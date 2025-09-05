Agentes de inmigración EEUU detienen a cientos de personas en una redada en planta de Hyundai en Georgia

(Agrega más informaciones)

Por Hyunjoo Jin, Heekyong Yang y Ted Hesson

WASHINGTON, 5 sep (Reuters) - Cientos de trabajadores de una planta de baterías de automóvil de Hyundai Motor que se está construyendo en Georgia fueron detenidos en una redada realizada por las autoridades estadounidenses a última hora del jueves, lo que paralizó las obras de una planta que es una de las principales inversiones del fabricante coreano de automóviles en Estados Unidos.

Alrededor de 475 trabajadores fueron arrestados, según funcionarios de inmigración estadounidenses, lo que la convierte en la mayor operación de aplicación de la ley en un solo sitio en la historia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS).

La administración del presidente Donald Trump ha estado intensificando la represión contra los inmigrantes, perturbando los negocios en todo el país, incluso cuando la Casa Blanca ha alentado una mayor afluencia de inversores extranjeros.

Las detenciones podrían exacerbar las tensiones entre Washington y Seúl, un aliado e inversor clave en Estados Unidos. Los países han estado enfrentados por los detalles de un acuerdo comercial que incluye inversiones por valor de US$350.000 millones.

El mes pasado, Corea del Sur prometió US$150.000 millones en inversiones estadounidenses -incluidos US$26.000 millones de Hyundai Motor- en una cumbre entre los líderes de ambos países.

Funcionarios de Seguridad Nacional declararon que los trabajadores detenidos no podían trabajar en Estados Unidos por haber cruzado la frontera ilegalmente o por haber rebasado la duración de sus visados. Steven Schrank, agente especial encargado de las investigaciones en Georgia, explicó en una rueda de prensa que la investigación se prolongó durante meses.

"Ésta no fue una operación de inmigración en la que los agentes entraron en los locales, acorralaron a la gente y la metieron en autobuses", dijo.

Bajo el mandato de Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha impulsado la amplia campaña del líder republicano contra los inmigrantes, reforzada por una financiación récord y un nuevo margen de maniobra para llevar a cabo redadas.

Trump ha dicho que quiere deportar a "los peores de los peores" delincuentes, pero las cifras del ICE han mostrado un aumento de las detenciones de no delincuentes. Los defensores de los derechos han denunciado estas redadas.

El ministerio de Exteriores de Corea del Sur expresó su pesar y preocupación por la redada.

“Las actividades económicas de nuestras empresas que invierten en Estados Unidos y los intereses de nuestros ciudadanos no deben ser violados indebidamente en el transcurso de la aplicación de la ley estadounidense”, declaró el viernes Lee Jae-woong, portavoz del ministerio, en un comunicado.

Un funcionario del gobierno surcoreano dijo que los trabajadores estaban retenidos en un centro de detención del ICE. Schrank dijo que la mayoría de las 475 personas son ciudadanos coreanos, mientras que los medios de comunicación locales coreanos dijeron que aproximadamente 300 personas detenidas eran ciudadanos surcoreanos.

Un portavoz de Hyundai declaró que “entendemos que ninguno de los detenidos es empleado directo de Hyundai Motor Co. Damos prioridad a la seguridad y el bienestar de todos los que trabajan en las instalaciones y cumplimos todas las leyes y normativas allí donde operamos”.

Un portavoz del fabricante surcoreano de baterías LG Energy Solutions, socio de Hyundai en la empresa conjunta de baterías, declaró en un comunicado que estaba cooperando y que había suspendido las obras de construcción. Las instalaciones, una empresa conjunta de LGES y Hyundai Motor, debían empezar a funcionar a finales de este año, según LGES.

Las acciones de LGES cayeron un 2,3%.

Hyundai declaró que su producción de vehículos eléctricos no se vería afectada.

MAYORES INVERSIONES EN GEORGIA En 2023, Hyundai Motor Group y LG Energy Solution anunciaron la creación de una empresa de US$4300 millones para producir células de baterías de vehículos eléctricos, con una participación del 50% para cada compañía. La planta suministrará baterías para los modelos EV de Hyundai, Kia y Genesis.

La fábrica de baterías forma parte de las inversiones de US$12.600 millones de Hyundai en el estado, incluida la fábrica de coches recién inaugurada, en lo que sería “el mayor proyecto de desarrollo económico de la historia del estado”.

Un vídeo en redes sociales mostraba a un hombre con un chaleco con las letras HSI, acrónimo de Homeland Security Investigations diciendo a los trabajadores que “tenemos una orden de registro para toda la obra. Necesitamos que la construcción cese inmediatamente. Necesitamos que todo el trabajo termine ahora mismo”.

(Reporte de Hyunjoo Jin, Heekyong Yang y Ted Hesson; escrito por Jack Kim; reporte adicional de Ju-min Park y Kanishka Singh; Editado en español por Juana Casas y Natalia Ramos)