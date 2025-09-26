Agentes de inmigración detienen a líder escolar de Des Moines, Iowa

DES MOINES, Iowa, EE.UU. (AP) — Agentes federales de inmigración detuvieron al administrador principal de las escuelas públicas de la capital de Iowa en una “operación dirigida de aplicación de la ley”, dijeron las autoridades el viernes.

El superintendente de Escuelas Públicas de Des Moines, Ian Roberts, fue detenido por agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) el viernes por la mañana en posesión de una pistola cargada, dinero en efectivo y un cuchillo de caza, según un comunicado de la agencia. Las autoridades dijeron que intentó evadir el arresto.

Agentes del ICE dijeron que Roberts estaba en Estados Unidos con una visa de estudiante vencida y que un juez de inmigración le dio una orden final de deportación en mayo de 2024. La agencia dijo que tenía “cargos existentes por armas” desde 2020, pero no dio más detalles.

“Este sospechoso fue arrestado en posesión de un arma cargada en un vehículo proporcionado por las Escuelas Públicas de Des Moines después de huir de las fuerzas federales del orden”, indicó Sam Olson, director de la oficina de campo de aplicación de la ley y deportación de St. Paul. “Esto debería ser un llamado de atención para nuestras comunidades sobre el gran trabajo que nuestros agentes hacen todos los días para eliminar las amenazas a la seguridad pública”.

El Departamento de Seguridad Pública de Iowa dijo el viernes que la agencia recibió una solicitud para colaborar con los agentes federales “en la localización de un individuo que huyó de una parada de tráfico efectuada por sus agentes”, según un comunicado de la portavoz Tawny Kruse.

El gobernador republicano Kim Reynolds fue informado de la situación esta mañana, señaló el portavoz Mason Mauro en un comunicado.

Registros judiciales de Pensilvania muestran que Roberts se declaró culpable en enero de 2022 de una infracción menor por poseer ilegalmente un arma de fuego cargada en un vehículo, y fue multado con US$100 más costos judiciales. El caso se originó a partir de una citación en el condado de Erie, emitida el mes anterior por un agente de la Comisión de Caza de Pensilvania, quien detuvo a Roberts mientras concluía un día de caza de ciervos en tierras estatales.

Roberts dijo en ese momento que era cazador y propietario de armas con licencia desde hace mucho tiempo, y que dejó su rifle de caza en el asiento de su vehículo a la vista para asegurarse de que el agente no se sintiera amenazado durante su interacción. Dijo que se sorprendió cuando el oficial lo citó por hacerlo, pero que se declaró culpable para evitar distracciones.

Cuestionó si su piel oscura pudo haber tenido un papel en el caso.

“Puede que no parezca ser el ‘tipo de hombre’ que disfrutaría de la temporada de ciervos en Pensilvania; de hecho, lo soy y he cazado durante más de 20 años”, escribió Roberts en ese momento, en una publicación en redes sociales.

Registros de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos muestran a Roberts bajo su custodia en una cárcel del condado en el oeste de Iowa. Pero un empleado de la cárcel del condado de Pottawattamie dijo que actualmente no está en esa prisión. La cárcel de Council Bluffs está a unos 209 kilómetros (130 millas) al oeste de Des Moines.

Roberts, de 52 años, comenzó a trabajar en julio de 2023 como superintendente de las escuelas de Des Moines, que atienden a 30.000 estudiantes. En una biografía del funcionario, publicada en el sitio web del distrito, se indica que nació de padres inmigrantes de Guyana y pasó gran parte de su infancia en Brooklyn, Nueva York.

El sitio web de la Universidad Estatal de Coppin presenta un perfil de exalumno de Roberts, quien se graduó de la escuela en Baltimore en 1998. En él, Roberts dijo que su padre emigró a Estados Unidos en la década de 1980, y que su madre lo hizo a principios de la década de 2000.

En una declaración conjunta, los presidentes de los sindicatos que representan a maestros y otros empleados escolares de Des Moines y de todo el estado dijeron sentirse conmocionados por la detención de Roberts. Afirmaron que había sido un “tremendo defensor de los estudiantes, las familias, el personal y la comunidad”.

“Su liderazgo y compasión por todos los estudiantes, independientemente de su origen, identidad o procedencia familiar, son un faro de luz en uno de los distritos escolares más diversos del estado”, dijeron Joshua Brown, presidente de la Asociación de Educación del Estado de Iowa, y Anne Cross, presidenta de la Asociación de Educación de Des Moines. “Es una época oscura e inquietante en nuestro país. Este incidente ha provocado un tremendo miedo entre los estudiantes, familias y personal de DMPS”, refiriéndose por sus siglas en inglés al Distrito Escolar Comunitario Independiente de Des Moines.

Esta fue la segunda vez en dos días que una acción agresiva del ICE sorprendió a las autoridades locales en Iowa. El jueves, agentes vestidos de civil que se negaron a identificarse arrestaron violentamente a un hombre que trabajaba en una tienda de comestibles en el centro de Iowa City, inmovilizándolo en el suelo y esposándolo mientras los sorprendidos compradores observaban.

El periodista de The Associated Press Ryan J. Foley en Iowa City, Iowa, contribuyó a este informe.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.