Agenda semanal del 7 al 15 de marzo de 2026
6 mar (Reuters) -
:: SÁBADO 7 MARZO ::
* Sin eventos relevantes.
:: DOMINGO 8 MARZO ::
OTROS EVENTOS
* Día Internacional de la Mujer.
* Elecciones a la Cámara de Representantes y el Senado de Colombia.
* Referéndum en Suiza.
* El papa León XIV visita la Parroquia de Santa María de la Presentación en Roma (1600 GMT).
:: LUNES 9 MARZO ::
EMPRESAS
* Merlin Properties celebra su Día del Inversor. (Hasta el 10 de marzo)
OTROS EVENTOS
* Reunión del Eurogrupo.
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0800 Alemania – Pedidos industriales intermensual , ene: Previsto -4,3; Anterior 7,8.
* 0800 Alemania – Producción manufacturera precio actual desestacionalizado, ene: Anterior 13,7.
* 0800 Alemania – Bienes de consumo ajustados, ene: Anterior 111,5.
* 0800 Alemania – Producción industrial intermensual , ene: Previsto 1,0; Anterior -1,9.
* 0800 Alemania – Producción industrial interanual ajustada , ene: Anterior -0,55.
* 1030 Eurozona – Índice Sentix, mar: Anterior 4,2.
* 1500 Estados Unidos – Tendencias de empleo, feb: Anterior 105,06.
:: MARTES 10 MARZO ::
EMPRESAS
* Repsol presenta actualización estratégica 2026-2028.
* Reig Jofre presenta perspectivas para el ejercicio.
* PRIM – Dividendo de 0,1300 euros por acción. Fecha de descuento.
BANCOS CENTRALES
* Karen Silk, subgobernadora responsable de mercados monetarios del banco central de Nueva Zelanda, interviene en el panel "La oportunidad: sistemas de pago de clase mundial" en una mesa redonda sobre pagos organizada por MinterEllisonRuddWatts.
OTROS EVENTOS
* El rey Carlos XVI Gustavo y la reina Silvia de Suecia realizan una visita de Estado a Polonia, con el presidente Karol Nawrocki como anfitrión. (Hasta el 12 de marzo)
* Edgars Rinkevics, presidente de Letonia, recibe al presidente checo, Petr Pavel, en visita de Estado. (Hasta el 11 de marzo)
* Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE.
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0101 Reino Unido – Ventas minoristas BRC interanual , feb: Anterior 2,3.
* 0800 Alemania – Exportaciones mensual ajustado , ene: Previsto -2,0; Anterior 4,0.
* 0800 Alemania – Importaciones mensual ajustado , ene: Anterior 1,4.
* 0800 Alemania – Balanza comercial EUR ajustada , ene: Anterior 17.100.000.000.
* 0845 Francia – Cuenta corriente, ene: Anterior -600.000.000.
* 0845 Francia – Balanza comercial EUR ajustada , ene: Anterior -4.843.000.000.
* 0845 Francia – Importaciones, EUR, ene: Anterior 57.905.000.000.
* 0845 Francia – Exportaciones, EUR, ene: Anterior 53.062.000.000.
* 1100 Estados Unidos – Índice de optimismo empresarial NFIB , feb: Anterior 99,3.
* 1355 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 7 mar: Anterior 7,0.
* 1500 Estados Unidos – Ventas de viviendas existentes , feb: Previsto 3.900.000; Anterior 3.910.000.
* 1500 Estados Unidos – Variación % ventas de viviendas existentes, feb: Anterior -8,4.
* 2130 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API , semana 2 mar.
* 2130 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API , semana 2 mar.
* 2130 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API , semana 2 mar.
* 2130 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 2 mar.
:: MIÉRCOLES 11 MARZO ::
EMPRESAS
* Inditex publica resultados anuales antes de la apertura del mercado.
BANCOS CENTRALES
* Reunión del consejo ejecutivo del Riksbank (0800 GMT).
OTROS EVENTOS
* Altos responsables económicos de la ASEAN mantienen reuniones preparatorias previas al retiro de los ministros de Economía, en Manila, Filipinas. (Hasta el 12 de marzo)
* Reunión informal de ministros de Defensa de la UE. (Hasta el 12 de marzo)
* Día Europeo de Recuerdo de las Víctimas del Terrorismo, organizado por la Comisión Europea y Bélgica, con la asistencia del comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, y el primer ministro belga, Bart De Wever (0800 GMT).
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0800 Alemania – IPC final mensual, feb: Anterior 0,2.
* 0800 Alemania – IPC final interanual, feb: Previsto 1,9; Anterior 1,9.
* 0800 Alemania – IPC armonizado final mensual, feb: Anterior 0,4.
* 0800 Alemania – IPC armonizado final interanual , feb: Previsto 2,0; Anterior 2,0.
* 0900 España – Ventas minoristas interanual, ene: Anterior 2,9.
* 1200 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA , semana 6 mar: Anterior 11,0.
