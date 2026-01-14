Agentes de aduanas chinos dicen que los H200 de Nvidia no están permitidos, según fuentes

14 ene (Reuters) - Las autoridades aduaneras chinas comunicaron esta semana a agentes de aduanas que los chips de inteligencia artificial H200 de Nvidia no pueden entrar en China, según tres personas informadas del asunto.

Responsables del Gobierno chino también convocaron el martes a empresas tecnológicas nacionales a reuniones en las que se les ordenó explícitamente que no compraran los chips a menos que fuera necesario, dijeron dos de las personas y una tercera fuente.

"Las palabras de las autoridades son tan severas que se trata básicamente de una prohibición por ahora, aunque podría cambiar en el futuro si las cosas evolucionan", dijo una de las personas.

LOS MOTIVOS DE PEKÍN NO ESTÁN CLAROS

El H200, el segundo chip de inteligencia artificial más potente de Nvidia, es uno de los mayores focos de tensión en las actuales relaciones entre China y Estados Unidos.

Aunque existe una fuerte demanda por parte de las empresas chinas, sigue sin estar claro si Pekín quiere prohibirlo directamente para que las empresas de chips nacionales puedan prosperar, si todavía está masticando las restricciones, o si estas medidas podrían ser utilizadas como una táctica de negociación en las conversaciones con Washington.

El chip, por el Gobierno de Trump para su exportación a China esta semana con algunas condiciones, también es un tema candente en Estados Unidos, muchos críticos de China preocupados de que los chips puedan potenciar al ejército del país y erosionar la ventaja de Estados Unidos en IA.

Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato debido a lo delicado del asunto, dijeron que las autoridades no habían proporcionado ninguna razón para sus directivas y no habían dado ninguna indicación de si esto constituye una prohibición formal o una medida temporal.

Reuters no pudo averiguar de inmediato si las directivas se aplicaban a los pedidos existentes de chips H200 o sólo a los nuevos.

La Administración General de Aduanas de China, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma no habían respondido a las peticiones de Reuters para que hicieran comentarios en el momento de la publicación. Nvidia tampoco respondió a las consultas de Reuters. (Información de Reuters; editado por Edwina Gibbs; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)