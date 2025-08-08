LA NACION

Agenda semanal del 9 al 17 de agosto de 2025

Agenda semanal del 9 al 17 de agosto de 2025

8 ago (Reuters) -

**SÁBADO 9 AGOSTO**

BANCOS CENTRALES

* La vicepresidenta de supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, habla sobre las perspectivas económicas y la banca comunitaria antes de la Cumbre de CEO y Alta Dirección y la Reunión Anual de la Asociación de Banqueros de Kansas (KBA). (1615 GMT)

**DOMINGO 10 AGOSTO**

* Sin eventos relevantes

**LUNES 11 AGOSTO**

EMPRESAS

* Grifols- Dividendo de 0,15 euros por acción. Fecha de descuento.

DATOS MACROECONÓMICOS

Loca Country RIC Indicat Peri Reut Prior

l /Region or Name od ers

Time Poll

17:3 United US6MA 6M Bill 11 77.071.461.6

0 States T=ECI Auc - Aug 00

TA

17:3 United US6MA 6M Bill 11 3.980%

0 States H=ECI Auc - Aug

HR

17:3 United US6MA 6M Bill 11 3.140

0 States B=ECI Auc - Aug

BTC

17:3 United US6MA 6M Bill 11 98.270%

0 States A=ECI Auc - Aug

HAP

20:0 United US3MA 3M Bill 11 86.573.490.8

0 States T=ECI Auc - Aug 00

TA

20:0 United US3MA 3M Bill 11 4.165%

0 States H=ECI Auc - Aug

HR

20:0 United US3MA 3M Bill 11 3.170

0 States B=ECI Auc - Aug

BTC

20:0 United US3MA 3M Bill 11 28.410%

0 States A=ECI Auc - Aug

HAP

**MARTES 12 AGOSTO**

BANCOS CENTRALES

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, interviene ante la Academia de Gestión Sanitaria.

(1400 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS

Loca Countr RIC Indicator Perio Reute Prior

l y/Regi Name d rs

Time on Poll

01:0 United GBBRC= BRC Jul 2,7%

1 Kingdo ECI Retail

m Sales YY

08:0 United GBCCU= Claimant Jul 25.9k

0 Kingdo ECI Count

m Unem Chng

08:0 United GBILOU ILO Jun 4,7%

0 Kingdo =ECI Unemploym

m ent Rate

08:0 United GBEMP= Employmen Jun 134k

0 Kingdo ECI t Change

m

08:0 United GBAVGW Avg Wk Jun 5,0%

0 Kingdo =ECI Earnings

m 3M YY

08:0 United GBAVGX Avg Jun 5,0%

0 Kingdo =ECI Earnings

m (Ex-Bonus

)

08:0 United GBPYR= HMRC Jul -41k

0 Kingdo ECI Payrolls

m Change

11:0 German DEZEWS ZEW Aug 40.0 52.7

0 y =ECI Economic

Sentiment

11:0 German DEZEWC ZEW Aug -63.0 -59.5

0 y =ECI Current

Conditions

s

12:0 United USOPIN NFIB Jul 98.6

0 States =ECI Business

Optimism

Idx

14:3 United USCPF= Core CPI Jul 0,3% 0,2%

0 States ECI MM, SA

14:3 United USCPFY Core CPI Jul 3,0% 2,9%

0 States =ECI YY, NSA

14:3 United USCPN= CPI Jul 322,56

0 States ECI Index,

NSA 1

14:3 United USCPNX Core CPI Jul 327,60

0 States =ECI Index, SA 0

14:3 United USCPI= CPI MM, Jul 0,2% 0,3%

0 States ECI SA

14:3 United USCPNY CPI YY, Jul 2,8% 2,7%

0 States =ECI NSA

14:3 United USEARN Real Jul -0,4%

0 States =ECI Weekly

Earnings

MM

14:3 United USCPIW CPI Wage Jul 315,94

0 States =ECI Earner 5

14:5 United USREDY Redbook 9 6,5%

5 States =ECI YY Aug,

w/e

17:0 United USCCPI Cleveland Jul 0,3%

0 States =ECI Fed CPI

20:0 United USGDEF Federal Jul 27.00B

0 States =ECI Budget,$

**MIÉRCOLES 13 AGOSTO**

EMPRESAS

* Grifols- Dividendo de 0,15 euros por acción.

