euro Zone EUGDP=ECI GDP Revised QQ Q1 0.4% 0.3% 11:00 Euro Zone EUGDPY=ECI GDP Revised YY Q1 1.2% 11:00 Euro Zone EURSL=ECI Retail Sales MM Apr -0.1% 11:00 Euro Zone EURSLY=ECI Retail Sales YY Apr 1.5% 14:30 United States USNFAR=ECI Non-Farm Payrolls May 130k 177k 14:30 United States USPRP=ECI Private Payrolls May 167k 14:30 United States USMFP=ECI Manufacturing Payrolls May -1k 14:30 United States USGOV=ECI Government Payrolls May 10k 14:30 United States USUNR=ECI Unemployment Rate May 4.2% 4.2% 14:30 United States USAVGE=ECI Average Earnings MM May 0.3% 0.2% 14:30 United States USAVHE=ECI Average Earnings YY May 3.8% 14:30 United States USWRKW=ECI Average Workweek Hrs May 34.3 34.3 14:30 United States USLBFB=ECI Labor Force Partic May 62.6% 14:30 United States USUDEP=ECI U6 Underemployment May 7.8% 21:00 United States USCRED=ECI Consumer Credit Apr 10.17B **SÁBADO 7 JUNIO** BANCOS CENTRALES * Discurso del subgobernador del Banco de Japón, Shinichi Uchida, en la Sociedad Japonesa de Economía Monetaria. (0730 GMT) OTROS EVENTOS * Mónaco recibe al presidente de Francia, Emmanuel Macron, para una visita de Estado (hasta el 8 de junio). **DOMINGO 8 JUNIO** OTROS EVENTOS * Referéndum en Italia sobre normas laborales y la ley de ciudadanía (datos recopilados por la redacción de Gdansk y Tomás Cobos).