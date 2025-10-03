Agenda semanal del 4 al 12 de octubre de 2025
3 oct (Reuters) - (NOTA: Se incluye al final de la agenda un cuadro con datos macroeconómicos cuya publicación se ha visto o podría verse retrasada por el cierre de la Administración en Estados Unidos. La fecha indicada para dichos eventos corresponde al día para el que estaban programados inicialmente.)
**SÁBADO 4 OCTUBRE**
MERCADOS
* Festivo en China. OTROS EVENTOS
* El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, recibe a sus homólogos de la UE y al comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, para mantener conversaciones con el fin de "provocar un cambio en la política de migración". (1215 GMT)
**DOMINGO 5 OCTUBRE**
MERCADOS
* Festivo en China. **LUNES 6 OCTUBRE**
MERCADOS
* Festivo en China. EMPRESAS
* Repsol publica tras el cierre del mercado su informe de producción del tercer trimestre. * Grupo Catalana Occidente - Dividendo de 0,2000 euros por acción. Fecha de descuento. BANCOS CENTRALES
* Discurso de apertura del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, en el XVI Encuentro Financiero del Diario Expansión en Madrid. (0730 GMT)
* Discurso de apertura del economista jefe del BCE, Philip Lane, en la Conferencia del BCE sobre Política Monetaria 2025: uniendo ciencia y práctica, en Fráncfort. (0800 GMT)
* El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, interviene en el XVI Encuentro Financiero del Diario Expansión. (1200 GMT)
* Declaración introductoria de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en la comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo en Estrasburgo. (1700 GMT)
* El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, interviene en la Cumbre de Inversión Global de Escocia. (1730 GMT)
OTROS EVENTOS
* Reunión del Consejo de Asuntos Exteriores (Defensa) de la UE.
DATOS MACROECONÓMICOS Loc Countr RIC Indicador Name Perio Reut Prior al y/Regi d ers Tim on Poll e 09: Spain ESIO= Ind Output Cal Adj Aug 2,5% 00 ECI YY 09: Euro EUPMI HCOB Construction Sep 46,7 30 Zone C=ECI PMI 09: German DEPMI HCOB Construction Sep 46,0 30 y C=ECI PMI 09: France FRPMI HCOB Construction Sep 46,7 30 C=ECI PMI 10: Euro EUSTC Sentix Index Oct -8,5 -9,2 30 Zone S=ECI 10: United GBPMI S&P Global Sep 45,5 30 Kingdo C=ECI CONSTRUCTON PMI m 10: United GBAPM S&P GLOBAL PMI: Sep 52,8 30 Kingdo I=ECI MSC COMPOSITE - m OUTPUT 11: Euro EURSL Retail Sales MM Aug 0,1% -0,5% 00 Zone =ECI 11: Euro EURSL Retail Sales YY Aug 2,2% 00 Zone Y=ECI 17: United US6MA 6M Bill Auc - TA 6 Oct 77.193.381,700 30 States T=ECI 17: United US6MA 6M Bill Auc - HR 6 Oct 3.715% 30 States H=ECI 17: United US6MA 6M Bill Auc - BTC 6 Oct 3,000 30 States B=ECI 17: United US6MA 6M Bill Auc - HAP 6 Oct 61.660% 30 States A=ECI 20: United US3MA 3M Bill Auc - TA 6 Oct 86.710.476,800 00 States T=ECI 20: United US3MA 3M Bill Auc - BTC 6 Oct 2,740 00 States B=ECI 20: United US3MA 3M Bill Auc - HAP 6 Oct 70.070% 00 States A=ECI **MARTES 7 OCTUBRE** EMPRESAS * Grupo Catalana Occidente - Dividendo de 0,2000 euros por acción. Fecha de abono. MERCADOS * Festivo en China. BANCOS CENTRALES * Discurso de la gobernadora del Norges Bank, Ida Wolden Bache, en la Escuela Noruega de Economía (NHH) en Bergen. (1015 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, participa en una discusión sobre las perspectivas económicas en un evento organizado por la Universidad de Fisk en Nashville. (1400 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, participa en una conversación sobre inteligencia artificial y la economía en la Cumbre North Star 2025 del Star Tribune en Mineápolis. (1530 GMT) * Discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, seguido de una sesión de preguntas y respuestas en el evento 'Business en Européens' de Business France en París. (1610 GMT) OTROS EVENTOS * La presidenta de Islandia, Halla Tomasdottir, y su cónyuge, Bjorn Skulason, realizan una visita de Estado a Finlandia. (Hasta el 8 de octubre) DATOS MACROECONÓMICOS
Loc Countr RIC Indicator Name Perio Reut Prior
al y/Regi d ers
Tim on Poll
e
08: German DEIND Industrial Orders Aug 1.4% -2.9%
00 y =ECI MM
08: German DEMOI Manufacturing O/P Aug -3.5%
00 y Y=ECI Cur Price SA
08: German DECGI Consumer Goods SA Aug 111.5
00 y =ECI
08: United GBHHP Halifax House Sep 0.3%
00 Kingdo =ECI Prices MM
m
08: United GBHHP Halifax House Sep 2.20%
00 Kingdo Y=ECI Prices YY
m
08: France FRRAS Reserve Assets Sep 304.802M
45 T=ECI Total
08: France FRTBA Trade Balance, Aug -5.560B
45 L=ECI EUR, SA
08: France FRIMP Imports, EUR Aug 57.674B
45 =ECI
08: France FREXP Exports, EUR Aug 52.117B
45 =ECI
09: France FRCA= Current Account Aug -2.5B
45 ECI
14: United USTBA International Aug -61.
