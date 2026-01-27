Agentes de ICE tendrán rol de seguridad en los JJOO de Milán-Cortina, según fuentes de EEUU

MILÁN (AP) — Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) tendrán un papel de seguridad durante los próximos Juegos de Invierno de Milán-Cortina, según fuentes de la embajada de Estados Unidos en Roma.

Las fuentes que confirmaron el martes la participación del ICE indicaron que los agentes federales del ICE servirían de apoyo a los equipos de seguridad diplomática y no llevarían a cabo ninguna operación de control migratorio.

Durante Juegos Olímpicos anteriores, varias agencias federales han apoyado la seguridad de los diplomáticos estadounidenses, incluida la rama de investigación del ICE llamada Investigaciones de Seguridad Nacional, dijeron las fuentes. No podían ser identificadas porque no están autorizadas para hablar públicamente.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, dijo que el ICE no sería bienvenido en su ciudad, que alberga la mayoría de los deportes sobre hielo.

"No son bienvenidos en Milán. No encajan con nuestra forma democrática de gestionar la seguridad", dijo Sala a RTL Radio 102.

El papel del ICE había sido reportado durante el fin de semana por el diario italiano il Fatto Quotidiano, lo que provocó declaraciones contradictorias de las autoridades italianas que no querían parecer confirmar su presencia.

El ministro italiano del Interior, Matteo Piantedosi, dijo el sábado que no había recibido confirmación sobre su participación, pero agregó que "no veo cuál sería el problema", informó la agencia de noticias ANSA.

La confirmación del papel del ICE se produce después de que la televisora estatal RAI emitiera el domingo un video de agentes del ICE amenazando con romper la ventana del vehículo de un equipo de RAI que informaba en Minneapolis.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.