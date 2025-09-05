LA NACION

Agenda semanal del 6 al 14 de septiembre de 2025

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Agenda semanal del 6 al 14 de septiembre de 2025
Agenda semanal del 6 al 14 de septiembre de 2025

5 sep (Reuters) -

**SÁBADO 6 SEPTIEMBRE**

Sin eventos relevantes. **DOMINGO 7 SEPTIEMBRE**

OTROS EVENTOS

* La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, inicia una visita de dos días a Japón (Hasta el 8 de septiembre). **LUNES 8 SEPTIEMBRE**

EMPRESAS

* Comienza el periodo de aceptación de la opa de BBVA sobre Sabadell

OTROS EVENTOS

* El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, visita Lituania. * Elecciones parlamentarias en Noruega. DATOS MACROECONÓMICOS

Loc Country RIC Indicator Perio Reu Prior

al /Region Name d ter

Tim s

e Pol

l

08: Germany DEIP=E Industrial Jul 1.0 -1.9%

00 CI Output MM%

08: Germany DEIPY= Industrial Jul -3.53%

00 ECI Production YY

SA

08: Germany DEEXPY Exports MM SA Jul 0.1 0.8%

00 =ECI%

08: Germany DEIMY= Imports MM SA Jul 4.2%

00 ECI

08: Germany DETBAL Trade Jul 15. 14.9B

00 =ECI Balance, EUR, 4B

SA

10: Euro EUSTCS Sentix Index Sep -3.7

30 Zone =ECI

16: United USEMPI Employment Aug 107.55

00 States =ECI Trends

17: United US6MAT 6M Bill Auc - 8 Sep 74.469.295,200

30 States =ECI TA

17: United US6MAH 6M Bill Auc - 8 Sep 3.880%

30 States =ECI HR

17: United US6MAB 6M Bill Auc - 8 Sep 2.700

30 States =ECI BTC

17: United US6MAA 6M Bill Auc - 8 Sep 88.530%

30 States =ECI HAP

20: United US3MAT 3M Bill Auc - 8 Sep 83.650.546,400

00 States =ECI TA

20: United US3MAB 3M Bill Auc - 8 Sep 2.960

00 States =ECI BTC

20: United US3MAA 3M Bill Auc - 8 Sep 77.020%

00 States =ECI HAP

21: United USCRED Consumer Jul 7.37B

00 States =ECI Credit

**MARTES 9 SEPTIEMBRE**

BANCOS CENTRALES

* La vicegobernadora del Riksbank, Aino Bunge, participa en un panel del BIS Innovation Summit sobre cómo la cooperación global contribuye a resolver desafíos en el sistema financiero (1320 GMT). * El supervisor del Banco Central Europeo, Patrick Montagner, interviene en la Association Europe Finances Régulations (AEFR) (0730 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

Loc Country RIC Indicator Perio Reu Prior

al /Region Name d ter s

Tim Pol

l

01: United GBBRC= BRC Retail Aug 1,8%

01 Kingdom ECI Sales YY

08: France FRIP=E Industrial Jul -1 3,8%

45 CI Output MM 0%

12: United USOPIN NFIB Business Aug 100,3

00 States =ECI Optimism Idx

14: United USREDY Redbook YY 6 6,5%

55 States =ECI Sep,

w/e

19: United US7YNT 3Y Note Auc - 9 Sep 58.000.014

00 States =ECI TA ,100.00

19: United US7YNH 3Y Note Auc - 9 Sep 3.669%

00 States =ECI HY

19: United US7YNB 3Y Note Auc - 9 Sep 2.530

00 States =ECI BTC

19: United US7YNA 3Y Note Auc - 9 Sep 72.300%

00 States =ECI HAP

09: Spain ESIO=E Ind Output Jul 2,3%

00 CI Cal Adj YY

22: United USOIAC API wkly 1

30 States =ECI crude Stk Sep,

w/e

22: United USOIAG API Wkly gsln 1

30 States =ECI stk Sep,

w/e

22: United USOIAD API Wkly 1

30 States =ECI dist. Stk Sep,

w/e

**MIÉRCOLES 10 SEPTIEMBRE**

MERCADOS

* El Comité Asesor Técnico del IBEX 35 decide si aplica cambios al índice tras reunión de seguimiento

BANCOS CENTRALES

* Martin Schlegel, presidente del consejo de administración del Banco Nacional Suizo, ofrece un discurso sobre "La comunicación: un elemento importante para cumplir el mandato del BNS" en la Asociación de Banqueros de Ticino (1145 GMT).

