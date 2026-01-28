Agentes de EEUU involucrados en tiroteo de Mineápolis fueron puestos bajo licencia: reportes

WASHINGTON, 28 ene (Reuters) - Al menos dos agentes federales que estuvieron involucrados en el tiroteo del sábado contra un ciudadano estadounidense en Mineápolis fueron puestos bajo licencia administrativa, dijeron el miércoles dos medios de comunicación locales.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que los dos agentes de inmigración que dispararon sus armas durante el encuentro con Alex Pretti fueron puestos bajo licencia como parte de los procedimientos estándar, informó Fox News.

MS NOW informó anteriormente que los agentes involucrados en el tiroteo contra Pretti habían sido licenciados, citando una fuente anónima.

No fue posible contactar inmediatamente a representantes del DHS para confirmar los informes.

El sábado, agentes de inmigración dispararon varias veces contra Pretti, enfermero de cuidados intensivos en un hospital para veteranos. Su muerte, el segundo encuentro fatal entre agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y ciudadanos estadounidenses en Minnesota este mes, desató una ola de indignación nacional.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha dicho que está revisando el tiroteo. (Reporte de Susan Heavey y Ted Hesson, editado en español por Javier Leira)