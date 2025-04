Agenda semanal del 5 al 13 de abril de 2025

4 abr (Reuters) - **SÁBADO 5 ABRIL** BANCOS CENTRALES * Discurso de Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, en el 36º Taller sobre Economía y Finanzas de la European House Ambrosetti en Como, Italia (0915 GMT). OTROS EVENTOS * El comité ministerial conjunto de la OPEP+ se reúne virtualmente para debatir los fundamentos del mercado petrolero y revisar la política del grupo. * El primer ministro de India, Narendra Modi, tiene previsto llegar a Sri Lanka para una visita oficial. **DOMINGO 6 ABRIL** OTROS EVENTOS * El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, visita Argelia en un intento por desescalar las tensiones diplomáticas. * El presidente de Francia, Emmanuel Macron, viaja a Egipto (hasta el 8 de abril). **LUNES 7 ABRIL** EMPRESAS * Repsol publica su informe de producción. EMPRESAS * Aena - Junta general de accionistas. * Naturgy - Dividendo de 0,6000 euros por acción (fecha de descuento). BANCOS CENTRALES * Participación de Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, en la conferencia "La interacción entre regulaciones fiscales y financieras en un nuevo entorno digital" (0945 GMT). OTROS EVENTOS * La presidenta de India, Droupadi Murmu, emprende una visita de Estado a Portugal (hasta el 8 de abril). * Malasia organiza una reunión para ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de la ASEAN (hasta el 10 de abril). * El presidente de Polonia, Andrzej Duda, realiza una visita de 3 días a Estonia (hasta el 9 de abril). * El presidente de Francia, Emmanuel Macron, visita Egipto (hasta el 8 de abril). * Reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en Luxemburgo. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Germany DEIP=ECI Industrial Output MM Feb 2.0% 08:00 Germany DEIPY=ECI Industrial Production YY SA Feb -1.49% 08:00 Germany DEEXPY=ECI Exports MM SA Feb -2.5% 08:00 Germany DEIMY=ECI Imports MM SA Feb 1.2% 08:00 Germany DETBAL=ECI Trade Balance, EUR, SA Feb 16.0B 08:00 United Kingdom GBHHP=ECI Halifax House Prices MM Mar -0.1% 08:00 United Kingdom GBHHPY=ECI Halifax House Prices YY Mar 2.90% 10:30 Euro Zone EUSTCS=ECI Sentix Index Apr -2.9 11:00 Euro Zone EURSL=ECI Retail Sales MM Feb -0.3% 11:00 Euro Zone EURSLY=ECI Retail Sales YY Feb 1.5% 16:00 United States USEMPI=ECI Employment Trends Mar 108.56 17:30 United States US6MAT=ECI 6M Bill Auc - TA 7 Apr 72,337,746,900 17:30 United States US6MAH=ECI 6M Bill Auc - HR 7 Apr 4.070% 17:30 United States US6MAB=ECI 6M Bill Auc - BTC 7 Apr 2.990 17:30 United States US6MAA=ECI 6M Bill Auc - HAP 7 Apr 51.150% 20:00 United States US3MAT=ECI 3M Bill Auc - TA 7 Apr 80,848,295,600 20:00 United States US3MAH=ECI 3M Bill Auc - HR 7 Apr 4.205% 20:00 United States US3MAB=ECI 3M Bill Auc - BTC 7 Apr 2.740 20:00 United States US3MAA=ECI 3M Bill Auc - HAP 7 Apr 90.200% 21:00 United States USCRED=ECI Consumer Credit Feb 18.08B **MARTES 8 ABRIL** EMPRESAS * Fluidra - Día de Mercados de Capital. BANCOS CENTRALES * Participación de Mary Daly, presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, en la conversación "El panorama económico y el trabajo de la Reserva Federal" organizada por la Escuela de Negocios Marriott de la Universidad Brigham Young (1800 GMT). * Declaración introductoria de Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, en una audiencia sobre el euro digital ante el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo (1400 GMT). * Discurso de clausura de Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, en la reunión anual de la Asociación Española de Banca (0900 GMT). * Clare Lombardelli, subgobernadora del Banco de Inglaterra, participa en una discusión con el exasesor de Obama, Jason Furman, sobre la divergencia entre la productividad económica británica y estadounidense en un evento organizado por la Fundación Resolution (1600 GMT). OTROS EVENTOS * El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, visita Japón del 8 al 10 de abril y se reúne con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba. * El ministro de Finanzas de Alemania, Jörg Kukies, habla sobre la unión de mercados de capitales de la UE en el evento Diálogo Económico (1400 GMT). * La ministra de Finanzas de India, Nirmala Sitharaman, visita Londres para discutir el acuerdo de libre comercio propuesto y el tratado bilateral de inversión con Reino Unido (hasta el 10 de abril). * El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, discute los desafíos de seguridad europeos en un evento de RUSI en Londres. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:45 France FRCA=ECI Current Account Feb -2.2B 08:45 France FRRAST=ECI Reserve Assets Total Mar 295,984M 08:45 France FRTBAL=ECI Trade Balance, EUR, SA Feb -6.540B 08:45 France FRIMP=ECI Imports, EUR Feb 56.376B 08:45 France FREXP=ECI Exports, EUR Feb 49.836B 12:00 United States USOPIN=ECI NFIB Business Optimism Idx Mar 100.7 14:55 United States USREDY=ECI Redbook YY 5 Apr, w/e 4.8% 19:00 United States US7YNT=ECI 3Y Note Auc - TA 8 Apr 58,000,025,800.00 19:00 United States US7YNH=ECI 3Y Note Auc - HY 8 Apr 3.908% 19:00 United States US7YNB=ECI 3Y Note Auc - BTC 8 Apr 2.700 19:00 United States US7YNA=ECI 3Y Note Auc - HAP 8 Apr 4.830% 22:30 United States USOIAC=ECI API wkly crude Stk 31 Mar, w/e 22:30 United States USOIAG=ECI API Wkly gsln stk 31 Mar, w/e 22:30 United States USOIAD=ECI API Wkly dist. Stk 31 Mar, w/e 22:30 United States USOIAR=ECI API Wkly crude runs 31 Mar, w/e **MIÉRCOLES 9 ABRIL** EMPRESAS * Aena - Junta general de accionistas. * Naturgy - Dividendo de 0,6000 euros por acción (fecha de pago). BANCOS CENTRALES * Participación de Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, en el panel "Política de Estabilidad Macro-Financiera en un Mundo Fragmentado" en el evento del 20º aniversario de Bruegel "Globalización y fragmentación geoeconómica" (1230 GMT). * Discurso del gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, en la reunión anual de la asociación de fideicomisos (0615 GMT). * Klaas Knot, presidente del banco central de Países bajos y responsable de política monetaria del BCE, habla en la conferencia "Globalización y fragmentación geoeconómica" en Ámsterdam, organizada por el banco central neerlandés y el instituto de investigación Bruegel (0730 GMT). * El Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed publica las actas de su reunión del 18-19 de marzo de 2025 (1800 GMT). * El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda lleva a cabo una revisión de la política monetaria (0200 GMT). OTROS EVENTOS * La presidenta de India, Droupadi Murmu, emprende una visita de estado a Eslovaquia (hasta el 10 de abril). * Reunión de la OMC sobre el comercio de bienes donde es probable que se planteen los aranceles de Trump. * El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se reúne con los líderes de Vietnam en Hanói. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 13:00 United States USMGA=ECI MBA Mortgage Applications 4 Apr, w/e -1.6% 13:00 United States USMGM=ECI Mortgage Market Index 4 Apr, w/e 243.6 13:00 United States USMGPI=ECI MBA Purchase Index 4 Apr, w/e 158.2 13:00 United States USMGR=ECI Mortgage Refinance Index 4 Apr, w/e 710.4 13:00 United States USMG=ECI MBA 30-Yr Mortgage Rate 4 Apr, w/e 6.70% 16:00 United States USWINV=ECI Wholesale Invt(y), R MM Feb 0.3% 16:00 United States USWINS=ECI Wholesale Sales MM Feb -1.3% 16:30 United States USOILC=ECI EIA Wkly Crude Stk 4 Apr, w/e 6.165M 16:30 United States USOILD=ECI EIA Wkly Dist. Stk 4 Apr, w/e 0.264M 16:30 United States USOILG=ECI EIA Wkly Gsln Stk 4 Apr, w/e -1.551M 16:30 United States USOIRU=ECI EIA Wkly Refn Util 4 Apr, w/e -1.0% 17:00 United States USIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI Apr 54.02 19:00 United States USCRRT=ECI Overall Comprehensive Risk Q2 7.91 19:00 United States US0YNT=ECI 10Y Note Auc - TA 9 Apr 39,000,114,800.00 19:00 United States US0YNH=ECI 10Y Note Auc - HY 9 Apr 4.310% 19:00 United States US0YNB=ECI 10Y Note Auc - BTC 9 Apr 2.590 19:00 United States US0YNA=ECI 10Y Note Auc - HAP 9 Apr 95.260% **JUEVES 10 ABRIL** EMPRESAS * Telefónica - Junta general de accionistas. BANCOS CENTRALES * Discurso de Lorie Logan, presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, antes del evento híbrido sobre el panorama del comercio e inmigración de América del Norte organizado por el Banco de la Reserva Federal de Dallas (1330 GMT). * Sarah Breeden, subgobernadora del Banco de Inglaterra, habla en el evento MNI Connect sobre "Perspectivas de estabilidad económica y financiera de Reino Unido" (1300 GMT). * Conferencia de Claudia Maria Buch, presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, en la Escuela de Economía de Varsovia SGH (1200 GMT). OTROS EVENTOS * El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, visita Sudáfrica. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 01:01 United Kingdom GBRICS=ECI RICS Housing Survey Mar 11 11:00 Germany DECRRT=ECI Overall Comprehensive Risk Q2 9.33 11:00 France FRCRRT=ECI Overall Comprehensive Risk Q2 8.81 11:00 United Kingdom GBCRRT=ECI Overall Comprehensive Risk Q2 8.95 11:00 Spain ESCRRT=ECI Overall Comprehensive Risk Q2 8.76 12:00 Germany DEIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI Feb 45.74 12:00 France FRIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI Feb 42.90 12:00 United Kingdom GBIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI Feb 47.44 12:00 Spain ESIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI Feb 47.92 14:30 United States USCPF=ECI Core CPI MM, SA Mar 0.3% 0.2% 14:30 United States USCPFY=ECI Core CPI YY, NSA Mar 3.1% 14:30 United States USCPN=ECI CPI Index, NSA Mar 319.082 14:30 United States USCPNX=ECI Core CPI Index, SA Mar 325.475 14:30 United States USCPI=ECI CPI MM, SA Mar 0.2% 0.2% 14:30 United States USCPNY=ECI CPI YY, NSA Mar 2.8% 14:30 United States USEARN=ECI Real Weekly Earnings MM Mar 0.1% 14:30 United States USCPIW=ECI CPI Wage Earner Mar 312.460 14:30 United States USJOB=ECI Initial Jobless Clm 31 Mar, w/e 219k 14:30 United States USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 31 Mar, w/e 223.00k 14:30 United States USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 24 Mar, w/e 1.903M 16:30 United States USOILN=ECI EIA-Nat Gas Chg Bcf 31 Mar, w/e 29B 16:30 United States USNGIF=ECI Nat Gas-EIA Implied Flow 31 Mar, w/e 29B 17:00 United States USCCPI=ECI Cleveland Fed CPI Mar 0.3% 17:30 United