Agenda semanal del 5 al 13 de julio de 2025

(.) 4 jul (Reuters) - BANCOS CENTRALES * El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, participa en una mesa redonda sobre bancos centrales en una conferencia de economía en Aix-en-Provence, Francia. (1545 GMT) OTROS EVENTOS * El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibe al primer ministro de India, Narendra Modi, en Brasilia, con motivo de su visita por la cumbre del BRICS en Río de Janeiro. OTROS EVENTOS * Se celebra la Cumbre Presidencial del BRICS 2025 en el Museo de Arte Moderno (MAM) en Río de Janeiro del 6 al 7 de julio. EMPRESAS * Repsol publica informe de producción. * Grupo Catalana Occidente - Dividendo de 0,2500 euros por acción. Fecha de descuento. * Global Dominion Access - Dividendo de 0,2500 euros por acción. Fecha de descuento. OTROS EVENTOS * El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reúne con el presidente de EEUU, Donald Trump, en la Casa Blanca. * El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, visita Japón como parte de una gira más amplia por países asiáticos. * Reunión del Eurogrupo. DATOS MACROECONÓMICOS Local Country RIC Indicador Name Per Reuter Prior Time /Region iod s Poll 08:00 Germany DEIP= Industrial May 0,5% -1,4% ECI Output MM 08:00 Germany DEIPY Industrial May -2,02% =ECI Production YY SA 08:00 United GBHHP Halifax House Jun -0,4% Kingdom =ECI Prices MM 08:00 United GBHHP Halifax House Jun 2,50% Kingdom Y=ECI Prices YY 08:45 France FRRAS Reserve Assets Jun 304.609 T=ECI Total M 10:30 Euro EUSTC Sentix Index Jul 1,2 0,2 Zone S=ECI 11:00 Euro EURSL Retail Sales MM May -0,5% 0,1% Zone =ECI 11:00 Euro EURSL Retail Sales YY May 2,3% Zone Y=ECI 16:00 United USEMP Employment Jun 107,49 States I=ECI Trends 17:30 United US6MA 6M Bill Auc - 7 75.790, States T=ECI TA Jul 269.800 17:30 United US6MA 6M Bill Auc - 7 4.110% States H=ECI HR Jul 17:30 United US6MA 6M Bill Auc - 7 2.770 States B=ECI BTC Jul 17:30 United US6MA 6M Bill Auc - 7 12.320% States A=ECI HAP Jul 20:00 United US3MA 3M Bill Auc - 7 84.329, States T=ECI TA Jul 792.700 20:00 United US3MA 3M Bill Auc - 7 4.235% States H=ECI HR Jul 20:00 United US3MA 3M Bill Auc - 7 3.040 States B=ECI BTC Jul 20:00 United US3MA 3M Bill Auc - 7 3.730% States A=ECI HAP Jul **MARTES 8 JULIO** EMPRESAS * Indra Sistemas - Dividendo de 0,2500 euros por acción. Fecha de descuento. OTROS EVENTOS * Reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE. * 58ª Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN y Conferencias Postministeriales. (Hasta el 11 de julio) * El presidente de Francia, Emmanuel Macron, realiza una visita de Estado a Reino Unido por invitación del rey Carlos III. DATOS MACROECONÓMICOS Local Country RIC Indicator Period Reuters Prior Time /Region Name s Poll 08:00 Germany DEEXP Exports MM SA May 0,0% -1,7% Y=ECI 08:00 Germany DEIMY Imports MM SA May 3,9% =ECI 08:00 Germany DETBA Trade May 14.6B L=ECI Balance, EUR, SA 08:45 France FRCA= Current May -4.1B ECI Account 08:45 France FRTBA Trade May -7.968B L=ECI Balance, EUR, SA 08:45 France FRIMP Imports, EUR May 57.225B =ECI 08:45 France FREXP Exports, EUR May 49.256B =ECI 12:00 United USOPI NFIB Business Jun 98.8 States N=ECI Optimism Idx 14:55 United USRED Redbook YY 5 4,9% States Y=ECI Jul, w/e 17:30 United US2YN 12M Bill Auc 8 Jul 49.569.475.500 States T=ECI - TA 17:30 United US2YN 12M Bill Auc 8 Jul 3,940% States H=ECI - HR 17:30 United US2YN 12M Bill Auc 8 Jul 3.220 States B=ECI - BTC 17:30 United US2YN 12M Bill Auc 8 Jul 75,700% States A=ECI - HAP 19:00 United US7YN 3Y Note Auc - 8 Jul 58.000.003.200.000 States T=ECI TA 19:00 United US7YN 3Y Note Auc - 8 Jul 3,972% States H=ECI HY 19:00 United US7YN 3Y Note Auc - 8 Jul 2.520 