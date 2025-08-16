Agente de NYPD fuera de servicio mata a un hombre con una pistola falsa en Staten Island

NUEVA YORK (AP) — Un agente de la policía de Nueva York fuera de servicio mató a tiros a un hombre que le apuntaba con una pistola falsa el viernes por la noche en Staten Island, según las autoridades.

Alrededor de las 20, el teléfono de emergencias 911 recibió una llamada alertando sobre la presencia de un hombre armado en la parte trasera de un restaurante, dijo la subcomisaria Melissa Eger, del Departamento de Staten Island de la policía de Nueva York (NYPD), en una conferencia de prensa.

Un agente fuera de servicio vio al mismo hombre con lo que parecía ser un arma de fuego y se lo comunicó a otro oficial fuera de servicio, agregó Eger.

Los policías le dijeron al hombre que bajara el arma, pero en su lugar él les apuntó, explicó Eger, que agregó que las cámaras de seguridad grabaron lo sucedido. Uno de los agentes disparó entonces al hombre.

Los policías le “practicaron maniobras de reanimación” y el hombre fue trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto, manifestó.

“Nuestros agentes se enfrentaron a una situación peligrosa e impredecible, e intentaron rebajar la tensión en múltiples ocasiones”, agregó.

En el lugar de los hechos se encontró un arma de fuego de imitación, indicó.

El tiroteo está siendo investigado.

Eger apuntó que el hombre tiene antecedentes penales, pero los detalles al respecto no estaban claros.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.