Agentes de inteligencia iraníes se mostraron dispuestos a negociar con CIA para acabar guerra: NYT

Agentes del Ministerio de Inteligencia de Irán se mostraron dispuestos a dialogar con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos para poner fin a la guerra, según informó el miércoles el diario The New York Times, citando a funcionarios informados sobre el asunto.

La oferta se realizó a través de la agencia de espionaje de un país no identificado, según el NYT, que citó a funcionarios de Oriente Medio y de un país occidental que hablaron bajo condición de anonimato.

Una fuente del Ministerio de Inteligencia iraní rechazó el informe calificándolo de "mentiras absolutas y guerra psicológica en medio de la guerra", según informó la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim.

La Casa Blanca y la CIA no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los funcionarios de Washington se muestran escépticos sobre si Irán o la administración del presidente Donald Trump están realmente preparados para una "salida", al menos a corto plazo, añadió la noticia.

El embajador de Irán ante Naciones Unidas en Ginebra descartó el martes cualquier negociación por el momento con Estados Unidos, días después de que este país e Israel lanzaran ataques conjuntos contra su país.

Trump indicó el martes que Teherán quiere hablar, pero que es demasiado tarde, ya que Estados Unidos continúa su operación militar contra Irán.

