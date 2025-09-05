Agenda semanal del 6 al 14 de septiembre de 2025
- 1 minuto de lectura'
5 sep (Reuters) -
**SÁBADO 6 SEPTIEMBRE**
Sin eventos relevantes. **DOMINGO 7 SEPTIEMBRE**
OTROS EVENTOS
* La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, inicia una visita de dos días a Japón (Hasta el 8 de septiembre). **LUNES 8 SEPTIEMBRE**
EMPRESAS
* Comienza el periodo de aceptación de la opa de BBVA sobre Sabadell
OTROS EVENTOS
* El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, visita Lituania. * Elecciones parlamentarias en Noruega. DATOS MACROECONÓMICOS
Loc Country RIC Indicator Perio Reu Prior
al /Region Name d ter
Tim s
e Pol
l
08: Germany DEIP=E Industrial Jul 1.0 -1.9%
00 CI Output MM%
08: Germany DEIPY= Industrial Jul -3.53%
00 ECI Production YY
SA
08: Germany DEEXPY Exports MM SA Jul 0.1 0.8%
00 =ECI%
08: Germany DEIMY= Imports MM SA Jul 4.2%
00 ECI
08: Germany DETBAL Trade Jul 15. 14.9B
00 =ECI Balance, EUR, 4B
SA
10: Euro EUSTCS Sentix Index Sep -3.7
30 Zone =ECI
16: United USEMPI Employment Aug 107.55
00 States =ECI Trends
17: United US6MAT 6M Bill Auc - 8 Sep 74.469.295,200
30 States =ECI TA
17: United US6MAH 6M Bill Auc - 8 Sep 3.880%
30 States =ECI HR
17: United US6MAB 6M Bill Auc - 8 Sep 2.700
30 States =ECI BTC
17: United US6MAA 6M Bill Auc - 8 Sep 88.530%
30 States =ECI HAP
20: United US3MAT 3M Bill Auc - 8 Sep 83.650.546,400
00 States =ECI TA
20: United US3MAB 3M Bill Auc - 8 Sep 2.960
00 States =ECI BTC
20: United US3MAA 3M Bill Auc - 8 Sep 77.020%
00 States =ECI HAP
21: United USCRED Consumer Jul 7.37B
00 States =ECI Credit
**MARTES 9 SEPTIEMBRE**
BANCOS CENTRALES
* La vicegobernadora del Riksbank, Aino Bunge, participa en un panel del BIS Innovation Summit sobre cómo la cooperación global contribuye a resolver desafíos en el sistema financiero (1320 GMT). * El supervisor del Banco Central Europeo, Patrick Montagner, interviene en la Association Europe Finances Régulations (AEFR) (0730 GMT).
DATOS MACROECONÓMICOS
Loc Country RIC Indicator Perio Reu Prior
al /Region Name d ter s
Tim Pol
l
01: United GBBRC= BRC Retail Aug 1,8%
01 Kingdom ECI Sales YY
08: France FRIP=E Industrial Jul -1 3,8%
45 CI Output MM 0%
12: United USOPIN NFIB Business Aug 100,3
00 States =ECI Optimism Idx
14: United USREDY Redbook YY 6 6,5%
55 States =ECI Sep,
w/e
19: United US7YNT 3Y Note Auc - 9 Sep 58.000.014
00 States =ECI TA ,100.00
19: United US7YNH 3Y Note Auc - 9 Sep 3.669%
00 States =ECI HY
19: United US7YNB 3Y Note Auc - 9 Sep 2.530
00 States =ECI BTC
19: United US7YNA 3Y Note Auc - 9 Sep 72.300%
00 States =ECI HAP
09: Spain ESIO=E Ind Output Jul 2,3%
00 CI Cal Adj YY
22: United USOIAC API wkly 1
30 States =ECI crude Stk Sep,
w/e
22: United USOIAG API Wkly gsln 1
30 States =ECI stk Sep,
w/e
22: United USOIAD API Wkly 1
30 States =ECI dist. Stk Sep,
w/e
**MIÉRCOLES 10 SEPTIEMBRE**
MERCADOS
* El Comité Asesor Técnico del IBEX 35 decide si aplica cambios al índice tras reunión de seguimiento
BANCOS CENTRALES
* Martin Schlegel, presidente del consejo de administración del Banco Nacional Suizo, ofrece un discurso sobre "La comunicación: un elemento importante para cumplir el mandato del BNS" en la Asociación de Banqueros de Ticino (1145 GMT).
