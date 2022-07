Agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU se enfrentarán a sanciones disciplinarias

Cuatro agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos se enfrentarán a sanciones disciplinarias después de que acorralaran a migrantes haitianos que cruzaban al país norteamericano en la ciudad fronteriza de Del Rio, Texas, el 19 de septiembre de 2021.

La Agencia de Aduanas y Control de Fronteras (CBP, en sus siglas en inglés) ha señalado "falta de políticas adecuadas", así como un "comportamiento peligroso y poco profesional por parte de varios agentes individuales", quienes llevaron a cabo una operación "a pedido" del Departamento de Seguridad de Texas.

Tras los hallazgos del informe, la agencia ha propuesto medidas disciplinarias en los casos de cuatro agentes. Como el proceso disciplinario "está en curso", dichas propuestas tienen que ser revisadas por el Oficial Decisor. Asimismo, los empleados de la Patrulla Fronteriza pueden ahora revisar los materiales en los que se basaron los investigadores de la agencia, así como proporcionar evidencia atenuante para su revisión.

No obstante, el informe indica que "la investigación no encontró pruebas de que los agentes golpearan a ninguna persona con las riendas del caballo".

Tras este comunicado, la ONG Haitian Bridge ha denunciado que dicha investigación se haya producido "sin entrevistar a un solo haitiano".

Las imágenes del incidente llamaron la atención de la situación de miles de migrantes haitianos que habían acampado cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Dichas imágenes mostraban a los agentes persiguiendo y presuntamente agrediendo a migrantes.

Posteriormente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó las imágenes de "horrorosas" y "atroces". "No conozco a nadie que pueda ver ese vídeo y no tener esa sensación", resumió la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, en una entrevista concedida a CBS News, donde incidió en que era "importante" que la ciudadanía supiese que la Administración Biden no estaba representada en esas imágenes.