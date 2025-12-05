Agenda semanal del 6 al 14 de diciembre de 2025

5 dic (Reuters) -

:: SÁBADO 6 DICIEMBRE ::

OTROS EVENTOS

* Friedrich Merz, canciller alemán, se reúne con Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, en Jerusalén. (Hasta el 7 de diciembre)

:: DOMINGO 7 DICIEMBRE ::

OTROS EVENTOS

* Richard Marles, ministro de Defensa de Australia, mantiene conversaciones bilaterales con su homólogo japonés, Shinjiro Koizumi.

* Elecciones al Consejo Legislativo de Hong Kong.

:: LUNES 8 DICIEMBRE ::

MERCADOS

* Festivo en España por la Inmaculada Concepción, mercado abierto.

BANCOS CENTRALES

* Conferencia de Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, sobre “La transformación del dinero: disrupción tecnológica y el futuro de los servicios financieros” en la Frankfurt School of Finance & Management (1500 GMT).

OTROS EVENTOS

* Consejo de Justicia e Interior de la UE. (Hasta el 9 de diciembre)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Producción industrial intermensual, oct: Previsto 0,5; Anterior 1,3.

* 0800 Alemania – Producción industrial interanual desestacionalizado, oct: Anterior -0,98.

* 0845 Francia – Activos de reserva total, nov: Anterior 350.037.000.000.

* 1030 Eurozona – Índice Sentix, dic: Previsto -7; Anterior -7,4.

:: MARTES 9 DICIEMBRE ::

BANCOS CENTRALES

* Discurso principal de Claudia Buch, supervisora bancaria del BCE, en la Conferencia de Supervisión Bancaria del BCE “Innovaciones tecnológicas en los mercados financieros – Riesgos y oportunidades en la banca y la regulación” (1040 GMT).

* La Reserva Federal de EEUU inicia su reunión de dos días sobre tipos de interés. (Hasta el 10 de diciembre)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0101 Reino Unido – Ventas minoristas BRC interanual, nov: Anterior 1,5.

* 0800 Alemania – Exportaciones intermensual desestacionalizado, oct: Anterior 1,4.

* 0800 Alemania – Importaciones intermensual desestacionalizado, oct: Anterior 3,1.

* 0800 Alemania – Balanza comercial EUR ajustada, oct: Anterior 15.300.000.000.

* 1200 Estados Unidos – Índice de optimismo empresarial NFIB, nov: Anterior 98,2.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 6 dic.

* 1600 Estados Unidos – Ofertas de empleo JOLTS, sep: Previsto 7.199.000; Anterior 7.227.000.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API, semana 1 dic.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API, semana 1 dic.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API, semana 1 dic.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 1 dic.

:: MIÉRCOLES 10 DICIEMBRE ::

EMPRESAS

* Enagás publica importaciones de gas de noviembre.

* Iberpapel Gestión – Dividendo de 0,4300 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* Reunión del consejo ejecutivo del Riksbank (0800 GMT).

* Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra, interviene en la 9ª edición de la conferencia The Global Boardroom del Financial Times (1045 GMT).

* Entrevista a Christine Lagarde, presidenta del BCE, en The Global Boardroom con el tema “¿Cuál es el futuro del euro y del dólar como monedas globales y cuáles son las oportunidades del euro digital?” (1055 GMT).

* El Banco de Canadá anuncia su decisión sobre el tipo de interés oficial (1445 GMT).

* La Reserva Federal de EEUU anuncia su decisión sobre el tipo de interés oficial, seguida de comunicado (1900 GMT), tras lo cual ofrece una rueda de prensa.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA, semana 5 dic: Anterior -1,4.

* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario, semana 5 dic: Anterior 313.

* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 5 dic: Anterior 186,1.

* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación MBA, semana 5 dic: Anterior 1.041,9.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años, semana 5 dic: Anterior 6,32.

* 1430 Estados Unidos – Salarios de empleo trimestrales, 3TR: Anterior 1,0.

* 1430 Estados Unidos – Beneficios de empleo trimestrales, 3TR: Anterior 0,7.

* 1430 Estados Unidos – Costes laborales, 3TR: Previsto 0,9; Anterior 0,9.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA, semana 5 dic: Anterior 574.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA, semana 5 dic: Anterior 2.059.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA, semana 5 dic: Anterior 4.518.000.

* 1630 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA, semana 5 dic: Anterior 1,8.

* 1700 Estados Unidos – LSEG IPSOS PCSI, dic: Anterior 51,31.

* 2000 Estados Unidos – Tipo objetivo de fondos federales, 10 dic: Previsto 3,5-3,75; Anterior 3,75-4.

* 2000 Estados Unidos – Presupuesto federal, $, nov: Anterior -284.000.000.000.

* 2000 Estados Unidos – Tipo de interés sobre reservas excedentes Fed, 10 dic: Anterior 3,9.

:: JUEVES 11 DICIEMBRE ::

EMPRESAS

* Neinor Homes – Fin del periodo de aceptación de la oferta por Aedas Homes.

BANCOS CENTRALES

* El Banco Nacional Suizo evalúa su política monetaria, con rueda de prensa (0830 GMT).

