Agenda semanal del 7 al 15 de junio de 2025

6 jun (Reuters) - BANCOS CENTRALES * Discurso del subgobernador del Banco de Japón, Shinichi Uchida, en la Sociedad Japonesa de Economía Monetaria. (0730 GMT) OTROS EVENTOS * Mónaco recibe al presidente de Francia, Emmanuel Macron, para una visita de Estado. (Hasta el 8 de junio) * El papa León XIV se reúne con el presidente argentino, Javier Milei, en el Vaticano. OTROS EVENTOS * Referéndum en Italia sobre normas laborales y la ley de ciudadanía. * Alexander Stubb, presidente de Finlandia, visita Japón. (Hasta el 12 de junio) EMPRESAS * Elecnor - Dividendo de 3,0460 euros por acción. Fecha de descuento. * Nicolás Correa - Dividendo de 3,0459 euros por acción. Fecha de descuento. BANCOS CENTRALES * Discurso de apertura del miembro del consejo del BCE, Frank Elderson, sobre el estado de derecho. (0900 GMT) OTROS EVENTOS * El presidente de Argentina, Javier Milei, se reúne con el presidente Emmanuel Macron en Francia. * 33º Conferencia y Exposición Europea de Biomasa en España. (Hasta el 12 de junio) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 16:00 United States USEMPI=ECI Employment Trends May 107.57 16:00 United States USWINV=ECI Wholesale Invt(y), R MM Apr 0.0% 16:00 United States USWINS=ECI Wholesale Sales MM Apr 0.6% 17:30 United States US6MAT=ECI 6M Bill Auc - TA 9 Jun 69.475.588.000 17:30 United States US6MAH=ECI 6M Bill Auc - HR 9 Jun 4.150% 17:30 United States US6MAB=ECI 6M Bill Auc - BTC 9 Jun 3.130 17:30 United States US6MAA=ECI 6M Bill Auc - HAP 9 Jun 87.950% 20:00 United States US3MAT=ECI 3M Bill Auc - TA 9 Jun 77.649.037.300 20:00 United States US3MAH=ECI 3M Bill Auc - HR 9 Jun 4.250% 20:00 United States US3MAB=ECI 3M Bill Auc - BTC 9 Jun 2.680 20:00 United States US3MAA=ECI 3M Bill Auc - HAP 9 Jun 69.180% BANCOS CENTRALES * Discurso de Randall Krozner, miembro externo del Comité de Política Financiera del Banco de Inglaterra, en la Conferencia del BCE sobre Estabilidad Financiera y Política Macroprudencial 2025. (1700 GMT) * Reunión del consejo ejecutivo del Riksbank, el banco central sueco. (1230 GMT) OTROS EVENTOS * El presidente de Argentina, Javier Milei, se reúne con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 01:01 United Kingdom GBBRC=ECI BRC Retail Sales YY May 6,8% 08:00 United Kingdom GBCCU=ECI Claimant Count Unem Chng May 5.2k 08:00 United Kingdom GBILOU=ECI ILO Unemployment Rate Apr 4,5% 08:00 United Kingdom GBEMP=ECI Employment Change Apr 112k 08:00 United Kingdom GBAVGW=ECI Avg Wk Earnings 3M YY Apr 5,5% 08:00 United Kingdom GBAVGX=ECI Avg Earnings (Ex-Bonus) Apr 5,6% 08:00 United Kingdom GBPYR=ECI HMRC Payrolls Change May -33k 10:30 Euro Zone EUSTCS=ECI Sentix Index Jun -8.1 12:00 United States USOPIN=ECI NFIB Business Optimism Idx May 95.8 14:55 United States USREDY=ECI Redbook YY 7 Jun, w/e 4,9% 17:30 United States US2YNT=ECI 12M Bill Auc - TA 10 Jun 52.214.192.500 17:30 United States US2YNH=ECI 12M Bill Auc - HR 10 Jun 3,930% 17:30 United States US2YNB=ECI 12M Bill Auc - BTC 10 Jun 3.310 17:30 United States US2YNA=ECI 12M Bill Auc - HAP 10 Jun 20,100% 19:00 United States US7YNT=ECI 3Y Note Auc - TA 10 Jun 58.000.019.100,00 19:00 United States