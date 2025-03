Agenda semanal del 8 al 16 de marzo de 2025

7 mar (Reuters) - ** SÁBADO 8 MARZO ** OTROS EVENTOS * Día Internacional de la Mujer. ** DOMINGO 9 MARZO ** * Sin hechos relevantes. ** LUNES 10 MARZO ** OTROS EVENTOS * Reunión del Eurogrupo en Bruselas. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Germany DEIP=ECI Industrial Output MM Jan -2,4% 08:00 Germany DEIPY=ECI Industrial Production YY SA Jan -3,12% 08:00 Germany DEEXPY=ECI Exports MM SA Jan 2,9% 08:00 Germany DEIMY=ECI Imports MM SA Jan 2,1% 08:00 Germany DETBAL=ECI Trade Balance, EUR, SA Jan 20,7B 10:30 Euro Zone EUSTCS=ECI Sentix Index Mar -12,7 15:00 United States USEMPI=ECI Employment Trends Feb 108,35 16:30 United States US6MAT=ECI 6M Bill Auc - TA 10 Mar 68.532.093.600 16:30 United States US6MAH=ECI 6M Bill Auc - HR 10 Mar 4,135% 16:30 United States US6MAB=ECI 6M Bill Auc - BTC 10 Mar 3,270 16:30 United States US6MAA=ECI 6M Bill Auc - HAP 10 Mar 31,480% 19:00 United States US3MAT=ECI 3M Bill Auc - TA 10 Mar 76.594.304.500 19:00 United States US3MAH=ECI 3M Bill Auc - HR 10 Mar 4,210% 19:00 United States US3MAB=ECI 3M Bill Auc - BTC 10 Mar 2,770 19:00 United States US3MAA=ECI 3M Bill Auc - HAP 10 Mar 1,950% ** MARTES 11 MARZO ** EMPRESAS * Prim - Dividendo de 0,1100 euros por acción. Fecha de descuento. OTROS EVENTOS * Elecciones al Parlamento de Groenlandia. * 14º aniversario del terremoto y tsunami de Sendai, Japón. * Reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE en Bruselas. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 01:01 United Kingdom GBBRC=ECI BRC Retail Sales YY Feb 2,5% 11:00 United States USOPIN=ECI NFIB Business Optimism Idx Feb 102,8 13:55 United States USREDY=ECI Redbook YY 8 Mar, w/e 6,6% 15:00 United States USJOLT=ECI JOLTS Job Openings Jan 7,600M 18:00 United States USWP=ECI WSD-Wheat Output 24/25 Mar 1,971B 18:00 United States USWES=ECI WSD-Wheat Endstocks 24/25 Mar 0,794B 18:00 United States USCP=ECI WSD-Corn Output 24/25 Mar 14,867B 18:00 United States USCES=ECI WSD-Corn Endstocks 24/25 Mar 1,540B 18:00 United States USSP=ECI WSD-Soybean Output 24/25 Mar 4,366B 18:00 United States USSES=ECI WSD-Soybn Endstocks 24/25 Mar 380,000M 18:00 United States USCTP=ECI WSD-Cotton Output 24/25 Mar 14,410M 18:00 United States USCY=ECI WSD-Corn Yield 24/25 Mar 179,3 18:00 United States USCX=ECI WSD-Corn Exports 24/25 Mar 2,450B 18:00 United States USWCE=ECI World Corn E/S 24/25 Mar 290,31M 18:00 United States USCEO=ECI WSD-Corn Endstock 23/24 Mar 1,763B 18:00 United States USSY=ECI WSD-Soybean Yield 24/25 Mar 50,7 18:00 United States USWSE=ECI World Soy E/S 24/25 Mar 124,34M 18:00 United States USSEO=ECI WSD-Soybean E/S 23/24 Mar 342,00M 18:00 United States USWAWE=ECI World Wheat E/S 24/25 Mar 257,56M 18:00 United States USAWEO=ECI WSD-Wheat Endstocks23/24 Mar 0,696B 18:00 United States US7YNT=ECI 3Y Note Auc - TA 11 Mar 58.000.040.700,00 18:00 United States US7YNH=ECI 3Y Note Auc - HY 11 Mar 4,300% 18:00 United States US7YNB=ECI 3Y Note Auc - BTC 11 Mar 2,790 18:00 United States US7YNA=ECI 3Y Note Auc - HAP 11 Mar 41,590% 21:30 United States USOIAC=ECI API wkly crude Stk 3 Mar, w/e 21:30 United States USOIAG=ECI API Wkly gsln stk 3 Mar, w/e 21:30 United States USOIAD=ECI API Wkly dist. Stk 3 Mar, w/e 21:30 United States USOIAR=ECI API Wkly crude runs 3 Mar, w/e ** MIÉRCOLES 12 MARZO ** EMPRESAS * Inditex publica resultados trimestrales. BANCOS CENTRALES * Christine Lagarde, Philip Lane, François Villeroy de Galhau y José Luis Escrivá del BCE hablan en la conferencia anual "El BCE y sus observadores" en Fráncfort. * El Banco de Canadá anuncia el tipo de interés de referencia (1345 GMT). OTROS EVENTOS * Elecciones a la Cámara de Representantes de Belice. * Los ministros de Asuntos Exteriores del G7 se reúnen en Quebec, Canadá (hasta el 14 de marzo). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 09:00 Spain ESRSLY=ECI Retail Sales YY Jan 4,0% 13:30 United States USCPF=ECI Core CPI MM, SA Feb 0,3% 0,4% 13:30 United States USCPFY=ECI Core CPI YY, NSA Feb 3,3% 13:30 United States USCPN=ECI CPI Index, NSA Feb 317,671 13:30 United States USCPNX=ECI Core CPI Index, SA Feb 324,739 13:30 United States USCPI=ECI CPI MM, SA Feb 0,3% 0,5% 13:30 United States USCPNY=ECI CPI YY, NSA Feb 3,0% 13:30 United States USEARN=ECI Real Weekly Earnings MM Feb -0,3% 13:30 United States USCPIW=ECI CPI Wage Earner Feb 311,172 16:00 United States USCCPI=ECI Cleveland Fed CPI Feb 0,3% 16:00 United States USIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI Mar 55,34 18:00 United States US0YNT=ECI 10Y Note Auc - TA 12 Mar 42.000.005.900,00 18:00 United States US0YNH=ECI 10Y Note Auc - HY 12 Mar 4,632% 12:00 United States USMGA=ECI MBA Mortgage Applications 3 Mar, w/e 20,4% 12:00 United States USMGM=ECI Mortgage Market Index 3 Mar, w/e 242,2 12:00 United States USMGPI=ECI MBA Purchase Index 3 Mar, w/e 144,5 12:00 United States USMGR=ECI Mortgage Refinance Index 3 Mar, w/e 784,2 12:00 United States USMG=ECI MBA 30-Yr Mortgage Rate 3 Mar, w/e 6,73% 16:30 United States USOILC=ECI EIA Wkly Crude Stk 3 Mar, w/e 3,614M 16:30 United States USOILD=ECI EIA Wkly Dist. Stk 3 Mar, w/e -1,318M 16:30 United States USOILG=ECI EIA Wkly Gsln Stk 3 Mar, w/e -1,433M 16:30 United States USOIRU=ECI EIA Wkly Refn Util 3 Mar, w/e -0,6% 18:00 United States US0YNB=ECI 10Y Note Auc - BTC 12 Mar 2,480 18:00 United States US0YNA=ECI 10Y Note Auc - HAP 12 Mar 32,110% 19:00 United States USGDEF=ECI Federal Budget,$ Feb -129,00B ** JUEVES 13 MARZO ** MERCADOS * Reunión del Comité Asesor Técnico del IBEX 35. EMPRESAS * Prim - Dividendo de 0,1100 euros por acción. Fecha de abono. BANCOS CENTRALES * Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, participa en una charla en la Conferencia de Finanzas Sostenibles de EIOPA 2025 "Impulsando la Resiliencia y la Acción en un Mundo en Calentamiento" (0950 GMT). OTROS EVENTOS * El ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, invita a sus homólogos de la UE a una reunión en Valencia para discutir sobre la competitividad. * Cumbre UE-Sudáfrica en Ciudad del Cabo. DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 01:01 United Kingdom GBRICS=ECI RICS Housing Survey Feb 22 11:00 Euro Zone EUIP=ECI Industrial Production MM Jan -1,1% 11:00 Euro Zone EUIPY=ECI Industrial Production YY Jan -2,0% 12:00 Germany DEIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI Mar 45,36 12:00 France FRIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI Mar 40,31 12:00 United Kingdom GBIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI Mar 47,99 12:00 Spain ESIPSO=ECI LSEG IPSOS PCSI Mar 49,55 13:30 United States USPPM=ECI PPI Machine Manuf'ing Feb 186,3 13:30 United States USPPFY=ECI PPI Final Demand YY Feb 3,5% 13:30 United States USPPFD=ECI PPI Final Demand MM Feb 0,3% 0,4% 13:30 United States USPPEY=ECI PPI exFood/Energy YY Feb 3,6% 13:30 United States USPPIE=ECI PPI exFood/Energy MM Feb 0,3% 0,3% 13:30 United States USPPTY=ECI PPI ex