* La supervisora del Banco Central Europeo, Claudia Buch, interviene en el BIS Innovation Summit 2025 (1200 GMT).

* El director de economía y economista jefe del Banco de Reserva de Nueva Zelanda, Paul Conway, habla ante la Cámara de Comercio de Auckland (0030 GMT).

* El Consejo de Gobierno del BCE celebra reunión de política monetaria (Hasta el 11 de septiembre). OTROS EVENTOS

* La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, concluye su visita a Japón.

DATOS MACROECONÓMICOS

Loc Countr RIC Indicator Perio Reut Prior

al y/Regi Name d ers

Tim on Poll

e

Ind Output 2,3%

Spain ESIO=E Cal Adj YY Jul

09: CI

00

13: United USMGA= MBA Mortgage 5 -1,2%

00 States ECI Applications Sep,

w/e

13: United USMGM= Mortgage 5 272,5

00 States ECI Market Index Sep,

w/e

13: United USMGPI MBA Purchase 5 158,7

00 States =ECI Index Sep,

w/e

13: United USMGR= Mortgage 5 902,5

00 States ECI Refinance Sep,

Index w/e

13: United USMG=E MBA 30-Yr 5 6,64%

00 States CI Mortgage Sep,

Rate w/e

14: United USPPM= PPI Machine Aug 191,4

30 States ECI Manuf'ing

14: United USPPFY PPI Final Aug 3,3%

30 States =ECI Demand YY

14: United USPPFD PPI Final Aug 0,3% 0,9%

30 States =ECI Demand MM

14: United USPPEY PPI Aug 3,7%

30 States =ECI exFood/Energ

y YY

14: United USPPIE PPI Aug 0,3% 0,9%

30 States =ECI exFood/Energ

y MM

14: United USPPTY PPI ex Aug 2,8%

30 States =ECI Food/Energy/

Tr YY

14: United USPPET PPI ex Aug 0,6%

30 States =ECI Food/Energy/

Tr MM

16: United USWINV Wholesale Jul 0,2%

00 States =ECI Invt(y), R

MM

16: United USWINS Wholesale Jul 0,3%

00 States =ECI Sales MM

16: United USOILC EIA Wkly 1 2,415M

30 States =ECI Crude Stk Sep,

w/e

16: United USOILD EIA Wkly 1 1,681M

30 States =ECI Dist.

Stk Sep, w/e 16: United USOILG EIA Wkly 1 -3.795M 30 States =ECI Gsln Stk Sep, w/e 16: United USOIRU EIA Wkly 1 -0.3% 30 States =ECI Refn Util Sep, 17: United USIPSO LSEG IPSOS Sep 53.43 00 States =ECI PCSI 19: United US0YNT 10Y Note Auc 10 42.000.11 00 States =ECI - TA Sep 2100.00 19: United US0YNH 10Y Note Auc 10 4.255% 00 States =ECI - HY Sep 19: United US0YNB 10Y Note Auc 10 2.350 00 States =ECI - BTC Sep 19: United US0YNA 10Y Note Auc 10 52.850% 00 States =ECI - HAP Sep **JUEVES 11 SEPTIEMBRE** BANCOS CENTRALES * El gobernador del Riksbank, Erik Thedéen, da un discurso sobre el funcionamiento del sistema de control en un entorno donde el Riksbank reduce sus tenencias de valores. * La presidenta del BCE, Christine Lagarde, comparece ante los medios tras la reunión mensual de política monetaria del Consejo de Gobierno del BCE (1245 GMT). * Conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno del BCE en Fráncfort (1230 GMT). * La Reserva Federal publica las Cuentas Financieras Trimestrales de EEUU (1600 GMT). OTROS EVENTOS * 24º aniversario de los ataques del 11 de septiembre contra el World Trade Center y el Pentágono. * El primer ministro de Mauricio, Navinchandra Ramgoolam, llega a Kashi para su primera reunión bilateral con el primer ministro de India, Narendra Modi. DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Perio