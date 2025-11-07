Agenda semanal del 8 al 16 de noviembre de 2025

7 nov (Reuters) - (NOTA: Se incluye al final de la agenda un listado con datos macroeconómicos cuya publicación se ha visto o podría verse retrasada por el cierre de la Administración en Estados Unidos. La fecha indicada para dichos indicadores corresponde al día para el que estaban programados inicialmente.)

:: SÁBADO 8 NOVIEMBRE ::

OTROS EVENTOS

* El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, visita Azerbaiyán.

* La princesa Ana, hermana del rey británico Carlos III, visita Australia durante cuatro días. (Hasta el 11 de noviembre)

:: DOMINGO 9 NOVIEMBRE ::

BANCOS CENTRALES

* El Banco de Japón publica el sumario de opiniones de su reunión de política monetaria del 29-30 de octubre (2350 GMT).

OTROS EVENTOS

* El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, visita Irak.

* Cumbre CELAC-UE en Santa Marta, Colombia. (Hasta el 10 de noviembre)

:: LUNES 10 NOVIEMBRE ::

EMPRESAS

* Almirall publica resultados 3TR antes de la apertura del mercado.

BANCOS CENTRALES

* La consejera del BoJ Junko Nakagawa pronuncia un discurso en la prefectura de Okayama (0340 GMT).

OTROS EVENTOS

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, en la Casa Blanca.

* El rey Felipe VI y la reina Letizia realizan una visita de Estado a China. (Hasta el 13 de noviembre)

* Elecciones a la Cámara de Representantes de Egipto.

* Reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas.

* Brasil acoge la cumbre climática de la ONU, COP30, en Belém. (Hasta el 21 de noviembre)

* El ministro de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil, conversa con el diario Die Zeit sobre presupuestos, defensa y servicio militar, entre otros temas (1900 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 1030 Zona del euro – Índice Sentix, nov: Previsto -4; Anterior -5,4.

* 1600 Estados Unidos – Tendencias de empleo, oct.

:: MARTES 11 NOVIEMBRE ::

MERCADOS

* Cierre del mercado en EEUU, Día de los Veteranos.

* Cierre del mercado en Francia, Día del Armisticio.

EMPRESAS

* Vocento publica resultados 3TR tras el cierre del mercado.

BANCOS CENTRALES

* Reunión del Consejo Ejecutivo del Riksbank (0800 GMT).

* El Riksbank publica las actas de su reunión de política monetaria del 4 de noviembre de 2025 (0830 GMT).

* La responsable del BoE Megan Greene y el gobernador del Banco Nacional de Croacia, Boris Vujcic, intervienen en la conferencia europea de bancos centrales de UBS en Londres (0930 GMT).

OTROS EVENTOS

* Los ministros de Exteriores del G7 se reúnen en Ontario, Canadá. (Hasta el 12 de noviembre)

* Elecciones al Consejo de Representantes de Irak.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0101 Reino Unido – Ventas minoristas BRC interanual , oct: Anterior 2.

* 0800 Reino Unido – Variación solicitudes de desempleo , oct: Anterior 25.800.

* 0800 Reino Unido – Tasa de desempleo según OIT , sep: Previsto 4,9; Anterior 4,8.

* 0800 Reino Unido – Variación en el empleo, sep: Anterior 91.000.

* 0800 Reino Unido – Salarios promedio 3M interanual , sep: Previsto 4,9; Anterior 5.

* 0800 Reino Unido – Salarios promedio (sin bonus) , sep: Previsto 4,6; Anterior 4,7.

* 0800 Reino Unido – Variación empleos HMRC, oct: Anterior -10.000.

* 1100 Alemania – Sentimiento económico ZEW, nov: Previsto 40; Anterior 39,3.

* 1100 Alemania – Condiciones actuales ZEW, nov: Previsto -77,5; Anterior -80.

* 1200 Estados Unidos – Índice de optimismo empresarial NFIB , oct: Anterior 98,8.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 8 nov: Anterior 5,7.

:: MIÉRCOLES 12 NOVIEMBRE ::

EMPRESAS

* Aena publica tráfico de pasajeros de octubre.

BANCOS CENTRALES

* El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, interviene en la Conferencia del Mercado del Tesoro de EE UU 2025 organizada por la Reserva Federal y el Tesoro.