* La Reserva Federal publica el informe de flujos de fondos del 3TR de 2025 (1700 GMT).

OTROS EVENTOS

* Alexander Stubb, presidente de Finlandia, visita Países Bajos. (Hasta el 12 de diciembre)

* Reunión del Eurogrupo.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0101 Reino Unido – Encuesta de vivienda RICS, nov: Anterior -19.

* 1200 Alemania – LSEG IPSOS PCSI, dic: Anterior 46,47.

* 1200 Francia – LSEG IPSOS PCSI, dic: Anterior 38,94.

* 1200 Reino Unido – LSEG IPSOS PCSI, dic: Anterior 46,13.

* 1200 España – LSEG IPSOS PCSI, dic: Anterior 51,71.

* 1430 Estados Unidos – Comercio internacional $, sep: Previsto -65.500.000.000; Anterior -59.600.000.000.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 1 dic: Anterior 214.750.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo, semana 24 nov: Anterior 1.939.000.

* 1600 Estados Unidos – Inventarios mayoristas (anual), mensual revisado, sep: Previsto 0,1.

* 1600 Estados Unidos – Ventas mayoristas intermensual, sep: Anterior 0,1.

* 1630 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf), semana 1 dic: Anterior -12.000.000.000.

* 1630 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA, semana 1 dic: Anterior -12.000.000.000.

:: VIERNES 12 DICIEMBRE ::

EMPRESAS

* Aena publica tráfico de pasajeros de noviembre.

* Iberpapel Gestión – Dividendo de 0,4300 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

* Reunión del consejo general del Riksbank (1200 GMT).

* Anna Paulson, presidenta de la Reserva Federal de Filadelfia, expone sus perspectivas económicas ante la Cámara de Comercio del Estado de Delaware (1300 GMT).

* Beth Hammack, presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, interviene ante el Programa de Mesas Redondas del Centro Inmobiliario de la Universidad de Cincinnati (1330 GMT).

* Austan Goolsbee, presidente de la Reserva Federal de Chicago, participa en una conversación moderada en el 39º Simposio Anual de Perspectivas Económicas en la Reserva Federal de Chicago (1535 GMT).

OTROS EVENTOS

* Reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (Ecofin).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – IPC final intermensual, nov: Anterior -0,2.

* 0800 Alemania – IPC final interanual, nov: Previsto 2,3; Anterior 2,3.

* 0800 Alemania – IPCA (armonizado) final intermensual, nov: Anterior -0,5.

* 0800 Alemania – IPCA (armonizado) final interanual, nov: Previsto 2,6; Anterior 2,6.

* 0800 Reino Unido – PIB estimado 3M/3M, oct: Previsto 0; Anterior 0,1.

* 0800 Reino Unido – PIB estimado intermensual, oct: Previsto 0,1; Anterior -0,1.

* 0800 Reino Unido – PIB estimado interanual, oct: Previsto 1,4; Anterior 1,1.

* 0800 Reino Unido – Servicios intermensual, oct: Previsto 0,1; Anterior 0,2.

* 0800 Reino Unido – Servicios interanual, oct: Anterior 1,7.

* 0800 Reino Unido – Producción industrial intermensual, oct: Previsto 0,9; Anterior -2.

* 0800 Reino Unido – Producción industrial interanual, oct: Anterior -2,5.

* 0800 Reino Unido – Producción manufacturera intermensual, oct: Previsto 1; Anterior -1,7.

* 0800 Reino Unido – Producción manufacturera interanual, oct: Anterior -2,2.

* 0800 Reino Unido – Volumen de producción en construcción intermensual, oct: Anterior 0,2.

* 0800 Reino Unido – Volumen de producción en construcción interanual, oct: Anterior 1,3.

* 0800 Reino Unido – Balanza comercial de bienes GBP, oct: Anterior -18.883.000.000.

* 0800 Reino Unido – Balanza comercial de bienes no UE, oct: Anterior -6.816.000.000.

* 0845 Francia – IPCA (norma UE) final intermensual, nov.

* 0845 Francia – IPCA (norma UE) final interanual, nov.

* 0845 Francia – Inflación sin tabaco intermensual, nov: Anterior 0,1.

* 0845 Francia – Inflación sin tabaco interanual, nov: Anterior 0,9.

* 0845 Francia – Índice de inflación sin tabaco, nov: Anterior 119,89.

* 0845 Francia – IPC interanual sin desestacionalizar, nov: Anterior 0,9.

* 0845 Francia – IPC intermensual sin desestacionalizar, nov: Anterior -0,1.

* 0900 España – IPC mensual final sin desestacionalizar, nov: Anterior 0,2.

* 0900 España – IPC interanual final sin desestacionalizar, nov: Anterior 3.

* 0900 España – IPCA final intermensual, nov.

* 0900 España – IPCA final interanual, nov.

:: SÁBADO 13 DICIEMBRE ::

* Sin eventos relevantes.

:: DOMINGO 14 DICIEMBRE ::

OTROS EVENTOS

* Segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile.

(Datos recopilados por Tomás Cobos y la redacción de Gdansk)