-78.3B 30 States L=ECI Trade $ 0B 14: United USRED Redbook YY 4 5,9% 55 States Y=ECI Oct, w/e 19: United US7YN 3Y Note Auc - TA 7 Oct 58.000,1 00 States T=ECI 46.200.0 0 19: United US7YN 3Y Note Auc - HY 7 Oct 3.485% 00 States H=ECI 19: United US7YN 3Y Note Auc - BTC 7 Oct 2.730 00 States B=ECI 19: United US7YN 3Y Note Auc - HAP 7 Oct 24.560% 00 States A=ECI 21: United USCRE Consumer Credit Aug 16.01B 00 States D=ECI 22: United USOIA API wkly crude Stk 29 30 States C=ECI Sep, w/e 22: United USOIA API Wkly gsln stk 29 30 States G=ECI Sep, w/e 22: United USOIA API Wkly dist. Stk 29 30 States D=ECI Sep, w/e 22: United USOIA API Wkly crude 29 30 States R=ECI runs Sep, w/e **MIÉRCOLES 8 OCTUBRE** MERCADOS * Festivo en China. BANCOS CENTRALES * El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) publica su Revisión de la Política Monetaria y el tipo de interés oficial (OCR). (0100 GMT) * Intervención del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, en el Foro Europlace de París 2025 en Tokio. (0145 GMT) * Los miembros del consejo del BCE Claudia Buch, Frank Elderson, Madis Müller, Primoz Dolenc y Anneli Tuominen intervienen en Tallin. (0700 GMT) * Reunión del consejo ejecutivo del Riksbank, el banco central sueco. (0700 GMT) * El gobernador del Riksbank, Erik Thedéen, participa en una mesa redonda sobre macroeconomía y retos de la estabilidad financiera en una conferencia internacional organizada por la Finantsinspektsioon (Autoridad de Supervisión y Resolución Financiera de Estonia). (0915 GMT) * Discurso del economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, en la Conferencia Anual Maxwell Fry, celebrada en la Universidad de Birmingham. (1500 GMT) * El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) publica las actas de su reunión del 16 y 17 de septiembre de 2025. (1800 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, interviene en el primer día del Evento del 10º Aniversario y Cumbre de Datos del Centro para el Desarrollo del País Indio, en Mineápolis. (1915 GMT)
El presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, modera una charla en el primer día del Evento del 10º Aniversario y Cumbre de Datos del Centro para el Desarrollo del País Indio, en Mineápolis. (2030 GMT)
OTROS EVENTOS
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ofrece un avance de las próximas reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial. (1400 GMT)
DATOS MACROECONÓMICOS
|Local
|Country/Region
|RIC
|Indicator Name
|Period
|Reuters Poll
|Prior
|08:00
|Germany
|DEIP=ECI
|Industrial Output MM
|Aug
|-1.0%
|1.3%
|08:00
|Germany
|DEIPY=ECI
|Industrial Production YY SA
|Aug
|1.53%
|13:00
|United States
|USMGA=ECI
|MBA Mortgage Applications
|3 Oct, w/e
|-12.7%
|13:00
|United States
|USMGM=ECI
|Mortgage Market Index
|3 Oct, w/e
|339.1
|13:00
|United States
|USMGP=ECI
|MBA Purchase Index
|3 Oct, w/e
|172.7
|13:00
|United States
|USMGR=ECI
|Mortgage Refinance Index
|3 Oct, w/e
|1278.6
|13:00
|United States
|USMG=ECI
|MBA 30-Yr Mortgage Rate
|3 Oct, w/e
|6.46%
|16:30
|United States
|USOILC=ECI
|EIA Wkly Crude Stk
|3 Oct, w/e
|1.792M
|16:30
|United States
|USOIL
|EIA Wkly Dist.