States B=ECI BTC 19:00 United US7YN 3Y Note Auc - 8 Jul 63,050% States A=ECI HAP 21:00 United USCRE Consumer May 10.50B 17.87B States D=ECI Credit 22:30 United USOIA API wkly 30 #N/P #N/P States C=ECI crude Stk Jun, w/e 22:30 United USOIA API Wkly gsln 30 #N/P #N/P States G=ECI stk Jun, w/e 22:30 United USOIA API Wkly 30 #N/P #N/P States D=ECI dist. Stk Jun, w/e 22:30 United USOIA API Wkly 30 #N/P #N/P States R=ECI crude runs Jun, w/e **MIÉRCOLES 9 JULIO** EMPRESAS * Grupo Catalana Occidente - Dividendo de 0,2500 euros por acción. Fecha de abono. * Global Dominion Access - Dividendo de 0,2500 euros por acción. Fecha de abono. BANCOS CENTRALES * El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, interviene en un evento en San Lorenzo de El Escorial, cerca de Madrid. (1300 GMT) * Philip Lane, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, pronuncia un discurso sobre una perspectiva amplia de la agenda de política monetaria en el BCE. (1045 GMT) * El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) celebra una revisión de política monetaria y su decisión sobre el tipo oficial de efectivo (OCR). (0200 GMT) * El Comité de Política Financiera del Banco de Inglaterra publica su Informe semestral de Estabilidad Financiera, seguido de una rueda de prensa con el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey. (0930 GMT) * El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal estadounidense publica las actas de su reunión del 17 y 18 de junio de 2025. (1800 GMT) OTROS EVENTOS * El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibe a su homólogo indonesio, Prabowo Subianto. * El primer ministro de India, Narendra Modi, inicia una visita de estado a Namibia. * El presidente de Francia, Emmanuel Macron, realiza una visita de Estado a Reino Unido. Macron y el primer ministro británico, Keir Starmer, presidirán una cumbre franco-británica. (Hasta el 10 de julio) DATOS MACROECONÓMICOS Local Country RIC Indicator Perio Reuter Prior Time /Region Name d s Poll 13:00 United USMGA MBA Mortgage 4 2,7% States =ECI Applications Jul, w/e 13:00 United USMGM Mortgage 4 257,5 States =ECI Market Index Jul, w/e 13:00 United USMGP MBA Purchase 4 165,3 States I=ECI Index Jul, w/e 13:00 United USMGR Mortgage 4 759,7 States =ECI Refinance Jul, Index w/e 13:00 United USMG= MBA 30-Yr 4 6,79% States ECI Mortgage Rate Jul, w/e 16:00 United USWIN Wholesale May -0,3% -0,3% States V=ECI Invt(y), R MM 16:00 United USWIN Wholesale May 0,1% States S=ECI Sales MM 16:30 United USOIL EIA Wkly 4 3,845M States C=ECI Crude Stk Jul, w/e 16:30 United USOIL EIA Wkly 4 -1,710M States D=ECI Dist. Stk Jul, w/e 16:30 United USOIL EIA Wkly Gsln 4 4,188M States G=ECI Stk Jul, w/e 16:30 United USOIR EIA Wkly Refn 4 0.2% States U=ECI Util Jul, w/e 17:00 United USIPS LSEG IPSOS Jul 53.36 States O=ECI PCSI 19:00 United USCRR Overall Q3 7.92 States T=ECI Comprehensive Risk 19:00 United US0YN 10Y Note Auc 9 Jul 39.000,0 States T=ECI - TA 05,100.0 0 19:00 United US0YN 10Y Note Auc 9 Jul 4.421% States H=ECI - HY 19:00 United US0YN 10Y Note Auc 9 Jul 2.520 States B=ECI - BTC 19:00 United US0YN 10Y Note Auc 9 Jul 30.580% States A=ECI - HAP **JUEVES 10 JULIO** BANCOS CENTRALES * El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, participa en una charla informal sobre la economía de EEUU y la política monetaria ante un foro virtual transmitido en vivo organizado por el Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF). (1400 GMT) * La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, habla sobre "Perspectivas económicas de EEUU y desafíos para los responsables políticos" antes de una videoconferencia en vivo de MNI Livestreamed Connect. (1830 GMT) * La subgobernadora del Banco de