* El director de Estabilidad Financiera del BoE, Lee Foulger, pronuncia el discurso de apertura en la 20ª conferencia anual europea sobre bonos del Estado de la Asociación de Mercados Financieros (0145 GMT).

* El Norges Bank publica su Informe de Estabilidad Financiera – 2S 2025 (0830 GMT).

* La miembro del Comité Ejecutivo del BCE Isabel Schnabel interviene en la 9ª Conferencia anual de Mercados Globales de BNP Paribas “Europa reimaginada: el camino hacia el empoderamiento” en Londres (1045 GMT).

* El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, participa en la Conferencia Bancaria Internacional de FIBI 2025 “Compitiendo por el crecimiento: el futuro de Irlanda como centro financiero global”, en Dublín (1140 GMT).

* La presidenta de la Fed de Filadelfia, Anna Paulson, interviene en la Novena Conferencia Anual de Fintech del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia (1500 GMT).

* El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, habla sobre perspectivas económicas ante el Atlanta Economics Club (1715 GMT).

* El Banco de Canadá publica el resumen de deliberaciones de política monetaria del Consejo de Gobierno para la decisión anunciada el 29 de octubre de 2025 (1830 GMT).

OTROS EVENTOS

* Reunión del Eurogrupo en Bruselas.

* El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, visita Rusia.

* El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, interviene en la Conferencia del Mercado del Tesoro de EEUU 2025 (1545 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – IPC final mensual, oct: Previsto 0,3; Anterior 0,3.

* 0800 Alemania – IPC final interanual, oct: Previsto 2,3; Anterior 2,3.

* 0800 Alemania – IPCA final mensual, oct: Previsto 0,3; Anterior 0,3.

* 0800 Alemania – IPCA final interanual, oct: Previsto 2,3; Anterior 2,3.

* 1300 Estados Unidos – Solicitudes hipotecarias MBA , semana 7 nov.

* 1300 Estados Unidos – Índice de mercado hipotecario , semana 7 nov.

* 1300 Estados Unidos – Índice de compras MBA, semana 7 nov.

* 1300 Estados Unidos – Índice de refinanciación hipotecaria , semana 7 nov.

* 1300 Estados Unidos – Tasa hipotecaria MBA a 30 años , semana 7 nov.

* 1700 Estados Unidos – LSEG IPSOS PCSI, nov.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API , semana 3 nov.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API , semana 3 nov.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API , semana 3 nov.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 3 nov.

:: JUEVES 13 NOVIEMBRE ::

EMPRESAS

* Banco Sabadell publica resultados 3TR antes de la apertura del mercado.

* CAF publica resultados 3TR antes de la apertura del mercado.

* ACS publica resultados 3TR tras el cierre del mercado.

* Acciona publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado.

* Acciona Energía publica resultados trimestrales tras el cierre del mercado.

* Talgo publica resultados 3TR tras el cierre del mercado.

BANCOS CENTRALES

* El Riksbank publica su Informe de Estabilidad Financiera 2025:2 (0830 GMT).

* Rueda de prensa del Riksbank sobre estabilidad financiera (1000 GMT).

* La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, interviene en un centro de estudios irlandés sobre “banca central, implementación de la política y balances” (1300 GMT).

* La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, participa en un coloquio del Economic Club of Pittsburgh (1720 GMT).

* Petra Tschudin y Thomas Moser, del Banco Nacional Suizo, intervienen en el “Evento del Mercado Monetario” sobre “Costes de refinanciación bancaria: situación actual desde la perspectiva de política monetaria” (1730 GMT).

OTROS EVENTOS

* El rey Maha Vajiralongkorn de Tailandia visita China. (Hasta el 17 de noviembre)

* El director general de Norges Bank Investment Management, Nicolai Tangen, interviene en el Economic Club of New York (1700 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0101 Reino Unido – Encuesta de vivienda RICS, oct: Anterior -15.

* 0730 Francia – Tasa de desempleo según OIT, 3TR.

* 0800 Reino Unido – PIB estimado 3M/3M, sep: Previsto 0,2; Anterior 0,3.

* 0800 Reino Unido – PIB estimado mensual, sep.

* 0800 Reino Unido – PIB estimado interanual, sep.

* 0800 Reino Unido – Servicios mensual, sep.