Fecha de pago. Bancos centrales * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, interviene ante la Cámara de Comercio de Greenville (1130 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, habla sobre las perspectivas económicas antes de un evento organizado por la Fed de Atlanta en asociación con la Autoridad de Desarrollo Económico del Condado de Franklin, en Red Bay, Alabama (1730 GMT). * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, participa en una sesión moderada de preguntas y respuestas antes del evento "Perspectiva Regional, Impacto Nacional: un Almuerzo de Política Monetaria con la Fed de Chicago" organizado por la Cámara de Comercio del Gran Springfield (1700 GMT). * Resumen de las deliberaciones de política monetaria del Banco de Canadá por parte del Consejo de Gobierno para la decisión de política que se anunció dos semanas antes. (1730 GMT) DATOS MACROECONÓMICOS Local Countr RIC Indicador Perio Reute Prior Time y/Regi Name d rs on Poll 08:00 German DECPI CPI Final Jul 0,3% 0,3% y =ECI MM 08:00 German DECPI CPI Final Jul 2,0% 2,0% y Y=ECI YY 08:00 German DEHIC HICP Final Jul 0,4% 0,4% y P=ECI MM 08:00 German DEHIC HICP Final Jul 1,8% 1,8% y Y=ECI YY 09:00 Spain ESCPI CPI MM Jul -0.1% =ECI Final NSA 09:00 Spain ESCPI CPI YY Jul 2.7% Y=ECI Final NSA 09:00 Spain ESHIC HICP Final Jul -0.4% P=ECI MM 09:00 Spain ESHIC HICP Final Jul 2.7% Y=ECI YY 13:00 United USMGA MBA 8 3.1% States =ECI Mortgage Aug, Application w/e s 13:00 United USMGM Mortgage 8 253.4 States =ECI Market Aug, Index w/e 13:00 United USMGP MBA 8 158.0 States I=ECI Purchase Aug, Index w/e 13:00 United USMGR Mortgage 8 777.4 States =ECI Refinance Aug, Index w/e 13:00 United USMG= MBA 30-Yr 8 6.77% States ECI Mortgage Aug, Rate w/e 16:30 United USOIL EIA Wkly 8 -3,029M States C=ECI Crude Stk Aug, w/e 16:30 United USOIL EIA Wkly 8 -0,565M States D=ECI Dist. Stk Aug, w/e 16:30 United USOIL EIA Wkly 8 -1,323M States G=ECI Gsln Stk Aug, w/e 16:30 United USOIR EIA Wkly 8 1.5% States U=ECI Refn Util Aug, w/e 17:00 United USIPS LSEG IPSOS Aug 53.80 States O=ECI PCSI **JUEVES 14 AGOSTO** BANCOS CENTRALES * El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond Thomas Barkin participa en una conversación en un seminario web organizado por la Asociación Nacional de Economía Empresarial. (1800 GMT) * El Banco Central de Noruega anuncia su decisión sobre los tipos de interés (0800 GMT). OTROS EVENTOS * Paraguay recibirá al presidente de Taiwán, Lai Ching-te. DATOS MACROECONÓMICOS