Inglaterra para Estabilidad Financiera, Sarah Breeden, pronuncia un discurso en la serie de conferencias anuales Chapman-Barrigan titulada "Capeando la tormenta: estabilidad en un clima cambiante". (1500 GMT) OTROS EVENTOS * El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibe al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, en Brasilia. DATOS MACROECONÓMICOS Local Country RIC Indicator Perio Reuter Prior Time /Region Name d s Poll 01:01 United GBRIC RICS Housing Jun -8 Kingdom S=ECI Survey 11:00 Germany DECRR Overall Q3 9,32 T=ECI Comprehensive Risk 11:00 France FRCRR Overall Q3 8,81 T=ECI Comprehensive Risk 11:00 United GBCRR Overall Q3 8,96 Kingdom T=ECI Comprehensive Risk 11:00 Spain ESCRR Overall Q3 8,79 T=ECI Comprehensive Risk 12:00 Germany DEIPS LSEG IPSOS Jul 47,16 O=ECI PCSI 12:00 France FRIPS LSEG IPSOS Jul 42,00 O=ECI PCSI 12:00 United GBIPS LSEG IPSOS Jul 52,07 Kingdom O=ECI PCSI 12:00 Spain ESIPS LSEG IPSOS Jul 49,99 O=ECI PCSI 14:30 United USJOB Initial 30 235k 233k States =ECI Jobless Clm Jun, w/e 14:30 United USJOB Jobless Clm 30 241.50k States A=ECI 4Wk Avg Jun, w/e 14:30 United USJOB Cont Jobless 23 1.964M States N=ECI Clm Jun, w/e 16:30 United USOIL EIA-Nat Gas 30 55B States N=ECI Chg Bcf Jun, w/e 16:30 United USNGI Nat Gas-EIA 30 55B States F=ECI Implied Flow Jun, w/e 17:30 United US4WA 4W Bill Auc - 10 States T=ECI TA Jul 17:30 United US4WA 4W Bill Auc - 10 States H=ECI HR Jul 17:30 United US4WA 4W Bill Auc - 10 States B=ECI BTC Jul 17:30 United US4WA 4W Bill Auc - 10 States A=ECI HAP Jul 19:00 United USBYA 30Y Bond Auc 10 22.000.0 States T=ECI - TA Jul 12.700.0 0 19:00 United USBYA 30Y Bond Auc 10 4.844% States H=ECI - HY Jul 19:00 United USBYA 30Y Bond Auc 10 2,430 States B=ECI - BTC Jul 19:00 United USBYA 30Y Bond Auc 10 3.080% States A=ECI - HAP Jul **VIERNES 11 JULIO** EMPRESAS * CIE Automotive. Dividendo de 0,4600 euros por acción. Fecha de descuento. * Vidrala - Dividendo de 0,4261 euros por acción. Fecha de descuento. DATOS MACROECONÓMICOS Local Country RIC Indicator Name Per Reuters Prior Time /Region iod Poll or 08:00 Germany DECPI= CPI Final MM Jun 0,0% 0,0 ECI% 08:00 Germany DECPIY CPI Final YY Jun 2,0% 2,0 =ECI% 08:00 Germany DEHICP HICP Final MM Jun 0,1% 0,1 =ECI% 08:00 Germany DEHICY HICP Final YY Jun 2,0% 2,0 =ECI% 08:00 United GBGD3M GDP Est 3M/3M May 0,7 Kingdom =ECI% 08:00 United GBGDMM GDP Estimate May -0. Kingdom =ECI MM 3% 08:00 United GBGDMY GDP Estimate May 0,9 Kingdom =ECI YY% 08:00 United GBSVCM Services MM May -0. Kingdom =ECI 4% 08:00 United GBSVCY Services YY May 0,9 Kingdom =ECI% 08:00 United GBIP=E Industrial May -0. Kingdom CI Output MM 6% 08:00 United GBIPY= Industrial May -0. Kingdom ECI Output YY 3% 08:00 United GBMFG= Manufacturing May -0. Kingdom ECI Output MM 9% 08:00 United GBMFGY Manufacturing May 0,4 Kingdom =ECI Output YY% 08:00 United GBCONM Construction May 0,9 Kingdom =ECI O/P Vol MM% 08:00 United GBCONY Construction May 3,3 Kingdom =ECI O/P Vol YY% 08:00 United GBTBAL Goods Trade May -23. Kingdom =ECI Balance GBP 20 6B 08:00 United GBNEUT Goods Trade May -8. Kingdom =ECI Bal. Non-EU 649 B 08:45 France FRHIC= CPI (EU Norm) Jun 0,4 ECI Final MM% 08:45 France FRHICY CPI (EU Norm) Jun 0,8 =ECI Final YY% 08:45 France FRXTOB Inflation Jun -0. =ECI Ex-Tobacco MM 1% 08:45 France FRXTOY Inflation Jun 0,6 =ECI Ex-Tobacco YY% 08:45 France FRXTBI Inflation Jun 119 =ECI Ex-Tobacco Idx ,77 08:45 France FRCPIY CPI YY NSA Jun 0,9 =ECI% 08:45 France FRCPIM CPI MM NSA Jun 0,3 =ECI% 20:00 United USGDEF Federal Jun -31 States =ECI Budget, US$ 6.0 0B **SÁBADO 12 JULIO** * Sin eventos relevantes. **DOMINGO 13 JULIO** * Sin eventos relevantes. (Datos recopilados por la redacción de Gdansk y Tomás Cobos)