* 0800 Reino Unido – Servicios interanual, sep.

* 0800 Reino Unido – Producción industrial mensual , sep: Previsto -0,2; Anterior 0,4.

* 0800 Reino Unido – Producción industrial interanual , sep.

* 0800 Reino Unido – Producción manufacturera mensual , sep: Previsto -0,2; Anterior 0,7.

* 0800 Reino Unido – Producción manufacturera interanual , sep.

* 0800 Reino Unido – Volumen de producción en construcción mensual , sep.

* 0800 Reino Unido – Volumen de producción en construcción interanual, sep.

* 0800 Reino Unido – Balanza comercial de bienes GBP , sep.

* 0800 Reino Unido – Balanza comercial bienes no UE , sep.

* 0800 Reino Unido – PIB preliminar trimestral, 3TR: Previsto 0,2; Anterior 0,3.

* 0800 Reino Unido – PIB preliminar interanual, 3TR.

* 0800 Reino Unido – Inversión empresarial trimestral preliminar , 3TR.

* 0800 Reino Unido – Inversión empresarial interanual preliminar , 3TR.

* 1100 Zona del euro – Producción industrial mensual , sep: Previsto 0,6; Anterior -1,2.

* 1100 Zona del euro – Producción industrial interanual , sep: Previsto 2,1; Anterior 1,1.

* 1200 Alemania – LSEG IPSOS PCSI, nov.

* 1200 Francia – LSEG IPSOS PCSI, nov.

* 1200 Reino Unido – LSEG IPSOS PCSI, nov.

* 1200 España – LSEG IPSOS PCSI, nov.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo , semana 3 nov.

* 1430 Estados Unidos – Media de 4 semanas de solicitudes de desempleo, semana 3 nov.

* 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo , semana 27 oct: Previsto 1.960.000.

* 1430 Estados Unidos – Costes laborales unitarios preliminar , 3TR: Previsto 1; Anterior 1.

* 1430 Estados Unidos – Productividad preliminar , 3TR: Previsto 3; Anterior 3,3.

* 1430 Estados Unidos – IPC subyacente mensual ajustado , oct.

* 1430 Estados Unidos – IPC subyacente interanual sin desestacionalizar, oct.

* 1430 Estados Unidos – Índice de precios al consumidor sin desestacionalizar, oct.

* 1430 Estados Unidos – Índice central de IPC ajustado , oct.

* 1430 Estados Unidos – IPC mensual ajustado, oct.

* 1430 Estados Unidos – IPC interanual sin desestacionalizar , oct.

* 1430 Estados Unidos – Ganancias semanales reales mensual , sep: Anterior -0,1.

* 1430 Estados Unidos – IPC asalariado, oct.

* 1700 Estados Unidos – IPC de la Fed de Cleveland , oct.

* 1800 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo EIA , semana 3 nov: Anterior 5.202.000.

* 1800 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados EIA , semana 3 nov: Anterior -643.000.

* 1800 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina EIA , semana 3 nov.

* 1800 Estados Unidos – Utilización semanal de refinería EIA , semana 3 nov.

* 2000 Estados Unidos – Presupuesto federal, $ , oct: Anterior 198.000.000.000.

:: VIERNES 14 NOVIEMBRE ::

EMPRESAS

* Amrest publica resultados 3TR tras el cierre del mercado.

BANCOS CENTRALES

* La vicegobernadora del Riksbank, Anna Seim, habla sobre los impulsores de la corona sueca en un seminario de desayuno en el Riksbank (0700 GMT).

* Reunión del Consejo General del Riksbank (1200 GMT).

* El miembro del Comité Ejecutivo del BCE Philip Lane participa en un panel de política en el Taller sobre Macroeconomía y Finanzas Internacionales en Zúrich (1500 GMT).

* El presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, habla sobre política monetaria y perspectivas en la conferencia “Energía y economía: la geografía de los flujos de energía” (1505 GMT).

* La presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, participa en un coloquio en la conferencia “Energía y economía: la geografía de los flujos de energía” (1930 GMT).

* El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, participa en una conversación moderada en la conferencia anual de la APPAM en Seattle (2020 GMT).

OTROS EVENTOS

* Reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Presupuesto) de la UE en Bruselas.

