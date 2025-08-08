Agenda semanal del 9 al 17 de agosto de 2025
8 ago (Reuters) -
**SÁBADO 9 AGOSTO**
BANCOS CENTRALES
* La vicepresidenta de supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, habla sobre las perspectivas económicas y la banca comunitaria antes de la Cumbre de CEO y Alta Dirección y la Reunión Anual de la Asociación de Banqueros de Kansas (KBA). (1615 GMT)
**DOMINGO 10 AGOSTO**
* Sin eventos relevantes
**LUNES 11 AGOSTO**
EMPRESAS
* Grifols- Dividendo de 0,15 euros por acción. Fecha de descuento.
DATOS MACROECONÓMICOS
Loca Country RIC Indicat Peri Reut Prior
l /Region or Name od ers
Time Poll
17:3 United US6MA 6M Bill 11 77.071.461.6
0 States T=ECI Auc - Aug 00
TA
17:3 United US6MA 6M Bill 11 3.980%
0 States H=ECI Auc - Aug
HR
17:3 United US6MA 6M Bill 11 3.140
0 States B=ECI Auc - Aug
BTC
17:3 United US6MA 6M Bill 11 98.270%
0 States A=ECI Auc - Aug
HAP
20:0 United US3MA 3M Bill 11 86.573.490.8
0 States T=ECI Auc - Aug 00
TA
20:0 United US3MA 3M Bill 11 4.165%
0 States H=ECI Auc - Aug
HR
20:0 United US3MA 3M Bill 11 3.170
0 States B=ECI Auc - Aug
BTC
20:0 United US3MA 3M Bill 11 28.410%
0 States A=ECI Auc - Aug
HAP
**MARTES 12 AGOSTO**
BANCOS CENTRALES
* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, interviene ante la Academia de Gestión Sanitaria.
(1400 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS
Loca Countr RIC Indicator Perio Reute Prior
l y/Regi Name d rs
Time on Poll
01:0 United GBBRC= BRC Jul 2,7%
1 Kingdo ECI Retail
m Sales YY
08:0 United GBCCU= Claimant Jul 25.9k
0 Kingdo ECI Count
m Unem Chng
08:0 United GBILOU ILO Jun 4,7%
0 Kingdo =ECI Unemploym
m ent Rate
08:0 United GBEMP= Employmen Jun 134k
0 Kingdo ECI t Change
m
08:0 United GBAVGW Avg Wk Jun 5,0%
0 Kingdo =ECI Earnings
m 3M YY
08:0 United GBAVGX Avg Jun 5,0%
0 Kingdo =ECI Earnings
m (Ex-Bonus
)
08:0 United GBPYR= HMRC Jul -41k
0 Kingdo ECI Payrolls
m Change
11:0 German DEZEWS ZEW Aug 40.0 52.7
0 y =ECI Economic
Sentiment
11:0 German DEZEWC ZEW Aug -63.0 -59.5
0 y =ECI Current
Conditions
s
12:0 United USOPIN NFIB Jul 98.6
0 States =ECI Business
Optimism
Idx
14:3 United USCPF= Core CPI Jul 0,3% 0,2%
0 States ECI MM, SA
14:3 United USCPFY Core CPI Jul 3,0% 2,9%
0 States =ECI YY, NSA
14:3 United USCPN= CPI Jul 322,56
0 States ECI Index,
NSA 1
14:3 United USCPNX Core CPI Jul 327,60
0 States =ECI Index, SA 0
14:3 United USCPI= CPI MM, Jul 0,2% 0,3%
0 States ECI SA
14:3 United USCPNY CPI YY, Jul 2,8% 2,7%
0 States =ECI NSA
14:3 United USEARN Real Jul -0,4%
0 States =ECI Weekly
Earnings
MM
14:3 United USCPIW CPI Wage Jul 315,94
0 States =ECI Earner 5
14:5 United USREDY Redbook 9 6,5%
5 States =ECI YY Aug,
w/e
17:0 United USCCPI Cleveland Jul 0,3%
0 States =ECI Fed CPI
20:0 United USGDEF Federal Jul 27.00B
0 States =ECI Budget,$
**MIÉRCOLES 13 AGOSTO**
EMPRESAS
* Grifols- Dividendo de 0,15 euros por acción.
