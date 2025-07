Agentes de inmigración exigen información de inquilinos a propietarios, generando dudas y confusión

ATLANTA (AP) — Las autoridades de inmigración están exigiendo que los propietarios entreguen contratos de arrendamiento, solicitudes de alquiler, direcciones de reenvío, tarjetas de identificación y otra información sobre sus inquilinos, una señal de que el gobierno de Trump ha dirigido su atención hacia ellos para que ayuden en su campaña de deportaciones masivas.

Eric Teusink, un abogado inmobiliario del área de Atlanta, dijo que varios clientes suyos recibieron recientemente cartas solicitando documentación completa sobre sus inquilinos. Una solicitud de alquiler puede incluir historial laboral, estado civil y relaciones familiares.

El "requerimiento de información" de dos páginas, que Teusink compartió exclusivamente con The Associated Press, también solicita datos sobre otras personas que viven con el arrendatario. Una de ellas, fechada el 1 de mayo, está firmada por un agente de la unidad antifraude de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Sin embargo, no está firmada por un juez.

No está claro cuántos requerimientos se han emitido, pero los documentos podrían señalar un nuevo frente en los esfuerzos del gobierno para localizar a personas que están en el país sin permiso de residencia, muchas de las cuales debieron proporcionar a las autoridades sus direcciones en Estados Unidos como condición para ingresar inicialmente al país sin visa. El presidente Donald Trump terminó en gran medida con el permiso temporal para las personas a las que se permitió la entrada durante el gobierno de su predecesor, Joe Biden.

Los expertos cuestionan que los propietarios deban obedecer

Algunos expertos legales y administradores de propiedades dicen que las demandas plantean serias preguntas legales porque no están firmadas por un juez y que, si los propietarios las acatan, podrían arriesgarse a violar la Ley de Vivienda Justa, que prohíbe la discriminación por raza, color u origen nacional.

Los críticos también dicen que es probable que los propietarios se sientan intimidados para cumplir con algo que no ha ordenado un juez, mientras que la persona cuya información se está solicitando puede no enterarse nunca de que sus registros privados están en manos de las autoridades de inmigración.

"El peligro aquí es el exceso de cumplimiento", dijo Stacy Seicshnaydre, profesora de derecho de la Universidad de Tulane que estudia la ley de vivienda. "Sólo porque un propietario reciba un requerimiento, no significa que sea una solicitud legítima".

Los agentes de ICE han utilizado desde hace mucho citaciones firmadas por un supervisor de la agencia para intentar ingresar a los hogares.

Los grupos de defensa han montado campañas de "Conozca sus derechos" instando a las personas a negarles la entrada si no están firmadas por un juez. El requerimiento revisado por la AP es de la dirección de detección de fraude y seguridad nacional de USCIS, que, al igual que ICE, forma parte del Departamento de Seguridad Nacional. Aunque no está firmada por un juez, amenaza con que un juez podría declarar a un propietario en desacato al tribunal por no obedecer. Tricia McLaughlin, portavoz de Seguridad Nacional, defendió el envío de requerimientos a los propietarios, sin confirmar si se están emitiendo. "No vamos a comentar sobre las tácticas de las fuerzas del orden en torno a investigaciones en curso", dijo McLaughlin. "Sin embargo, es falso decir que los requerimientos del ICE pueden ignorarse sin más. El ICE está autorizado para obtener registros o testimonios a través de autoridades específicas de requerimiento administrativo. El incumplimiento de un requerimiento administrativo emitido por el ICE puede resultar en serias sanciones legales. Los medios deben dejar de difundir estas mentiras". Estas solicitudes son nuevas para muchos propietarios Teusink dijo que muchos de sus clientes supervisan propiedades multifamiliares y están acostumbrados a recibir citaciones por otras razones, como solicitudes para entregar grabaciones de vigilancia o dar acceso a la policía local a una propiedad como parte de una investigación. Sin embargo, señaló que esas solicitudes están firmadas por un juez. Teusink dijo que sus clientes estaban confundidos por los últimos requerimientos. Después de consultar con abogados de inmigración, concluyó que el cumplimiento es opcional. A menos que estén firmadas por un juez, las cartas son básicamente solo un funcionario haciendo una solicitud. "Parecía que estaban en una expedición de pesca", dijo Teusink. La abogada inmobiliaria de Boston Jordana Roubicek Greenman dijo que un cliente propietario suyo recibió un vago mensaje de voz de un funcionario de ICE el mes pasado solicitando información sobre un inquilino. Otros abogados locales le dijeron que sus clientes habían recibido mensajes similares. Ella le dijo a su cliente que no devolviera la llamada. Anthony Luna, director general de Coastline Equity, una empresa de gestión de propiedades comerciales y multifamiliares que supervisa alrededor de 1000 unidades en el área de Los Ángeles, dijo que los administradores de propiedades comenzaron a contactarlo hace unas semanas por preocupaciones de inquilinos que escucharon rumores sobre los requerimientos del ICE. La mayoría no planea acatarlas si las reciben. "Si están persiguiendo a criminales, ¿por qué no están revisando documentos judiciales?", dijo Luna. ¿Por qué necesitan archivos de proveedores de vivienda? Los requerimientos del ICE precedieron al primer mandato de Trump en el cargo, aunque aumentaron de forma significativa durante su gobierno, según Lindsay Nash, profesora de derecho en la Facultad de Derecho Cardozo de la Universidad Yeshiva en Nueva York, quien ha pasado años documentándolas. Sin embargo, los propietarios rara vez las recibían. Los destinatarios más habituales eran la policía estatal y local. El ICE puede hacer cumplir las solicitudes, pero primero tendría que presentar una demanda en una corte federal y que un juez apruebe su ejecución, un paso que permitiría al destinatario de la solicitud oponerse, dijo Nash. Ella dijo que los destinatarios a menudo obedecen sin informar a la persona cuyos registros se están divulgando. "Mucha gente ve estos requerimientos, piensa que parecen oficiales, piensa que parte del lenguaje en ellas suena amenazante, y por lo tanto responden, incluso cuando, por lo que puedo decir, parece que algunas de estas citaciones han sido demasiado amplias", dijo. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.