Agente del DHS mató a un ciudadano de EEUU en marzo de 2025, muestran registros

Por David Thomas

21 feb (Reuters) - Un agente federal de inmigración disparó y mató a un ciudadano estadounidense en Texas en marzo de 2025, meses antes de que la ‌administración Trump iniciara su oleada de ‌deportaciones ⁠en Minnesota que condujo a la muerte a tiros de Renee Good y Alex Pretti, según registros publicados esta semana.

Rubén Ray Martínez, de 23 años, fue muerto por agentes del Departamento de Seguridad Nacional, informaron ​los abogados ⁠de la familia ⁠de Martínez en un comunicado.

Un agente del DHS disparó varias veces contra Martínez, quien supuestamente atropelló a otro agente ​del DHS con su vehículo mientras los funcionarios ayudaban a la policía local en South Padre Island, Texas, a ‌controlar el tráfico tras un accidente el 15 de marzo de 2025, ​muestran los registros obtenidos por American Oversight, un grupo ​sin ánimo de lucro.

Los agentes estaban llevando a cabo una operación de control de inmigración, muestran los registros.

El tiroteo de Martínez parece ser el primer caso conocido de un ciudadano estadounidense muerto durante la campaña de represión migratoria del presidente Donald Trump. Los agentes federales que llevaban a cabo la operación de control migratorio dispararon al menos a cinco personas solo en enero, entre ellas Pretti ​y Good.

LOS ABOGADOS DE LA FAMILIA PIDEN UNA INVESTIGACIÓN

Martínez estaba tratando de cumplir con las instrucciones de las fuerzas del orden locales cuando le dispararon, dijeron Charles Stam y ⁠Alex Stamm, abogados de la familia de Martínez, en un comunicado. Pidieron una "investigación completa y justa".

"La familia de Rubén lleva casi un año buscando transparencia ‌y responsabilidad, y seguirá haciéndolo durante el tiempo que sea necesario", dijeron los dos abogados.

El creciente número de víctimas mortales ha aumentado el escrutinio de la política de Trump contra la inmigración, lo que ha provocado una reacción negativa entre los legisladores y la opinión pública.

La administración Trump está intensificando drásticamente la aplicación de las leyes de inmigración, con un presupuesto de 170.000 millones de dólares para las agencias de inmigración hasta septiembre de 2029, una suma histórica.

Martínez, identificado como ciudadano estadounidense en los registros censurados, fue ‌trasladado a un hospital cercano en Brownsville, Texas, donde más tarde se certificó su muerte. El agente que fue atropellado por ⁠un vehículo acudió al hospital por una lesión en la rodilla y más tarde fue dado de alta, según el ‌informe.

"Estos registros pintan un panorama profundamente preocupante de los métodos violentos utilizados por el ICE", afirmó Chioma ⁠Chukwu, directora ejecutiva de American Oversight, en un comunicado.

"Solo en los primeros meses de ⁠esta administración, los propios datos del ICE muestran un aumento drástico de casi el 400% en los incidentes de uso de la fuerza, con personas hospitalizadas, transeúntes atrapados en las operaciones e incluso la muerte de un ciudadano estadounidense".

Un portavoz del DHS dijo en un comunicado que Martínez "atropelló intencionadamente" a un agente de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del DHS ‌y que otro agente "disparó en defensa propia".

El incidente, ocurrido ​hace casi un año, está siendo investigado por la División de Rangers del Departamento de Seguridad Pública de Texas, según un portavoz del DHS. Un portavoz del DPS de Texas dijo que el caso sigue siendo objeto de una investigación activa por parte de los Rangers de Texas, y se negó a hacer ‌más comentarios. (Reporte de David Thomas; edición de Rod Nickel y Paul Simao; Editado en Español por Ricardo Figueroa)