States US4WAT=ECI 4W Bill Auc - TA 10 Apr 17:30 United States US4WAH=ECI 4W Bill Auc - HR 10 Apr 17:30 United States US4WAB=ECI 4W Bill Auc - BTC 10 Apr 17:30 United States US4WAA=ECI 4W Bill Auc - HAP 10 Apr 19:00 United States USBYAT=ECI 30Y Bond Auc - TA 10 Apr 22,000,025,800.00 19:00 United States USBYAH=ECI 30Y Bond Auc - HY 10 Apr 4.623% 19:00 United States USBYAB=ECI 30Y Bond Auc - BTC 10 Apr 2.370 19:00 United States USBYAA=ECI 30Y Bond Auc - HAP 10 Apr 87.850% 20:00 United States USGDEF=ECI Federal Budget,$ Mar -307.00B **VIERNES 11 ABRIL** EMPRESAS * Caixabank - Junta general de accionistas. BANCOS CENTRALES * Alberto Musalem, presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, habla sobre la economía de EEUU y la política monetaria y participa en una conversación moderada con motivo del 29º Día Anual con el Comisionado del Departamento Bancario del Estado de Arkansas (1400 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, habla sobre las perspectivas económicas y la política monetaria ante la Cámara de Comercio de Puerto Rico en San Juan, Puerto Rico (1500 GMT). OTROS EVENTOS * Reunión del Eurogrupo en Bruselas. * Reunión informal de ministros de asuntos económicos y financieros de la UE en Varsovia (hasta el 12 de abril). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Germany DECPI=ECI CPI Final MM Mar 0.3% 0.3% 08:00 Germany DECPIY=ECI CPI Final YY Mar 2.2% 2.2% 08:00 Germany DEHICP=ECI HICP Final MM Mar 0.4% 08:00 Germany DEHICY=ECI HICP Final YY Mar 2.3% 08:00 United Kingdom GBGD3M=ECI GDP Est 3M/3M Feb 0.2% 08:00 United Kingdom GBGDMM=ECI GDP Estimate MM Feb -0.1% 08:00 United Kingdom GBGDMY=ECI GDP Estimate YY Feb 1.0% 08:00 United Kingdom GBSVCM=ECI Services MM Feb 0.1% 08:00 United Kingdom GBSVCY=ECI Services YY Feb 1.4% 08:00 United Kingdom GBIP=ECI Industrial Output MM Feb -0.9% 08:00 United Kingdom GBIPY=ECI Industrial Output YY Feb -1.5% 08:00 United Kingdom GBMFG=ECI Manufacturing Output MM Feb -1.1% 08:00 United Kingdom GBMFGY=ECI Manufacturing Output YY Feb -1.5% 08:00 United Kingdom GBCONM=ECI Construction O/P Vol MM Feb -0.2% 08:00 United Kingdom GBCONY=ECI Construction O/P Vol YY Feb 0.2% 08:00 United Kingdom GBTBAL=ECI Goods Trade Balance GBP Feb -17.849B 08:00 United Kingdom GBNEUT=ECI Goods Trade Bal. Non-EU Feb -7.074B 09:00 Spain ESCPI=ECI CPI MM Final NSA Mar 0.1% 09:00 Spain ESCPIY=ECI CPI YY Final NSA Mar 2.3% 09:00 Spain ESHICP=ECI HICP Final MM Mar 0.7% 09:00 Spain ESHICY=ECI HICP Final YY Mar 2.2% 14:30 United States USPPM=ECI PPI Machine Manuf'ing Mar 186.8 14:30 United States USPPFY=ECI PPI Final Demand YY Mar 3.2% 14:30 United States USPPFD=ECI PPI Final Demand MM Mar 0.1% 0.0% 14:30 United States USPPEY=ECI PPI exFood/Energy YY Mar 3.4% 14:30 United States USPPIE=ECI PPI exFood/Energy MM Mar 0.3% -0.1% 14:30 United States USPPTY=ECI PPI ex Food/Energy/Tr YY Mar 3.3% 14:30 United States USPPET=ECI PPI ex Food/Energy/Tr MM Mar 0.2% 16:00 United States USUMSP=ECI U Mich Sentiment Prelim Apr 57.0 16:00 United States USUMCP=ECI U Mich Conditions Prelim Apr 63.8 16:00 United States USUMEP=ECI U Mich Expectations Prelim Apr 52.6 16:00 United States USUM1P=ECI U Mich 1Yr Inf Prelim Apr 5.0% 16:00 United States USUM5P=ECI U Mich 5-Yr Inf Prelim Apr 4.1% 21:00 Argentina ARCPIY=ECI CPI 12 Months Mar 68.6% **SÁBADO 12 ABRIL** OTROS EVENTOS * Elección presidencial en Gabón. **DOMINGO 13 ABRIL** OTROS EVENTOS * Elección presidencial en Ecuador. (Datos recopilados por Tomás Cobos y la redacción de Gdansk)

LA NACION