US7YNH=ECI 3Y Note Auc - HY 10 Jun 3,824% 19:00 United States US7YNB=ECI 3Y Note Auc - BTC 10 Jun 2.560 19:00 United States US7YNA=ECI 3Y Note Auc - HAP 10 Jun 23,890% 22:30 United States USOIAC=ECI API wkly crude Stk 2 Jun, w/e 22:30 United States USOIAG=ECI API Wkly gsln stk 2 Jun, w/e 22:30 United States USOIAD=ECI API Wkly dist. Stk 2 Jun, w/e 22:30 United States USOIAR=ECI API Wkly crude runs 2 Jun, w/e **MIÉRCOLES 11 JUNIO** EMPRESAS * Inditex presenta resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. * Viscofan - Dividendo de 1,6880 euros por acción. Fecha de abono. * Clínica Baviera - Dividendo de 1,5700 euros por acción. Fecha de descuento. * ArcelorMittal - Dividendo de 0,2058 euros por acción. Fecha de abono. * Clínica Baviera - Dividendo de 1,5700 euros por acción. Fecha de descuento. BANCOS CENTRALES * Discurso de la directora ejecutiva de Política Prudencial del Banco de Inglaterra, Victoria Saporta, en una conferencia del Banco de Finlandia y SUERF sobre implementación de política monetaria. (0630 GMT) * Discurso del director ejecutivo de Estrategia de Estabilidad Financiera y Riesgo del Banco de Inglaterra, Nathanael Benjamin, en una jornada sobre gestión de inversiones en Londres. (1000 GMT) * Participación de Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, en el panel de discusión sobre "El presente y futuro de los pagos digitales, el camino a seguir para Europa" en la Asamblea General del Consejo Europeo de Pagos, en Bruselas, Bélgica. (1200 GMT) * Participación en un panel de Philip Lane, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, en el Foro de Prestamistas Estatales 2025 en Dublín, Irlanda. (0930 GMT) * Claudia Buch, presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, ofrece el discurso de apertura en la Conferencia de Goldman Sachs sobre Finanzas Europeas. (0900 GMT) OTROS EVENTOS * La ministra de Finanzas del Reino Unido, Rachel Reeves, anuncia el plan de gasto plurianual. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 13:00 United States USMGA=ECI MBA Mortgage Applications 6 Jun, w/e -3.9% 13:00 United States USMGM=ECI Mortgage Market Index 6 Jun, w/e 226.4 13:00 United States USMGPI=ECI MBA Purchase Index 6 Jun, w/e 155.0 13:00 United States USMGR=ECI Mortgage Refinance Index 6 Jun, w/e 611.8 13:00 United States USMG=ECI MBA 30-Yr Mortgage Rate 6 Jun, w/e 6.92% 14:30 United States USCPF=ECI Core CPI MM, SA May 0.3% 0.2% 14:30 United States USCPFY=ECI Core CPI YY, NSA May 2.8% 14:30 United States USCPN=ECI CPI Index, NSA May 320.795 14:30 United States USCPNX=ECI Core CPI Index, SA May 326.430 14:30 United States USCPI=ECI CPI MM, SA May 0.2% 0.2% 14:30 United States USCPNY=ECI CPI YY, NSA May 2.3% 14:30 United States USEARN=ECI Real Weekly Earnings MM May -0.1% 14:30 United States USCPIW=ECI CPI Wage Earner May 314.243 16:30 United States USOILC=ECI EIA Wkly Crude Stk 6 Jun, w/e -4.304M 16:30 United States USOILD=ECI EIA Wkly Dist. Stk 6 Jun, w/e 4,230M 16:30 United States USOILG=ECI EIA Wkly Gsln Stk 6 Jun, w/e 5,219M 16:30 United States USOIRU=ECI EIA Wkly Refn Util 6 Jun, w/e 3,2% 17:00 United States USCCPI=ECI Cleveland Fed CPI May 0,3% 17:00 United States USIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI Jun 49.95 19:00 United States US0YNT=ECI 10Y Note Auc - TA 11 Jun 42.000.007.100,00 19:00 United States US0YNH=ECI 10Y Note Auc - HY 11 Jun 4,342% 19:00 United States US0YNB=ECI 10Y Note Auc - BTC 11 Jun 2.600 19:00 United States US0YNA=ECI 10Y Note Auc - HAP 11 Jun 92.860% 20:00 United States USGDEF=ECI Federal Budget,$ May 258.00B **JUEVES 12 JUNIO** EMPRESAS * Aperam - Dividendo de 0,4250 euros por acción. Fecha de abono. MERCADOS * Reunión del Comité Asesor Técnico del IBEX 35. BANCOS CENTRALES * Discurso de David Jacobs, jefe del Departamento de Mercados Domésticos del Banco de la Reserva de Australia en el Foro de Renta Fija del Gobierno Australiano. (0720 GMT) * Visita a la Casa del Euro por el miembro del consejo del BCE, Isabel Schnabel, en Bruselas, Bélgica. (0900 GMT) * El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, da el discurso de apertura en la Conferencia Anual Conjunta de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo "Integración financiera europea: avanzando la unión de ahorros e inversiones", en Bruselas, Bélgica. (1200 GMT) * Moderación del panel "Financiando el futuro: Estrategias para apoyar la innovación y el crecimiento" por Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, en la Conferencia Anual Conjunta de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo "Integración financiera europea: avanzando la unión de ahorros e inversiones", en Bruselas, Bélgica. (1220 GMT) * Discurso de apertura de Frank Elderson, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, en la Conferencia anual de alto nivel para Supervisores Senior del FMI-BM en Washington, DC, EEUU. (1515 GMT) * La Reserva Federal emite las Cuentas Financieras Trimestrales de Estados Unidos. (1600 GMT) OTROS EVENTOS * La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se reúne con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. (0900 GMT) * Reunión del Consejo de Justicia y Asuntos del Interior de la UE. (Hasta el 13 de junio) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 01:01 United Kingdom GBRICS=ECI RICS Housing Survey May -3 08:00 United Kingdom GBGD3M=ECI GDP Est 3M/3M Apr 0,7% 08:00 United Kingdom GBGDMM=ECI GDP Estimate MM Apr 0,2% 08:00 United Kingdom GBGDMY=ECI GDP Estimate YY Apr 1,1% 08:00 United Kingdom GBSVCM=ECI Services MM Apr 0,4% 08:00 United Kingdom GBSVCY=ECI Services YY Apr 1,3% 08:00 United Kingdom GBIP=ECI Industrial Output MM Apr -0,7% 08:00 United Kingdom GBIPY=ECI Industrial Output YY Apr -0,7% 08:00 United Kingdom GBMFG=ECI Manufacturing Output MM Apr -0,8% 08:00 United Kingdom GBMFGY=ECI Manufacturing Output YY Apr -0,8% 08:00 United Kingdom GBCONM=ECI Construction O/P Vol MM Apr 0,5% 08:00 United Kingdom GBCONY=ECI Construction O/P Vol YY Apr 1,4% 08:00 United Kingdom GBTBAL=ECI Goods Trade Balance GBP Apr -19.869B 08:00 United Kingdom GBNEUT=ECI Goods Trade Bal. Non-EU Apr -6834 millones 12:00 Germany DEIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI Jun 47,08 12:00 France FRIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI Jun 41,95 12:00 United Kingdom GBIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI Jun 49,29 