* La supervisora del Banco Central Europeo, Claudia Buch, interviene en el BIS Innovation Summit 2025 (1200 GMT).
* El director de economía y economista jefe del Banco de Reserva de Nueva Zelanda, Paul Conway, habla ante la Cámara de Comercio de Auckland (0030 GMT).
* El Consejo de Gobierno del BCE celebra reunión de política monetaria (Hasta el 11 de septiembre). OTROS EVENTOS
* La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, concluye su visita a Japón.
DATOS MACROECONÓMICOS
Loc Countr RIC Indicator Perio Reut Prior
al y/Regi Name d ers
Tim on Poll
e
Ind Output 2,3%
Spain ESIO=E Cal Adj YY Jul
09: CI
00
13: United USMGA= MBA Mortgage 5 -1,2%
00 States ECI Applications Sep,
w/e
13: United USMGM= Mortgage 5 272,5
00 States ECI Market Index Sep,
w/e
13: United USMGPI MBA Purchase 5 158,7
00 States =ECI Index Sep,
w/e
13: United USMGR= Mortgage 5 902,5
00 States ECI Refinance Sep,
Index w/e
13: United USMG=E MBA 30-Yr 5 6,64%
00 States CI Mortgage Sep,
Rate w/e
14: United USPPM= PPI Machine Aug 191,4
30 States ECI Manuf'ing
14: United USPPFY PPI Final Aug 3,3%
30 States =ECI Demand YY
14: United USPPFD PPI Final Aug 0,3% 0,9%
30 States =ECI Demand MM
14: United USPPEY PPI Aug 3,7%
30 States =ECI exFood/Energ
y YY
14: United USPPIE PPI Aug 0,3% 0,9%
30 States =ECI exFood/Energ
y MM
14: United USPPTY PPI ex Aug 2,8%
30 States =ECI Food/Energy/
Tr YY
14: United USPPET PPI ex Aug 0,6%
30 States =ECI Food/Energy/
Tr MM
16: United USWINV Wholesale Jul 0,2%
00 States =ECI Invt(y), R
MM
16: United USWINS Wholesale Jul 0,3%
00 States =ECI Sales MM
16: United USOILC EIA Wkly 1 2,415M
30 States =ECI Crude Stk Sep,
w/e
16: United USOILD EIA Wkly 1 1,681M
30 States =ECI Dist.
Stk Sep, w/e 16: United USOILG EIA Wkly 1 -3.795M 30 States =ECI Gsln Stk Sep, w/e 16: United USOIRU EIA Wkly 1 -0.3% 30 States =ECI Refn Util Sep, 17: United USIPSO LSEG IPSOS Sep 53.43 00 States =ECI PCSI 19: United US0YNT 10Y Note Auc 10 42.000.11 00 States =ECI - TA Sep 2100.00 19: United US0YNH 10Y Note Auc 10 4.255% 00 States =ECI - HY Sep 19: United US0YNB 10Y Note Auc 10 2.350 00 States =ECI - BTC Sep 19: United US0YNA 10Y Note Auc 10 52.850% 00 States =ECI - HAP Sep **JUEVES 11 SEPTIEMBRE** BANCOS CENTRALES * El gobernador del Riksbank, Erik Thedéen, da un discurso sobre el funcionamiento del sistema de control en un entorno donde el Riksbank reduce sus tenencias de valores. * La presidenta del BCE, Christine Lagarde, comparece ante los medios tras la reunión mensual de política monetaria del Consejo de Gobierno del BCE (1245 GMT). * Conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno del BCE en Fráncfort (1230 GMT). * La Reserva Federal publica las Cuentas Financieras Trimestrales de EEUU (1600 GMT). OTROS EVENTOS * 24º aniversario de los ataques del 11 de septiembre contra el World Trade Center y el Pentágono. * El primer ministro de Mauricio, Navinchandra Ramgoolam, llega a Kashi para su primera reunión bilateral con el primer ministro de India, Narendra Modi. DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Perio Reu Prior al /Region Name d ter Tim s e Pol l 12: Germany DEIPSO LSEG IPSOS Sep 46,87 00 =ECI PCSI 12: France FRIPSO LSEG IPSOS Sep 39,70 00 =ECI PCSI 12: United GBIPSO LSEG IPSOS Sep 50,55 00 Kingdom =ECI PCSI 12: Spain ESIPSO LSEG IPSOS Sep 50,88 00 =ECI PCSI 14: Euro EUECBR ECB Sep 2,1 2,15% 15 Zone =ECI Refinancing 5% Rate 14: Euro EUECBD ECB Deposit Sep 2,0 2,00% 15 Zone =ECI Rate 0% 14: United USCPF= Core CPI MM, Aug 0,3 0,3% 30 States ECI SA% 14: United USCPFY Core CPI YY, Aug 3,1% 30 States =ECI NSA 14: United USCPN= CPI Index, Aug 323,048 30 States ECI NSA 14: United USCPNX Core CPI Aug 328,656 30 States =ECI Index, SA 14: United USCPI= CPI MM, SA Aug 0,3 0,2% 30 States ECI% 14: United USCPNY CPI YY, NSA Aug 2,7% 30 States =ECI 14: United USEARN Real Weekly Aug 0,4% 30 States =ECI Earnings MM 14: United USCPIW CPI Wage Aug 316,349 30 States =ECI Earner 14: United USJOB= Initial 1 237k 30 States ECI Jobless Clm Sep, w/e 14: United USJOBA Jobless Clm 1 231.00k 30 States =ECI 4Wk Avg Sep, w/e 14: United USJOBN Cont Jobless 25 1.940M 30 States =ECI Clm Aug, w/e 16: United USOILN EIA-Nat Gas 1 66B 55B 30 States =ECI Chg Bcf Sep, w/e 16: United USNGIF Nat Gas-EIA 1 55B 30 States =ECI Implied Flow Sep, w/e 17: United USCCPI Cleveland Fed Aug 0,3% 00 States =ECI CPI 17: United US4WAT 4W Bill Auc - 11 30 States =ECI TA Sep 17: United US4WAH 4W Bill Auc - 11 30 States =ECI HR Sep 17: United US4WAB 4W Bill Auc - 11 30 States =ECI BTC Sep 17: United US4WAA 4W Bill Auc - 11 30 States =ECI HAP Sep 19: United USBYAT 30Y Bond Auc 11 25.000.000 00 States =ECI - TA Sep ,900.00 19: United USBYAH 30Y Bond Auc 11 4,813% 00 States =ECI - HY Sep 19: United USBYAB 30Y Bond Auc 11 2,270 00 States =ECI - BTC Sep 19: United USBYAA 30Y Bond Auc 11 73,950% 00 States =ECI - HAP Sep 20: United USGDEF Federal Aug -291.00B 00 States =ECI Budget,$ **VIERNES 12 SEPTIEMBRE** DATOS MACROECONÓMICOS Loc Country RIC Indicator Perio Reu Prior al /Region Name d ter Tim s e Pol l 01: United GBRICS RICS Housing Aug -13 01 Kingdom =ECI Survey 08: Germany DECPI= CPI Final MM Aug 0,1 0,1% 00 ECI% 08: Germany DECPIY CPI Final YY Aug 2,2 2,2% 00 =ECI% 08: Germany DEHICP HICP Final MM Aug 0,1 0,1% 00 =ECI% 08: Germany DEHICY HICP Final YY Aug 2,1 2,1% 00 =ECI% 08: United GBGD3M GDP Est 3M/3M Jul 0,3% 00 Kingdom =ECI 08: United GBGDMM GDP Estimate Jul 0,4% 00 Kingdom =ECI MM 08: United GBDGMY GDP Estimate Jul 1,4% 00 Kingdom =ECI YY 08: United GBSVCM Services MM Jul 0,3% 00 Kingdom =ECI 08: United GBSVCY Services YY Jul 1,5% 00 Kingdom =ECI 08: United GBIP=E Industrial Jul 0,7% 00 Kingdom CI Output MM 08: United GBIPY= Industrial Jul 0,2% 00 Kingdom ECI Output YY 08: United GBMFG= Manufacturing Jul 0,5% 00 Kingdom ECI Output MM 08: United GBMFGY Manufacturing Jul 0,0% 00 Kingdom =ECI Output YY 08: United GBCONM Construction Jul 0,3% 00 Kingdom =ECI O/P Vol MM 08: United GBCONY Construction Jul 1,5% 00 Kingdom =ECI O/P Vol YY 08: United GBTBAL Goods Trade Jul -22.156B 00 Kingdom =ECI Balance GBP 08: United GBNEUT Goods Trade Jul -10.783B 00 Kingdom =ECI Bal. Non-EU
08: France FRHIC= CPI (EU Norm) Aug 0.5 0,5% 45 ECI Final MM% 08: France FRHICY CPI (EU Norm) Aug 0.8 0,8% 45 =ECI Final YY% 08: France FRXTOB Inflation Aug 0,2% 45 =ECI Ex-Tobacco MM 08: France FRXTOY Inflation Aug 0,9% 45 =ECI Ex-Tobacco YY 08: France FRXTBI Inflation Aug 120,49 45 =ECI Ex-Tobacco Idx 08: France FRCPIY CPI YY NSA Aug 0.9 0,9% 45 =ECI% 08: France FRCPIM CPI MM NSA Aug 0,4% 45 =ECI 09: Spain ESCPI= CPI MM Final Aug 0,0% 00 ECI NSA 09: Spain ESCPIY CPI YY Final Aug 2,7% 00 =ECI NSA 09: Spain ESHICP HICP Final MM Aug 0,0% 00 =ECI 09: Spain ESHICY HICP Final YY Aug 2,7% 00 =ECI 16: United USUMSP U Mich Sep 58.2 00 States =ECI Sentiment Prelim 16: United USUMCP U Mich Sep 61.7 00 States =ECI Conditions Prelim 16: United USUMEP U Mich Sep 55.9 00 States =ECI Expectations Prelim 16: United USUM1P U Mich 1Yr Sep 4,8% 00 States =ECI Inf Prelim 16: United USUM5P U Mich 5-Yr Sep 3,5% 00 States =ECI Inf Prelim
SÁBADO 13 SEPTIEMBRE
Sin eventos relevantes. DOMINGO 14 SEPTIEMBRE
OTROS EVENTOS
* Elecciones al Consejo Legislativo chino (Macao). (Datos recopilados por la redacción de Gdansk)
Otras noticias de Giorgia Meloni
- 1
Kate Middleton sorprende con un nuevo look y desata todo tipo de teorías en redes sociales
- 2
Argentina vs. Venezuela: los golazos de Lionel Messi en su último partido oficial con la selección argentina
- 3
La gran actuación de Uruguay (y de De Arrascaeta) ante Perú para sellar el pase al Mundial y que Marcelo Bielsa recupere puntos en la gente
- 4
Luiz Henrique, el alumno más destacado en el examen que Carlo Ancelotti le tomó a Brasil en el Maracaná