* 1200 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario , semana 6 mar: Anterior 377,5.
* 1200 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 6 mar: Anterior 158,9.
* 1200 Estados Unidos – Índice de refinanciación MBA , semana 6 mar: Anterior 1.637,5.
* 1200 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años , semana 6 mar: Anterior 6,09.
* 1330 Estados Unidos – IPC subyacente mensual ajustado , feb: Previsto 0,2; Anterior 0,3.
* 1330 Estados Unidos – IPC subyacente interanual, sin desestacionalizar, feb: Anterior 2,5.
* 1330 Estados Unidos – Índice de precios al consumidor sin desestacionalizar, feb: Anterior 325,252.
* 1330 Estados Unidos – Índice central de IPC ajustado , feb: Anterior 332,793.
* 1330 Estados Unidos – IPC mensual ajustado, feb: Previsto 0,2; Anterior 0,2.
* 1330 Estados Unidos – IPC interanual, sin desestacionalizar, feb: Anterior 2,4.
* 1330 Estados Unidos – Ganancias semanales reales mensual , feb: Anterior 0,5.
* 1530 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA , semana 6 mar: Anterior 3.475.000.
* 1530 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA , semana 6 mar: Anterior 429.000.
* 1530 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA , semana 6 mar: Anterior -1.704.000.
* 1530 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA , semana 6 mar: Anterior 0,6.
* 1600 Estados Unidos – IPC de la Fed de Cleveland , feb: Anterior 0,2.
* 1600 Estados Unidos – LSEG IPSOS PCSI, mar: Anterior 53,8.
* 1900 Estados Unidos – Presupuesto federal, $, feb: Anterior -95.000.000.000.
:: JUEVES 12 MARZO ::
EMPRESAS
* Aena publica tráfico de pasajeros de febrero.
* PRIM – Dividendo de 0,1300 euros por acción. Fecha de abono.
BANCOS CENTRALES
* Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra, ofrece las palabras de apertura en la cumbre del Consejo de Estabilidad Financiera sobre pagos, en Londres, Reino Unido (0930 GMT).
* Vicky White, directora de Política Prudencial de la Autoridad de Regulación Prudencial del Banco de Inglaterra, pronuncia un discurso en el 4º foro anual de tesorería y mercados de capitales de Connect Global Group (1440 GMT).
* La Reserva Federal publica las cuentas financieras trimestrales de Estados Unidos (1600 GMT).
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0101 Reino Unido – Encuesta de vivienda RICS, feb: Anterior -10.
* 1200 Alemania – LSEG IPSOS PCSI, mar: Anterior 47,07.
* 1200 Francia – LSEG IPSOS PCSI, mar: Anterior 41,15.
* 1200 Reino Unido – LSEG IPSOS PCSI, mar: Anterior 48,97.
* 1200 España – LSEG IPSOS PCSI, mar: Anterior 49,99.
* 1330 Estados Unidos – Permisos de construcción: número , ene: Anterior 1.455.000.
* 1330 Estados Unidos – Permisos de construcción: variación mensual, ene: Anterior 4,8.
* 1330 Estados Unidos – Inicios de vivienda: número , ene: Anterior 1.404.000.
* 1330 Estados Unidos – Inicios de vivienda mensual: variación, ene: Anterior 6,2.
* 1330 Estados Unidos – Comercio internacional $ , ene: Anterior -70.300.000.000.
* 1330 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo , semana 2 mar: Anterior 213.000.
* 1330 Estados Unidos – Promedio de solicitudes de desempleo 4 semanas, semana 2 mar: Anterior 215.750.
* 1330 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo , semana 23 feb: Anterior 1.868.000.
* 1630 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf), semana 2 mar: Anterior -132.000.000.000.
* 1630 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA , semana 2 mar: Anterior -132.000.000.000.
:: VIERNES 13 MARZO ::
OTROS EVENTOS
* Los ministros de Economía de la ASEAN celebran un retiro.
DATOS MACROECONÓMICOS
* 0800 Alemania – Índice de precios mayoristas mensual , feb: Anterior 0,9.
* 0800 Alemania – Índice de precios mayoristas interanual , feb: Anterior 1,2.
* 0800 Reino Unido – PIB estimado 3M/3M, ene: Anterior 0,1.
* 0800 Reino Unido – PIB estimado mensual, ene: Anterior 0,1.
* 0800 Reino Unido – PIB estimado interanual, ene: Anterior 0,7.
* 0800 Reino Unido – Servicios mensual, ene: Anterior 0,3.
* 0800 Reino Unido – Servicios interanual, ene: Anterior 0,8.
* 0800 Reino Unido – Producción industrial intermensual , ene: Anterior -0,9.
* 0800 Reino Unido – Producción industrial interanual , ene: Anterior 0,5.
* 0800 Reino Unido – Producción manufacturera mensual , ene: Anterior -0,5.
* 0800 Reino Unido – Producción manufacturera interanual , ene: Anterior 0,5.