Reu Prior al /Region Name d ter Tim s e Pol l 12: Germany DEIPSO LSEG IPSOS Sep 46,87 00 =ECI PCSI 12: France FRIPSO LSEG IPSOS Sep 39,70 00 =ECI PCSI 12: United GBIPSO LSEG IPSOS Sep 50,55 00 Kingdom =ECI PCSI 12: Spain ESIPSO LSEG IPSOS Sep 50,88 00 =ECI PCSI 14: Euro EUECBR ECB Sep 2,1 2,15% 15 Zone =ECI Refinancing 5% Rate 14: Euro EUECBD ECB Deposit Sep 2,0 2,00% 15 Zone =ECI Rate 0% 14: United USCPF= Core CPI MM, Aug 0,3 0,3% 30 States ECI SA% 14: United USCPFY Core CPI YY, Aug 3,1% 30 States =ECI NSA 14: United USCPN= CPI Index, Aug 323,048 30 States ECI NSA 14: United USCPNX Core CPI Aug 328,656 30 States =ECI Index, SA 14: United USCPI= CPI MM, SA Aug 0,3 0,2% 30 States ECI% 14: United USCPNY CPI YY, NSA Aug 2,7% 30 States =ECI 14: United USEARN Real Weekly Aug 0,4% 30 States =ECI Earnings MM 14: United USCPIW CPI Wage Aug 316,349 30 States =ECI Earner 14: United USJOB= Initial 1 237k 30 States ECI Jobless Clm Sep, w/e 14: United USJOBA Jobless Clm 1 231.00k 30 States =ECI 4Wk Avg Sep, w/e 14: United USJOBN Cont Jobless 25 1.940M 30 States =ECI Clm Aug, w/e 16: United USOILN EIA-Nat Gas 1 66B 55B 30 States =ECI Chg Bcf Sep, w/e 16: United USNGIF Nat Gas-EIA 1 55B 30 States =ECI Implied Flow Sep, w/e 17: United USCCPI Cleveland Fed Aug 0,3% 00 States =ECI CPI 17: United US4WAT 4W Bill Auc - 11 30 States =ECI TA Sep 17: United US4WAH 4W Bill Auc - 11 30 States =ECI HR Sep 17: United US4WAB 4W Bill Auc - 11 30 States =ECI BTC Sep 17: United US4WAA 4W Bill Auc - 11 30 States =ECI HAP Sep 19: United USBYAT 30Y Bond Auc 11 25.000.000 00 States =ECI - TA Sep ,900.00 19: United USBYAH 30Y Bond Auc 11 4,813% 00 States =ECI - HY Sep 19: United USBYAB 30Y Bond Auc 11 2,270 00 States =ECI - BTC Sep 19: United USBYAA 30Y Bond Auc 11 73,950% 00 States =ECI - HAP Sep 20: United USGDEF Federal Aug -291.00B 00 States =ECI Budget,$ **VIERNES 12 SEPTIEMBRE** DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Perio Reu Prior al /Region Name d ter Tim s e Pol l 01: United GBRICS RICS Housing Aug -13 01 Kingdom =ECI Survey 08: Germany DECPI= CPI Final MM Aug 0,1 0,1% 00 ECI% 08: Germany DECPIY CPI Final YY Aug 2,2 2,2% 00 =ECI% 08: Germany DEHICP HICP Final MM Aug 0,1 0,1% 00 =ECI% 08: Germany DEHICY HICP Final YY Aug 2,1 2,1% 00 =ECI% 08: United GBGD3M GDP Est 3M/3M Jul 0,3% 00 Kingdom =ECI 08: United GBGDMM GDP Estimate Jul 0,4% 00 Kingdom =ECI MM 08: United GBDGMY GDP Estimate Jul 1,4% 00 Kingdom =ECI YY 08: United GBSVCM Services MM Jul 0,3% 00 Kingdom =ECI 08: United GBSVCY Services YY Jul 1,5% 00 Kingdom =ECI 08: United GBIP=E Industrial Jul 0,7% 00 Kingdom CI Output MM 08: United GBIPY= Industrial Jul 0,2% 00 Kingdom ECI Output YY 08: United GBMFG= Manufacturing Jul 0,5% 00 Kingdom ECI Output MM 08: United GBMFGY Manufacturing Jul 0,0% 00 Kingdom =ECI Output YY 08: United GBCONM Construction Jul 0,3% 00 Kingdom =ECI O/P Vol MM 08: United GBCONY Construction Jul 1,5% 00 Kingdom =ECI O/P Vol YY 08: United GBTBAL Goods Trade Jul -22.156B 00 Kingdom =ECI Balance GBP 08: United GBNEUT Goods Trade Jul -10.783B 00 Kingdom =ECI Bal. Non-EU