Fecha de pago. Bancos centrales * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, interviene ante la Cámara de Comercio de Greenville (1130 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, habla sobre las perspectivas económicas antes de un evento organizado por la Fed de Atlanta en asociación con la Autoridad de Desarrollo Económico del Condado de Franklin, en Red Bay, Alabama (1730 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, participa en una sesión moderada de preguntas y respuestas antes del evento "Perspectiva Regional, Impacto Nacional: un Almuerzo de Política Monetaria con la Fed de Chicago" organizado por la Cámara de Comercio del Gran Springfield (1700 GMT). * Resumen de las deliberaciones de política monetaria del Banco de Canadá por parte del Consejo de Gobierno para la decisión de política que se anunció dos semanas antes. (1730 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Local Countr RIC Indicador Perio Reute Prior Time y/Regi Name d rs on Poll 08:00 German DECPI CPI Final Jul 0,3% 0,3% y =ECI MM 08:00 German DECPI CPI Final Jul 2,0% 2,0% y Y=ECI YY 08:00 German DEHIC HICP Final Jul 0,4% 0,4% y P=ECI MM 08:00 German DEHIC HICP Final Jul 1,8% 1,8% y Y=ECI YY 09:00 Spain ESCPI CPI MM Jul -0.1% =ECI Final NSA 09:00 Spain ESCPI CPI YY Jul 2.7% Y=ECI Final NSA 09:00 Spain ESHIC HICP Final Jul -0.4% P=ECI MM 09:00 Spain ESHIC HICP Final Jul 2.7% Y=ECI YY 13:00 United USMGA MBA 8 3.1% States =ECI Mortgage Aug, Application w/e s 13:00 United USMGM Mortgage 8 253.4 States =ECI Market Aug, Index w/e 13:00 United USMGP MBA 8 158.0 States I=ECI Purchase Aug, Index w/e 13:00 United USMGR Mortgage 8 777.4 States =ECI Refinance Aug, Index w/e 13:00 United USMG= MBA 30-Yr 8 6.77% States ECI Mortgage Aug, Rate w/e 16:30 United USOIL EIA Wkly 8 -3,029M States C=ECI Crude Stk Aug, w/e 16:30 United USOIL EIA Wkly 8 -0,565M States D=ECI Dist. Stk Aug, w/e 16:30 United USOIL EIA Wkly 8 -1,323M States G=ECI Gsln Stk Aug, w/e 16:30 United USOIR EIA Wkly 8 1.5% States U=ECI Refn Util Aug, w/e 17:00 United USIPS LSEG IPSOS Aug 53.80 States O=ECI PCSI **JUEVES 14 AGOSTO** BANCOS CENTRALES * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond Thomas Barkin participa en una conversación en un seminario web organizado por la Asociación Nacional de Economía Empresarial. (1800 GMT) * El Banco Central de Noruega anuncia su decisión sobre los tipos de interés (0800 GMT). OTROS EVENTOS * Paraguay recibirá al presidente de Taiwán, Lai Ching-te. DATOS MACROECONÓMICOS
Loca Country RIC Indicator Perio Reute Prior
l /Region Name d rs Poll
Time
01:0 United GBRICS RICS Jul -7
1 Kingdom =ECI Housing
Survey
08:0 United GBGD3M GDP Est Jun 0,5%
0 Kingdom =ECI 3M/3M
08:0 United GBGDMM GDP Jun -0,1%
0 Kingdom =ECI Estimate
MM
08:0 United GBGDMY GDP Jun 0,7%
0 Kingdom =ECI Estimate
YY
08:0 United GBSVCM Services Jun 0,1%
0 Kingdom =ECI MM
08:0 United GBSVCY Services Jun 0,8%
0 Kingdom =ECI YY
08:0 United GBIP=E Industria Jun -0,9%
0 Kingdom CI l Output
MM
08:0 United GBIPY= Industria Jun -0,3%
0 Kingdom ECI l Output
YY
08:0 United GBMFG= Manufactu Jun -1,0%
0 Kingdom ECI ring
Output MM
08:0 United GBMFGY Manufactu Jun 0,3%
0 Kingdom =ECI ring
Output YY
08:0 United GBCONM Construct Jun -0,6%
0 Kingdom =ECI ion O/P
Vol MM
08:0 United GBCONY Construct Jun 1,2%
0 Kingdom =ECI ion O/P
Vol YY
08:0 United GBTBAL Goods Jun -21.688
0 Kingdom =ECI Trade B
Balance GBP
08:0 United GBNEUT Goods Jun -9.318
0 Kingdom =ECI Trade B
Bal.