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0800 Alemania – Índice de precios mayoristas mensual , oct.

* 0800 Alemania – Índice de precios mayoristas interanual , oct.

* 0845 Francia – IPCA (norma UE) final mensual, oct.

* 0845 Francia – IPCA (norma UE) final interanual , oct.

* 0845 Francia – Inflación sin tabaco mensual, oct.

* 0845 Francia – Inflación sin tabaco interanual , oct.

* 0845 Francia – Índice de inflación sin tabaco , oct.

* 0845 Francia – IPC interanual sin desestacionalizar , oct.

* 0845 Francia – IPC mensual sin desestacionalizar , oct.

* 0900 España – IPC mensual final sin desestacionalizar , oct.

* 0900 España – IPC interanual final sin desestacionalizar , oct.

* 0900 España – IPCA final mensual, oct.

* 0900 España – IPCA final interanual, oct.

* 1100 Zona del euro – Empleo preliminar interanual , 3TR: Anterior 0,6.

* 1100 Zona del euro – Empleo preliminar trimestral , 3TR: Anterior 0,1.

* 1100 Zona del euro – Comercio Eurostat sin desestacionalizar, EUR, sep: Anterior 1.000.000.000.

* 1100 Zona del euro – Balanza comercial total ajustada , sep: Anterior 9.700.000.000.

* 1100 Zona del euro – PIB estimación avance trimestral , 3TR: Previsto 0,2; Anterior 0,2.

* 1100 Zona del euro – PIB estimación avance interanual , 3TR: Previsto 1,3; Anterior 1,3.

* 1200 Zona del euro – Activos de reserva total , oct: Anterior 1.622.220.000.000.

* 1430 Estados Unidos – IPP maquinaria manufacturera , oct.

* 1430 Estados Unidos – IPP demanda final interanual , oct.

* 1430 Estados Unidos – IPP demanda final mensual , oct.

* 1430 Estados Unidos – IPP excl. alimentos/energía interanual , oct.

* 1430 Estados Unidos – IPP excl. alimentos/energía mensual, oct.

* 1430 Estados Unidos – IPP excl. alimentos/energía/transporte interanual, oct.

* 1430 Estados Unidos – IPP excl. alimentos/energía/transporte mensual, oct.

* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas mensual , oct.

* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas excl. autos mensual , oct.

* 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas excl. gasolina/automóviles, oct.

* 1430 Estados Unidos – Control minorista, oct.

* 1600 Estados Unidos – Inventarios mayoristas (anual), mensual revisado, ago: Previsto -0,2; Anterior -0,2.

* 1600 Estados Unidos – Ventas mayoristas mensual , ago: Anterior 1,4.

* 1630 Estados Unidos – Variación semanal de gas natural EIA (Bcf) , semana 3 nov.

* 1630 Estados Unidos – Flujo implícito de gas natural EIA , semana 3 nov.

:: SÁBADO 15 NOVIEMBRE ::

* Sin eventos relevantes.

:: DOMINGO 16 NOVIEMBRE ::

OTROS EVENTOS

* Elecciones presidenciales, a la Cámara de Diputados y el Senado en Chile.

-------------------------------------------------

DATOS MACROECONÓMICOS AFECTADOS POR EL CIERRE DE LA ADMINISTRACIÓN EN EEUU

* 3 nov - 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos , sep: Previsto 0,2%.

* 3 nov - 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos excl. transporte , sep: Previsto 0,2%.

* 3 nov - 1430 Estados Unidos – Bienes duraderos excl. defensa mensual, sep.

* 3 nov - 1430 Estados Unidos – Bienes de capital no defensa excl. aeronaves, sep: Previsto 0,2%.

* 3 nov - 1515 Estados Unidos – Producción industrial mensual , sep: Previsto 0,0%; Anterior 0,1%.

* 3 nov - 1515 Estados Unidos – Utilización de la capacidad desestacionalizada, sep: Previsto 77,3%; Anterior 77,4%.

* 3 nov - 1515 Estados Unidos – Producción manufacturera mensual , sep: Previsto 0,1%; Anterior 0,2%.

* 4 nov - 1430 Estados Unidos – Permisos de construcción: número , sep: Previsto 1.336.000; Anterior 1.330.000.

* 4 nov - 1430 Estados Unidos – Permisos de construcción: variación mensual, sep: Anterior -2,3%.