* 0800 Reino Unido – Volumen de producción en construcción mensual, ene: Anterior -0,5.
* 0800 Reino Unido – Volumen de producción en construcción interanual, ene: Anterior -0,3.
* 0800 Reino Unido – Balanza comercial bienes GBP , ene: Anterior -22.724.000.000.
* 0800 Reino Unido – Balanza comercial bienes no UE , ene: Anterior -10.994.000.000.
* 0845 Francia – IPC (norma UE) final mensual, feb: Anterior 0,8.
* 0845 Francia – IPC (norma UE) final interanual , feb: Anterior 1,1.
* 0845 Francia – Inflación sin tabaco mensual, feb: Anterior -0,4.
* 0845 Francia – Inflación sin tabaco interanual , feb: Anterior 0,3.
* 0845 Francia – Índice de inflación sin tabaco , feb: Anterior 99,57.
* 0845 Francia – IPC interanual sin desestacionalizar , feb: Anterior 1,0.
* 0845 Francia – IPC mensual sin desestacionalizar , feb: Anterior 0,7.
* 0900 España – IPC mensual final sin desestacionalizar , feb: Anterior 0,4.
* 0900 España – IPC interanual final sin desestacionalizar , feb: Anterior 2,3.
* 0900 España – IPC armonizado final mensual, feb: Anterior 0,4.
* 0900 España – IPC armonizado final interanual , feb: Anterior 2,5.
* 1100 Eurozona – Producción industrial intermensual , ene: Previsto 0,5; Anterior -1,4.
* 1100 Eurozona – Producción industrial interanual , ene: Anterior 1,2.
* 1330 Estados Unidos – Ingreso personal mensual , ene: Anterior 0,3.
* 1330 Estados Unidos – Consumo personal real mensual , ene: Anterior 0,1.
* 1330 Estados Unidos – Consumo ajustado mensual , ene: Anterior 0,4.
* 1330 Estados Unidos – Índice de precios PCE subyacente mensual, ene: Anterior 0,4.
* 1330 Estados Unidos – Índice de precios PCE subyacente interanual, ene: Anterior 3,0.
* 1330 Estados Unidos – Índice de precios PCE mensual , ene: Anterior 0,4.
* 1330 Estados Unidos – Índice de precios PCE interanual , ene: Anterior 2,9.
* 1330 Estados Unidos – Bienes duraderos, ene: Anterior -1,4.
* 1330 Estados Unidos – Bienes duraderos sin transporte , ene: Anterior 1,0.
* 1330 Estados Unidos – Bienes duraderos sin defensa mensual , ene: Anterior -2,4.
* 1330 Estados Unidos – Gasto en bienes de capital no defensa excluyendo aeronaves, ene: Anterior 0,8.
* 1330 Estados Unidos – PIB segunda estimación, 3TR: Anterior 4,3.
* 1330 Estados Unidos – Ventas PIB preliminar, 3TR: Anterior 4,6.
* 1330 Estados Unidos – Gasto de consumo PIB preliminar , 3TR: Anterior 3,5.
* 1330 Estados Unidos – Deflactor PIB preliminar , 3TR: Anterior 3,7.
* 1330 Estados Unidos – Precios PCE subyacente preliminar , 3TR: Anterior 2,9.
* 1330 Estados Unidos – Precios PCE preliminar, 3TR: Anterior 2,8.
* 1330 Estados Unidos – PCE excluyendo alimentos, energía y vivienda (preliminar), 3TR: Anterior 2,7.
* 1330 Estados Unidos – Servicios PCE excluyendo energía y vivienda (preliminar), 3TR: Anterior 3,4.
* 1500 Estados Unidos – Sentimiento U Mich preliminar , mar: Anterior 56,6.
* 1500 Estados Unidos – Condiciones U Mich preliminar , mar: Anterior 56,6.
* 1500 Estados Unidos – Expectativas U Mich preliminar , mar: Anterior 56,6.
* 1500 Estados Unidos – Inflación 1 año preliminar U Mich , mar: Anterior 3,4.
* 1500 Estados Unidos – Inflación 5 años preliminar U Mich , mar: Anterior 3,3.
* 1500 Estados Unidos – Ofertas de empleo JOLTS , ene: Anterior 6.542.000.
* 1500 Estados Unidos – PCE Dallas Fed, ene: Anterior 2,2.
:: SÁBADO 14 MARZO ::
OTROS EVENTOS
* Foro ministerial y empresarial sobre seguridad energética del Indo-Pacífico, en Tokio, Japón. (Hasta el 15 de marzo)
* Anthony Albanese, primer ministro de Australia, recibe a los reyes de Dinamarca en su visita a Australia. (Hasta el 19 de marzo)
:: DOMINGO 15 MARZO ::
OTROS EVENTOS
* Primera vuelta de las elecciones municipales en Francia.
* Elecciones a la Asamblea Nacional de Vietnam.
* Referéndum en Kazajistán. (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)