Non-EU
08:00 United GBGDP= GDP Q2 0,7%
Kingdom ECI Prelim QQ
08:00 United GBGDPY GDP Q2 1,3%
Kingdom =ECI Prelim YY
08:00 United GBBUIP Business Q2 3,9%
Kingdom =ECI Invest QQ
Prelim
08:00 United GBBIFP Business Q2 6,1%
Kingdom =ECI Invest YY
Prelim
08:30 Switzer CHPPIY Producer/ Jul -0,7%
land =ECI Import
Price YY
08:45 France FRHIC= CPI (EU Jul 0,3%
ECI Norm)
Final MM
08:45 France FRHICY CPI (EU Jul 0,9% 0,9%
=ECI Norm)
Final YY
08:45 France FRXTOB Inflation Jul 0,4%
=ECI Ex-Tobacc
o MM
08:45 France FRXTOY Inflation Jul 0,9%
=ECI Ex-Tobacc
o YY
08:45 France FRXTBI Inflation Jul 120,23
=ECI Ex-Tobacc
o Idx
08:45 France FRCPIY CPI YY Jul 1,0%
=ECI NSA
08:45 France FRCPIM CPI MM Jul 0,2%
=ECI NSA
11:00 Euro EUEMFY Employmen Q2 0,7%
Zone =ECI t Flash
YY
11:00 Euro EUEMFQ Employmen Q2 0,2%
Zone =ECI t Flash
11:00 Euro EUGDF= GDP Flash Q2 0,1% 0,1%
Zone ECI Estimate
11:00 Euro EUGDFY GDP Flash Q2 1,4% 1,4%
Zone =ECI Estimate
YY
11:00 Euro EUIP=E Industria Jun -0,8% 1,7%
Zone CI l
Productio
n MM
11:00 Euro EUIPY= Industria Jun 3,7%
Zone ECI l
Productio
n YY
12:00 Germany DEIPSO LSEG Aug 49,38
=ECI IPSOS
PCSI
12:00 France FRIPSO LSEG Aug 41,85
=ECI IPSOS
PCSI
12:00 United GBIPSO LSEG Aug 52,05
Kingdom =ECI IPSOS
PCSI
12:00 Spain ESIPSO LSEG Aug 47,76
=ECI IPSOS
PCSI
14:30 United USJOB= Initial 4 226k
States ECI Jobless Aug,
Clm w/e
14:30 United USJOBA Jobless 4 220,75k
States =ECI Clm 4Wk Aug,
Avg w/e
14:30 United USJOBN Cont 28 1,974M
States =ECI Jobless Jul,
Clm w/e
14:30 United USPPM= PPI Jul 190,7
States ECI Machine
Manuf'ing
14:30 United USPPFY PPI Final Jul 2,3%
States =ECI Demand YY
14:30 United USPPFD PPI Final Jul 0,2% 0,0%
States =ECI Demand MM
14:30 United USPPEY PPI Jul 2,6%
States =ECI exFood/En
ergy YY
14:30 United USPPIE PPI Jul 0,2% 0,0%
States =ECI exFood/En
ergy MM
14:30 United USPPTY PPI ex Jul 2,5%
States =ECI Food/Ener
gy/Tr YY
14:30 United USPPET PPI ex Jul 0,0%
States =ECI Food/Ener
gy/Tr MM
16:30 United USOILN EIA-Nat 4 7B
States =ECI Gas Chg Aug,
Bcf w/e
16:30 United USNGIF Nat 4 7B
States =ECI Gas-EIA Aug,
Implied w/e
Flow
17:30 United US4WAT 4W Bill 14
States =ECI Auc - TA Aug
17:30 United US4WAH 4W Bill 14
States =ECI Auc - HR Aug
17:30 United US4WAB 4W Bill 14
States =ECI Auc - BTC Aug
17:30 United US4WAA 4W Bill 14
States =ECI Auc - HAP Aug
**VIERNES 15 AGOSTO**
MERCADOS
* Festivo en España por el Día de la Asunción de la Virgen, mercado abierto.