* 4 nov - 1430 Estados Unidos – Inicios de construcción de viviendas: número, sep: Previsto 1.320.000; Anterior 1.307.000.

* 4 nov - 1430 Estados Unidos – Inicios de viviendas: variación mensual, sep: Anterior -8,5%.

* 4 nov - 1430 Estados Unidos – IPP maquinaria manufacturera , sep: Anterior 191,6.

* 4 nov - 1430 Estados Unidos – IPP demanda final interanual , sep: Previsto 2,7%; Anterior 2,6%.

* 4 nov - 1430 Estados Unidos – IPP demanda final mensual , sep: Previsto 0,3%; Anterior -0,1%.

* 4 nov - 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía interanual, sep: Previsto 2,7%; Anterior 2,8%.

* 4 nov - 1430 Estados Unidos – IPP excluyendo alimentos/energía mensual, sep: Previsto 0,2%; Anterior -0,1%.

* 4 nov - 1430 Estados Unidos – IPP excl. alimentos/energía/transporte interanual, sep: Anterior 2,8%.

* 4 nov - 1430 Estados Unidos – IPP excl. alimentos/energía/transporte mensual, sep: Anterior 0,3%.

* 4 nov - 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas mensual , sep: Previsto 0,4%; Anterior 0,6%.

* 4 nov - 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas excluyendo autos mensual, sep: Previsto 0,3%; Anterior 0,7%.

* 4 nov - 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas excluyendo gasolina/automóviles, sep: Anterior 0,7%.

* 4 nov - 1430 Estados Unidos – Control minorista , sep: Previsto 0,3%; Anterior 0,7%.

* 4 nov - 1500 Estados Unidos – Bienes duraderos excl. defensa, mensual revisado, ago: Anterior 1,9%.

* 4 nov - 1500 Estados Unidos – Bienes duraderos, mensual revisado , ago: Anterior 2,9%.

* 4 nov - 1500 Estados Unidos – Pedidos a fábricas mensual , ago: Previsto 1,4%; Anterior -1,3%.

* 4 nov - 1500 Estados Unidos – Bienes duraderos excl. transporte, mensual revisado, ago: Anterior 0,4%.

* 4 nov - 1500 Estados Unidos – Bienes de capital no defensa excl. aeronaves, mensual revisado, ago: Anterior 0,6%.

* 4 nov - 1500 Estados Unidos – Pedidos a fábricas excl. transporte mensual, ago: Anterior 0,6%.

* 4 nov - 1600 Estados Unidos – Índice líder variación mensual , sep: Previsto -0,3%; Anterior -0,5%.

* 4 nov - 1600 Estados Unidos – Ventas de viviendas nuevas - unidades, sep: Previsto 709.000; Anterior 800.000.

* 4 nov - 1600 Estados Unidos – Ventas de viviendas nuevas - variación mensual, sep: Anterior 20,5%.

* 4 nov - 1600 Estados Unidos – Ofertas de empleo JOLTS , sep: Previsto 7.198.000; Anterior 7.227.000.

* 5 nov - 1330 Estados Unidos – Balanza comercial de bienes (avanzada), sep: Previsto -90,00B.

* 5 nov - 1330 Estados Unidos – Inventarios mayoristas (avance) , sep.

* 5 nov - 1330 Estados Unidos – Inventarios minoristas excl. autos (avance), sep.

* 5 nov - 1500 Estados Unidos – Inventarios empresariales mensual , ago: Previsto 0,1%; Anterior 0,2%.

* 5 nov - 1600 Estados Unidos – Bienes duraderos excl. defensa, mensual revisado, sep.

* 5 nov - 1600 Estados Unidos – Bienes duraderos, mensual revisado , sep.

* 5 nov - 1600 Estados Unidos – Pedidos a fábricas mensual , sep: Previsto 0,2%.

* 5 nov - 1600 Estados Unidos – Bienes duraderos excl. transporte, mensual revisado, sep.

* 5 nov - 1600 Estados Unidos – Bienes de capital no defensa excl. aeronaves, mensual revisado, sep.

* 5 nov - 1600 Estados Unidos – Pedidos a fábricas excl. transporte mensual, sep.

* 6 nov - 1030 Reino Unido – Tasa hipotecaria BBA , oct: Anterior 6,78%.

