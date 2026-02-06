Agenda semanal del 7 al 15 de febrero de 2026

6 feb (Reuters) -

:: SÁBADO 7 FEBRERO ::

OTROS EVENTOS

* Narendra Modi, primer ministro de India, realiza una visita oficial a Malasia. (Hasta el 8 de febrero)

:: DOMINGO 8 FEBRERO ::

OTROS EVENTOS

* Isaac Herzog, presidente de Israel, inicia una visita de cinco días a Australia para mantener reuniones con líderes federales y encontrarse con supervivientes del ataque en la playa Bondi, en Sídney. (Hasta el 12 de febrero)

* Segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal.

* Comienza la votación en las elecciones nacionales y referéndum de Tailandia.

* El presidente de Emiratos Árabes Unidos, jeque Mohamed bin Zayed al-Nahyan, visita Japón. (Hasta el 10 de febrero)

* Elecciones a la Cámara de Representantes de Japón.

:: LUNES 9 FEBRERO ::

BANCOS CENTRALES

* Philip Lane, miembro del Consejo del BCE, ofrece una conferencia en la Universidad de Maynooth (1200 GMT).

* Christine Lagarde, presidenta del BCE, participa en un debate plenario sobre el estado de la economía de la UE y las actividades del BCE en Estrasburgo (1600 GMT).

* Raphael Bostic, presidente de la Reserva Federal de Atlanta, participa en una conversación moderada sobre política monetaria y perspectivas económicas en el Top Producer Summit, en Nashville (2015 GMT).

OTROS EVENTOS

* Reunión de viceministros de Finanzas y de bancos centrales de la ASEAN (AFCDM, por sus siglas en inglés). (Hasta el 13 de febrero)

* Guillermo, príncipe de Gales, realiza su primera visita oficial a Arabia Saudí. (Hasta el 11 de febrero)

DATOS MACROECONÓMICOS

* 1030 Eurozona – Índice Sentix, feb: Previsto 0,0; Anterior -1,8.

:: MARTES 10 FEBRERO ::

EMPRESAS

* Enagás publica importaciones de gas de enero.

BANCOS CENTRALES

* Reunión del consejo ejecutivo del Riksbank (0800 GMT).

* La Reserva Federal de Nueva York publica el informe de Deuda y Crédito de los Hogares del 4TR 2025 (1500 GMT).

* Beth Hammack, presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, interviene en la 2026 Ohio Bankers League Economic Summit (1700 GMT).

* Lorie Logan, presidenta de la Reserva Federal de Dallas, interviene y participa en una sesión de preguntas y respuestas en el 2026 Asset Management Derivatives Forum de SIFMA y FIA (1800 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0101 Reino Unido – Ventas minoristas BRC interanual, ene: Anterior 1,0.

* 0730 Francia – Tasa de desempleo según OIT, 4TR: Anterior 7,7.

* 1200 Estados Unidos – Índice de optimismo empresarial NFIB, ene: Anterior 99,5.

* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas mensual, dic: Previsto 0,5%; Anterior 0,6%.

* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas excluyendo autos mensual, dic: Anterior 0,5.

* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas excluyendo gasolina/automóviles, dic: Anterior 0,4.

* 1430 Estados Unidos – Control minorista, dic: Anterior 0,4.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 7 feb.

* 1600 Estados Unidos – Inventarios empresariales mensual, nov: Anterior 0,3.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API, semana 2 feb.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API, semana 2 feb.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API, semana 2 feb.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 2 feb.

:: MIÉRCOLES 11 FEBRERO ::

MERCADOS

* Cierre por festivo en la bolsa de Japón (Día de la Fundación Nacional).

EMPRESAS

* Vidrala – Dividendo de 1,2318 euros por acción. Fecha de descuento.

BANCOS CENTRALES

* James Talbot, director ejecutivo internacional del Banco de Inglaterra, ofrece un discurso en la London School of Economics (0730 GMT).

* Anna Seim, subgobernadora del Riksbank, interviene en un seminario de la SIDA sobre la importancia de las instituciones para el desarrollo social y económico y el papel de los bancos centrales (0910 GMT).

* Piero Cipollone, miembro del Consejo del BCE, participa en un coloquio en la Frankfurt Digital Finance Conference 2026 (1020 GMT).

* Claudia Buch, miembro del Consejo del BCE, pronuncia las palabras de apertura en el taller "AMLA y la reconfiguración de la supervisión antiblanqueo en la UE" (1530 GMT).

* Isabel Schnabel, miembro del Consejo del BCE, ofrece una conferencia en la Academia de Ciencias de Austria (1700 GMT).

* Anneli Tuominen, miembro del Consejo del BCE, pronuncia las palabras de clausura en el taller "AMLA y la reconfiguración de la supervisión antiblanqueo en la UE" (1750 GMT).