12:00 Spain ESIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI Jun 50,16 14:30 United States USPPM=ECI PPI Machine Manuf'ing May 189,0 14:30 United States USPPFY=ECI PPI Final Demand YY May 2,4% 14:30 United States USPPFD=ECI PPI Final Demand MM May 0,2% -0,5% 14:30 United States USPPEY=ECI PPI exFood/Energy YY May 3,1% 14:30 United States USPPIE=ECI PPI exFood/Energy MM May 0,3% -0,4% 14:30 United States USPPTY=ECI PPI ex Food/Energy/Tr YY May 2,9% 14:30 United States USPPET=ECI PPI ex Food/Energy/Tr MM May -0,1% 14:30 United States USJOB=ECI Initial Jobless Clm 2 Jun, w/e 14:30 United States USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 2 Jun, w/e 14:30 United States USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 26 May, w/e 16:30 United States USOILN=ECI EIA-Nat Gas Chg Bcf 2 Jun, w/e 16:30 United States USNGIF=ECI Nat Gas-EIA Implied Flow 2 Jun, w/e 17:30 United States US4WAT=ECI 4W Bill Auc - TA 12 Jun 17:30 United States US4WAH=ECI 4W Bill Auc - HR 12 Jun 17:30 United States US4WAB=ECI 4W Bill Auc - BTC 12 Jun 17:30 United States US4WAA=ECI 4W Bill Auc - HAP 12 Jun **VIERNES 13 JUNIO** EMPRESAS * Clínica Baviera - Dividendo de 1,5700 euros por acción. Fecha de abono. BANCOS CENTRALES * Discurso de Patrick Montagner, miembro del Consejo de Supervisión del BCE, en la reunión del "Club Conglomerado Paneuropeo" en Fráncfort, Alemania. (1145 GMT) * Reunión del consejo general del Riksbank, el banco central sueco. (1100 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Germany DECPI=ECI CPI Final MM May 0,1% 08:00 Germany DECPIY=ECI CPI Final YY May 2,1% 2,1% 08:00 Germany DEHICP=ECI HICP Final MM May 0,2% 0,2% 08:00 Germany DEHICY=ECI HICP Final YY May 2,1% 2,1% 08:45 France FRHIC=ECI CPI (EU Norm) Final MM May -0,2% 08:45 France FRHICY=ECI CPI (EU Norm) Final YY May 0,6% 0,6% 08:45 France FRXTOB=ECI Inflation Ex-Tobacco MM May 0,6% 08:45 France FRXTOY=ECI Inflation Ex-Tobacco YY May 0,8% 08:45 France FRXTBI=ECI Inflation Ex-Tobacco Idx May 119.93 08:45 France FRCPIY=ECI CPI YY NSA May 0,7% 08:45 France FRCPIM=ECI CPI MM NSA May -0,1% 09:00 Spain ESCPI=ECI CPI MM Final NSA May 0,0% 09:00 Spain ESCPIY=ECI CPI YY Final NSA May 1,9% 09:00 Spain ESHICP=ECI HICP Final MM May -0,1% 09:00 Spain ESHICY=ECI HICP Final YY May 1,9% 1,9% 11:00 Euro Zone EUTBAL=ECI Eurostat Trade NSA, Eur Apr 36.8B 11:00 Euro Zone EUTBSA=ECI Total Trade Balance SA Apr 27.90B 11:00 Euro Zone EUIP=ECI Industrial Production MM Apr 2,6% 11:00 Euro Zone EUIPY=ECI Industrial Production YY Apr 3,6% 16:00 United States USUMSP=ECI U Mich Sentiment Prelim Jun 52.2 16:00 United States USUMCP=ECI U Mich Conditions Prelim Jun 58.9 16:00 United States USUMEP=ECI U Mich Expectations Prelim Jun 47.9 16:00 United States USUM1P=ECI U Mich 1Yr Inf Prelim Jun 6,6% 16:00 United States USUM5P=ECI U Mich 5-Yr Inf Prelim Jun 4,2% ** SÁBADO 14 JUNIO ** * Sin eventos relevantes ** DOMINGO 15 JUNIO ** OTROS EVENTOS * Canadá alberga la Cumbre de Líderes del G7 en la ciudad de resort de montaña de Kananaskis, Alberta, con la asistencia del presidente de EEUU, Donald Trump, entre otros. (Hasta el 17 de junio) (Datos recopilados por la redacción de Gdansk y Tomás Cobos)