* 6 nov - 1330 Estados Unidos – Índice de actividad nacional , sep: Anterior -0,12.

* 7 nov - 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo , semana 27 oct: Previsto 225.000.

* 7 nov - 1430 Estados Unidos – Media de 4 semanas de solicitudes de desempleo, semana 27 oct.

* 7 nov - 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo , semana 20 oct: Previsto 1.960.000.

* 7 nov - 1430 Estados Unidos – Nóminas no agrícolas , sep: Previsto 50.000; Anterior 22.000.

* 7 nov - 1430 Estados Unidos – Empleo del sector privado , sep: Previsto 62.000; Anterior 38.000.

* 7 nov - 1430 Estados Unidos – Empleo manufacturero , sep: Previsto -8.000; Anterior -12.000.

* 7 nov - 1430 Estados Unidos – Empleo gubernamental , sep: Anterior -16.000.

* 7 nov - 1430 Estados Unidos – Tasa de desempleo , sep: Previsto 4,3%; Anterior 4,3%.

* 7 nov - 1430 Estados Unidos – Salarios promedio mensual , sep: Previsto 0,3%; Anterior 0,3%.

* 7 nov - 1430 Estados Unidos – Salarios promedio interanual , sep: Previsto 3,7%; Anterior 3,7%.

* 7 nov - 1430 Estados Unidos – Jornada media semanal (horas) , sep: Previsto 34,2; Anterior 34,2.

* 7 nov - 1430 Estados Unidos – Tasa de participación laboral , sep: Anterior 62,3%.

* 7 nov - 1430 Estados Unidos – Subempleo U6, sep: Anterior 8,1%.

* 7 nov - 1430 Estados Unidos – Solicitudes iniciales de desempleo , semana 27 oct: Previsto 225.000.

* 7 nov - 1430 Estados Unidos – Media de 4 semanas de solicitudes de desempleo, semana 27 oct.

* 7 nov - 1430 Estados Unidos – Solicitudes continuas de desempleo , semana 20 oct: Previsto 1.960.000.

* 13 nov - 1430 Estados Unidos – IPC subyacente mensual ajustado , oct: Anterior 0,2%.

* 13 nov - 1430 Estados Unidos – IPC subyacente interanual sin desestacionalizar, oct: Anterior 3,0%.

* 13 nov - 1430 Estados Unidos – Índice de precios al consumidor sin desestacionalizar, oct: Anterior 324,800.

* 13 nov - 1430 Estados Unidos – Índice central de IPC ajustado , oct: Anterior 330,542.

* 13 nov - 1430 Estados Unidos – IPC mensual ajustado , oct: Anterior 0,3%.

* 13 nov - 1430 Estados Unidos – IPC interanual sin desestacionalizar, oct: Anterior 3,0%.

* 13 nov - 1430 Estados Unidos – Ganancias semanales reales mensual, sep: Anterior -0,1%.

* 13 nov - 1430 Estados Unidos – IPC asalariado , oct: Anterior 318,139.

* 13 nov - 2000 Estados Unidos – Presupuesto federal, $ , oct: Anterior 198.000.000.000.

* 14 nov - 1430 Estados Unidos – IPP maquinaria manufacturera , oct.

* 14 nov - 1430 Estados Unidos – IPP demanda final interanual , oct.

* 14 nov - 1430 Estados Unidos – IPP demanda final mensual , oct.

* 14 nov - 1430 Estados Unidos – IPP excl. alimentos/energía interanual, oct.

* 14 nov - 1430 Estados Unidos – IPP excl. alimentos/energía mensual, oct.

* 14 nov - 1430 Estados Unidos – IPP excl. alimentos/energía/transporte interanual, oct.

* 14 nov - 1430 Estados Unidos – IPP excl. alimentos/energía/transporte mensual, oct.

* 14 nov - 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas mensual , oct.

* 14 nov - 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas excl. autos mensual, oct.

* 14 nov - 1430 Estados Unidos – Ventas minoristas excl. gasolina/automóviles, oct.

* 14 nov - 1430 Estados Unidos – Control minorista , oct.

* 14 nov - 1600 Estados Unidos – Inventarios empresariales mensual , sep. (Datos recopilados por Tomás Cobos y la redacción de Gdansk)