Agentes de inmigración sacan armas y arrestan a activistas que los seguían en Minneapolis

MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. (AP) — Agentes de inmigración con sus armas desenfundadas arrestaron el martes a activistas que los seguían en sus vehículos en Minneapolis, mientras líderes del ámbito educativo describieron la ansiedad y el miedo que se vive en las escuelas de Minnesota debido a las redadas federales.

Ambas situaciones son signos de que la tensión persiste en el área metropolitana de Minneapolis tras la salida del comandante Greg Bovino de la Patrulla Fronteriza y la llegada del “zar fronterizo” Tom Homan, lo cual se dio tras la muerte de Alex Pretti a manos de agentes de inmigración.

"Hay menos humo en el terreno”, dijo el gobernador Tim Walz refiriéndose al gas lacrimógeno y otras sustancias químicas utilizados por los agentes contra los manifestantes, “pero creo que es más escalofriante que la semana pasada debido al cambio en las escuelas, el cambio en los niños”.

Al menos una persona que tenía un mensaje contra el ICE en su ropa fue esposada mientras estaba boca abajo en el suelo. Un fotógrafo de The Associated Press presenció los arrestos.

Los agentes de ICE están cambiando sus tácticas

Últimamente, los agentes federales en las Ciudades Gemelas han estado realizando más arrestos de inmigración en viviendas y vecindarios, en lugar de hacerlo en estacionamientos. Los convoyes han sido más difíciles de encontrar y menos agresivos. Las alertas en los chats de grupos activistas han sido más sobre avistamientos que sobre detenciones relacionadas con inmigración.

Varios autos siguieron a agentes por el sur de Minneapolis después de que se informara que estaban llamando a las puertas de las casas. Los agentes detuvieron sus vehículos y ordenaron a los activistas salir de un auto a punta de pistola. Los agentes dijeron a los reporteros en la escena que se mantuvieran alejados y amenazaron con usar gas pimienta.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Tricia McLaughlin, dijo que los agentes detuvieron a los activistas porque obstaculizaron las labores para arrestar a un hombre que está en el país ilegalmente.

El mes pasado, un juez federal impuso límites sobre cómo los agentes tratan a los automovilistas que los siguen pero no obstruyen sus operaciones. Seguir a los agentes de manera segura “a una distancia adecuada no crea, por sí solo, una sospecha razonable para justificar parar un vehículo”, dijo el juez. Sin embargo, un tribunal de apelaciones anuló la orden.

Bovino, quien estaba liderando las redadas migratorias en Minneapolis y otras grandes urbes de Estados Unidos, dejó la ciudad la semana pasada, poco después de que la muerte de Pretti se convirtiera en el segundo asesinato local de un ciudadano estadounidense a manos de agentes de inmigración en enero.

Homan, quien fue enviado a Minnesota para suceder a Bovino, ha advertido que los manifestantes podrían enfrentar consecuencias si interfieren con los agentes.

Operación Metro Surge afecta a las escuelas

Walz y líderes del sector educativo realizaron una conferencia de prensa para decir que la presencia de agentes de inmigración está asustando a algunas comunidades escolares. Brenda Lewis, superintendente de las Escuelas Públicas de Fridley, en los suburbios de Minneapolis, dijo que ha sido seguida dos veces por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) desde que habló públicamente el 27 de enero y que ha habido vehículos del ICE estacionados afuera de las casas de los miembros de la junta escolar.

Lewis, una ciudadana estadounidense, dijo que ha visto camionetas con vidrios polarizados, múltiples personas enmascaradas dentro y placas de otros estados. Ella patrulla los vecindarios cerca de las escuelas con un guardia de seguridad.

“Los estudiantes tienen miedo de venir a la escuela, los padres tienen miedo de venir a dejarlos”, comentó Lewis. “El personal viene a trabajar preguntándose si hoy será el día en que algo suceda en uno de nuestros edificios”.

Dijo que Fridley, que tiene familias somalíes y ecuatorianas, ha aumentado la seguridad, ajustado los procedimientos para llevar a los niños desde y hacia la escuela, y aumentado el apoyo de salud mental. Tracy Xiong, trabajadora social en el distrito de Columbia Heights, dijo que ha estado coordinando entregas de comestibles a las familias escolares y encontrando voluntarios para llevar a los niños a la escuela.

Por el momento no hubo respuesta a una solicitud de comentarios del DHS y del ICE sobre las preocupaciones de los educadores.

Jurado investigador requiere comunicaciones y registros

Mientras tanto, el martes era la fecha límite para que Minneapolis entregara información a un jurado investigador federal. Es parte de una solicitud del Departamento de Justicia de documentos sobre cualquier intento de obstruir las redadas de inmigración del gobierno de Trump. Los funcionarios dicen que se trata de una táctica de intimidación.

“No hemos hecho nada malo y no tenemos nada que ocultar, pero cuando el gobierno federal usa el sistema de justicia penal como un arma contra oponentes políticos, es importante levantarse y luchar”, señaló Ally Peters, portavoz del alcalde Jacob Frey.

Peters afirmó que la ciudad estaba cumpliendo, pero no dio más detalles. Otras oficinas estatales y locales dirigidas por demócratas recibieron citaciones, aunque no se sabe si tenían la misma fecha límite. Personas familiarizadas con el asunto han dicho a la AP que las citaciones están relacionadas con una investigación sobre si los funcionarios de Minnesota obstruyeron la aplicación de la ley a través de declaraciones públicas.

Sin liberación para el hombre en el incidente de Omar

En otro lugar, un hombre acusado de rociar vinagre de manzana sobre la representante federal demócrata Ilhan Omar permanecerá en la cárcel. El juez federal David Schultz concedió la solicitud de un fiscal federal para mantener a Anthony Kazmierczak bajo custodia.

“Simplemente no podemos tener manifestantes y personas, sin importar de qué lado del pasillo estén, corriendo hacia los representantes que están realizando asuntos oficiales, y realizando reuniones públicas, y agrediéndolos”, comentó el martes el fiscal federal adjunto Benjamin Bejar.

El abogado defensor John Fossum señaló que el vinagre representaba un bajo riesgo para Omar. Añadió que los problemas de salud de Kazmierczak no estaban siendo atendidos adecuadamente en la cárcel y que su liberación sería apropiada.

Raza informó desde Sioux Falls, Dakota del Sur. Los reporteros de The Associated Press Ed White en Detroit y Hannah Fingerhut en Des Moines, Iowa, contribuyeron a este despacho.