* El Banco de Canadá publica el resumen de deliberaciones de política monetaria del Consejo de Gobierno correspondiente a la decisión anunciada dos semanas antes (1830 GMT).

OTROS EVENTOS

* Elecciones a la Cámara de la Asamblea de Barbados.

* Consejo de Asuntos Exteriores de la UE (Defensa).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA, semana 6 feb: Anterior -8,9.

* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario, semana 6 feb: Anterior 330,8.

* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 6 feb: Anterior 165,4.

* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación MBA, semana 6 feb: Anterior 1.269,7.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años, semana 6 feb: Anterior 6,21.

* 1430 Estados Unidos – Empleo no agrícola, ene: Previsto 70.000; Anterior 50.000.

* 1430 Estados Unidos – Nóminas privadas, ene: Previsto 70.000; Anterior 37.000.

* 1430 Estados Unidos – Nóminas manufactureras, ene: Previsto -5.000; Anterior -8.000.

* 1430 Estados Unidos – Empleos Estado, ene: Anterior 13.000.

* 1430 Estados Unidos – Tasa de desempleo, ene: Previsto 4,4%; Anterior 4,4%.

* 1430 Estados Unidos – Salarios promedio mensual, ene: Previsto 0,3%; Anterior 0,3%.

* 1430 Estados Unidos – Salarios promedio interanual, ene: Previsto 3,6%; Anterior 3,8%.

* 1430 Estados Unidos – Horas promedio semanales trabajadas, ene: Previsto 34,2; Anterior 34,2.

* 1430 Estados Unidos – Participación fuerza laboral, ene: Anterior 62,4.

* 1430 Estados Unidos – Subempleo U6, ene: Anterior 8,4.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA, semana 6 feb: Anterior -3.455.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA, semana 6 feb: Anterior -5.553.000.

* 1630 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA, semana 6 feb: Anterior 685.000.

* 1630 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA, semana 6 feb: Anterior -0,4.

* 1700 Estados Unidos – LSEG IPSOS PCSI, feb: Anterior 53,81.

* 2000 Estados Unidos – Presupuesto federal, $, ene: Anterior -145.000.000.000.

:: JUEVES 12 FEBRERO ::

EMPRESAS

* Mapfre publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.

* Aena publica tráfico de pasajeros de enero.

BANCOS CENTRALES

* Carolyn Rogers, subgobernadora primera del Banco de Canadá, participa en un coloquio en la Rotman School of Management.

* Piero Cipollone, miembro del Consejo del BCE, ofrece una conferencia en la Accademia Nazionale dei Lincei (0900 GMT).

* Pedro Machado, miembro del Consejo del BCE, pronuncia el discurso de apertura en el encuentro de exalumnos del EUI en el BCE (1600 GMT).

* Ida Wolden Bache, gobernadora del Banco de Noruega, ofrece su discurso anual (1700 GMT).

OTROS EVENTOS

* Referéndum en Bangladés.

* Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, pronuncia su discurso anual sobre el estado de la nación ante el Parlamento (1700 GMT).

* Los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen en la sede de Bruselas, presididos por Mark Rutte, secretario general de la OTAN.

* Elecciones a la Asamblea Nacional de Bangladés.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0101 Reino Unido – Encuesta de vivienda RICS, ene: Anterior -14.

* 0800 Reino Unido – PIB estimado 3M/3M, dic: Previsto 0,2%; Anterior 0,1%.

* 0800 Reino Unido – PIB estimado mensual, dic: Previsto 0,1%; Anterior 0,3%.

* 0800 Reino Unido – PIB estimado interanual, dic: Anterior 1,4.

* 0800 Reino Unido – Servicios mensual, dic: Anterior 0,3.

* 0800 Reino Unido – Servicios interanual, dic: Anterior 1,4.

* 0800 Reino Unido – Producción industrial mensual, dic: Anterior 1,1.

* 0800 Reino Unido – Producción industrial interanual, dic: Anterior 2,3.

* 0800 Reino Unido – Producción manufacturera mensual, dic: Anterior 2,1.

* 0800 Reino Unido – Producción manufacturera interanual, dic: Anterior 2,1.

* 0800 Reino Unido – Volumen de producción en construcción mensual, dic: Anterior -1,3.

* 0800 Reino Unido – Volumen de producción en construcción interanual, dic: Anterior -1,1.

* 0800 Reino Unido – Balanza comercial bienes GBP, dic: Anterior -23.711.000.000.

* 0800 Reino Unido – Balanza comercial bienes fuera de la UE, dic: Anterior -11.457.000.000.

* 0800 Reino Unido – PIB preliminar trimestral, 4TR: Previsto 0,2%; Anterior 0,1%.