Loca Country RIC Indicator Perio Reute Prior

l /Region Name d rs Poll

Time

01:0 United GBRICS RICS Jul -7

1 Kingdom =ECI Housing

Survey

08:0 United GBGD3M GDP Est Jun 0,5%

0 Kingdom =ECI 3M/3M

08:0 United GBGDMM GDP Jun -0,1%

0 Kingdom =ECI Estimate

MM

08:0 United GBGDMY GDP Jun 0,7%

0 Kingdom =ECI Estimate

YY

08:0 United GBSVCM Services Jun 0,1%

0 Kingdom =ECI MM

08:0 United GBSVCY Services Jun 0,8%

0 Kingdom =ECI YY

08:0 United GBIP=E Industria Jun -0,9%

0 Kingdom CI l Output

MM

08:0 United GBIPY= Industria Jun -0,3%

0 Kingdom ECI l Output

YY

08:0 United GBMFG= Manufactu Jun -1,0%

0 Kingdom ECI ring

Output MM

08:0 United GBMFGY Manufactu Jun 0,3%

0 Kingdom =ECI ring

Output YY

08:0 United GBCONM Construct Jun -0,6%

0 Kingdom =ECI ion O/P

Vol MM

08:0 United GBCONY Construct Jun 1,2%

0 Kingdom =ECI ion O/P

Vol YY

08:0 United GBTBAL Goods Jun -21.688

0 Kingdom =ECI Trade B

Balance GBP

08:0 United GBNEUT Goods Jun -9.318

0 Kingdom =ECI Trade B

Bal.

Non-EU

08:00 United GBGDP= GDP Q2 0,7%

Kingdom ECI Prelim QQ

08:00 United GBGDPY GDP Q2 1,3%

Kingdom =ECI Prelim YY

08:00 United GBBUIP Business Q2 3,9%

Kingdom =ECI Invest QQ

Prelim

08:00 United GBBIFP Business Q2 6,1%

Kingdom =ECI Invest YY

Prelim

08:30 Switzer CHPPIY Producer/ Jul -0,7%

land =ECI Import

Price YY

08:45 France FRHIC= CPI (EU Jul 0,3%

ECI Norm)

Final MM

08:45 France FRHICY CPI (EU Jul 0,9% 0,9%

=ECI Norm)