Stk 3 0.578M 30 States D=ECI Oct, w/e 16: United USOIL EIA Wkly Gsln Stk 3 4.125M 30 States G=ECI Oct, w/e 16: United USOIR EIA Wkly Refn Util 3 -1.6% 30 States U=ECI Oct, w/e 17: United USIPS LSEG IPSOS PCSI Oct 52.37 00 States O=ECI 19: United USCRR Overall Q4 7.96 00 States T=ECI Comprehensive Risk 19: United US0YN 10Y Note Auc - TA 8 Oct 39.000,0 00 States T=ECI 24.500.0 0 19: United US0YN 10Y Note Auc - HY 8 Oct 4.033% 00 States H=ECI 19: United US0YN 10Y Note Auc - BTC 8 Oct 2.650 00 States B=ECI 19: United US0YN 10Y Note Auc - HAP 8 Oct 81.530% 00 States A=ECI **JUEVES 9 OCTUBRE** BANCOS CENTRALES * La Reserva Federal organiza una conferencia centrada en la banca comunitaria que reúne a banqueros, expertos del sector y otras partes interesadas para debatir e identificar los problemas a los que se enfrentan los bancos comunitarios. * La consejera del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, Catherine Mann, pronuncia un discurso de apertura en el centro de estudios Resolution Foundation. (0830 GMT) * Discurso de la vicegobernadora sénior del Banco de Canadá, Carolyn Rogers, en el Canadian Club Toronto. (1215 GMT) * El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ofrece unas palabras de bienvenida en la Conferencia de Banca Comunitaria organizada por la Junta de la Reserva Federal. Discurso pregrabado. (1230 GMT) * La vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, pronuncia el discurso de apertura y participa en una charla en la Conferencia de Banca Comunitaria organizada por la Junta de la Reserva Federal. (1235 GMT) * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, modera una conversación con el gobernador de la Junta de la Reserva Federal Michael Barr en el Economic Club of Minnesota, en Golden Valley. (1700 GMT) * La vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, pronuncia las palabras de clausura de la Conferencia de Banca Comunitaria organizada por la Junta de la Reserva Federal. (1945 GMT) OTROS EVENTOS * El presidente de Estonia, Alar Karis, acoge una reunión del Grupo de Arraiolos. * El presidente de Rusia, Vladimir Putin, realiza una visita oficial a Tayikistán. * Dinamarca acoge una reunión informal de los ministros de Desarrollo de la UE. (Hasta el 10 de octubre) * Reunión del Eurogrupo. DATOS MACROECONÓMICOS Loc Countr RIC Indicator Name Perio Reut Prior al y/Regi d ers Tim on Poll e 01: United GBRIC RICS Housing Sep -19 01 Kingdo S=ECI Survey m 08: German DEEXP Exports MM SA Ago 0,3% -0,6% 00 y Y=ECI 08: German DEIMY Imports MM SA Ago -0,8 -0,1% 00 y =ECI% 08: German DETBA Trade Balance, Ago 14.7B 00 y L=ECI EUR, SA 11: German DECRR Overall Q4 9,32 00 y T=ECI Comprehensive Risk 11: France FRCRR Overall Q4 8,83 00 T=ECI Comprehensive Risk 11: United GBCRR Overall Q4 8,98 00 Kingdo T=ECI Comprehensive Risk m 11: Spain ESCRR Overall Q4 8,80 00 T=ECI Comprehensive Risk 12: German DEIPS LSEG IPSOS PCSI Oct 47.00 00 y O=ECI 12: France FRIPS LSEG IPSOS PCSI Oct 39.89 00 O=ECI 12: United GBIPS LSEG IPSOS PCSI Oct 49.85 00 Kingdo O=ECI m 12: Spain ESIPS LSEG IPSOS PCSI Oct 48.97 00 O=ECI 14: United USJOB Initial Jobless 29 30 States =ECI Clm Sep, w/e 14: United USJOB Jobless Clm 4Wk 29 30 States A=ECI Avg Sep, w/e 14: United USJOB Cont Jobless Clm 22 30 States N=ECI Sep, w/e 16: United USWIN Wholesale Invt(y), Ago -0.2% 00 States V=ECI R MM 16: United USWIN Wholesale Sales MM Ago 1.4% 00 States S=ECI 16: United USOIL EIA-Nat Gas Chg 29 53B 30 States N=ECI Bcf Sep, w/e 16: United USNGI Nat Gas-EIA 29 53B 30 States F=ECI Implied Flow