DATOS MACROECONÓMICOS
Loca Country/ RIC Indicator Peri Reuters Poll Prior
l Region Name od Time
08:0 Germany DEWPI= Wholesale Jul 0,2%
0 ECI Price Index
MM
08:0 Germany DEWPIY Wholesale Jul 0,9%
0 =ECI Price Index
YY
12:0 Euro EURAST Reserve Jul 1462.
Zone =ECI Assets 10B
Total
14:3 United USEMPM NY Fed Ago 5,50
0 States =ECI Manufacturi
ng
14:3 United USIMP= Import Jul 0,1%
0 States ECI Prices MM
14:3 United USEXP= Export Jul 0,5%
0 States ECI Prices MM
14:3 United USIPI= Import Jul -0,2%
0 States ECI Prices YY
14:3 United USRSL= Retail Jul 0,5% 0,6%
0 States ECI Sales MM
14:3 United USRSLA Retail Jul 0,2% 0,5%
0 States =ECI Sales
Ex-Autos MM
14:3 United USRSLG Retail Ex Jul 0,6%
0 States =ECI Gas/Autos
14:3 United USRLCO Retail Jul 0,5%
0 States =ECI Control
15:1 United USIP=E Industrial Jul -0,2% 0,3%
5 States CI Production
MM
15:1 United USCAPU Capacity Jul 77,5% 77,6%
5 States =ECI Utilization
SA
15:1 United USFOUT Manuf Jul 0,1%
5 States =ECI Output MM
16:0 United USBINV Business Jun 0,0%
0 States =ECI Inventories
MM
16:0 United USUMSP U Mich Ago 61,7
0 States =ECI Sentiment
Prelim
16:0 United USUMCP U Mich Ago 68,0
0 States =ECI Conditions
Prelim
16:0 United USUMEP U Mich Ago 57,7
0 States =ECI Expectation
s Prelim
16:0 United USUM1P U Mich 1Yr Ago 4,5%
0 States =ECI Inf Prelim
16:0 United USUM5P U Mich 5-Yr Ago 3,4%
0 States =ECI Inf Prelim
22:0 United USNCI= Net L-T Jun 259.4B
0 States ECI Flows,Exswa
ps
22:0 United USFBT= Foreign Jun 146.3B
0 States ECI Buying,
T-Bonds
22:0 United USNCIO Overall Net Jun 311.1B
0 States =ECI Capital
Flows
22:0 United USNCIS Net L-T Jun 259.4B
0 States =ECI Flows,Incl.
Swaps **SÁBADO 16 AGOSTO** OTROS EVENTOS * Sin eventos relevantes **DOMINGO 17 AGOSTO** OTROS EVENTOS * Bolivia celebra elecciones presidenciales, a las Cámaras de Diputados y Senadores. (Datos recopilados por la redacción de Gdansk)
