Agente del ICE mata a un hombre en un suburbio de Chicago durante un intento de detención

Por Renee Hickman

CHICAGO, 12 sep (Reuters) - Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos mató a un hombre de un disparo el viernes cuando intentaba detenerlo en un suburbio de Chicago, informaron el Departamento de Seguridad Nacional y un representante estatal local.

Agentes del ICE estaban llevando a cabo un control de vehículos para detener a Silverio Villegas-González cuando el hombre condujo su automóvil hacia ellos, dijo el DHS en un comunicado.

Un agente del ICE disparó contra Villegas-González tras ser arrastrado por su vehículo, según el comunicado.

El agente, cuyo nombre no se dio a conocer, resultó herido y se encuentra estable, según el DHS. Según el comunicado, el agente utilizó "la fuerza adecuada" y Villegas-González tenía antecedentes de conducción temeraria.

El presidente republicano Donald Trump señaló en las últimas semanas que podría enviar soldados de la Guardia Nacional y agentes federales a Chicago, gobernada por los demócratas, para combatir la delincuencia y la inmigración ilegal.

Hasta ahora, el despliegue se ha parecido más a los operativos de control de inmigración de la era Trump que los despliegues de soldados que autorizó en Los Ángeles y Washington DC.

(Reporte de Renee Hickman, reporte adicional de Kristina Cooke en San Francisco; Editado en español por Javier Leira)