Sep, w/e 17: United US4WA 4W Bill Auc - TA 9 Oct 30 States T=ECI 17: United US4WA 4W Bill Auc - HR 9 Oct 30 States H=ECI 17: United US4WA 4W Bill Auc - BTC 9 Oct 30 States B=ECI 17: United US4WA 4W Bill Auc - HAP 9 Oct 30 States A=ECI 19: United USBYA 30Y Bond Auc - TA 9 Oct 22.000.0 00 States T=ECI 00.200.0 0 19: United USBYA 30Y Bond Auc - HY 9 Oct 4.651% 00 States H=ECI 19: United USBYA 30Y Bond Auc - BTC 9 Oct 2.380 00 States B=ECI 19: United USBYA 30Y Bond Auc - HAP 9 Oct 44.540% 00 States A=ECI **VIERNES 10 OCTUBRE** BANCOS CENTRALES * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, pronuncia el discurso de apertura y modera un debate en el 19º simposio anual de Banqueros Comunitarios, "Banca Comunitaria: Trazando el Rumbo", organizado por el Banco de la Reserva Federal de Chicago. (1345 GMT) OTROS EVENTOS * El presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, visita Corea del Norte por invitación de su líder, Kim Jong-un, para las celebraciones conmemorativas del partido gobernante de Corea del Norte. * Reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE. DATOS MACROECONÓMICOS Loc Countr RIC Indicator Name Perio Reut Prior al y/Regi d ers Tim on Poll e 16: United USUMS U Mich Sentiment Oct 55,1 00 States P=ECI Prelim 16: United USUMC U Mich Conditions Oct 60,4 00 States P=ECI Prelim 16: United USUME U Mich Oct 51,7 00 States P=ECI Expectations Prelim 16: United USUM1 U Mich 1Yr Inf Oct 4,7% 00 States P=ECI Prelim 16: United USUM5 U Mich 5-Yr Inf Oct 3,7% 00 States P=ECI Prelim **SÁBADO 11 OCTUBRE** * Sin eventos relevantes. **DOMINGO 12 OCTUBRE** OTROS EVENTOS * Día de la Fiesta Nacional de España. * Elecciones presidenciales en Camerún. DATOS MACROECONÓMICOS AFECTADOS POR EL CIERRE DE LA ADMINISTRACIÓN EN EEUU Date Local Countr RIC Indica Period Reuter Prior Time y/Regi tor s Poll on Name 1 Oct 16:00 United USTCNS Constr Aug -0.1% -0.1% 2025 States =ECI uction Spending MM 2 Oct 14:30 United USJOB= Initia 27 223k 218k 2025 States ECI l Sep, Jobles w/e s Clm 2 Oct 14:30 United USJOBA Jobles 27 237.50 2025 States =ECI s Clm Sep, k 4Wk w/e Avg 2 Oct 14:30 United USJOBN Cont 20 1.932M 1.926M 2025 States =ECI Jobles Sep, s Clm w/e 2 Oct 16:00 United USDGNR Durabl Aug 1.9% 2025 States =ECI es Ex-Def , R MM 2 Oct 16:00 United USDGR= Durabl Aug 2.9% 2025 States ECI e Goods, R MM 2 Oct 16:00 United USFORD Factor Aug 1.4% -1.3% 2025 States =ECI y Orders MM 2 Oct 16:00 United USDGNT Durabl Aug 0.4% 2025 States =ECI es Ex-Tra nspt R MM 2 Oct 16:00 United USNDCG Nondef Aug 0.6% 2025 States =ECI Cap Ex-Air R MM 2 Oct 16:00 United USFXTR Factor Aug 0.6% 2025 States =ECI y Ex-Tra nsp MM 3 Oct 14:30 United USNFAR Non-Fa Sep 50k 22k 2025 States =ECI rm Payrol ls 3 Oct 14:30 United USPRP= Privat Sep 61k 38k 2025 States ECI e Payrol ls 3 Oct 14:30 United USMFP= Manufa Sep -7k -12k 2025 States ECI cturin g Payrol ls 3 Oct 14:30 United USGOV= Govern Sep -16k 2025 States ECI ment Payrol ls 3 Oct 14:30 United USUNR= Unempl Sep 4.3% 4.3% 2025 States ECI oyment Rate 3 Oct 14:30 United USAVGE Averag Sep 0.3% 0.3% 2025 States =ECI e Earnin gs MM 3 Oct 14:30 United USAVHE Averag Sep 3.7% 3.7% 2025 States =ECI e Earnin gs YY 3 Oct 14:30 United USWRKW Averag Sep 34.2 34.2 2025 States =ECI e Workwe ek Hrs 3 Oct 14:30 United USLBFB Labor Sep 62.3% 2025 States =ECI Force Partic 3 Oct 14:30 United USUDEP U6 Sep 8.1% 2025 States =ECI Undere mploym ent 6 Oct 16:00 United USEMPI Employ Sep 106.41 2025 States =ECI ment Trends (Datos recopilados por Tomás González Cobos y la redacción de Gdansk)