Final YY

08:45 France FRXTOB Inflation Jul 0,4%

=ECI Ex-Tobacc

o MM

08:45 France FRXTOY Inflation Jul 0,9%

=ECI Ex-Tobacc

o YY

08:45 France FRXTBI Inflation Jul 120,23

=ECI Ex-Tobacc

o Idx

08:45 France FRCPIY CPI YY Jul 1,0%

=ECI NSA

08:45 France FRCPIM CPI MM Jul 0,2%

=ECI NSA

11:00 Euro EUEMFY Employmen Q2 0,7%

Zone =ECI t Flash

YY

11:00 Euro EUEMFQ Employmen Q2 0,2%

Zone =ECI t Flash

QQ

11:00 Euro EUGDF= GDP Flash Q2 0,1% 0,1%

Zone ECI Estimate

QQ

11:00 Euro EUGDFY GDP Flash Q2 1,4% 1,4%

Zone =ECI Estimate

YY

11:00 Euro EUIP=E Industria Jun -0,8% 1,7%

Zone CI l

Productio

n MM

11:00 Euro EUIPY= Industria Jun 3,7%

Zone ECI l

Productio

n YY

12:00 Germany DEIPSO LSEG Aug 49,38

=ECI IPSOS

PCSI

12:00 France FRIPSO LSEG Aug 41,85

=ECI IPSOS

PCSI

12:00 United GBIPSO LSEG Aug 52,05

Kingdom =ECI IPSOS

PCSI

12:00 Spain ESIPSO LSEG Aug 47,76

=ECI IPSOS

PCSI

14:30 United USJOB= Initial 4 226k

States ECI Jobless Aug,

Clm w/e

14:30 United USJOBA Jobless 4 220,75k

States =ECI Clm 4Wk Aug,

Avg w/e

14:30 United USJOBN Cont 28 1,974M

States =ECI Jobless Jul,

Clm w/e

14:30 United USPPM= PPI Jul 190,7

States ECI Machine

Manuf'ing

14:30 United USPPFY PPI Final Jul 2,3%

States =ECI Demand YY

14:30 United USPPFD PPI Final Jul 0,2% 0,0%

States =ECI Demand MM

14:30 United USPPEY PPI Jul 2,6%

States =ECI exFood/En

ergy YY

14:30 United USPPIE PPI Jul 0,2% 0,0%

States =ECI exFood/En

ergy MM

14:30 United USPPTY PPI ex Jul 2,5%

States =ECI Food/Ener

gy/Tr YY

14:30 United USPPET PPI ex Jul 0,0%

States =ECI Food/Ener

gy/Tr MM

16:30 United USOILN EIA-Nat 4 7B

States =ECI Gas Chg Aug,

Bcf w/e

16:30 United USNGIF Nat 4 7B

States =ECI Gas-EIA Aug,

Implied w/e

Flow

17:30 United US4WAT 4W Bill 14

States =ECI Auc - TA Aug

17:30 United US4WAH 4W Bill 14

States =ECI Auc - HR Aug

17:30 United US4WAB 4W Bill 14

States =ECI Auc - BTC Aug

17:30 United US4WAA 4W Bill 14

States =ECI Auc - HAP Aug

**VIERNES 15 AGOSTO**

MERCADOS

* Festivo en España por el Día de la Asunción de la Virgen, mercado abierto.

DATOS MACROECONÓMICOS

Loca Country/ RIC Indicator Peri Reuters Poll Prior

l Region Name od Time

08:0 Germany DEWPI= Wholesale Jul 0,2%

0 ECI Price Index

MM

08:0 Germany DEWPIY Wholesale Jul 0,9%

0 =ECI Price Index

YY

12:0 Euro EURAST Reserve Jul 1462.

Zone =ECI Assets 10B

Total

14:3 United USEMPM NY Fed Ago 5,50

0 States =ECI Manufacturi

ng

14:3 United USIMP= Import Jul 0,1%

0 States ECI Prices MM

14:3 United USEXP= Export Jul 0,5%

0 States ECI Prices MM

14:3 United USIPI= Import Jul -0,2%

0 States ECI Prices YY

14:3 United USRSL= Retail Jul 0,5% 0,6%

0 States ECI Sales MM

14:3 United USRSLA Retail Jul 0,2% 0,5%

0 States =ECI Sales

Ex-Autos MM

14:3 United USRSLG Retail Ex Jul 0,6%

0 States =ECI Gas/Autos

14:3 United USRLCO Retail Jul 0,5%

0 States =ECI Control

15:1 United USIP=E Industrial Jul -0,2% 0,3%

5 States CI Production

MM

15:1 United USCAPU Capacity Jul 77,5% 77,6%

5 States =ECI Utilization

SA

15:1 United USFOUT Manuf Jul 0,1%

5 States =ECI Output MM

16:0 United USBINV Business Jun 0,0%

0 States =ECI Inventories

MM

16:0 United USUMSP U Mich Ago 61,7

0 States =ECI Sentiment

Prelim

16:0 United USUMCP U Mich Ago 68,0

0 States =ECI Conditions

Prelim

16:0 United USUMEP U Mich Ago 57,7

0 States =ECI Expectation

s Prelim

16:0 United USUM1P U Mich 1Yr Ago 4,5%

0 States =ECI Inf Prelim

16:0 United USUM5P U Mich 5-Yr Ago 3,4%

0 States =ECI Inf Prelim

22:0 United USNCI= Net L-T Jun 259.4B

0 States ECI Flows,Exswa

ps

22:0 United USFBT= Foreign Jun 146.3B

0 States ECI Buying,

T-Bonds

22:0 United USNCIO Overall Net Jun 311.1B

0 States =ECI Capital

Flows

22:0 United USNCIS Net L-T Jun 259.4B

0 States =ECI Flows,Incl.

Swaps **SÁBADO 16 AGOSTO** OTROS EVENTOS * Sin eventos relevantes **DOMINGO 17 AGOSTO** OTROS EVENTOS * Bolivia celebra elecciones presidenciales, a las Cámaras de Diputados y Senadores. (Datos recopilados por la redacción de Gdansk)