* 0800 Reino Unido – PIB preliminar interanual, 4TR: Anterior 1,3.

* 1200 Alemania – LSEG IPSOS PCSI, feb: Anterior 46,35.

* 1200 Francia – LSEG IPSOS PCSI, feb: Anterior 39,77.

* 1200 Reino Unido – LSEG IPSOS PCSI, feb: Anterior 49,22.

* 1200 España – LSEG IPSOS PCSI, feb: Anterior 49,23.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo, semana 2 feb.

* 1430 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 2 feb.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo, semana 26 ene.

* 1600 Estados Unidos – Ventas de viviendas existentes, ene: Previsto 4.250.000; Anterior 4.350.000.

* 1600 Estados Unidos – Variación% ventas de viviendas existentes, ene: Anterior 5,1.

* 1630 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf), semana 2 feb: Anterior -360.000.000.000.

* 1630 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA, semana 2 feb: Anterior -360.000.000.000.

:: VIERNES 13 FEBRERO ::

EMPRESAS

* Vidrala – Dividendo de 1,2318 euros por acción. Fecha de abono.

BANCOS CENTRALES

* Lorie Logan, presidenta de la Reserva Federal de Dallas, ofrece las palabras de bienvenida; Stephen Miran, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (invitado), participa en un evento Global Perspectives organizado por la Fed de Dallas (0000 GMT).

* Naoki Tamura, miembro de la Junta del Banco de Japón, pronuncia un discurso en la prefectura de Kanagawa (0330 GMT).

* Per Jansson, subgobernador del Riksbank, habla sobre el valor y los retos de comunicar la política monetaria en tiempos de incertidumbre en un seminario en el Riksbank (0700 GMT).

* Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, ofrece una conferencia en Academia Europea Leadership en Barcelona (1000 GMT).

* Reunión del Consejo General del Riksbank (1200 GMT).

* Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, interviene y participa en preguntas y respuestas en Círculo de Confianza de Foment del Treball en Barcelona (1200 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Índice de precios mayoristas mensual, ene: Anterior -0,2.

* 0800 Alemania – Índice de precios mayoristas interanual, ene: Anterior 1,2.

* 0900 España – IPC mensual final sin desestacionalizar, ene: Anterior -0,4.

* 0900 España – IPC interanual final sin desestacionalizar, ene: Anterior 2,4.

* 0900 España – IPCA final mensual, ene: Anterior -0,7.

* 0900 España – IPCA final interanual, ene: Anterior 2,5.

* 1100 Eurozona – Empleo preliminar interanual, 4TR: Anterior 0,6.

* 1100 Eurozona – Empleo preliminar trimestral, 4TR: Anterior 0,2.

* 1100 Eurozona – Comercio Eurostat sin desestacionalizar, EUR, dic: Anterior 9.900.000.000.

* 1100 Eurozona – Balanza comercial total ajustada, dic: Anterior 10.700.000.000.

* 1100 Eurozona – PIB estimación avance trimestral, 4TR: Previsto 0,3%; Anterior 0,3%.

* 1100 Eurozona – PIB estimación avance interanual, 4TR: Previsto 1,3%; Anterior 1,3%.

* 1430 Estados Unidos – IPC subyacente mensual ajustado, ene: Previsto 0,3%; Anterior 0,2%.

* 1430 Estados Unidos – IPC subyacente interanual sin desestacionalizar, ene: Anterior 2,6.

* 1430 Estados Unidos – Índice de precios al consumidor sin desestacionalizar, ene: Anterior 324,054.

* 1430 Estados Unidos – Índice central de IPC ajustado, ene: Anterior 331,86.

* 1430 Estados Unidos – IPC mensual ajustado, ene: Previsto 0,3%; Anterior 0,3%.

* 1430 Estados Unidos – IPC interanual sin desestacionalizar, ene: Anterior 2,7.

* 1430 Estados Unidos – Ganancias semanales reales mensual, ene: Anterior -0,3.

* 1430 Estados Unidos – IPC asalariado, ene: Anterior 317,014.

* 1700 Estados Unidos – IPC de la Fed de Cleveland, ene: Anterior 0,3.

:: SÁBADO 14 FEBRERO ::

BANCOS CENTRALES

* Christine Lagarde, presidenta del BCE, pronuncia el discurso de apertura en una mesa redonda sobre dependencias comerciales y cadenas globales de suministro durante la Conferencia de Seguridad de Múnich 2026 (1630 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API, semana 9 feb.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API, semana 9 feb.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API, semana 9 feb.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 9 feb.

:: DOMINGO 15 FEBRERO ::

BANCOS CENTRALES

* Christine Lagarde, presidenta del BCE, participa en un panel sobre la competitividad europea durante la Conferencia de Seguridad de Múnich 2026 (0930 GMT).

(Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)