08: France FRHIC= CPI (EU Norm) Aug 0.5 0,5% 45 ECI Final MM% 08: France FRHICY CPI (EU Norm) Aug 0.8 0,8% 45 =ECI Final YY% 08: France FRXTOB Inflation Aug 0,2% 45 =ECI Ex-Tobacco MM 08: France FRXTOY Inflation Aug 0,9% 45 =ECI Ex-Tobacco YY 08: France FRXTBI Inflation Aug 120,49 45 =ECI Ex-Tobacco Idx 08: France FRCPIY CPI YY NSA Aug 0.9 0,9% 45 =ECI% 08: France FRCPIM CPI MM NSA Aug 0,4% 45 =ECI 09: Spain ESCPI= CPI MM Final Aug 0,0% 00 ECI NSA 09: Spain ESCPIY CPI YY Final Aug 2,7% 00 =ECI NSA 09: Spain ESHICP HICP Final MM Aug 0,0% 00 =ECI 09: Spain ESHICY HICP Final YY Aug 2,7% 00 =ECI 16: United USUMSP U Mich Sep 58.2 00 States =ECI Sentiment Prelim 16: United USUMCP U Mich Sep 61.7 00 States =ECI Conditions Prelim 16: United USUMEP U Mich Sep 55.9 00 States =ECI Expectations Prelim 16: United USUM1P U Mich 1Yr Sep 4,8% 00 States =ECI Inf Prelim 16: United USUM5P U Mich 5-Yr Sep 3,5% 00 States =ECI Inf Prelim

SÁBADO 13 SEPTIEMBRE

Sin eventos relevantes. DOMINGO 14 SEPTIEMBRE

OTROS EVENTOS

* Elecciones al Consejo Legislativo chino (Macao). (Datos recopilados por la redacción de Gdansk)

LA NACION
Más leídas
  1. Kate Middleton sorprende con un nuevo look y desata todo tipo de teorías en redes sociales
    1

    Kate Middleton sorprende con un nuevo look y desata todo tipo de teorías en redes sociales

  2. El unipersonal de Messi: picó la pelota para la apertura del marcador y anotó su segundo gol tras una gran jugada colectiva
    2

    Argentina vs. Venezuela: los golazos de Lionel Messi en su último partido oficial con la selección argentina

  3. Bielsa y su Uruguay estarán en el Mundial: la ilusión, los escándalos y una goleada sin euforia
    3

    La gran actuación de Uruguay (y de De Arrascaeta) ante Perú para sellar el pase al Mundial y que Marcelo Bielsa recupere puntos en la gente

  4. Luiz Henrique, el alumno que Ancelotti tanto esperó en Brasil frente a Chile, el peor de las eliminatorias
    4

    Luiz Henrique, el alumno más destacado en el examen que Carlo Ancelotti le tomó a Brasil en el Maracaná

Cargando banners ...