Food/Energy/Tr YY Feb 3,4% 13:30 United States USPPET=ECI PPI ex Food/Energy/Tr MM Feb 0,3% 13:30 United States USJOB=ECI Initial Jobless Clm 3 Mar, w/e 13:30 United States USJOBA=ECI Jobless Clm 4Wk Avg 3 Mar, w/e 13:30 United States USJOBN=ECI Cont Jobless Clm 24 Feb, w/e 15:30 United States USOILN=ECI EIA-Nat Gas Chg Bcf 3 Mar, w/e 15:30 United States USNGIF=ECI Nat Gas-EIA Implied Flow 3 Mar, w/e 16:30 United States US4WAT=ECI 4W Bill Auc - TA 13 Mar 16:30 United States US4WAH=ECI 4W Bill Auc - HR 13 Mar 16:30 United States US4WAB=ECI 4W Bill Auc - BTC 13 Mar 16:30 United States US4WAA=ECI 4W Bill Auc - HAP 13 Mar 18:00 United States USBYAT=ECI 30Y Bond Auc - TA 13 Mar 25.000.020.400,00 18:00 United States USBYAH=ECI 30Y Bond Auc - HY 13 Mar 4,748% 18:00 United States USBYAB=ECI 30Y Bond Auc - BTC 13 Mar 2,330 18:00 United States USBYAA=ECI 30Y Bond Auc - HAP 13 Mar 27,190% ** VIERNES 14 MARZO ** BANCOS CENTRALES * Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, participa en un panel de discusión en el evento "Cincuenta años de Consob: presente y futuro - Reflexiones en Bocconi" organizado por Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) y la Universidad Bocconi en Milán, Italia (1315 GMT). DATOS MACROECONÓMICOS Local Time Country/Region RIC Indicator Name Period Reuters Poll Prior 08:00 Germany DECPI=ECI CPI Final MM Feb 0,4% 08:00 Germany DECPIY=ECI CPI Final YY Feb 2,3% 08:00 Germany DEHICP=ECI HICP Final MM Feb 0,6% 08:00 Germany DEHICY=ECI HICP Final YY Feb 2,8% 08:00 Germany DEWPI=ECI Wholesale Price Index MM Feb 0,9% 08:00 Germany DEWPIY=ECI Wholesale Price Index YY Feb 0,9% 08:00 United Kingdom GBGD3M=ECI GDP Est 3M/3M Jan 0,1% 08:00 United Kingdom GBGDMM=ECI GDP Estimate MM Jan 0,4% 08:00 United Kingdom GBGDMY=ECI GDP Estimate YY Jan 1,5% 08:00 United Kingdom GBSVCM=ECI Services MM Jan 0,4% 08:00 United Kingdom GBSVCY=ECI Services YY Jan 2,0% 08:00 United Kingdom GBIP=ECI Industrial Output MM Jan 0,5% 08:00 United Kingdom GBIPY=ECI Industrial Output YY Jan -1,9% 08:00 United Kingdom GBMFG=ECI Manufacturing Output MM Jan 0,7% 08:00 United Kingdom GBMFGY=ECI Manufacturing Output YY Jan -1,4% 08:00 United Kingdom GBCONM=ECI Construction O/P Vol MM Jan -0,2% 08:00 United Kingdom GBCONY=ECI Construction O/P Vol YY Jan 1,5% 08:00 United Kingdom GBTBAL=ECI Goods Trade Balance GBP Jan -17,447B 08:00 United Kingdom GBNEUT=ECI Goods Trade Bal. Non-EU Jan -6,098B 08:45 France FRHIC=ECI CPI (EU Norm) Final MM Feb -0,2% 08:45 France FRHICY=ECI CPI (EU Norm) Final YY Feb 0,9% 08:45 France FRXTOB=ECI Inflation Ex-Tobacco MM Feb 0,1% 08:45 France FRXTOY=ECI Inflation Ex-Tobacco YY Feb 1,6% 08:45 France FRXTBI=ECI Inflation Ex-Tobacco Idx Feb 119,01 08:45 France FRCPIY=ECI CPI YY NSA Feb 0,8% 08:45 France FRCPIM=ECI CPI MM NSA Feb 0,2% 09:00 Spain ESCPI=ECI CPI MM Final NSA Feb 0,4% 09:00 Spain ESCPIY=ECI CPI YY Final NSA Feb 3,0% 09:00 Spain ESHICP=ECI HICP Final MM Feb 0,4% 09:00 Spain ESHICY=ECI HICP Final YY Feb 2,9% 12:00 Euro Zone EURAST=ECI Reserve Assets Total Feb 1.457,53B 15:00 United States USUMSP=ECI U Mich Sentiment Prelim Mar 64,7 15:00 United States USUMCP=ECI U Mich Conditions Prelim Mar 65,7 15:00 United States USUMEP=ECI U Mich Expectations Prelim Mar 64,0 15:00 United States USUM1P=ECI U Mich 1Yr Inf Prelim Mar 4,3% 15:00 United States USUM5P=ECI U Mich 5-Yr Inf Prelim Mar 3,5% ** SÁBADO 15 MARZO ** OTROS EVENTOS * Sin hechos relevantes. ** DOMINGO 16 MARZO ** * Sin hechos relevantes. (Datos recopilados por Tomás Cobos y la redacción de Gdansk)

